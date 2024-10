Ako ušetriť peniaze každý mesiac: Praktické tipy

Čas čítania: 10 minute(s)

Šetrenie peňazí môže byť jedným z kľúčov k finančnej slobode. Ako to ale urobiť? Prečítajte si niekoľko praktických tipov.

Sporenie peňazí si niektorí spájajú s obetovaním a znížením životnej úrovne. Pritom mnoho životných nákladov možno znížiť alebo úplne odstrániť bez toho, aby sme sa museli vzdať dovolenky, auta alebo nových topánok. Kľúčové je držať sa aspoň niekoľkých pravidiel a všeobecne obmedziť zbytočnú spotrebu tovaru. To so sebou navyše nesie pozitívny vplyv na celú planétu, nielen na stav vašej peňaženky. Kontrolou svojich výdavkov si môžete vytvoriť finančný vankúš, ktorý vám dodá finančnú istotu do života. Nebudete tiež plne závislí na svojom zamestnaní alebo aktuálnej životnej situácii. Budete si môcť vyjednať vyššie príjmy alebo zmeniť zamestnanie bez obáv o stabilitu a likviditu.

Ako môžete vidieť, úspory neznamenajú iba peniaze navyše. Môže so sebou priniesť aj pozitívny aspekt v podobe pocitu slobody a nezávislosti. Poskytuje aj základ pre vstup do sveta investícií.



Vďaka tomuto krátkemu článku sa dozviete, čo môžete zlepšiť a ako zmeniť svoje financie a myslenie, aby ste mohli začať skutočne úspešne sporiť. Ak si osvojíte niekoľko tipov, ako šetriť peniaze, budete môcť dosiahnuť svoje finančné ciele. A užívať si bezpečnejšiu budúcnosť sami alebo s rodinou. Poďme sa teraz spoločne vydať na cestu k finančnej slobode!

Úspora peňazí – čo je cieľom?

Šetriť peniaze samozrejme znamená neutrácať (presne určenú či neurčenú) časť svojich príjmov a uchovávať ich vo forme hotovosti alebo iných, obvykle na hotovosť ľahko zameniteľných, likvidných aktív (dlhopisov, vkladov, akcií atď.). Dôvody pre sporenie môžu byť rôzne. Na účely analýzy ich môžeme rozdeliť na dva typy:

Interné (vyplývajúce z presvedčenia, snov a cieľov).

(vyplývajúce z presvedčenia, snov a cieľov). Externé (vyplývajúce z dočasných životných výdavkov a pokrytie nadchádzajúcich finančných záväzkov).

Ak sa však pozrieme na oba tieto zdanlivo nezávislé dôvody, prečo sa ľudia rozhodujú sporiť, pochopíme to:

Ak osoba X sporí z interných dôvodov, pravdepodobne tak robí sústavne, po dlhú dobu a sporenie prikladá určitú prioritu (na ktorej napríklad závisí psychická pohoda plynúca z pocitu finančnej nezávislosti). Týmto spôsobom sústavne zvyšuje určitú zaistenú čiastku a bude ju môcť v budúcnosti využiť.

Pokiaľ osoba Y neukladá z interných dôvodov, je to obvykle z dôvodu neznalosti. Niektorí ľudia sa tiež domnievajú, že príjem, ktorý dosahujú, je príliš nízky na to, aby mohli začať sporiť. V tomto prípade však tieto osoby nevenujú dostatok času starostlivej analýze svojich možností. Navyše sa od sporenia odrádzajú, pretože mesačné „úspory“ považujú pre začiatok za príliš nízke. To sa zdá byť veľkou chybou, pretože z dlhodobého hľadiska sa počas desiatok rokov môže z úspor nazhromaždiť pomerne značná čiastka. Človek, ktorý necíti vnútornú potrebu sporiť, pravdepodobne nebude mať zaistenú hotovosť do budúcnosti.

Dôležitým záverom je, že zatiaľ čo interná potreba sporiť je rôzna a nie každý ju má, osoba X rovnako ako osoba Y čelí v živote vonkajším situáciám, ktoré často nemôžu ovplyvniť a ktoré vyžadujú akciu a výdavky. Obvykle platí, že pokiaľ sa osoba Y pre takúto udalosť vopred nezabezpečila, bude musieť buď siahnuť po úvere (čo generuje ďalšie náklady), alebo nebude schopná výzvam čeliť.

Každý sa v živote stretáva so situáciami, ktoré môžu vyžadovať určitú hotovosť. Môže ísť o náhodné udalosti aj o životné situácie, ktoré možno dopredu predvídať, ako je vzdelanie detí, svadba alebo odchod do dôchodku. K ďalším veciam, ktoré môžeme s pomerne vysokou pravdepodobnosťou predvídať, patria napríklad nákladné opravy či výmeny automobilov alebo návštevy u zubára. Dochádzame teda k záveru, že sporenie je v záujme každého. Tým skôr je v záujme ľudí, ktorí si ešte nevytvorili vnútornú potrebu držať v peňaženke určité percento peňazí, ktoré dostávajú.

Úspora peňazí znamená:

duševné pohodlie,

väčšiu finančnú nezávislosť,

väčší pocit bezpečia,

bezpečnejšiu budúcnosť pre vás a vašu rodinu,

možnosť pokryť náhodné výdavky bez rizika úveru,

vyhliadku na prosperujúci život na dôchodku a možnosť plniť si sny.

Dôležité: Sporenie peňazí je iba jednou z niekoľkých zložiek finančnej stability. Dlhodobé ukladanie peňazí v hotovosti neprináša výhody porovnateľné s úspešným dlhodobým investovaním alebo zvyšovaním príjmov, ale sporenie peňazí je základom oboch.

Finančný vankúš

Mnoho ľudí sa určite stretlo s pojmom „finančný vankúš“. Zjednodušene povedané sa jedná o zaistenú čiastku nasporených peňazí, ktorá je schopná pokryť životné potreby v situácii, keď človek alebo domácnosť prestane evidovať akýkoľvek príjem. Jeho účelom je tiež zabezpečiť existenciu v prípade krízy alebo straty zamestnania.

Niektorí ľudia konzervatívne odhadujú, že takýto finančný vankúš by mal zaistiť finančnú istotu na približne 12 mesiacov mesačných výdavkov – bez zníženia kvality života. Iní sa domnievajú, že 6 mesiacov je už dostatočných, a „extrémni“ sporitelia sa domnievajú, že finančný vankúš by mal zabezpečiť minimálne 24 mesiacov existencie v situácii nulového príjmu.

Aby ste si mohli spočítať, akú čiastku potrebujete do finančného vankúša, musíte poznať mesačné životné náklady – svoje či celé rodiny. Na ich základe budete schopní odhadnúť, akú čiastku musíte ušetriť, aby ste si vytvorili malý alebo veľmi veľký finančný vankúš pre neisté časy. Ak predpokladáme, že mesačné výdavky štvorčlennej rodiny predstavujú približne 2000 Eur, môžeme dôjsť k záveru, že jej základná verzia pre obdobie 6, 12 a 24 mesiacov bude predstavovať 12 000 Eur, 24 000 Eur a 48 000 Eur.

Finančný vankúš – základné pravidlá

Peniaze nazhromaždené v rámci finančného vankúša by sa spravidla nemali míňať, pokiaľ nie sú potrebné. Ide o váš „núdzový fón“ – na to pamätajte.

Peniaze uložené vo finančnom vankúši by nemali byť držané vo forme pohyblivých aktív, ako sú akcie, podiely v podielových fondoch alebo ETF či kryptomeny. Musíte si byť istí, že ocenenie vášho finančného vankúša je ľahko zistiteľné a stabilné.

Nemali by byť držané ani v nelikvidných aktívach, ako sú nehnuteľnosti, hodinky, umelecké predmety alebo iné zbierky. Predaj týchto aktív vyžaduje čas, a ak potrebujete peniaze „hneď“, bola by vyššia pravdepodobnosť, že ich predáte za nižšie ceny, čo je nežiaduce.

Likvidita a ľahká dostupnosť finančných prostriedkov môže byť pre finančný vankúš kľúčová. Jeho základom by mala byť domáca mena alebo „kôš“ zahraničných mien. Prípadne ľahko obchodovateľné štátne dlhopisy, aby sa zachovala kúpna hodnota peňazí v čase.

10 pozitívnych finančných návykov

Pokiaľ hovoríme o celoživotnom šetrení, znamená to osvojiť si určité návyky, ktoré tento proces nielen uľahčia. Vďaka týmto návykom môžu byť konečné nasporené sumy vyššie a finančná sloboda sa dostaví rýchlejšie. A čo viac – môže sa tak stať bez toho, aby ste obetovali spokojnosť a výrazne znížili svoju „úroveň“ či spokojnosť života. Tu je 10 príkladov veľmi užitočných návykov.

Starostlivo analyzujte svoju finančnú situáciu. Príjmy vypočítate tak, že od príjmov odpočítate fixné výdavky a záväzky. To vám pomôže určiť vhodnú čiastku, ktorú budete môcť každý nový mesiac ušetriť. Plánujte svoje výdavky a vopred počítajte s vysoko pravdepodobnými udalosťami. Ak nemáte stanovený rozpočet, život vás prekvapí častejšie. Vyhraďte si primeranú bezpečnostnú rezervu pre prípad, že sa životné náklady zvýšia. Niektoré udalosti môžete predvídať vopred - zahrňte ich do svojho sporiaceho plánu. Zaznamenávajte a analyzujte svoje výdavky aspoň raz mesačne. V dobe 21. storočia môžu byť užitočné aplikácie. Tiež mnoho bánk a inštitúcií ponúka podrobný prierez mesačnými výdavkami. Môžete ho využiť na pochopenie svojich zvyklostí a úpravu výdavkov. Nekupujte zbytočné veci. Nákup pod vplyvom emócií nepatrí k premysleným rozhodnutiam v oblasti majetku. Nepreháňajte to – keď je príležitosť, kúpte darček alebo venujte finančné prostriedky na pomoc potrebným. Ide o princíp nakupovať impulzívne „pekné veci“ neprináša hmatateľný úžitok a neurobí vás dlhodobo šťastnejšími, pretože vyčerpá vašu peňaženku. Nenechajte sa oklamať zľavami. Zaobstarávanie zľavnených položiek len preto, že na nich visí visačka -50 % alebo -80 %, neznamená, že by ste si ich mali kúpiť. Výdaj zostáva výdavkom, aj keď je položka zlacnená o 90 %. Predovšetkým nákupom tovaru, ktorý v deň nákupu stratí aspoň polovicu svojej hodnoty, finančnú slobodu rýchlejšie nedosiahnete. Naozaj ich tak nutne potrebujete? Nebojte sa vecí z druhej ruky. Nákupom tovaru a vecí z druhej ruky nielen ušetríte. Nižšia spotreba znamená tiež nižšie znečistenie a dobré rozhodnutie pre planétu Zem. Ak niečo potrebujete alebo chcete kúpiť – opýtajte sa sami seba, či má naozaj zmysel platiť dvakrát toľko za novú vec? Snažte sa zvýšiť svoj príjem. Sporenie je prvým krokom k nezávislosti, ale skutočným katalyzátorom finančnej zmeny môže byť zvýšenie príjmov. Nebojte sa hovoriť o zvýšení príjmu, ak si myslíte, že si ho zaslúžite. Ak ste vyčerpali možnosti v jednom zamestnaní, možno je čas prijať ďalšie? Zvyšujte svoje kompetencie a zručnosti tak, aby vás zamestnávatelia chceli dobre odmeniť. Ďalšie informácie o investovaní. Sporenie peňazí je základom a určitým stupňom dosiahnutia finančnej slobody. Ak ste nazhromaždili dostatok peňazí a vytvorili si finančný vankúš, pravdepodobne sa začnete obzerať po tom, ako časom zvýšiť hodnotu svojich peňazí. Dbajte na to, aby ste sa vzdelávali a dozvedeli sa viac o finančnom trhu – o akciách, indexových fondoch, ETF, vzácnych kovoch alebo nehnuteľnostiach. Nenechajte sa odradiť. Základom úspechu je dôslednosť. Pokiaľ budete sporiť napríklad len 5 % svojho príjmu a po niekoľkých mesiacoch sa rozhodnete, že to nemá zmysel – pravdepodobne tieto prostriedky miniete za zbytočné produkty, ktoré nezvýšia vašu úroveň ani spokojnosť so životom. Pokiaľ však budete 5 % sporiť počas nasledujúcich 30 alebo 40 rokov, môžete si zaručiť niekoľko pokojných rokov života. Nepreháňajte to a netrestajte sa. Základom dôslednosti je tiež zhovievavosť k sebe samému. Pokiaľ nastane situácia, vďaka ktorej ste v danom mesiaci alebo roku neušetrili toľko, koľko ste chceli – nerobte si starosti. Po prvé – čas vrátiť nemôžete. Po druhé, náhodné nehody sa stávajú všetkým ľuďom. Po tretie – možno sa vám v budúcom roku podarí odložiť dvakrát toľko. Nezabudnite, že váš cieľ je dlhodobý. Jeden zlý rok môže byť prekonaný dokonalosťou.

DÔLEŽITÉ: Udržať si kontrolu nad financiami môže byť náročné, ale dodržiavaním niekoľkých základných krokov môžete dosiahnuť svoje finančné ciele. Vyhnite sa dlhom z kreditných kariet: Úroky z kreditných kariet bývajú vysoké, a preto sa im oplatí za všetkých okolností predchádzať. Môžete tak ušetriť značné množstvo peňazí. Stanovte si realistické ciele, hoci existujú spôsoby, ako rýchlo našetriť, je dôležité si stanoviť realistické ciele. Dôležitejšia ako samotné ciele je však vytrvalá motivácia, ktorá vás udrží na správnej ceste. Otvorenie sporiaceho účtu vám môže pomôcť s ukladaním peňazí. Môžete tak šetriť roky aj desaťročia a tešiť sa z výhod dlhodobého sporenia.

Proces sporenia peňazí v 6 krokoch

Šetrenie peňazí vyžaduje predovšetkým dôslednosť a trpezlivosť. Od schopnosti sporiť totiž závisí mnoho životných udalostí a situácií. Môže ísť o zvládnutie nečakaných okolností, ako je ekonomická kríza, strata zamestnania, vážna porucha auta alebo choroba. Tieto udalosti síce môžu pôsobiť ako vzácnosť, história nám ale hovorí, že sa dejú pomerne často. Navyše na vašom sporení môže závisieť vaša dôchodková budúcnosť, a dokonca aj kariérna cesta vašich detí. Preto sa oplatí sa na tieto situácie pripraviť.

Náš jednoduchý plán v 6 bodoch vám pomôže začať:

Stanovte si jasné ciele: Konkrétne ciele vám uľahčia zmenu starých návykov a povedú vás k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Ciele by vás mali motivovať. Oprava auta alebo strata zamestnania nie sú dostatočne silné motivátory. Zamerajte sa radšej na sny, ktoré si vďaka úsporám môžete splniť. Môže to byť dovolenka, pomoc blízkym alebo pokojný dôchodok. Nezabudnite, že aspoň krátkodobé ciele by mali byť realistické a dosiahnuteľné. Pocit z úspechu vás bude ďalej motivovať. Rodinný rozpočet: Ste single? Potom máte výhodu. Ak nie, zostavte rozpočet spoločne s partnerom. Aj keď bude spočiatku orientačné, pomôže vám odhaliť slabé miesta a zbytočné výdavky. To je už dôležitý prvý krok. Rozpočet môžete viesť klasicky na papieri, alebo využiť počítačové programy a aplikácie. Rovnako ako banky, aj vy by ste mali svoj rozpočet pravidelne aktualizovať. Kontrola výdavkov: Analýza rozpočtu by mala mať konkrétny vplyv. Obvykle to znamená zníženie výdavkov. Zamerajte sa na zbytočné predplatné služieb, časté, ale malé nákupy potravín, stravovanie v reštauráciách a impulzívne nákupy trendy produktov. Nezabudnite tiež na dopravu. Splácanie dlhov: Zbavte sa zbytočných úrokov z kreditných kariet a ďalších záväzkov, ktoré môžete splatiť ihneď. Šetríte tak peniaze aj stres. Ak máte vyššie dlhy, než sú vaše súčasné úspory, zamerajte sa najskôr na ich splatenie. Samozrejme hypotéku nemusíte nutne predčasne splácať. Zahrňte ju do rozpočtu, ale majte na pamäti, že čím skôr ju splatíte, tým lepšie. V prípade mimoriadnych príjmov ju môžete čiastočne splatiť navyše. Automatizácia: Vďaka moderným technológiám nemusíte na všetko pamätať a ručne prevádzať peniaze na sporiaci účet. Môžete využiť bankové aplikácie a programy, ktoré budú automaticky vykonávať pravidelné platby a prevody. Ušetríte tak čas a minimalizujete riziko zabudnutia v každodennom zhone. Diverzifikujte svoje príjmy: Ak máte voľný čas, oplatí sa hľadať ďalší zdroj príjmov. Pokiaľ si chcete udržať existujúcu životnú úroveň, môžu byť takéto príjmy využité výhradne na sporenie. Vďaka možnosti práce online nemusí nutne znamenať dochádzanie a opustenie domova.

Dôležité: Nie je pravda, že problémy s úsporami majú len menej majetní ľudia. Nedostatok úspor je problémom aj pre tých, ktorí zarábajú veľa. Schopnosť sporiť závisí skôr od psychických podmienok než od financií. Jednak ju uľahčuje celková spokojnosť so životom a fungovanie v priateľskom prostredí. Ľudia, ktorých životná spokojnosť je nižšia, ju môžu chcieť kompenzovať novými nákupmi. Ak sa nutkanie míňať zmení na veľmi naliehavú životnú potrebu, človek by sa nemal báť poradiť s psychológom, ktorý môže pomôcť konverzáciou alebo cielenou terapiou. Môže sa z neho stať problém, ktorý by sa nemal podceňovať.

Finančná sloboda a investovanie

Šetrenie peňazí je dôležitý krok k finančnej stabilite, ale nestačí samo o sebe. V dlhodobom horizonte totiž hodnota peňazí klesá kvôli inflácii. To znamená, že za 50 Eur si dnes kúpite oveľa viac tovaru, než pravdepodobne budete môcť kúpiť za rovnakú čiastku za 5, 10 alebo 20 rokov.

Ako ďalej?

Logickým ďalším krokom po nasporení základného finančného vankúša je vzdelávanie sa v oblasti financií. Vďaka nemu si lepšie naplánujete budúcnosť a porozumiete investovaniu.

Štátne dlhopisy: Štátne dlhopisy chránia váš kapitál pred infláciou, ale ich výnosnosť býva relatívne nízka. Sú vhodné ako konzervatívna súčasť vášho portfólia.

Štátne dlhopisy chránia váš kapitál pred infláciou, ale ich výnosnosť býva relatívne nízka. Sú vhodné ako konzervatívna súčasť vášho portfólia. Akcie a podielové fondy (ETF): Ak už máte nazhromaždený dostatočný kapitál a finančnú rezervu, môžete zvážiť rizikovejšie investície s potenciálne vyššími výnosmi, ktoré infláciu prekonajú. S blížiacim sa dôchodkom by však vaša tolerancia k riziku mala klesať.

Ak už máte nazhromaždený dostatočný kapitál a finančnú rezervu, môžete zvážiť rizikovejšie investície s potenciálne vyššími výnosmi, ktoré infláciu prekonajú. S blížiacim sa dôchodkom by však vaša tolerancia k riziku mala klesať. Akcie verejne obchodovaných spoločností a indexové fondy (ETF): Do dynamickej časti portfólia môžete zaradiť nielen vzácne kovy alebo nehnuteľnosti, ale aj akcie a podielové fondy ETF, ktoré sledujú akciové trhy (napr. S&P 500 alebo Nasdaq 100). Historicky majú akcie a indexové fondy oveľa vyššiu výnosnosť, treba však mať na pamäti, že história sa nemusí opakovať a akciový trh je rizikový.

Zhrnutie

Sporiace účty sú síce základom, ale samotné šetrenie nezaručuje zachovanie hodnoty vašich peňazí v dlhodobom horizonte. Akcie a ETF ponúkajú široké možnosti investovania a sú vysoko likvidné. Sú však tiež volatilné, čo znamená, že ich hodnota môže výrazne kolísať. Než do nich investujete, zvážte, či ste schopní ustáť potenciálne poklesy a čakať na vysoké výnosy.

S finančným plánovaním a pasívnym automatickým investovaním vám môžu pomôcť naše Investičné plány XTB.