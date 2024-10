Frakčné akcie – zmena spôsobu investovania v XTB

S ohľadom na rôznorodé a veľmi žiadané stratégie našich klientov sme poskytli možnosť nákupu Frakčných akcií. Akciový trh je stále kráľom všetkých finančných trhov – investičné fondy a spoločnosti priťahujú pozornosť obchodníkov v závislosti od trhového cyklu. Bez ohľadu na okolnosti na trhu sa však zameriavame na to, aby sme Klientom poskytovali profesionálne, odborné a kompletné služby. To sa odráža aj vo Frakčných akciách – novom produkte XTB, ktorý je k dispozícii pre vaše investovanie.

Oddelenie IT v spolupráci so všetkými útvarmi spoločnosti dlho pracovalo na zavedení možnosti investovania do Frakčných akcií, aby vyhovelo potrebám investorov využívajúcich investičnú platformu XTB. Odteraz môže každý z klientov XTB investovať bez toho, aby bol obmedzený cenou akcií alebo ETF (burzovo obchodovaný fond). Okrem iného aj obchodovanie za priamo stanovenú čiastku (napr. 1000 kč) vám uľahčí a sprehľadní investovanie do spoločností na burze cenných papierov. A za menej peňazí.

Frakčné akcie sú produktom XTB na našej investičnej platforme, ktorý odkazuje na fiduciárne právo na zlomky akcií určitej spoločnosti a rovnako ako fyzické akcie, je bez poplatkov (do 100 tisíc EUR mesačného obratu na účte). Za účelom dokončenia procesu nákupu Frakčnej akcie, XTB nakúpi celú akciu, pridelí hodnotu zodpovedajúcej časti klientovi a zostávajúcu časť si ponechá pre budúce obchody na svojom brokerskom účte.

Investícia do Frakčných akcií v XTB nemá žiadnu spojitosť s derivátmi alebo CFD a jedná sa o produkt založený na štandardných akciách na burze. Keď klienti XTB obchodujú s akciami, sú vlastníkmi akcií spoločnosti. V prípade Frakčných akcií je situácia iná.

Frakčné akcie predstavujú fiduciárne právo na zlomky akcií alebo podielových jednotiek ETF ponúkaných spoločnosťou XTB. Toto fiduciárne právo na zlomok akcie znamená, že držiteľ Frakčných akcií má nárok iba na ekonomické výhody, ktoré vyplývajú priamo z investície do zlomku akcie. Práve XTB je držiteľom príslušných akcií, na ktorých zlomok má klient fiduciárne právo. Obchodovanie Frakčných akcií teda nie je úplne totožné s nákupom vlastníckeho práva k zlomku akcií.

Tu vám predstavíme, aké príležitosti ponúka investovanie do Frakčných akcií:

Mnoho investorov, ktorí v minulosti na svoj investičný účet nakupovali akcie, sa pri nákupoch stretlo s problémami prijímania investičných rozhodnutí. Ak napríklad akcie vybranej spoločnosti stáli 100€ a klient na účet vložil čiastku 150€, stále mohol kúpiť iba 1 akciu do svojho investičného portfólia.

Teraz môžu všetci klienti XTB využívať produkt Frakčné akcie, ktorý umožňuje nakupovať časti akcií priamo v XTB. To znamená, že investor vo vyššie uvedenej situácii bude mať možnosť nakúpiť 1 celú akciu za 100€ a získať Frakčnú akciu za zvyšných 50€ (v tomto prípade teda 1,5 akcie celkom).

Frakčné akcie sú produktom, ktorý je podporou a odpoveďou na rôzne požiadavky našich klientov – investorov a obchodníkov, ktorí hľadajú maximálnu efektivitu pri rozdeľovaní finančných prostriedkov.

Vďaka Frakčným akciám budete v XTB môcť investovať napr. do:

Vzhľadom na to, že produkt Frakčné akcie je v ponuke XTB novinkou, vyžaduje jeho špecifikácia dôkladné vysvetlenie.

Možnosť nákupu Frakčných akcií v skutočnosti neznamená, že sú akcie lacnejšie, ale môže vám pomôcť pri investovaní do spoločností s vysokou trhovou hodnotou jednej akcie. Prečo je cena akcie vysoká môže mať mnoho dôvodov, od jednoduchého, ktorý spočíva v relatívne malom počte vydaných akcií v pomere k trhovej kapitalizácii, až po oveľa širšiu, ako je nálada na trhu alebo očakávania budúcich ziskov.

V XTB rozumieme tomu, že každý klient by rád investoval presne toľko peňazí, koľko chce alokovať do zvoleného cieľa bez toho, aby musel byť obmedzovaný cenou akcií podkladovej spoločnosti.

Je pravda, že mnoho kótovaných spoločností emituje na trhu akcie vo viacerých sériách, čím okrem iného znižuje vstupnú cenu akcií pre aktuálnych akcionárov. K takémuto kroku sa rozhodol napríklad investičný fond Warrena Buffetta Berkshire Hathaway, ktorého hlavné akcie triedy A (BRKA.US) stoja približne 479 000 USD a akcie triedy B (BRKB.US) sú k dispozícii od 316 USD (údaje z 9. mája 2023) ).

Napriek tomu má mnoho spoločností stále relatívne vysoké ceny akcií, napríklad Regeneron (REGN.US), Northrop Grumman (NOC.US) a TransDigm (TDG.US). Vďaka možnosti nákupu Frakčných akcií budú môcť klienti XTB do akcií investovať vždy presne toľko, koľko budú chcieť. Ponuka sa vzťahuje aj na ETF, ako sú ETF iShares sledujúce ceny rozvíjajúcich sa trhov (EIMI.UK) alebo vzácnych kovov, ako je striebro a zlato (ISLN.UK alebo IGLN.UK), alebo indexové fondy Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.UK).

Tak ako každý nástroj majú aj Frakčné akcie svoje výhody a nevýhody. Toto je 7 kľúčových výhod a nevýhod:

VÝHODY NEVÝHODY Nižší počiatočný kapitál Obmedzený počet akcií a ETF Jednoduchšia diverzifikácia Bez okamžitého prevedenia Zmena na skutočné akcie (po prekročení jednej celej jednotky) Bez hlasovacích práv O predaji alebo nákupe Frakčných akcií rozhodujete vy Žiadna možnosť prevodu medzi tradičnými alebo online brokerskými spoločnosťami Jednoduché investovanie stanovenej čiastky so vstavanou kalkulačkou Bez možnosti účasti na schôdzi akcionárov Žiadne ďalšie poplatky Riziko likvidity Dividendy ako ekonomický prínos XTB je vlastníkom podkladových Frakčných akcií



Výhody investovania do Frakčných akcií

Podľa modernej teórie diverzifikovaného portfólia Harryho Markowitza je optimálny počet rôznych spoločností v investičnom portfóliu približne 35. Ak chce človek investovať svoj kapitál do spoločností z rôznych odvetví, ako sú nové technológie, zdravotníctvo, finančníctvo alebo ropný priemysel, bude to obvykle znamenať veľké finančné náklady.

Rozhodnutie o zavedení možnosti nakupovať Frakčné akcie priamo na investičnej platforme XTB ocenia najmä investori, ktorí hľadajú platformu, ktorá ponúka minimálnu výšku investície. A tiež tí, ktorí vo všeobecnosti plánujú investovať na finančných trhoch relatívne menšie množstvo peňazí – a to hoci pravidelnejšie. Teraz si klient určuje výšku finančnej investície bez kompromisov a na základe osobných podmienok si môže vybrať svoje obľúbené spoločnosti a investovať aj pomocou Frakčných akcií.

Z toho budú ťažiť aj zákazníci, ktorí mali v úmysle investovať do drahých akcií, kde im vysoká cena mohla zabrániť v nákupe jedinej akcie. Tento náš postup je tiež ústretový voči zákazníkom, ktorí chcú investovať presnú čiastku bez toho, aby sa nutne museli dohodnúť na počte a celkovej hodnote akcií, ktoré trh ponúka.

V praxi to znamená, že za súčasných podmienok budú môcť klienti investovať do menej ako 1 akcie danej spoločnosti pomocou Frakčných akcií. Budú si môcť kúpiť napríklad 0,5 Frakčnú akciu alebo akékoľvek vyššie/nižšie zlomkové hodnoty, napríklad 2,63, alebo 10,97 akcie. Vzhľadom na túto skutočnosť stojí za zmienku, že Frakčné akcie sa vzťahujú iba na zlomkovú časť celého podielu. Pokiaľ investor drží napríklad 22,98 akcií, znamená to, že má 22 celkových akcií a 0,98 Frakčných akcií. Inými slovami, investovať môžete začať takmer od akejkoľvek čiastky (nad minimálnou hodnotou transakcie, ktorá činí 0,01 ceny akcie).

Ako investovať do akcií po malých častiach?

Nákup a predaj Frakčných akcií je jednoduchý a intuitívny. Prostredníctvom investičnej platformy XTB si klienti v obchodnom okne samostatne zvolia, koľko chcú investovať, a systém tomu prispôsobí pomerné množstvo akcií a/alebo Frakčných akcií. Grafické aktualizácie sa zobrazujú vo verzii pre počítače aj mobilné zariadenia. Pôjde o miernu zmenu grafického designu, ktorý naši zákazníci dobre poznajú a ktorý je stále veľmi intuitívny.

Otvorenie pozície podľa objemu alebo podľa čiastky v mobilnej platforme XTB:

Zdroj: Investičná platforma XTB

Otvorenie čakajúcej objednávky podľa objemu alebo podľa čiastky:

Zdroj: Investičná platforma XTB

Potvrdenie frakčnej transakcie na webovej platforme XTB

Zdroj: Investičná platforma XTB

Frakčné akcie a obchodovanie podľa čiastky

Rozdiel medzi týmito pojmami je spojený so spôsobom zadávania objednávok. V prípade Frakčných akcií regulujeme objem (počet akciových podielov a prípadne aj Frakčných akcií napr. 1,5). Pri obchodovaní podľa čiastky definujeme čiastku, ktorú chceme alokovať do investície, napr. 3000 EUR alebo USD alebo dokonca CZK. Systém všetko automaticky vypočíta. V tomto prípade klient nakúpi 4 akcie a 0,47 zlomkové akcie (objem 4,47) za 3000 PLN.

Dividendy

Držiteľ Frakčných akcií má nárok na ekonomické výhody v pomere k hodnote Frakčných akcií, ale status akcionára má XTB. Na základe dividend teda XTB vyplatí čiastky dividend pripadajúce na jednotlivé podiely klientov.

XTB je v prípade nového produktu Frakčných akcií jediným akcionárom a podielové listy sú založené na zverenskom práve. Majitelia Frakčných akcií však samozrejme získajú pomernú výšku dividendy k svojim podielom, vrátane Frakčných akcií.

Klasické akcionárske práva vyplývajúce z vlastníctva spoločnosti však nebudú mať majitelia Frakčných akcií k dispozícii, a to z dôvodu statusu akcionára XTB. Účasť na hlasovaní, valných zhromaždeniach akcionárov alebo iných akciách spoločnosti teda nebude možná, ak budete mať menej ako 1 akciu. Keď nadobudnete viac ako 1 akciu danej spoločnosti, vo vašom portfóliu budete mať už 1 bežnú akciu. V takom prípade bude zvyšok vášho podielu Frakčnou akciou.

Dividendy budú vypočítané a pripísané na investičný účet klienta v pomere k veľkosti pozícií, vrátane Frakčných akcií. Účtovné pravidlá zostávajú štandardné (T+2), podľa princípu FIFO (First In First Out). To znamená, že kupujúci sa stávajú skutočnými držiteľmi hlasov v spoločnosti až 2 burzové dni po svojom nákupe. Nezabúdajte na to, aby ste nadobudli právo na dividendy, musíte byť akcionárom behom „ex-date”. Tento dátum je vždy stanovený spoločnosťou, ktorá dividendy vypláca. Dividendy sú vyplácané v „pay-date”.

Obchodovanie podľa množstva

Klienti na platforme XTB si doteraz nastavovali parametre pre množstvo akcií (objem) pri investovaní do akcií a ETF. Používali tiež vstavané kalkulačky platformy XTB, aby nastavili presné parametre príkazu tak, aby zodpovedali vloženým prostriedkom, ktoré mali na platforme. Pokiaľ nakoniec pokyn nezodpovedal presne tomu, čo klient chcel, musel ho upraviť a znovu použiť kalkulačku, aby zistil, či sú úpravy dostatočné.

Zmena vo forme Frakčných akcií umožňuje nastaviť požadovanú čiastku príkazu bez ďalších úprav, a to ešte pred vykonaním akejkoľvek transakcie. Zároveň budú mať investori stále možnosť voľby, či použijú starý alebo nový spôsob. Prepnutím medzi oknom obchodovania pre „sumu” alebo „objem” v platforme XTB. V prípade obchodovania podľa čiastky bude otvorenie obchodu vyžadovať od obchodníka iba nasledujúce kroky:

vloženie prostriedkov na obchodný účet na investičnej platforme XTB,

vyhľadávanie konkrétnych akcií spoločnosti,

stanovenie čiastky na nákup alebo predaj,

stlačenie tlačidla Buy/Sell ,

kliknutie na tlačidlo „Potvrdiť” v potvrdzovacom okne.

Potvrdzovanie a uzatváranie pozície

Ak je požadované zaokrúhlenie čiastky objednávky, zobrazí sa príslušná informácia na potvrdenie transakcie pri zadávaní objednávky. Bude tu tiež uvedená informácia o konečnej výške investície vrátane prípadných dodatočných nákladov. Predaj a čiastočný predaj s uvedením čiastky bude tiež možný, a to za rovnakých podmienok, aké sú uvedené vyššie.

Príklad

Len pre demonštráciu uveďme prípad klienta, ktorý má účet v USD a jeho obrat je nižší ako 100 000 EUR mesačne. Kurz EUR/USD v čase vykonania príkazu je 1,0000

Klient chce investovať do akcií spoločnosti Volkswagen (VOW1.DE) v hodnote 500 USD.

Cena akcií VOW1.DE v čase podania objednávky je 190,0 EUR.

Takýto zákazník dostane 2 akcie Volkswagen a 0,63 zlomkové akcie.

Z pohľadu investora bude projekt zahŕňať: