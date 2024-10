Predpovedanie dôležitých dát

Čas čítania: 4 minute(s)

Existuje mnoho makroekonomických reportov z celého sveta. Každý deň počujete o nejakých dátach, ktoré boli publikované a ich dopade na finančné trhy. Neznamená to ale, že sú všetky tieto výsledky dôležité. Napríklad report z amerického trhu práce NFP (Non-Farm Payrolls) bude mať väčší dopad na USD ako týždenná nezamestnanosť. V platforme xStation 5 nájdete zabudovaný makroekonomický kalendár, kde nájdete aktuálne a najdôležitejšie údaje. A nielen to! Môžete sa tiež pozrieť na tzv. druhoradé údaje, ktoré majú menší dopad na trhy, ale môžu Vám napovedať, čo sa bude na trhoch diať.

Kalendár – východiskový bod

Pozrime sa bližšie na náš kalendár v xStation 5. Ako vidíte, je tu mnoho dát, ktoré môžete sledovať. Pre začiatočníkov môže byť trochu mätúce, kde začať. Ale ako skúsení traderi určite viete, ktoré sú najdôležitejšie ekonomické dáta tých najznámejších mien. Ak nie, vráťte sa do začiatočníckej sekcie, kde nájdete túto tému.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Mali by ste vedieť, čo v tomto množstve údajov hľadať. Príliš mnoho informácií obvykle skončí ako dezinformácia, takže by ste si mali určiť priority, čo je pre Vás najdôležitejšie. Napríklad americký dolár reaguje na HDP, NFP a CPI, ale mal by zostať stabilný pri regionálnych výsledkoch ekonomickej aktivity. To neznamená, že by ste mali takéto údaje prehliadať. Aj keď pravdepodobne s trhmi príliš nezahýbu, môžu Vám poskytnúť zaujímavý pohľad na ďalší vývoj dôležitých reportov. Náš kalendár Vám to uľahčí, keďže zobrazuje, aký veľký dopad má nadchádzajúca udalosť na konkrétny trh.

Ekonomické dáta majú tendenciu rozhýbavať trhy, takže vedieť, či bude nasledujúci výsledok lepší alebo horší, ako sa očakáva, Vám môže pomôcť. Ale je takmer nemožné predpovedať presné číslo. Čas od času sa to stať môže, ale dôležité je, či sú výsledky reportu horšie alebo lepšie, ako trhy očakávali. Ak sú lepšie, obvykle to vedie k rally na konkrétnom inštrumente. Ak sú horšie, tak je tomu naopak. Pozrime sa na NFP (Non-Farm Payrolls). Report NFP je najvýznamnejší pre americkú ekonomiku, takže na neho celý trh čaká. Čím vyššie čísla, tým je dolár silnejší. Ako obchodník chcete vedieť, či je možné tieto čísla poraziť. Ako to urobiť? Najprv by ste sa mali pozrieť na všetky reporty zo Spojených štátov a zamerať sa na tie, ktoré ukazujú stav pracovného trhu. V tomto príklade (na obrázku nižšie) by medzi tieto reporty patrili: ADP report zamestnanosti, report Challenger Job-cut, ISM Non-Manufacturing Index, ISM Manufacturing Index a týždenné výsledky nezamestnanosti. Pozrime sa, čo tieto reporty obsahujú:

ADP – report podobný NFP. Ukazuje mesačnú zmenu zamestnanosti, takže je považovaný za najlepší indikátor vývoja vládneho reportu, ktorý býva publikovaný o dva dni neskôr.

– report podobný NFP. Ukazuje mesačnú zmenu zamestnanosti, takže je považovaný za najlepší indikátor vývoja vládneho reportu, ktorý býva publikovaný o dva dni neskôr. ISM Non-Manufacturing index (subindex o zamestnanosti) – pravdepodobne druhá najzaujímavejšia nápoveda k NFP. Sektor služieb je najväčší v americkej ekonomike. Čím lepšie sú čísla, tým vyššie NFP výsledky sa očakávajú.

(subindex o zamestnanosti) – pravdepodobne druhá najzaujímavejšia nápoveda k NFP. Sektor služieb je najväčší v americkej ekonomike. Čím lepšie sú čísla, tým vyššie NFP výsledky sa očakávajú. Challenger Job-cut – najmenej dôležitý report pre predpovedanie NFP. Udáva informáciu o čísle prepustených korporátnych zamestnancov. Čím vyššie číslo, tým je slabšia situácia na pracovnom trhu.

– najmenej dôležitý report pre predpovedanie NFP. Udáva informáciu o čísle prepustených korporátnych zamestnancov. Čím vyššie číslo, tým je slabšia situácia na pracovnom trhu. Týždenná nezamestnanosť (Weekly jobless claims) – meria množstvo ľudí, ktorí požiadali o poistenie v nezamestnanosti po prvýkrát počas minulého týždňa. Ak sú čísla vyššie, môže to byť varovné znamenie, ktoré by mohlo značiť vyššiu nezamestnanosť.

Existujú aj ďalšie menej dôležité reporty ako ISM subindex pre zamestnanosť vo výrobnom sektore, ale sú menej dôležité ako vyššie spomenuté. Všetky tieto reporty nájdete v našom kalendári, ktorý je súčasťou platformy xStation 5, takže nemusíte zatvárať platformu, aby ste zistili všetky dôležité dáta.

Teraz, keď viete všetko podstatné, pozrime sa, ako to dať dohromady. Pozrite sa na tabuľku nižšie. Zobrazuje všetky menej dôležité reporty, ktoré stoja za pozornosť popri NFP, odhady a predchádzajúce údaje.

Môžete si všimnúť, že ADP aj ISM Non-manufacturing subindex pre zamestnanost porazili trhové očakávania. ADP dáta dokonca naznačujú, že hlavné NFP číslo by mohlo byť vyššie, ako sa očakáva. Samozrejme, že výrobný sektor a týždenné výsledky navrhujú vývoj opačným smerom, ale tento sektor predstavuje len 20 % americkej ekonomiky. Zamestnanosť je generovaná predovšetkým v sektore služieb, takže by údaje z tohto odvetia mali prevážiť nad dátami z výrobného sektora. Ako výsledok by sme mohli očakávať solídny NFP report. Ale majte na pamäti, že trh si vytvorí podobnú analýzu, takže reálny konsenzus by mohol byť vyšší ako 160k. Je to preto, že analytické predpovede sa posielajú pre hlavné reporty 1 – 2 týždne dopredu, zatiaľ čo menšie reporty zverejňované v rámci týždňa pred vyhlásením NFP.

Podobná analýza môže byť vykonaná pre HDP, infláciu alebo stav zásob. Vyššie maloobchodné tržby a priemyselná produkcia by mali podporiť HDP, zatiaľ čo silnejší PPI a vyššie ceny komodít zase podporia CPI. Čo sa týka ropy, dáta API sú obvykle zverejnené v utorok popoludní a slúžia ako vodidlo pre najdôležitejší report DOE o zásobách. Myšlienka je rovnaká – sledujeme sekundárne dáta, ktoré popisujú situáciu v rovnakom sektore ekonomiky a snažíme sa predvídať vývoj tých najdôležitejších čísel.

Zváženie rizika

Predvídať ekonomické čísla nie je jednoduché. A čo viac, dokonca aj profesionáli, ktorých predpovede sú založené na komplikovaných modeloch, nevedia povedať, či sú ich predikcie presné. Znamená to, že Vaša analýza Vám nedá presné čísla, ktoré budú zverejnené, ale dá Vám náskok, aby ste získali prehľad, akým smerom sa budú čísla vyvíjať. To je užitočné pre zváženie, či majú Vaše obchody vhodné RRR (reward/risk ratio) a či stojí za to podstúpiť riziko a otvoriť obchod.