Použitie automatických obchodných systémov (AOS) a ďalšie unikátne nástroje MT4

Upozorňujeme, že XTB už neumožňuje pre novovytvorené účty používať platformu MT4. Jedinou dostupnou platformou pre nové účty je xStation. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Objavte výhody platformy xStation kliknutím sem.

- Obchodná platforma MetaTrader 4 je jednou z najpoužívanejších platforiem na svete.

- Platforma ponúka veľké množstvo nástrojov technickej analýzy vrátane indikátorov, oscilátorov a mnoho ďalších.

- Jednou z unikátnych vlastností platformy MetaTrader 4 je rozsiahla komunita, pomocou ktorej si môžete pridávať nové nástroje, ako sú indikátory, skripty a automatické obchodné systémy.

Kde môžem nájsť ďalšie nástroje technickej analýzy?

Jednou z veľkých výhod platformy MetaTrader 4 je, že nie ste obmedzení počtom nástrojov technickej analýzy, ktoré sú k dispozícii vo východiskovej verzii platformy. To všetko vďaka MQL komunite a online diskusnému fóru, ktoré ponúkajú mnohé bezplatné či platené nástroje technickej analýzy.

Nástroje zdarma môžete získať pomocou nasledujúceho jednoduchého postupu::

1. Po prihlásení do platformy zvoľte záložku Knižnica (Code Base) v dolnej časti platformy. Následne sa zobrazí zoznam mnohých dostupných nástrojov technickej analýzy, ktoré si môžete zdarma pridať do platformy.

2. Ak chcete zistiť viac informácií o nástrojoch alebo ich stiahnuť, postačí dvakrát kliknúť na zvolený nástroj. Tým sa otvorí nová webová stránka, kde nájdete všetky podstatné informácie o nástroji a stiahnutí.

K plateným nástrojom technickej analýzy je možné pristúpiť nasledujúcim spôsobom:

1. Po prihlásení do platformy MetaTrader 4 vyberte záložku Tržnica (Market) v spodnej časti platformy. Po zvolení tejto časti uvidíte zoznam dostupných platených nástrojov technickej analýzy, pričom aj tu nájdete také, ktoré sú zdarma.

2. Pre viac informácií alebo stiahnutie daného nástroja pokračujte dvojitým kliknutím na zvolený nástroj. Tým sa otvorí nová webová stránka, kde nájdete všetky dôležité informácie vrátane demo verzie alebo možnosti nákupu tohto nástroja.

Pridanie a použitie nových technických nástrojov

Potom, ako ste si vybrali tieto dodatočné nástroje, ďalším krokom je samotné pridanie do platformy.

Kým budete môcť začať používať dodatočné nástroje, je potrebné ich najskôr uložiť do správnej zložky. V platforme klikneme na menu Súbor (File) a vyberieme možnosť Open Data Folder a ďalej MQL4.

Následne je dôležité, či sa jedná o technický indikátor, skript alebo automatický obchodný systém. Ak ide o technický indikátor, uložíme tento súbor zložky Indicators, ak ide o skripty, uložíme ich do zložky Scripts a v prípade, že ide o automatické obchodné systémy, uložíme tieto súbory do zložky Experts.

Po uložení dodatočného nástroja ho nájdete v obchodnej platforme v okne Navigátor (Navigator). Toto okno si môžete zobraziť buď klávesovou skratkou Ctrl + N, alebo tak, že si kliknete na menu Zobraziť (View) a vyberiete možnosť Navigátor (Navigator). Po otvorení tohto okna si už môžete vyhľadať nástroj buď v skriptoch, indikátoroch, alebo stratégiách.

Napokon je potrebné daný nástroj aktivovať priamo v platforme. Stačí naň kliknúť, podržať a jednoducho ho pretiahnuť do grafu, ktorý chcete analyzovať. Po pretiahnutí sa objaví nové okno, kde si môžete nastaviť jednotlivé parametre a potvrdením cez tlačidlo OK nástroj aktivovať. Váš nástroj je teraz aktívny. Ak si nie ste istí, či je nástroj automatického obchodného systému funkčný, môžete sa uistiť obrázkom s úsmevom, ktorý je umiestnený v hornom rohu okna grafu.

MQL4 Komunita

Táto komunita je prístupná na webové adrese www.mql4.com. Základom tohto fóra je to, že obchodníci môžu zdieľať a sťahovať si ďalšie technické indikátory, skripty, automatické obchodné systémy a obchodné signály. Taktiež je k dispozícii bohaté diskusné fórum pre zdieľanie rôznych informácií.