Bitcoin a iné kryptomeny

Kedysi sa Bitcoin a ďalšie kryptomeny považovali za lotériu. Aktuálne, zdá sa, sa kryptomeny stali opodstatneným aktívom v rámci obchodných portfólií. Táto „digitálna revolúcia” je porovnateľná so zlatou horúčkou v 19. storočí s rastúcou hodnotou v dôsledku zintenzívnenia globálneho záujmu. Ale čo presne sú kryptomeny a ako sa môžete podieľať na tomto technologickom boome bez špecializovaných IT poznatkov? Čo potrebujete vedieť o tomto tajomnom inštrumente? Zistíte to v tomto článku.

Čo je Bitcoin?

Bitcoin je forma digitálnej meny, vytvorená a držaná elektronicky. Na rozdiel od tradičných fyzických mien, ako sú doláre alebo eurá, Bitcoiny nie sú tlačené. Namiesto toho sú generované ľuďmi po celom svete za pomoci počítačov a softwaru, ktorý rieši matematické úlohy.

Ďalším významným rozdielom medzi kryptomenami a fyzickými peniazmi sú banky. Cieľom centrálnej banky je stabilizovať svoju menu. Neexistuje však žiadna banka pre Bitcoin. Je to preto, lebo Bitcoin je vo svojej podstate banka. Nezávislá databáza, v ktorej sa vysporiadavajú všetky operácie a ktorá poskytuje informácie o vlastníckom statuse všetkých užívateľov a histórii transakcií medzi nimi. A čo viac, existuje obmedzené množstvo Bitcoinov a to tiež obmedzuje úlohu dohľadu nejakej inštitúcie. Poďme sa pozrieť na to, ako to funguje:

Kým centrálne banky môžu vytlačiť viac peňazí, Bitcoin má konečnú sumu: do roku 2140 bude v obehu 21 000 000 Bitcoinov. Takže by sme mohli povedať, že podobne ako v prípade zlata, máme obmedzené zdroje aj pri Bitcoine. Navyše množstvo Bitcoinov, ktoré vstupujú do obehu ako odmena pre ťažiarov, klesá vopred stanoveným spôsobom. Každých 210 000 kociek (4 roky) klesá odmena pre ťažiarov o polovicu. Spočiatku to bolo 50 Bitcoinov, potom 25 Bitcoinov a v súčasnosti (10.08.2017) je cena 12,5 Bitcoinov. Priekopníci ťažby Bitcoinov tak mohli zarobiť najviac s čo najnižšími nákladmi. V súčasnosti je v obehu približne 16 500 000 Bitcoinov. Výsledkom je, že má byť vyťažených už len 4 500 000 Bitcoinov a ich dodávka do obehu sa bude znižovať, čo je dôležitý deflačný faktor pre túto kryptomenu.

Blockchain technológia – srdce Bitcoinu a ďalších kryptomien

Spôsob šifrovania Bitcoinu je revolúciou v oblasti informačných technológií – nazýva sa „Blockchain”.

Skúsime túto technológiu popísať ako vežu z kociek (anglicky: block). Veža symbolizuje súčasný stav kryptomenových účtov (kto získal koľko) z pohľadu bitcoinových užívateľov. Každá nová kocka obsahuje informácie o všetkých nových transakciách, ktoré zmenia súčasný stav účtu.

Aby bolo možné vložiť kocku do veže, musí byť adekvátne zašifrovaná a padnúca do systému. Keď tomu tak je, pripojí sa k veži a nové transakcie sa dokončia. Bitcoiny v systéme budú prevedené medzi užívateľmi.

Ako funguje Blockchain

Ak by sme sa pokúsili odstrániť alebo nahradiť kocku v základoch veže, celá štruktúra by sa zničila. Pretože každá kocka vo veži má v sebe zašifrované rovnaké informácie ako predchádzajúca kocka. Nahradenie kocky s inou informáciou (ďalšou šifrou) by viedlo k nesúladu s predchádzajúcou kockou. Navyše by došlo k odpojeniu všetkých kociek, ktoré po nej nasledujú. Vďaka tomu by informácie obsiahnuté v tejto veži boli považované za nepravdivé. Preto môžeme blockchain technológiu považovať za inováciu v oblasti internetovej bezpečnosti.

Kto teda šifruje nové kocky vo veži? Ako tento proces prebieha? Ľudia, ktorí operácie šifrujú, sa nazývajú „ťažiari” (anglicky: miners) a pre ťažbu bitcoinov používajú vyspelý software.

Táto paralela s ťažobným odvetvím sa zdá byť zlatou baňou, pretože odmenou za šifrovanie po sebe idúcich transakcií je pre ťažiarov Bitcoin. Týmto spôsobom sú vytvárané a dávané do obehu nové Bitcoiny. Na tomto mieste stojí za zmienku, že k ťažbe sú používané počítače s vysokým výkonom a vysokou konverznou silou. Ako vidíte, Bitcoin je komplikovaný inštrument a je určite novou kapitolou histórie finančných trhov.

Aké faktory ovplyvňujú hodnotu Bitcoinu?

Čo sa stane, keď Bitcoin dôjde a už nebude potrebné ho ťažiť? Prečo by ťažiari ďalej udržovali svoju výpočtovú sieť? Už teraz časť odmeny pre ťažiarov tvoria transakčné náklady, ktoré v budúcnosti budú ich celkovým ziskom. Bude ale tento poplatok dostatočný, aby ťažiari pokryli náklady na počítače a poskytne im adekvátny zisk?

Za prvé – náklady na počítače závisia od nasledujúcich faktorov:

Náklady na energiu a použité zdroje energie (ceny elektriny, obnoviteľné zdroje elektriny a pod.)

Vývoj nových počítačových technológií (zníženie súčasnej spotreby)

Rast dopytu po počítačovej sile

S rastúcou popularitou môže rastúci dopyt po výpočtovej sile zvyšovať hodnotu Bitcoinu. Ako už bolo povedané, existuje obmedzené množstvo Bitcoinov. Pri stabilnej ponuke by nárast dopytu mal skončiť zvýšením ceny Bitcoinu. Existujú aj ďalšie faktory, ktoré je potrebné zvážiť. Ak napríklad vzrastie geopolitické napätie alebo obchodníci stratia dôveru v tradičné meny, Bitcoin vzrastie. Kryptomeny sú nový a revolučný produkt, takže je celkom možné, že faktory, ktoré ovplyvňujú jeho hodnotu, sa časom zmenia.

Iné kryptomeny

Existujú aj ďalšie kryptomeny, ktoré sa stávajú čoraz populárnejšími. Úspech Bitcoinu viedol k vývoju mnohých alternatívnych kryptomien, často nazývaných „altcoins”. Väčšina týchto kryptomien je založená na protokole Bitcoinu a sú samy o sebe zaujímavé. Pomáha tiež, že väčšina z nich je stále lacná a je oveľa jednoduchšie ich kúpiť alebo ťažiť. Poďme sa v skratke pozrieť na tie najdôležitejšie:

Litecoin – ako väčšina altcoinov je založený na protokole Bitcoinu, ale je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že ťažba je oveľa lacnejšia a demokratickejšia ako pri Bitcoine

– ako väčšina altcoinov je založený na protokole Bitcoinu, ale je navrhnutý tak, aby zabezpečil, že ťažba je oveľa lacnejšia a demokratickejšia ako pri Bitcoine Ethereum – tiež nazývaný „Bitcoin 2.0”, je alternatívou k Bitcoinu. Prudko vzrástol, keď sa vyskytli problémy s Bitcoinom a keď bola oznámená aktualizácia jeho systému. Táto aktualizácia uľahčila a zjednodušila platby.

– tiež nazývaný „Bitcoin 2.0”, je alternatívou k Bitcoinu. Prudko vzrástol, keď sa vyskytli problémy s Bitcoinom a keď bola oznámená aktualizácia jeho systému. Táto aktualizácia uľahčila a zjednodušila platby. Ripple – kryptomena typu „peer-to-peer“, ktorá má rovnaké vlastnosti ako Bitcoin, ale má aj pokročilé funkcie, zahrňujúce okamžité transakcie.

Zatiaľ čo Bitcoin je stále najpopulárnejšou kryptomenou, Ethereum, Ripple, Litecoin a ďalšie stále rastú. Kryptomeny sú finančnou revolúciou s mnohými funkciami a mnohými prichádzajúcimi zmenami.