Obchodovanie kryptomien pre začiatočníkov – Sprievodca

Čas čítania: 23 minute(s)

Odvetvie kryptomien má mnoho spoločného s pokročilou technológiou, ale mnohí začínajúci investori nepoznajú základy. Táto príručka bola vytvorená s cieľom poskytnúť našim čitateľom lepší prehľad o svete kryptomeny a ich fungovanie.

Kryptomeny sú odvetvím, ktoré je medzi investormi mimoriadne obľúbené predovšetkým vďaka vysokej návratnosti investícií a rýchlym pohybom na trhu. Tento sektor trhu je spojený s pokročilými technológiami, ako je napríklad blockchain, a práve preto môžu kryptomeny spôsobovať ťažkosti začiatočníkom, pokiaľ ide o pochopenie technológií, ktoré sa za nimi skrývajú.

Svet sa mení veľmi rýchlym tempom a technológie tiež. Niekedy je ťažké držať s nimi krok aj pre tých, ktorí sa o ne aktívne zaujímajú. S týmto vedomím sme v nasledujúcom článku pre začínajúcich investorov načrtli základné informácie o trhu s kryptomenami a zároveň vysvetlili niektoré dôležité pojmy, s ktorými sa môže stretnúť každý začínajúci obchodník. Tiež sme presne načrtli, ako vyzerá proces obchodovania na našej platforme xStation.

Krypto informácie pre začiatočníkov

Digitálne meny sa dostali do popredia v portfóliách mnohých retailových a inštitucionálnych investorov. Analytici zároveň naďalej varujú investorov pred volatilitou a nepredvídateľnosťou týchto finančných aktív. Skôr ako investujete do Bitcoinu a vstúpite na trh s kryptomenami, je dôležité, aby ste si prečítali náš článok, ktorý vám pomôže zorientovať sa vo svete kryptomien.

Tak ako pri iných investíciách, je tiež dôležité, aby ste pred investovaním peňazí získali potrebné vedomosti. Nižšie sú uvedené základné informácie, ktoré by ste mali vedieť vopred. Ako začínajúci kryptoinvestor si nájdite čas na to, aby ste sa oboznámili s kryptomenami, ktoré ponúkame, ako sú Bitcoin, Ethereum, Cardano alebo Solana, a tiež pochopili technológiu blockchain, ktorej základy sú naozaj ľahko pochopiteľné. Vedomosť o investovaní je jednou z najdôležitejších vecí a pri investovaní finančných prostriedkov by ste si mali vedieť odpovedať, prečo to robíte a akú hodnotu vidíte v Bitcoine a v iných projektoch.

Asi najzásadnejšia otázka, ktorú by ste si mali položiť pred investovaním do kryptomien, je, prečo to robíte. V súčasnosti je k dispozícii nespočetné množstvo investičných inštrumentov.

Načasovanie

Po dôkladnom prieskume už pravdepodobne máte predstavu o odvetví kryptomien a možno ste si vybrali jeden alebo viac projektov, do ktorých chcete investovať. Ďalším krokom je určiť načasovanie vašej investície.

Svet digitálnych mien sa pohybuje rýchlo a je známy svojou vysokou volatilitou. Ak niekde uvidíte príležitosť, nebojte sa ju využiť, ale nezabudnite na základy riadenia rizík.

Kryptomeny majú tendenciu sledovať určité cenové vzorce, trh sa správa cyklicky a niekedy predvídateľne.

Bitcoin často vedie medzi digitálnymi menami, ktoré majú tendenciu sledovať jeho trajektóriu. Keď je Bitcoin v procese veľkých cenových pohybov, hovoríme o tzv. dominancii Bitcoinu. Vtedy zvyčajne zaznamenáva najväčšie nárasty a mnohí investori prechádzajú z altcoinov na Bitcoin, aby sa zúčastnili na „rally”.

Altcoiny zvyčajne výrazne rastú, keď je Bitcoin na vysokých cenových úrovniach a pohybuje sa v konsolidácii „do strany” a čaká na veľký pohyb. Vtedy nízka volatilita cien Bitcoinu núti investorov vrhnúť sa do rizikovejších a menších projektov.

Keď Bitcoin klesá, altcoiny zvyčajne klesajú tiež a to vo väčšej miere, ako Bitcoin. Existujú však špekulatívne projekty, ktoré pri poklese Bitcoinu niekedy prudko rastú, čo investorov povzbudzuje k tomu, aby prešli z klesajúceho Bitcoinu na tieto aktíva a vyrovnali straty.

Správy o hacknutí burzy, podvode alebo manipulácii s cenou môžu samozrejme spôsobiť otrasy v oblasti kryptomien, preto je dôležité sledovať trh a čítať správy o trhu. V súčasnosti (máj 2022) prebieha ďalšie vyšetrovanie SEC (americkej Komisie pre cenné papiere a burzy) v súvislosti s najpopulárnejším stablecoinom na svete Tether, ktorý na kryptomenových burzách zrkadlí americký dolár. Zraky všetkých investorov na trhu kryptomien sa upierajú práve naň.

Investovanie v oblasti kryptomien znamená vysoké riziko a v najhoršom prípade by ste mali počítať s možnosťou úplného zlyhania. Uplatňovaním metód riadenia rizík a prácou na svojej psychológii sa však môžete vyhnúť výrazným stratám a získať ďalšie ponaučenia z trhu. Poznatky sú príležitosťou na úspech.

Čo sú to kryptomeny?

Kryptomeny sú digitálne aktíva, ktoré môžete použiť na online nákupy a tiež ako investíciu kvôli ich obrovskej volatilite. Sú zabezpečené pomocou kryptografie, vďaka čomu ich nie je možné sfalšovať ani dvakrát minúť.

Kryptomena fyzicky neexistuje, čo znamená, že Bitcoin samozrejme nemôžete vziať do ruky a držať ho.

Každá kryptomena sa skladá z osobitného programu alebo kódu. Nemožno ho skopírovať, ale možno ho sledovať (výnimkou sú kryptomeny založené na anonymite, ako napríklad Monero alebo ZCash).

Ako to funguje?

Kryptomeny fungujú v reťazci počítačov v sieti peer-to-peer bez sprostredkovateľa.

Kryptomeny sú decentralizované – to znamená, že žiadna vláda ani banka neriadi spôsob ich tvorby, ich hodnotu (dopyt generuje hodnotu ceny) ani spôsob ich výmeny. Všetky transakcie s kryptomenami sú zabezpečené pomocou kryptografie.

Je kryptomena blockchain?

Blockchain je technológia, ktorá umožňuje existenciu kryptomien. Blockchain je digitálna účtovná kniha transakcií, ktorá je distribuovaná v sieti počítačových systémov. Je to účtovná kniha, ktorá zaznamenáva históriu konkrétnej kryptomeny v reálnom čase.

Je to systém zaznamenávania informácií, ktorý zabraňuje hackerským útokom. Každý blok v blockchaine obsahuje niekoľko transakcií a pri každej novej transakcii v blockchaine sa do účtovnej knihy každého účastníka pridá záznam o tejto transakcii. Databáza blockchainu môže uchovávať veľké množstvo informácií, ktoré môže používať a ku ktorým má prístup viacero používateľov súčasne.

Ako môžete uložiť svoju kryptomenu?

Kryptomena môže byť uložená v tzv. peňaženke, ku ktorej je prístupný „súkromný kľúč” – ekvivalent super bezpečného hesla – bez ktorého majiteľ kryptomeny nemá prístup k svojej peňaženke. Ak sa tento kód zabudne alebo stratí, do peňaženky sa už nedá dostať.

V peňaženke s kryptomenami sa uchovávajú také súkromné kľúče, ktoré používateľom umožňujú prístup k ich kryptomenám a umožňujú im posielať a prijímať kryptomeny, ako je Bitcoin alebo Ethereum. Je dôležité si uvedomiť, že vaše kryptomeny sú uložené v blockchaine a súkromný kľúč je potrebný na autorizáciu prevodov týchto mincí do peňaženky inej osoby.

Ukladanie kryptomien na fyzickú účtovnú knihu je spojené s rizikom krádeže, straty alebo nenávratnej straty takejto peňaženky.

Uloženie kryptomien na burze kryptomien je rizikové z hľadiska hackerského útoku a sprenevery kryptomien.

Otvorené pozície u regulovaného brokera neznamenajú vysokú pravdepodobnosť niektorého z vyššie uvedených rizík. Inštrumenty, ktoré ponúkame v XTB, sú deriváty založené na cene kryptomien, a nie kryptomeny, preto ich hackeri nemôžu ukradnúť. Výber finančných prostriedkov z účtu je možný len na nami vopred overený bankový účet, ktorý patrí vám ako klientovi.

Aké ďalšie kryptomeny existujú?

Najpopulárnejšou kryptomenou, ktorú každý pozná a o ktorej sa hovorí najčastejšie, je Bitcoin.

Existujú aj ďalšie kryptomeny ako Litecoin, Polygon, Moonbeam, Kusama, Dogecoin alebo Stellar a mnohé iné. Existujú tisíce ďalších kryptomien altcoin s rôznou trhovou kapitalizáciou a používaním.

Bitcoin je cenovo najstabilnejšou kryptomenou mimo stablecoinov a najstaršou kryptomenou, ale iné projekty, ako napríklad Ethereum, Solana a Cardano, môžu v budúcnosti Bitcoin dokonca predbehnúť.

Ako kúpiť Bitcoin a altcoiny?

Podobne ako akciový trh, aj trh s kryptomenami má svoje burzy a brokerov, kde môžu investori nakupovať a predávať svoje kryptomeny.

Ak chcete začať obchodovať CFD na kryptomeny prostredníctvom XTB, stačí si otvoriť investičný účet a úspešne prejsť overovacím procesom. Po vložení finančných prostriedkov môžete začať obchodovať.

Na domovskej stránke poskytujeme aj vzdelávaciu platformu, ako aj školenia vo forme videí a webinárov v obchodnej platforme, ktoré vám pomôžu pochopiť fungovanie, možnosti a riziká pákového efektu pri obchodovaní s CFD na kryptomeny.

Je možné získať Bitcoin zadarmo?

Áno, ak chcete vlastniť Bitcoin, nemusíte si ho kúpiť. Bitcoin môžete získať aj riešením kryptografických rovníc pomocou počítačov v procese nazývanom ťažba Bitcoinu.

Tento proces zahŕňa overovanie blokov údajov a pridávanie záznamov o transakciách do blockchainu. Tento proces si však vyžaduje silný výpočtový výkonu na spustenie tejto „ťažiarne” a získanie Bitcoinu.

Čo si môžete kúpiť za Bitcoin?

Investovanie do CFD na Bitcoin na našej platforme xStation nemumožňuje použitie kryptomeny na vykonávanie transakcií v blockchaine.

Pokiaľ nezatvoríte ziskovú pozíciu, pozícia sa odvíja podľa toho, ako sa pohybuje cena digitálneho aktíva. Po uzavretí pozície sa prostriedky vrátia na váš účet, z ktorého si môžete vybrať prostriedky a tešiť sa zo zarobených peňazí.

Vo všeobecnosti sa však kryptomeny môžu používať na transakcie a nákup fyzického tovaru.

V Spojených štátoch umožňujú platbu kryptomenami napríklad Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia a PayPal.

Ako stabilné sú kryptomeny?

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Kryptomeny nie sú stabilné, volatilita trhu je obrovská, čo môže byť v závislosti od pohľadu investora nevýhodou ale aj výhodou. Mnohí noví investori kryptomien hľadajú investičné príležitosti a skutočne sa zdá, že kryptomeny takýmito inštrumentmi sú.

To všetko sa však strieda s obdobiami vzostupov a silných paník, v ktorých väčšina investorov kryptomeny predáva. Ako príklad možno uviesť cenu Bitcoinu v období 2020/2021.

V marci 2020 ste si mohli kúpiť jeden Bitcoin za 4 000 USD, zatiaľ čo v januári 2021 sa cena Bitcoinu zvýšila desaťnásobne – na úroveň 40 000 USD.

Na konci apríla 2021 dosiahol rekordnú hodnotu 65 000 USD. Potom v máji cena klesla a Bitcoin sa na niekoľko mesiacov skonsolidoval okolo 35 000 USD.

V októbri však cena Bitcoinu opäť prudko vzrástla a v novembri sa jej podarilo dosiahnuť nové historické maximum, keď sa vyšplhala na 69 000 USD. V decembri 2021 sa Bitcoin opäť dostal pod túto úroveň a dosiahol 40 000 USD.

Ako začínajúci investor do kryptomien by ste mali vedieť, že kryptomeny s nižšou trhovou kapitalizáciou boli v tomto období ešte oveľa volatilnejšie.

Máme teda dočinenia s mimoriadne volatilným trhom, ktorý vytvára príležitosti pre dlhodobých investorov a krátkodobých obchodníkov. Samozrejme však zahŕňa väčšie investičné riziko.

Ako investovať do kryptomien?

Ako začínajúci investor do kryptomien máte na výber: investovať do technologického odvetvia súvisiaceho so sektorom kryptomien investovaním do akcií súvisiacich s digitálnou transformáciou alebo obchodovať s kryptomenami. Medzi týmito spôsobmi je niekoľko rozdielov. Samozrejme, môžete použiť obe metódy súčasne a pokúsiť sa generovať bohatstvo z kombinácie kryptomien a akcií.

Investovanie

Investovanie je možné nákupom akcií blockchainových a metaverza spoločností alebo ETF a je tiež považované za menej rizikové. Zároveň, samozrejme, potenciálne zisky z tejto investície môžu byť menšie ako zisky z obchodovania s CFD z dôvodu nedostatočnej páky a nižšej volatility tradičného trhu v porovnaní s odvetvím kryptomien.

Transformácia blockchainu a akcie metaverza spoločností naďalej ponúkajú dobré príležitosti a vyhliadky pre investorov, ktorí nemajú problém s vysokou volatilitou trhu. Zároveň sa zdá, že dlhodobý trend súvisiaci s digitálnou transformáciou je naozaj obrovský.

V xStation máme v ponuke veľa „blockchainových” akcií a tu vám niektoré z nich predstavíme: Coinbase (COIN.US), Square (SQ.US), Riot Blockchain (RIOT.US), Marathon Digital Holdings (MARA.US), Argo Blockchain PlC (ARB.L), Bit Digital (BTBT.US), Invesco Elwood Global Blockchain ETF (BCHN.UK).

Do trendu metaverza môžete investovať aj nákupom akcií burzovo obchodovaných spoločností zo sektora digitálnej transformácie, ako sú Meta Platforms (FB.US), NVidia (NVDA.US), Adobe Systems (ADBE.US), Matterport (MTTR.US) Roblox (RBLX.US), AMD (AMD.US), Unity Software (U.US), Match Group (MTCH.US), Vuzix Corp (VUZI.US) Autodesk (ADSK.US).

Obchodovanie

Na našej platforme xStation máte možnosť obchodovať Bitcoin a ďalšie populárne kryptomeny.

O obchodovanie s kryptomenami má záujem veľa začínajúcich investorov. Ide o špekulatívny spôsob a pri tomto spôsobe investovania sú relevantné len pohyby ceny kryptomeny. Začínajúci investori môžu obchodovať s kryptomenami tak, že na našej platforme xStation uzatvoria transakcie na krypto CFD (contract for difference) a využijú plný potenciál finančnej páky. Tento druh kontraktu je finančný kontrakt, ktorý vypláca rozdiely v zúčtovacej cene medzi otvoreným a uzavretým obchodom bez fyzickej dodávky obchodovaných inštrumentov.

Obchodovanie s kryptomenami oslovuje obchodníkov, ktorí si uvedomujú riziko alebo špekulantov ešte viac ako akýkoľvek iný inštrument CFD, pretože kolísanie cien na trhu kryptomien je obrovské aj bez pákového efektu. Finančná páka dáva šancu začínajúcim investorom na zaujímavé zisky, ale zároveň môže spôsobiť aj väčšie straty, takže inštrumenty sú rizikovejšie.

Obchodovanie CFD na krypto v xStation prináša výhody nulových poplatkov a provízií, nízkych spreadov a možnosti využitia finančnej páky. Jedinými nákladmi sú swapové body, ktoré sa počítajú k výsledku otvorenej pozície každý deň po 00:00 v noci.

Vďaka pákovému efektu si obchodovanie s kryptomenami vyžaduje len určité percento z celej hodnoty kontraktu. Napríklad pri použití pákového efektu 1:2 máte možnosť otvoriť kontrakt v hodnote 1000 USD s použitím marže len 500 USD.

Obchodovanie CFD poskytuje investorom expozíciu voči aktuálnej trhovej cene najväčšej kryptomeny bez potreby vytvárania špeciálneho účtu na trhu s kryptomenami a bez komplikovaných metód vkladania finančných prostriedkov.

Obchodovanie tiež poskytuje príležitosť na otvorenie krátkych pozícií, na ktorých môžu obchodníci zarábať, aj keď ceny kryptomien klesajú. To vám umožňuje realizovať počas obchodných hodín mnoho rôznych stratégií v závislosti od ceny Bitcoinu. Na našej obchodnej platforme poskytujeme aj množstvo rôznych ukazovateľov, ako napríklad RSI - index relatívnej sily, alebo Fibonacciho úrovne a mnoho mnoho ďalších. Všetky z nich môžu zefektívniť vaše obchodovanie, aj keď ste začínajúci obchodník.

Na našej platforme xStation môžete ako začínajúci investor začať obchodovať s mnohými rôznymi populárnymi kryptomenami, ako sú: Bitcoin, Ethereum, Cardano, Litecoin, Uniswap, Chainlink, Polkadot, Tezos, Ripple, BitcoinCash, Solana a Dogecoin.

Obchodovanie kryptomien online

V súčasnosti sa stáva obchodovanie a investovanie prostredníctvom obchodných platforiem veľmi populárne.

Preto sprístupňujeme obchodovanie v našej desktopovej aj mobilnej platforme xStation. Pomocou nej môžu aj začínajúci krypto obchodníci reagovať na pohyby na trhu a obchodovať s kryptomenami kedykoľvek a odkiaľkoľvek na svete. Našou prioritou bolo poskytnúť bezpečné, rýchle a intuitívne platformy, ktoré môžu používať začiatočníci aj skúsení obchodníci.

Čo ovplyvňuje ceny kryptomien?

Kryptomeny sa zdajú byť nebezpečnou investíciou pre začiatočníkov, stimulujú však predstavivosť a vidina nákupu kryptomeny za pár stoviek dolárov, ktorá z vás urobí milionára, vzbudzuje chamtivosť. Pred vstupom na trh sa však oplatí si položiť otázku, čo skutočne ovplyvňuje ceny kryptomien a v akom období do nich začať investovať.

Dopyt a ponuka

Podobne ako pri akciách alebo iných inštrumentoch je hlavným faktorom ovplyvňujúcim cenu kryptomien počet kupujúcich, predávajúcich a ich tendencia nepredávať svoje držby kryptomien. Nízka ponuka a vysoký dopyt vedú k rastu ceny, vysoká ponuka a nízky dopyt k poklesu ceny.

Na rozdiel od tradičných fiat mien, ako sú doláre alebo eurá, je ponuka niektorých kryptomien obmedzená. Stáva sa tiež, že sa v priebehu času postupne spomaľuje. To na druhej strane znamená, že keď je dopyt vysoký, cena môže mať tendenciu prudko rásť – najmä ak chce málo ľudí predávať a veľa nových investorov je odhodlaných nakupovať.

Dôležité sú aj ďalšie faktory, napríklad udalosti týkajúce sa danej kryptomeny a míľniky, ktorými prechádza. Takéto udalosti môžu spôsobovať pravidelné, dynamické zvyšovanie alebo znižovanie cien a medzi podobné udalosti možno zaradiť aj rally cien Cardano z leta/jesene 2021, keď trh rástol pod vplyvom plánovaného zavedenia inovatívnych „inteligentných kontraktov” do siete Cardano.

Náklady na ťažbu

Kryptomeny samozrejme nevznikajú zo vzduchu, ale ťažia sa v procese nazývanom ťažba (mining). Ťažiari kryptomien ťažia kryptomeny pomocou sofistikovaných, výpočtovo výkonných zariadení, ktoré sa nazývajú ťažobné stanice, tzv. miners. Keď sa tento proces začne pre ťažiarov čoraz viac predražovať, môže sa to odraziť na cene kryptomeny.

Vládna regulácia

Jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú ceny kryptomien prakticky od ich vzniku, je postoj regulačných orgánov. V niektorých prípadoch môžu správy o reguláciách pozitívne ovplyvniť cenu, v iných nie nevyhnutne.

Ak sa regulácia digitálnych aktív stane reštriktívnou, vytvorí sa tlak zo strany predajcov a na trh s kryptomenami sa dostane negatívny sentiment. Na druhej strane, ak sa veľké banky alebo vlády jednotlivých krajín vyjadrujú o tejto triede aktív pozitívne, môže to byť katalyzátorom rastu cien.

Mediálne pokrytie

Médiá, označované ako štvrtá moc, sú mocným nástrojom, ktorý môže ovplyvniť dopyt a nálady investorov. To, ako médiá píšu o kryptomenách, vždy ovplyvňuje ceny a všeobecné tendencie kupujúcich. Keď médiá varujú pred investovaním a označujú kryptomeny za bublinu, investori majú tendenciu svoje aktíva predávať. Veľmi často to platí pre nových obchodníkov, ktorí na tento typ správ reagujú emotívne. Negatívny mediálny príbeh môže viesť k obdobiam paniky alebo mánie, čo veľkí investori využívajú a podľa toho hromadia alebo predávajú svoje kryptomeny.

Na druhej strane, prítomnosť kryptomien v médiách oboznamuje ľudí s novou technológiou a vytvára záujem o nové finančné produkty, čo vedie k zvýšenému potenciálu rastu kapitalizácie celého sektora.

Finančné krízy

Momenty poklesu v ekonomike sú situácie, ktoré majú obzvlášť negatívny vplyv na ceny najrizikovejších aktív. Keď sa začne kríza, najväčší investori sa snažia ochrániť svoj kapitál a opúšťajú veľmi neisté investičné produkty, čím ešte viac podporujú paniku.

Samozrejme, zvyčajne sa krízy nakoniec ukážu ako nákupné príležitosti, pretože trh už desaťročia ukazuje, že ceny indexov alebo akcií nakoniec aj tak rastú. Samozrejme, neplatí to pre všetky inštrumenty, pretože existujú projekty, ktoré skrachujú a v predchádzajúcich cykloch sme už videli krach veľkých kryptomien, ktoré zanikli v prepade.

Ako kúpiť kryptomeny v XTB?

Kryptomeny je ľahké nájsť a obchodovať na obchodnej platforme xStation aj pre začiatočníkov. Na tento účel slúži špeciálna záložka, ktorá umožňuje nájsť inštrument, zobrazuje informácie o jeho cenách a cenový graf s viacerými nástrojmi.

Na karte Sledovanie trhu je možné nájsť kryptomenu, ktorá vás zaujíma a to prostredníctvom okna, kde môžeme priamo zadať názov kryptomeny, ako aj prostredníctvom karty CRT, v ktorej môžeme nájsť všetky dostupné kryptomeny a vybrať tú správnu.

V okne Sledovanie trhu nájdeme funkcie „Informácie o inštrumente”, „Otvoriť graf” alebo „Pridať k obľúbeným”, ktoré zjednodušujú obchodovanie.

Pomocou tlačidiel SELL a BUY si môžeme pozrieť dve ceny (predajnú a nákupnú) danej kryptomeny a samozrejme ju predať alebo kúpiť. Predajná cena sa nazýva BID cena a nákupná cena sa nazýva ASK cena. Dlhé pozície na kryptomenách sa samozrejme otvárajú kliknutím na BUY a výberom objemu transakcie. Krátke pozície, keď špekulujete na pokles, sa samozrejme otvárajú kliknutím na SELL a výberom objemu transakcie.

Po nájdení správnej kryptomeny môžete použiť profesionálne okno objednávky, ktoré vypočíta hodnotu transakcie a zobrazí vám aktuálnu kotáciu. Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť „Otvoriť pokyn” po kliknutí pravým tlačidlom myši na názov kryptomeny v okne Sledovanie trhu. Ide o zabudovanú kalkulačku, ktorá pomáha pri investičných rozhodnutiach tým, že vykonáva výpočty súvisiace s nákupom.

Pomocou tejto kalkulačky máte možnosť zadávať presné pokyny pre okamžité a čakajúce objednávky. Čakajúce objednávky môžete vybrať tak, že v kalkulačke zadáte záložku „Čakajúca objednávka”. Táto karta sa nachádza napravo od karty „Okamžitá exekúcia” pre okamžité objednávky. Pomocou týchto príkazov môžete presne definovať okamih vstupu na trh nastavením ceny, pri ktorej chcete vstúpiť do obchodu, a otvoriť dlhú pozíciu, keď predpokladáte rast ceny (Buy Stop, Buy Limit), alebo pre krátku pozíciu, keď predpokladáte pokles ceny (Sell Stop, Sell Limit).

Na platforme xStation môžete tiež otvoriť defenzívne príkazy Stop Loss a Take Profit. Takéto príkazy vám umožňujú realizovať stratégie a chrániť sa pred náhlymi, nepredvídateľnými pohybmi trhu minimalizovaním strát alebo vyberaním potenciálnych ziskov z vašich pozícií.

Ponúkame tiež príkaz „Trailing Stop”, defenzívny príkaz, ktorý sa pohybuje s cenou kryptomeny vo vami nastavenej vzdialenosti, čo vám umožňuje automaticky „viesť” pozície. Viac informácií o defenzívnych príkazoch SL a TP a trailing stop sa dozviete tu: SL, TP a Trailing Stop v xStation5

Tieto príkazy môžu ľahko zadávať aj veľmi začínajúci investori a to buď priamo z grafu v ľavom hornom rohu alebo priamo kliknutím na názov inštrumentu v okne Sledovanie trhu xStation, alebo otvorenia zabudovanej kalkulačky kliknutím na možnosť Otvoriť pokyn taktiež v okne Sledovanie trhu.

Často kladené otázky pre začiatočníkov

Technológie môžu byť oblasťou, ktorej správne pochopenie si vyžaduje znalosti. Pri hľadaní informácií o kryptomenách pre začínajúcich investorov narážate na pojmy, ktoré vám znejú cudzo a ktoré si ani neviete vysvetliť? Pre začínajúcich kryptoobchodníkov to nie je jednoduchá oblasť, my sme sa však rozhodli poskytnúť pochopiteľné informácie o tom, ako to funguje. Samozrejme, proces „ťažby” sa vzťahuje aj na iné kryptomeny, ako sú Ethereum a Cardano, nazývané „altcoiny”.

Pojem „halving” sa vzťahuje len na kryptomeny, ktoré majú vopred stanovenú maximálnu ponuku, ako napríklad Cardano alebo Bitcoin. Nižšie sa zameriame na prípad Bitcoinu ako najpopulárnejšej kryptomeny, v súvislosti s ktorou budete o týchto termínoch najčastejšie počuť.

Čo je to ťažba bitcoinov a halving?

Ťažba v definícii znamená ťažbu surovín zo zeme, ale v tomto prípade zahŕňa spracovanie transakcií v Blockchaine – vykonávanie zložitých reťazových výpočtov. To si vyžaduje náklady na energiu, výkonný hardvér a softvér. Transakcie v systéme sú peer-to-peer.

Vyťažené Bitcoiny sa udeľujú ťažiarom, ktorí spracovali transakcie v bloku, ako odmena za ich prácu (prácu ich stroja).

Zníženie hodnoty odmeny za ťažbu Bitcoinu na polovicu, teda halving má obrovský vplyv na odmeny, ktoré ťažiari dostávajú. Táto odmena sa začala znižovať z 25 Bitcoinov za blok na 12,5 a v roku 2020 klesla na 6,25.

K halvingu došlo už trikrát, prvýkrát v novembri 2012, druhýkrát v júli 2016 a naposledy v máji 2020. K ďalšiemu halvingu dôjde pravdepodobne v roku 2024.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Bitcoin nie je tradičná mena regulovaná a vydávaná centrálnou bankou, akou je napríklad americký Federálny rezervný systém, ktorý kontroluje ponuku peňazí v USA.

Vloženie väčšieho množstva peňazí FIAT na trh znehodnotí menu. Ak však rast peňažnej zásoby prevyšuje hospodársky rast, spôsobuje infláciu. To znamená, že peniaze majú potom čoraz nižšiu hodnotu. Na nákup rovnakého počtu výrobkov potrebujete viac peňazí ako na začiatku.

Bitcoin nie je centrálnou bankou kontrolovaná mena a v obehu je veľa Bitcoinov. Vysoký dopyt a zhora obmedzený počet bitcoinov, ako aj klesajúca odmena za ich ťažbu môžu pozitívne ovplyvniť cenu kryptomeny.

Prídel nových Bitcoinov pridelených ťažiarom sa znižuje na polovicu každých 21 000 000 blokov alebo približne 4 roky, ak to meriame podľa časového rámca stanoveného Satoshi Nakamotom.

Vďaka svojej deflačnej povahe sa Bitcoin v súčasnosti považuje za uchovávateľa hodnoty a môže poskytnúť miesto, ktoré uchováva hodnotu peňazí počas inflácie, ktorá ovplyvňuje FIAT meny.

Aký je vplyv halvingu?

Je zrejmé, že pokiaľ sa Bitcoiny neumiestnia na burzy a nepredajú, ich hodnota sa môže zvýšiť. Priamy vplyv na cenu Bitcoinu malo doteraz zníženie odmeny, ktorú dostávajú ťažiari, na polovicu (halving). Keďže odmeny klesajú a náklady na ťažbu zostávajú rovnaké alebo sa dokonca zvyšujú v dôsledku výrazného nárastu cien energie, návratnosť investícií sa znižuje. Táto situácia môže odradiť menších ťažiarov od pokračovania v ťažbe Bitcoinu, keďže tí, ktorí majú lacnejšie kanály a výkonný zdroj, majú oproti konkurencii veľkú výhodu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Údaje z reťazca ukazujú, že ťažiari nepredávajú svoje bitcoiny na súčasných úrovniach, čo by mohlo byť veľmi dôležitým signálom pre býkov a nových záujemcov o tento trh.

Z analýzy cenového grafu tiež vyplýva, že niekoľko mesiacov po halvingu mala cena tendenciu výrazne rásť. Ťažko však povedať, či sa situácia zopakuje aj v roku 2024, s určitosťou však možno povedať, že halving a ťažiari kryptomien robia z bitcoinu deflačný token a ovplyvňujú udalosti súvisiace s touto kryptomenou.

Čo je to fork na kryptomenách?

Bitcoin je decentralizovaná platobná sieť a kryptomena je založená na sieti peer-to-peer. Sieť funguje na špeciálnom protokole zloženom z výpočtových kódov. Tie sa používajú ako vopred definované pravidlá pre celú sieť. Sieť Bitcoin má otvorený softvér. Práve vďaka tomu je prístup ku kódom, ktoré obsahuje, voľný a široko dostupný pre každého, kto si ho chce prezerať a používať.

Základom je blockchain – distribuovaná účtovná kniha, ktorá tvorí neustále rastúci reťazec blokov. Keďže Bitcoin je decentralizovaná sieť, všetci jej účastníci spoločne stanovujú pravidlá na overovanie transakcií s cieľom dosiahnuť konsenzus. Na tomto základe existuje jediný zdieľaný reťazec overených údajov, na ktorom sa všetci zhodnú a ktorý je vždy správny. Ak sa tento reťazec zmení – rozdvojí alebo rozdelí, máme dočinenia s forkom. Rozvetvenie môže byť náhodné alebo úmyselné.

Všeobecné rozdelenia a zmeny pravidiel protokolu

Fork blockchainu sa zvyčajne kolektívne dohodne pri každej aktualizácii softvéru blockchainu, ktorá závisí od decentralizovaných skupín počítačov, ktoré tvoria sieť pracujúcu na spoločnom cieli. Každý jednotlivý počítač v sieti spúšťa softvér potrebný na overenie verejnej účtovnej knihy blockchainu a udržanie bezpečnosti siete. Čím viac počítačov je súčasne v sieti a na nich beží softvér, tým je sieť bezpečnejšia.

Najdôležitejšie je, že na každom uzle musí bežať rovnaký softvér, aby mal prístup k rovnakej zdieľanej účtovnej knihe. Inými slovami, každý full node (plnohodnotný uzol, člen siete) so základným softvérom Bitcoinu (t. j. Bitcoin Core) má prístup k blokovej knihe Bitcoinu, a teda môže overovať transakcie Bitcoinu a pristupovať k úplnej histórii transakcií. Existujú dva dôvody pre fork:

Automatizovaný fork

Keďže Bitcoin je distribuovaná a decentralizovaná sieť, problém vzniká, keď ťažiari objavia blok v rovnakom čase, čo potom vedie k dvom oddeleným reťazcom. Ide však o dočasný fork – reťazec, ktorý nájde ďalší blok ako prvý, sa stáva najdlhším reťazcom a tým sa automaticky stáva pravým. Kratší reťazec preto sieť zahodí.

Zmeny pravidiel nadradeného protokolu

Tento typ rozdelenia siete je zámerná zmena kódu vykonaná vývojármi a je trvalou zmenou. Prečo môžu byť takéto zmeny potrebné? Napríklad z dôvodu pridania nových funkcií na zvýšenie rozšírenia funkčnosti siete alebo z dôvodu zmeny základného pravidla, ako je napríklad zvýšenie veľkosti bloku.

Typy forkov

Typy forkov sú veľmi dôležité. Ak vývojári jadra Bitcoinu aktualizujú kód Bitcoinu s cieľom nainštalovať nové funkcie alebo zmeniť dôležité parametre, aktualizovaný softvér už nemusí byť kompatibilný so staršou verziou softvéru.

Hard fork

Zvyčajne ide o zásadnú zmenu, pri ktorej sa zmenia pravidlá konsenzu takým spôsobom, že nie je možné zachovať kompatibilitu s predchádzajúcimi verziami toho istého softvéru.

Príkladom tohto typu forku je Casper v sieti kryptomeny Ethereum. Vykonáva zásadnú zmenu pravidiel protokolu z modelu Proof of Work na model Proof of Stake. Full node, ktoré nie sú automaticky kompatibilné s aktualizovanými uzlami Casper sú vyradené.

Našťastie, hard forky Etherea nie sú zvyčajne kontroverzné a väčšina sietí súhlasí s aktualizáciou. V opačnom prípade by full node s aktualizovaným softvérom Casper nemal prístup k rovnakej účtovnej knihe ako full node so staršou verziou. Keďže každý uzol by mal iné pravidlá konsenzu, v podstate by prevádzkoval samostatný blockchain.

Všetci účastníci musia prejsť na nový softvér, aby sa mohli naďalej zúčastňovať na sieti a pokračovať v overovaní nových transakcií. Účastníci, ktorí aktualizácie nepridajú, budú zo siete vyradení. Toto oddelenie vytvára trvalú divergenciu blockchainu. Pokiaľ bude existovať podpora menšinového reťazca – v podobe ťažiarov zúčastňujúcich sa na reťazci – budú súčasne existovať oba reťazce.

Plánované hard forky

Ak bola do plánu projektu kryptomeny zahrnutá akákoľvek zmena protokolu, môžeme hovoriť o plánovanom hard forku. V takejto situácii niet pochýb o oprávnenosti rozdelenia siete. Máme totiž dočinenia s aktualizáciou, ktorej cieľom je zlepšiť možnosti a funkčnosť blockchainu.

Celá komunita na čele s vývojármi prechádza na nový reťazec, pretože aktualizácia si vyžaduje zmenu základnej bázy kódu. To bude mať za následok zánik starého reťazca, pretože sa nikomu neoplatí ho podporovať kvôli nedostatku motivácie. Príkladom takýchto forkov môže byť fork Byzantium v blockchaine Ethereum z 28. februára 2019. Tento fork viedol k zníženiu odmeny za ťažbu z 3 ETH na 2 ETH. Takýto fork je zvyčajne spojený so znížením inflácie kryptomeny, a teda zvyčajne s výrazným zvýšením jej ceny.

Ďalším príkladom môže byť aj hard fork Etherea s názvom London z augusta 2021. Mechanizmus pálenia mincí (sťahovanie mincí z obehu), ktorý bol zavedený v rámci aktualizácie Ethereum London začiatkom augusta, už zničil viac ako milión Etherov.

V rámci londýnskeho hard forku bol začiatkom augusta zavedený mechanizmus EIP-1559, ktorý umožňuje spaľovanie časti transakčných poplatkov. Odvtedy bolo k 25. novembru 2021 spálených 1 008 431 ETH (k dnešenému dňu sú to približne 2 milióny). Tento fork je ďalšou úrovňou prechodu blockchainu Ethereum na deflačný model Proof of Stake.

Kontroverzné hard forky

Kontroverzný hard fork je zvyčajne výsledkom nedorozumení a nezhôd, ktoré sa vyskytujú v rámci komunity. Výsledkom týchto nezhôd je, že niektoré uzly vytvoria nový reťazec, ktorý vykoná významné zmeny v kóde vrátane možnosti vytvoriť samostatnú kryptomenu. Väčšina známych hard forkov spadá do tejto kategórie.

Príkladom je vytvorenie Ethereum Classic. Hacknutie Ethereum DAO (ukradnuté boli ETH v hodnote 55 miliónov dolárov) vyvolalo búrlivú diskusiu v komunite, ktorá bola proti zvráteniu hacknutia, nakoniec sa rozdelila a vytvorila nový blockchain známy ako Ethereum Classic.

Dôležité je, že majitelia pôvodnej kryptomeny často dostanú pomerné množstvo novej kryptomeny vytvorenej pri hard forku. Po forku Ethereum Classic dostali všetci majitelia ETH ETC v pomere k množstvu ETH, ktoré vlastnili.

Ďalším príkladom je Bitcoin Cash. Tento hard fork bol zorganizovaný časťou komunity, ktorá chcela, aby sa Bitcoin oveľa lepšie škáloval, a to tak, že sa 8-krát zväčší veľkosť jeho bloku na 8 MB. To malo umožniť spracovanie väčšieho počtu transakcií, čím sa znížili poplatky, ktoré platia používatelia. Výsledkom hard forku bolo vytvorenie novej meny s názvom Bitcoin Cash. Bitcoin má v histórii veľa forkov, tento graf zobrazuje všetky z nich:

Soft fork

Na rozdiel od hard fork existujú aj forky siete, ktoré sú kompatibilné so staršími verziami softvéru. Soft forky sú aktualizácie softvéru, ktoré stále fungujú so staršími verziami.

Príkladom môže byť napríklad slávny SegWit v Bitcoine. Vo všeobecnosti ide o bohatý súbor vylepšení, ktorých cieľom bolo okrem iného zvýšiť maximálnu priepustnosť Bitcoinu.

Forky sú konštantou zmien vo svete kryptomien, často sú znakom technologického pokroku a znamením nadchádzajúcich zmien vo funkčnosti a budúcnosti kryptomien.

Čo je metaverzum?

Metaverzum je medzi investormi čoraz populárnejšia a kryptomeny budú pravdepodobne hlavnou menou týchto nových virtuálnych svetov nazývaných aj „druhý svet”. Metaverzum buduje virtuálnu realitu rozšírenú o sociálne médiá a technológiu blockchain s cieľom vytvoriť miesta, kde budú hráči môcť tráviť čas. V súčasnosti sa budujú virtuálne svety s virtuálnymi ekonomikami a trhmi s nehnuteľnosťami, hoci mnohé sa ešte len začínajú rozvíjať. Už sa uskutočnilo niekoľko nákupov virtuálnych pozemkov za sumy v hodnote niekoľkých miliónov dolárov.

Metaverzum tvoria virtuálne svety, v ktorých môžu ľudia robiť mnohé veci, ktoré robia aj v reálnom živote. Rozvíjajúca sa technológia VR by mohla výrazne rozšíriť zážitok z metaverza a pritiahnuť do virtuálnej reality čoraz viac hráčov.

v ktorých môžu ľudia robiť mnohé veci, ktoré robia aj v reálnom živote. Rozvíjajúca sa technológia VR by mohla výrazne rozšíriť zážitok z metaverza a pritiahnuť do virtuálnej reality čoraz viac hráčov. Členovia metaverza – virtuálneho sveta budú môcť pracovať, hrať sa, nakupovať, cvičiť a stretávať sa . Môžu si založiť vlastný podnik, kupovať pozemky, tvoriť umenie a chodiť na koncerty – to všetko vo virtuálnom prostredí.

. Môžu si založiť vlastný podnik, kupovať pozemky, tvoriť umenie a chodiť na koncerty – to všetko vo virtuálnom prostredí. Kryptomeny budú pravdepodobne hlavnou menou v metaverze. Kryptomeny fungujú ako virtuálna hotovosť vo virtuálnom svete. Transakcie sú takmer okamžité a technológia blockchain, ktorá za nimi stojí, je navrhnutá tak, aby budovala dôveru a poskytovala bezpečnosť. Prijatie kryptomien vo virtuálnej realite môže pozitívne ovplyvniť ocenenie celého trhu s kryptomenami vrátane Bitcoinu, ktorý je považovaný za uchovávateľa hodnoty pre všetkých záujemcov o technológiu blockchain.

Po rozhodnutí Facebooku zmeniť značku na Meta reagoval trh s kryptomenami výrazným nárastom. Proces prechodu na metaverzum už dlhší čas rozširuje nielen Facebook, ale aj spoločnosti ako Disney a Microsoft.

Tento trh tiež predstavuje príležitosti pre nárast popularity tokenov založených na modeli Play to Earn. Štatistiky ukazujú, že nové generácie narodené po roku 2010 s názvom Generácia Alfa používajú technológie viac ako 8 hodín denne a hry sú mimoriadne populárne.

Niektorí investori vidia v rozvoji tohto sektora trhu s kryptomenami príležitosti a vidia v ňom šancu na masové prijatie decentralizovaných financií a tiež na normalizáciu právneho stavu celého trhu.

Obchodné hodiny kryptomien

A čo obchodné hodiny kryptomien? Tieto informácie sú dôležité najmä pre intradenných obchodníkov. Obchodovanie s kryptomenami je k dispozícii 7 dní v týždni 24 hodín denne s jednou technickou prestávkou v piatok, ktorá začína od 00:05 SEČ a trvá do 04:30 SEČ v noci z piatka na sobotu. Spotová cena kryptomeny je v čase, keď nastane prestávka, statická. Vo všetkých ostatných časoch sa ceny neustále hýbu.

Samozrejme, najlepší čas na obchodovanie s kryptomenami je v období veľmi vysokej likvidity, keď je volatilita trhu vyššia.

Keď je na trhu vysoký obrat a zvyšuje sa objem obchodovania, zvyšuje sa aj volatilita. Tú môže ovplyvniť zverejnenie dôležitých správ o jednotlivých kryptomenách, regulácie, informácie z tlače alebo aj pokles či prudký nárast ceny Bitcoinu. Investori by mali vedieť, že trh kryptomien niekedy koreluje s americkým technologickým akciovým indexom US100 a nálada na trhu ovplyvňuje sektor kryptomien.

Ak ste však dlhodobý investor, nemusíte sledovať dočasné výkyvy na trhu. Na našej platforme máte možnosť nakupovať blockchainové akcie ako Coinbase (COIN.US), Marathon blockchain (MARA.US) alebo ďalšie veľké a rozpoznateľné akcie zo sektora digitálnej transformácie ako Meta Platforms (META.US) alebo Adobe (ADBE.US). V týchto prípadoch ako začínajúci investor nemusíte sledovať kolísanie cien kryptomien a stačí vám dlhodobo investovať do technológie blockchain alebo sektora digitálnej transformácie. Obchodovanie je dostupné, keď sú otvorené burzy, na ktorých sú akcie kótované. V prípade amerických akcií sú otváracie hodiny 15:30 – 22:30 SEČ.