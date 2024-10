Bitcoin – kde začať a ako nakúpiť?

Čas čítania: 8 minute(s)

Bitcoin je najstaršia a najpopulárnejšia kryptomena. Mnohí investori si kladú otázku, ako začať a či sa oplatí investovať do Bitcoinu.

Bitcoin a ďalšie kryptomeny sa pevne usadili v povedomí mnohých ľudí a čoraz viac z nich sa zaujíma, ako začať svoje dobrodružstvo s týmito aktívami. Bitcoin sa často spája s veľmi zložitým procesom „ťažby” kryptomien, ale celý proces, ktorý vedie k vlastníctvu Bitcoinu alebo k využívaniu tohto trhu na dosahovanie zisku, môže byť oveľa jednoduchší. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, ako investovať do Bitcoinu a pokúsime sa nájsť odpoveď na otázku, či sa do neho oplatí investovať. Načrtneme tiež výhody a nevýhody rôznych spôsobov investovania do Bitcoinu a predstavíme najdôležitejšie pojmy súvisiace s touto kryptomenou.

Bitcoin – ako začať?

V skutočnosti existuje niekoľko spôsobov, ako začať svoje dobrodružstvo na trhu s kryptomenami. „Ťažba” Bitcoinov je samozrejme prvým a zároveň veľmi zaujímavým spôsobom. Vyžaduje si však nielen trpezlivosť, ale aj veľké množstvo peňazí na vybavenie, potrebné na vykonávanie tejto operácie. Druhým, oveľa populárnejším spôsobom je nákup už „vyťažených” Bitcoinov, napr. na burze, v špecializovanej zmenárni kryptomien alebo od osoby ochotnej predať. Všetky uvedené spôsoby získania Bitcoinu majú svoje výhody a nevýhody, ktoré v krátkosti predstavíme v nasledujúcich odsekoch.

Ťažba bitcoinov – čo zahŕňa ťažba bitcoinov?

Ťažba Bitcoinov je proces, pri ktorom sa do obehu dostávajú nové Bitcoiny. Tento proces je kľúčový pre udržiavanie celého blockchainu (viac informácií o blockchaine nájdete v časti Slovník pojmov Bitcoin v dolnej časti stránky) a vyžaduje si obrovský výpočtový výkon. Cieľom ťažiarov (ľudí, ktorí ťažia Bitcoin) je potvrdzovať a pridávať ďalšie bloky do reťazca riešením zložitých matematických operácií. Na tejto úlohe môže súčasne pracovať mnoho ťažiarov, ale odmenu v podobe Bitcoinu získa ten, kto ju dokončí ako prvý pridaním ďalšieho bloku do siete. V minulosti bola odmena 50 BTC, ale spolu s rozvojom siete a následným halvingom (pozri slovník pojmov Bitcoin) jej hodnota klesla na 6,25 BTC (k septembru 2021).

Ako vidíte, napriek plynúcemu času je odmena za ťažbu nového Bitcoinu (ktorého zásoba je obmedzená a dosahuje 21 miliónov kusov) stále veľmi atraktívna. V skutočnosti je však ťažba Bitcoinov časovo a finančne náročná a vzhľadom na obrovskú konkurenciu v tejto oblasti sa zisky objavujú len sporadicky. V počiatočnej fáze vývoja siete Bitcoin bolo ťažbu možné vykonávať na bežných osobných počítačoch, v súčasnosti si však vyžaduje používanie špecializovaných zariadení určených výhradne na túto úlohu. Navyše vlastníctvo jedného „ťažobného stroja” na Bitcoin nezaručuje zisky, takže ťažiari kombinujú výpočtový výkon mnohých zariadení, čím vytvárajú tzv. mining pool.

Kryptomenové burzy – rýchly spôsob nákupu Bitcoinu

Spolu s rastúcou popularitou kryptomien vznikli aj špecializované služby – burzy kryptomien, ktoré prepájajú jednotlivé strany s transakciami. Na najzákladnejšej úrovni sa burza kryptomien príliš nelíši od varšavskej alebo newyorskej burzy – najväčším rozdielom sú obchodované aktíva. Vzhľadom na špecifickú povahu trhu s kryptomenami fungujú burzy s kryptomenami sedem dní v týždni a obchoduje sa tak nepretržite.

Aby ste mohli uskutočniť transakciu na burze kryptomien, vyžaduje sa predchádzajúca registrácia a potvrdenie Vašej totožnosti. Spolu s používateľským profilom sa vytvorí aj online peňaženka, do ktorej si môžete ukladať nakúpené kryptomeny. Vzhľadom na pomerne malú reguláciu kryptobúrz sa však neodporúča uchovávať v nich svoje finančné prostriedky. V minulosti totiž došlo k veľkým kolapsom známych kryptobúrz. Jedným z takýchto prípadov bol bankrot burzy Mt. Gox. V rokoch 2013 - 2014 bola táto kryptoburza zodpovedná za približne 70 % všetkých transakcií s Bitcoinmi. Po hackerskom útoku a krádeži zmizlo zo serverov spoločnosti 850 tisíc Bitcoinov, ktorých trhová hodnota v tom čase predstavovala viac ako 450 miliónov USD. Odvtedy došlo k mnohým rovnako závažným bankrotom alebo krádežiam a to na globálnych aj lokálnych kryptomenových burzách.

Decentralizované burzy kryptomien

Decentralizované burzy kryptomien nemajú jeden centrálny server, na ktorom sa vyrovnávajú všetky transakcie, ale fungujú na báze peer-to-peer. V skratke to umožňuje obchodovať s digitálnymi menami priamo s druhou stranou transakcie – bez subjektu zodpovedného za jej vyrovnanie. Mnohí používatelia kryptomien sa domnievajú, že decentralizované kryptoburzy lepšie odrážajú povahu celého trhu, ktorý je v skutočnosti založený na decentralizácii. Toto riešenie má však aj svoje nevýhody:

Problémy s likviditou – decentralizované burzy kryptomien sú závislé od počtu a aktivity svojich používateľov, čo môže spôsobiť problémy so získaním dostatočnej likvidity niektorých aktív.

– decentralizované burzy kryptomien sú závislé od počtu a aktivity svojich používateľov, čo môže spôsobiť problémy so získaním dostatočnej likvidity niektorých aktív. Nepriaznivé ceny – vzhľadom na popularitu Bitcoinu je malá pravdepodobnosť, že nenájdeme druhú stranu transakcie, ale ponuky na nákup alebo predaj kryptomien môžu byť neuspokojivé.

– vzhľadom na popularitu Bitcoinu je malá pravdepodobnosť, že nenájdeme druhú stranu transakcie, ale ponuky na nákup alebo predaj kryptomien môžu byť neuspokojivé. Bezpečnosť – absencia centralizácie znamená, že v prípade podvodu alebo manipulácie s cenami neexistujú orgány, ktoré by mohli hájiť práva používateľov.

Bitcoin a bezpečnosť

V prípade obchodovania s kryptomenami by bezpečnosť mala byť pre každého investora najvyššou prioritou. Vzhľadom na nedostatočný dohľad a skromné regulácie sa nadšenci Bitcoinu často stávajú obeťami podvodov alebo manipulácie. Z predchádzajúceho odseku vieme, že držať svoje kryptomeny na kryptoburze nie je najlepší nápad a preto sa oplatí vytvoriť si vlastnú súkromnú peňaženku alebo si kúpiť hardvérovú peňaženku ešte pred prvým nákupom.

Existuje mnoho typov peňaženiek, ale medzi najbežnejšie patria online peňaženky, ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom webového prehliadača. Existuje taktiež mobilná peňaženka nainštalovaná v telefóne alebo tablete. Ďalším typom peňaženky je peňaženka nainštalovaná na disku počítača a napokon hardvérová peňaženka, t. j. špeciálne zariadenie, v ktorom sú uložené Bitcoiny alebo iné kryptomeny. Tieto peňaženky majú rôzne ochranné prvky, ale ľahko možno dospieť k záveru, že najbezpečnejšie sú tie bez prístupu do siete. Bitcoin a iné kryptomeny možno držať aj na účtoch na kryptomenových burzách, hoci ide o najmenej bezpečný spôsob investovania.

Zaujímavé je, že je možné vytvoriť si vlastnú offline peňaženku na obyčajnom liste papiera. Na to stačí vytlačiť niekoľko kľúčov, ktoré nám umožnia prístup k finančným prostriedkom. Tento proces by sa však mal vykonávať v kontrolovanom prostredí – na počítači odpojenom od internetu a bez akýchkoľvek vírusov.

Bitcoin alebo CFD na Bitcoin?

Najväčšie americké finančné inštitúcie, ako napríklad CME a CBOE, začali zavádzať kontrakty na Bitcoiny vzhľadom na ich rastúcu popularitu. Vstup veľkých inštitúcií na trh s derivátmi znamenal, že väčší investori mohli investovať do kryptomien pri vzostupoch aj poklesoch. Investovanie do rozdielových kontraktov na Bitcoin a iné kryptomeny je spojené s rovnakým rizikom volatility, ktoré je prítomné na bežných kryptomenových burzách. Finančná páka často predstavuje ďalšie riziko, ale aj príležitosť. Vzhľadom na vysokú volatilitu trhu je finančná páka v prípade kryptomien často obmedzená v porovnaní s pákou dostupnou na aktívach, ako sú meny, komodity, indexy alebo akcie.

Napriek tomu sú deriváty Bitcoinu čoraz populárnejšie, a to tak medzi nadšencami kryptomien, ako aj medzi bežnými obchodníkmi, ktorí hľadajú nové investičné príležitosti. Z tohto dôvodu najlepšie investičné platformy zaradili do svojej ponuky CFD na Bitcoin. Umožňujú vám získať expozíciu na trhu s kryptomenami bez nutnosti inštalovať alebo kupovať peňaženky a starať sa o bezpečnosť vlastných prostriedkov na každom kroku. Nákup alebo predaj Bitcoinu prostredníctvom CFD sa nelíši od nákupu alebo predaja CFD na akékoľvek iné aktívum, preto si túto formu investície do Bitcoinu často volia investori, ktorí sú aktívni na trhu s akciami, menami alebo komoditami.

V XTB môžete obchodovať nielen s Bitcoinom, ale aj s najpopulárnejšími altcoinmi. Kompletná ponuka CFD na kryptomeny je k dispozícii tu.

CFD na Bitcoin – príklad dlhej pozície

Vďaka širokej škále indikátorov a nástrojov technickej analýzy sa investovanie do Bitcoinu na xStation 5 nelíši od investovania do iných tried aktív. Ako môžete vidieť na grafe nižšie, úroveň 44 tisíc USD zastavila dynamický pokles Bitcoinu. Podporu rýchlo potvrdili kĺzavé priemery a priesečník SMA 9 (tmavomodrý) a SMA 21 (červený) sa dal využiť na zaujatie dlhej pozície:

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

CFD na Bitcoin – príklad krátkej pozície

Hoci je rastový trend Bitcoinu v posledných rokoch stále viditeľný, graf kryptomeny je pretkaný hlbokými korekciami. Obdobia medvedieho trhu sú zriedkavé; poklesy ceny Bitcoinu však môžu byť veľmi dynamické. K poslednému vážnemu zníženiu ceny Bitcoinu došlo v prvej polovici roka 2021, keď BTC len za mesiac stratil viac ako 50 % svojej hodnoty. Ako môžete vidieť na grafe nižšie, cena Bitcoinu za obdobie šiestich mesiacov od opísaného zníženia ceny stále neprekročila úroveň posledného historického maxima.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Analýza následných maxím a miním spolu s pozorovaním priemerov mohla pomôcť zaujať krátke pozície na Bitcoine v máji 2021. Zdroj: xStation 5

Ako vidíte z uvedených príkladov, investovaním do Bitcoinu prostredníctvom CFD je možné profitovať z nárastu aj poklesu ceny tejto kryptomeny. Možnosť obchodovať 24 hodín denne, sedem dní v týždni a vysoká volatilita znamenajú, že Bitcoin sa rýchlo stal obľúbeným medzi špekulantmi a dennými obchodníkmi na celom svete.

Oplatí sa investovať do Bitcoinu?

V posledných rokoch sa kryptomeny stali mimoriadne populárnymi a prestali byť doménou len drobných investorov. Zavedenie derivátov na Bitcoin umožnilo účasť na tomto trhu aj takým váženým inštitúciám, ako sú J. P. Morgan a Goldman Sachs. V súčasnosti má vďaka CFD na Bitcoin každý majiteľ brokerského účtu možnosť získať expozíciu na tomto trhu bez toho, aby si musel vytvoriť peňaženku alebo sa zapájať do časovo a kapitálovo náročnej ťažby. Treba však pripomenúť, že rovnako ako v prípade iných aktív má aj obchodovanie s Bitcoinom svoje výhody a nevýhody.

Nespornou výhodou trhu s kryptomenami je voľný prístup na trh 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Umožňuje aktívne obchodovanie v čase, keď si to v pracovných dňoch nemôžeme dovoliť. Navyše umožňuje otvárať alebo zatvárať pozície za najlepšiu cenu – aj počas víkendu, bez toho, aby ste museli čakať na pondelkové otvorenie. Okrem toho vysoká volatilita Bitcoinu a väčšiny kryptomien robí z tohto trhu ideálnu voľbu pre skúsených špekulantov, ktorí hľadajú nové investičné príležitosti.

Volatilita Bitcoinu je však aj jednou z jeho hlavných nevýhod. Je ťažké určiť, či má trh s kryptomenami nejaké základy, preto väčšina investorov do Bitcoinu používa len technickú analýzu. Výsledkom je, že denná volatilita na grafe Bitcoinu môže byť niekoľko, prípadne aj viac ako desaťnásobne vyššia ako na menovom alebo komoditnom trhu. V kombinácii s finančnou pákou prítomnou pri rozdielových zmluvách (odkaz na definíciu CFD) môže náhly pohyb v opačnom smere, ako je naša pozícia, viesť k vážnym stratám. Napriek tomu pri dodržiavaní vhodnej stratégie riadenia kapitálu a pri správnej analýze situácie na grafe môže byť investovanie do Bitcoinu pomocou CFD veľmi ziskové.

Bitcoin – slovník pojmov