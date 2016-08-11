Čo sú to čakajúce objednávky?
Čo sú to čakajúce objednávky?
- Existujú dva typy obchodov:
a) okamžitá exekúcia
b) čakajúce objednávky
- Okamžitá exekúcia realizuje obchod za aktuálnu cenu
- Čakajúce objednávky umožňujú nastaviť určitú cenovú úroveň na trhu, na ktorej bude obchod realizovaný
Typy čakajúcich objednávok
Existujú štyri druhy čakajúcich objednávok, ktoré môžete v XTB využiť:
Buy Stop
Sell Stop
Buy Limit
Sell Limit
1. Buy Stop
Čakajúca nákupná objednávka sa umiestňuje nad aktuálnu trhovú cenu. Do obchodu vstúpime vtedy, keď cena vzrastie na túto úroveň. Predpokladáme pokračovanie rastúceho trendu.
2. Sell Stop
Čakajúca predajná objednávka sa umiestňuje pod aktuálnu trhovú cenu. Do obchodu vstúpime vtedy, keď cena klesne na túto úroveň. Špekulácia na prieraz. Predpokladáme pokračovanie klesajúceho trendu.
3. Buy Limit
Čakajúca nákupná objednávka sa umiestňuje pod aktuálnu trhovú cenu. Do obchodu vstúpime vtedy, keď cena klesne na túto úroveň. Špekulácia na odraz. Predpokladáme pokračovanie rastúceho trendu ale s miernou korekciou smerom nižšie. Chceme nakúpiť za lepšiu cenu, ako je aktuálna.
4. Sell Limit
Čakajúca predajná objednávka sa umiestňuje nad aktuálnu trhovú cenu. Do obchodu vstúpime vtedy, keď cena vzrastie na túto úroveň. Špekulácia na odraz. Predpokladáme pokračovanie klesajúceho trendu ale s miernou korekciou smerom vyššie. Chceme predať za vyššiu cenu, ako je aktuálna.
Najjednoduchší spôsob je nastavenie čakajúcich príkazov priamo v grafe platformy xStation. Čakajúce objednávky môžeme nastaviť napríklad v prípade očakávaní vyhlásenia fundamentálnych správ. Ak máte záujem dozvedieť sa viac, pozrite sa na video Fundamentálna analýza, kde je nastavenie čakajúceho pokynu ukázané.
