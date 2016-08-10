Čo je to indikátor MACD?
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
- Indikátor MACD predikuje smer trendu a jeho momentum
- Bol vytvorený v roku 1970 Geraldom Appelom
Indikátor MACD znázorňuje rozdiel medzi dvoma exponenciálnymi kĺzavými priemermi. Na nižšie uvedenom obrázku ide o konkrétne hodnoty exponenciálneho priemeru s periódou 26, od ktorej je odčítaná hodnota exponenciálneho priemeru s periódou 12. Výsledok je znázornený oranžovou líniou. V MACD sa tiež nachádza signálna línia, ktorá sa počíta ako jednoduchý kĺzavý priemer z hodnôt v MACD. Na obrázku je signálna krivka počítaná ako kĺzavý priemer posledných deviatich hodnôt a je znázornená červenou líniou.
Existuje množstvo metód, pomocou ktorých sa dá využiť MACD v rámci obchodovania, avšak najjednoduchšou z nich je hľadanie signálu po prekrížení MACD (oranžová línia) a signálnej krivky.
Nákupný signál vzniká vo chvíli, kedy oranžová línia MACD prekríži signálnu krivku smerom nahor a nachádza sa pod nulovou líniou. Predajný signál vzniká zase po prekrížení signálnej krivky MACD smerom nadol nad nulovou líniou.
Na obrázku vidíme úsek, počas ktorého nám indikátor vygeneroval 2 nákupne a 3 predajné signály.
Rovnako ako pri ostatných indikátoroch, MACD negeneruje 100% úspešných signálov. Pre zníženie počtu falošných signálov a zvýšenie úspešnosti našich obchodov je vhodné kombinovať MACD s ďalšími indikátormi. Pokiaľ nám všetky technické nástroje ukazujú rovnaký predpokladaný smer trhu, výrazne sa zvyšuje naša šanca na úspech.
Pokiaľ Vás zaujíma viac detailných informácií nielen o MACD, ale aj o iných technických ukazovateľoch, pozrite sa na video Technická analýza v sekcii XTB Akadémie - Sprievodca pre začiatočníkov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.