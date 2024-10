Obchodovanie s dobytkom – Ako investovať do dobytka?

Čas čítania: 4 minute(s)

Živý dobytok je dospelý hovädzí dobytok s hmotnosťou 1 200 až 1 400 kg, ktorý je potrebný na porážku, ale môže sa líšiť podľa plemena. Odvetvie hovädzieho mäsa je rýchlo rastúcim odvetvím v hodnote biliónov dolárov s celosvetovým dosahom. Chov a spracovanie hovädzieho mäsa poskytuje prácu miliónom ľudí na celom svete, vrátane dodávateľov, distribútorov a maloobchodníkov. Vzhľadom k rastúcemu počtu svetovej populácie a všeobecnému rastu bohatstva obyvateľov rozvojových krajín môže dopyt po hovädzom mäse v budúcnosti vzrásť. Treba však mať na pamäti, že investície do tohto odvetvia sú spojené s vysokým rizikom, pretože niekoľko faktorov, vrátane počasia a chorôb, môže viesť k zvýšeniu alebo zníženiu ponuky a dopytu po hovädziemu dobytku.

Živý dospelý dobytok váži približne 1 200 až 1 400 kg, môže sa líšiť v závislosti od plemena, a je pripravený na porážku. Hovädzie mäso je rýchlo rastúce odvetvie s celosvetovým dosahom, ktorého hodnota dosahuje bilión dolárov. Chov a spracovanie hovädzieho mäsa poskytuje prácu miliónom ľudí na celom svete vrátane dodávateľov, distribútorov a maloobchodníkov. Vzhľadom na rastúcu svetovú populáciu a všeobecný nárast bohatstva ľudí v rozvojových krajinách sa dopyt po hovädzom mäse môže v budúcnosti zvýšiť. Je však potrebné mať na pamäti, že investície do tohto sektora sú spojené s vysokým rizikom, pretože viaceré faktory vrátane počasia a chorôb môžu viesť k zvýšeniu alebo zníženiu ponuky a dopytu po dobytku.

Primárne využitie dobytka

Hovädzí dobytok sa chová predovšetkým ako zdroj potravy. Mäso a mliečne výrobky však patria medzi málo produktov, ktoré sa získavajú z hovädzieho dobytka. Medzi vedľajšie produkty výroby hovädzieho mäsa patrí oleogelatín, olej z hovädzieho tuku a výpalky používané pri výrobe margarínových žuvačiek, mäsových konzerv a cukroviniek. Hovädzia koža sa používa na výrobu rôznych predmetov, ako sú textílie, kefy, základy pre masti a izolačné materiály. Hovädzie tuky a mastné kyseliny sa používajú na výrobu priemyselných olejov, kozmetiky, pesticídov a čistiacich prostriedkov. Kosti, rohy a kopytá sa používajú na výrobu gombíkov, klavírnych kľúčov, lepidiel a hnojív.

Hlavní producenti hovädzieho dobytka

Najväčším svetovým producentom hovädzieho mäsa sú s určitým odstupom Spojené štáty, za ktorými nasleduje Brazília, ktorá čelí masívnej kritike za rozširujúci sa chov dobytka, ktorý vedie k odlesňovaniu amazonského pralesa a požiarom.

Jedným z hlavných výrobcov je prekvapivo India. Prevažná väčšina občanov krajiny nekonzumuje hovädzie mäso z náboženských dôvodov. Napriek tomu sa veľmi veľké množstvo zvierat, najmä vodných byvolov, spracúva na bitúnkoch a potom sa posiela do zahraničia, do iných ázijských a blízkovýchodných krajín, ako sú Vietnam, Egypt, Malajzia a Saudská Arábia.

Najviac hovädzieho dobytka sa chová v USA, Brazílii a EÚ, ďalšími významnými producentmi sú Čína, India, Argentína a Mexiko. Zdroj: Statista

Čína a Brazília sú po Spojených štátoch druhým a tretím najväčším spotrebiteľom hovädzieho mäsa. Čína, Južná Kórea a Rusko tvoria tri z piatich najväčších dovozcov hovädzieho mäsa na svete, zatiaľ čo Brazília, USA a Austrália sú najväčšími vývozcami. Zdroj: Statista

Čo ovplyvňuje cenu dobytka?

Trh s dobytkom ovplyvňuje niekoľko faktorov, z ktorých najdôležitejšie sú:

Dopyt po hovädzom mäse závisí od bohatstva spotrebiteľov, pretože je vo všeobecnosti drahšie ako bravčové alebo hydinové mäso. V čase hospodárskeho rastu sa spotreba hovädzieho mäsa zvyšuje, zatiaľ čo v čase recesie mnohí spotrebitelia prechádzajú na lacnejšie náhrady mäsa a ceny hovädzieho mäsa sa znižujú.

mäse závisí od bohatstva spotrebiteľov, pretože je vo všeobecnosti drahšie ako bravčové alebo hydinové mäso. V čase hospodárskeho rastu sa spotreba hovädzieho mäsa zvyšuje, zatiaľ čo v čase recesie mnohí spotrebitelia prechádzajú na lacnejšie náhrady mäsa a ceny hovädzieho mäsa sa znižujú. Ceny krmív tvoria väčšinu výrobných nákladov. Veľkí výrobcovia a obchodníci často využívajú hedging, pričom využívajú vzťah medzi cenami živého dobytka a cenami obilia, napríklad kukurice. Vo všeobecnosti očakávajú vysokú koreláciu medzi cenami týchto dvoch nástrojov. Tie dobre fungovali od začiatku roka 2021, ale v posledných dňoch sa táto korelácia oslabila v dôsledku obáv z recesie. Aj vyššie ceny kukurice môžu niekedy prinútiť výrobcov predčasne dodať dobytok na trh. To často spôsobuje nadmernú ponuku počas hospodárskeho poklesu a tlačí ceny ešte nižšie.

Porovnanie cien hovädzieho dobytka a kukurice. Interval D1. Zdroj: xStation5.

Správa USDA – Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov amerických (USDA) vydáva každý mesiac správu, ktorá opisuje súčasné podmienky na trhu a budúce očakávania, čo často spôsobuje veľké cenové pohyby. Správa sa zameriava na tri hlavné oblasti: Hovädzí dobytok a teľatá na kŕmenie – čo naznačuje približný počet zvierat, ktoré budú v blízkej budúcnosti presunuté na bitúnok. V časti o umiestnení sa uvádza počet kusov hovädzieho dobytka vo výkrmniach, ktoré sú kŕmené tak, aby dosiahli triedu USDA „výber” alebo lepšiu. Nakoniec, marketing ukazuje, koľko kráv bolo presunutých z výkrmní na bitúnok.

– Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov amerických (USDA) vydáva každý mesiac správu, ktorá opisuje súčasné podmienky na trhu a budúce očakávania, čo často spôsobuje veľké cenové pohyby. Správa sa zameriava na tri hlavné oblasti:

Čo by mohlo z dobytka urobiť zaujímavú investičnú príležitosť?

Inflačný štít – ceny potravín v poslednom čase prudko vzrástli v dôsledku prudkého nárastu inflácie a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Investície do dobytka preto niektorí obchodníci využívajú ako zabezpečenie proti strate kúpnej sily.

– ceny potravín v poslednom čase prudko vzrástli v dôsledku prudkého nárastu inflácie a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať. Investície do dobytka preto niektorí obchodníci využívajú ako zabezpečenie proti strate kúpnej sily. Diverzifikácia – investovanie do dobytka umožňuje investorom diverzifikovať časť svojho portfólia od akcií a dlhopisov a alokovať prostriedky do komoditného trhu.

– investovanie do dobytka umožňuje investorom diverzifikovať časť svojho portfólia od akcií a dlhopisov a alokovať prostriedky do komoditného trhu. Rastúci dopyt z rozvojových krajín, najmä Číny, môže zvýšiť cenu, ale veľa bude závisieť od globálneho rastu. Aj bez Číny je dôležité si uvedomiť, že svetová populácia exponenciálne rastie a konkurencia o potraviny bude naďalej zaťažovať dobytok a iné základné potraviny, keď sa objaví nedostatok ponuky.

Investori však musia zvážiť aj potenciálne riziká. Ako ukazuje história, globálne recesie často negatívne ovplyvňujú dopyt po hovädzom mäse a jeho ceny. Mnohí spotrebitelia chcú tiež držať krok s celosvetovými trendmi v stravovaní a prechádzajú na vegetariánsku alebo vegánsku stravu alebo vo veľkej miere znižujú spotrebu mäsa. Niektorí aktivisti tiež poukazujú na to, že výroba hovädzieho mäsa je energeticky veľmi náročná a môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Ceny by mohli prudko klesnúť aj v prípade návratu bovinnej spongiformnej encefalopatie (BSE), známej aj ako choroba šialených kráv.

Ako obchodovať s dobytkom?

Investori majú niekoľko možností investovania do dobytka vrátane akcií, ETF a futures. Najobľúbenejším spôsobom, ako sa zapojiť do tohto trhu, sú však rozdielové zmluvy (CFD). Tento finančný inštrument je teraz dostupný v XTB pod značkou CATTLE a umožňuje vám špekulovať na cenu hovädzieho mäsa bez toho, aby ste vlastnili podkladové aktíva. Najskôr však klient bude musieť absolvovať test spôsobilosti, aby sa posúdilo, či má vhodné znalosti a skúsenosti na investovanie do CFD. Možnosť zaujať dlhé pozície (príkaz na nákup) alebo krátke pozície (príkaz na predaj) v kombinácii s využívaním pákového mechanizmu robí z týchto typov kontraktov jeden z najflexibilnejších a najobľúbenejších typov obchodovania na súčasných finančných trhoch. Je však dôležité poznamenať, že CFD sú zložité inštrumenty a nesú so sebou vysoké riziko rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.

Zhrnutie

Trh s hovädzím dobytkom predstavuje zaujímavú investičnú príležitosť, najmä preto, že svetová populácia rýchlo rastie, a preto sa môže zvýšiť dopyt po hovädzom mäse. Môže tiež poskytnúť určitú ochranu pred infláciou a je skvelým spôsobom diverzifikácie vášho portfólia. Treba si však uvedomiť, že môže byť veľmi volatilný, keďže väčšina zúčastnených sú priemyselní hráči, ktorí sa chcú zabezpečiť a zaistiť ceny, čo často priťahuje množstvo špekulantov.