Bravčové polovičky (Lean Hogs) sú typom finančného inštrumentu, ktorý sa často používa na špekuláciu alebo zabezpečenie ceny bravčového mäsa a je priamo spojený so zložitým celosvetovým priemyslom bravčového mäsa. Lean hogs sa týkajú ošípaných, ktoré dosiahli hmotnosť 120 kg, čo je minimálna hmotnosť pre porážku. Tento proces obvykle trvá približne 6 mesiacov. Bravčové mäso je medzi živočíšnymi druhmi mäsa na svete najobľúbenejšie a jeho ročná spotreba presahuje 100 miliónov ton, preto stále viac investorov využíva Lean Hogs na získanie expozície v tomto komoditnom sektore a diverzifikáciu svojich portfólií. Prístup na tento trh Vám teraz poskytuje aj spoločnosť XTB.

V ktorých sektoroch sa používajú chudé ošípané?

Bravčové mäso sa používa hlavne ako zdroj potravy, ale niektoré časti zvierat sa využívajú aj vo farmakologickom a priemyselnom sektore. Medzi najčastejšie vyrábané produkty patria: inzulín, estrogény, kortizón, kozmetika, lepidlo, kožené rukavice a obuv.

TOP producenti

V roku 2021 pochádzalo najviac bravčového mäsa z Číny, ktorá vyprodukovala viac ako 40 miliónov metrických ton tejto komodity. Európska únia a Spojené štáty americké sú druhým a tretím najväčším producentom. V roku 2020 celosvetová produkcia bravčového mäsa presiahla 100 miliónov metrických ton.



Väčšina produkcie ošípaných sa realizuje v Číne, EÚ a USA. Ďalšími významnými výrobcami sú Brazília, Rusko, Kanada, Filipíny, Mexiko, Vietnam a Južná Kórea. Zdroj: Statista

Pri rozhodovaní o investíciách mnohí investori sledujú správu o ošípaných, ktorá sa zverejňuje každý štvrťrok a poskytuje informácie o úrode ošípaných v USA vrátane údajov o zásobách a hmotnosti. Okrem toho môžu investori nájsť informácie o súčasných zásobách a predpokladaných zásobách do budúcnosti. Index CME Lean Hog je dvojdňový vážený priemer hotovostných cien.

Čo ovplyvňuje cenu chudých ošípaných?

Trh s chudými ošípanými ovplyvňuje niekoľko faktorov, z ktorých tie najdôležitejšie nájdete nižšie.

Ceny krmív tvoria viac ako dve tretiny výrobných nákladov. Pred pandémiou cena krmiva pre hospodárske zvieratá, najmä kukurice, negatívne korelovala s cenou chudých ošípaných. S rastúcou cenou kukurice sa farmári často rozhodli predať svoje ošípané, aj keď ešte nedosiahli cieľovú hmotnosť, aby ušetrili na vyšších nákladoch. V dôsledku toho bol na trhu prebytok ošípaných. V dôsledku nedávnych makroekonomických porúch sa však táto korelácia oslabila.

Korelácia medzi bravčovými polovičkami a cenami kukurice.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Počasie – vysoké teploty, ktoré sa niekedy vyskytujú koncom leta a začiatkom jesene, často znižujú aktivitu ošípaných a ich tendenciu rozmnožovať sa. To môže mať za následok menej pôrodov v zimných mesiacoch a vyššie ceny v nasledujúcom lete kvôli nedostatku ponuky.

Produkcia bravčového mäsa v Číne sa vrátila nad úroveň pred pandémiou. Zdroj: Statista

Dopyt z Číny – druhej najväčšej ekonomiky sveta, ktorá je nielen najvýznamnejším producentom, ale aj hlavným spotrebiteľom bravčového mäsa. Taktiež sa podieľa približne 20 % na svetovom dovoze bravčového mäsa. Približne 54 % celkovej produkcie čínskeho mäsového priemyslu tvorí bravčové mäso, ktoré je zároveň najobľúbenejším druhom mäsa medzi čínskymi občanmi. Očakáva sa, že dopyt z tejto krajiny sa v budúcnosti zvýši vzhľadom na rastúci počet obyvateľov a zlepšujúcu sa životnú úroveň. Ostatné rozvojové krajiny, ako napríklad Mexiko a Brazília, by tiež mohli zvýšiť spotrebu bravčového mäsa, pretože ich hospodárstva posilňujú.

Cena náhrad mäsa – v súčasnosti má väčšina spotrebiteľov široký prístup k rôznym živočíšnym produktom okrem bravčového mäsa, ako je hydina, hovädzie mäso a ryby. Pri výbere produktov však väčšina ľudí venuje pozornosť cenám. Ak sa teda ceny bravčového mäsa zvýšia, môže byť nahradené inými, často zdravšími alternatívami. Mnohí poľnohospodári sa preto rozhodli znížiť množstvo antibiotík podávaných zvieratám a zlepšiť ich stravu, aby bol výsledný produkt chudší a zdravší. Zdá sa, že trendy vo výžive môžu v blízkej budúcnosti ovplyvniť dopyt a cenu bravčových líčok.

Čo robí štíhle ošípané zaujímavou investičnou príležitosťou?

Ochrana pred infláciou – v dôsledku rastúcej inflácie a cien potravín, ktoré v poslednom čase prudko vzrástli a očakáva sa, že budú rásť aj naďalej. Investovanie do bravčových bôčikov preto niektorí obchodníci využívajú na zabezpečenie sa proti strate kúpnej sily.

– v dôsledku rastúcej inflácie a cien potravín, ktoré v poslednom čase prudko vzrástli a očakáva sa, že budú rásť aj naďalej. Investovanie do bravčových bôčikov preto niektorí obchodníci využívajú na zabezpečenie sa proti strate kúpnej sily. Diverzifikácia – investovanie do bravčových bôčikov umožňuje investorom diverzifikovať časť ich portfólia od akcií a dlhopisov a alokovať finančné prostriedky do komoditného trhu.

Rastúci dopyt po bravčovom mäse z Číny by mohol zvýšiť cenu bravčových líc, ale veľa bude závisieť od ekonomiky. Odhliadnuc od Číny, svetová populácia stále exponenciálne rastie a potravinová konkurencia bude naďalej zaťažovať ceny bravčového mäsa.

ETF a CFD na chudé ošípané?

Investori majú niekoľko možností, ako investovať do chudých ošípaných, vrátane akcií, ETF a futures. Kontrakty na vyrovnanie rozdielov (CFD) sú však najobľúbenejším spôsobom, ako sa zapojiť do tohto trhu. Tento finančný nástroj je teraz k dispozícii na XTB pod tickerom LEANHOGS a umožňuje špekulovať na cenu chudých ošípaných bez vlastníctva podkladových aktív. Najskôr však klient bude musieť prejsť investičným dotazníkom, ktorý umožňuje posúdiť, či má vhodné znalosti a skúsenosti na investovanie do CFD. Možnosť otvoriť long pozíciu (nákupný príkaz) alebo short pozíciu (predajný príkaz), v kombinácii s využitím mechanizmu finančnej páky, robí z týchto typov kontraktov v súčasnosti jeden z najflexibilnejších a najobľúbenejších typov obchodovania na finančných trhoch. Treba si však uvedomiť, že CFD sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu.

Zhrnutie

Trh s chudými ošípanými poskytuje zaujímavú investičnú príležitosť najmä preto, že čínska ekonomika expanduje a preto sa dopyt po bravčovom mäse môže zvýšiť, ale čiastočne aj preto, že bravčové mäso je kľúčovou ingredienciou v čínskej kuchyni. Taktiež poskytuje určitú ochranu pred infláciou a je to skvelý spôsob diverzifikácie portfólia.

Treba si však uvedomiť, že tento inštrument môže byť mimoriadne volatilný, pretože väčšina účastníkov na trhu sú hráči v odvetví bravčového mäsa, ktorí sa chcú zabezpečiť (zahedgeovať) a to často priťahuje množstvo špekulantov.