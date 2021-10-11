CFD (definície)

Krátke definície ku CFD - Rozdielovým zmluvám.
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
- Bid / ask ceny – označujú obojstrannú cenovú ponuku, ktorá udáva najlepšiu potenciálnu cenu, za ktorú je možné v danom okamihu cenný papier predať alebo kúpiť. Nákupná cena BID predstavuje maximálnu cenu, ktorú je kupujúci ochotný zaplatiť za akciu alebo iný cenný papier. Dopytová cena ASK predstavuje minimálnu cenu, ktorú je predávajúci ochotný prijať za ten istý cenný papier. Je potrebné si uvedomiť, že pri uzatváraní transakcie nakupujeme od predávajúcich, t. j. za dopytovú cenu, a predávame kupujúcim za nákupnú cenu.
- Finančná páka znásobuje kúpnu silu kapitálu vloženého do marže, čo umožňuje uzatvárať transakcie presahujúce hodnotu vkladu. Napríklad pákový efekt 1 : 100 znamená, že hodnota transakcií môže byť 100x vyššia, t. j. napríklad 1 dolár vkladu vám umožní uskutočniť transakcie v hodnote 100 dolárov. Používanie pákového efektu sa však vo všeobecnosti považuje za veľmi rizikové a vyžaduje si prísne pravidlá ochrany kapitálu.
- Swap je dohoda medzi dvoma stranami, ktorá určuje pravidlá vzájomných platieb v závislosti od konkrétneho trhového parametra (napr. úroková sadzba, výmenný kurz). Základným typom tejto operácie je zmluva, v ktorej jedna strana kompenzuje druhej strane dôsledky zmeny dohodnutého parametra. Zjednodušene povedané, swap znamená ponechanie otvorenej pozície na ďalší deň, za čo investor dostane alebo zaplatí úrok. Prakticky všetky transakcie uskutočnené na Forexe a pri CFD derivátoch zahŕňajú swapy.
- Marža je kolaterál, ktorý musí obchodník uložiť u svojho brokera a ktorý pokryje kreditné riziko, ktoré držiteľ predstavuje pre brokera. Na trhu s pákovým efektom to znamená, že investor nemusí mať sumu na pokrytie celej hodnoty transakcie, ale len sumu požadovanú brokerom. Zmeny hodnoty pákového obchodu sa kryjú prostriedkami uloženými v marži a keď sa tieto prostriedky vyčerpajú, broker je nútený obchod uzavrieť.
- Dlhá a krátka pozícia – dlhá pozícia na cennom papieri znamená, že investori vlastnia dané aktívum a očakávajú, že jeho cena v budúcnosti vzrastie. Krátka pozícia znamená predaj aktíva, ktoré investor nevlastní, ale verí, že cena v budúcnosti klesne. Ak sú jeho predpoklady správne, potom bude mať právo kúpiť aktívum za nižšiu cenu a dosiahnuť zisk. Na druhej strane, ak cena bude rásť, potom investorovi vznikne strata.
- Investičná kalkulačka je skvelý nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri riadení rizika. Pomáha pri automatickom výpočte parametrov vášho obchodu, ako je hodnota pipu, marža, hodnota spreadu, a okamžite určuje všetky aspekty vášho obchodu, čo vám umožňuje rýchlejšie prijímať informovanejšie obchodné rozhodnutia.
Take Profit & Stop Loss (vrátane Trailing Stop)
- Take Profit (TP) – príkaz na automatickú realizáciu zisku na vopred určenej úrovni. Spravidla sa vykonáva limitným príkazom oproti aktuálnej pozícii. Krátku pozíciu teda uzavrieme pri zisku limitným príkazom na nákup pod cenou a dlhú pozíciu limitným príkazom na predaj nad cenou.
- Stop Loss (SL) – špeciálny typ čakajúceho stop príkazu. Príkaz je pripojený ku konkrétnej pozícii a uzavrie sa, keď cena stúpne alebo klesne a dosiahne úroveň Stop Loss.
- Trailing Stop (TS) – špeciálny typ Stop Loss príkazu, ktorý automaticky nasleduje cenu, ktorá postupuje v prospech našej pozície.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.