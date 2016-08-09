CFD kontrakty
- Skratka CFD znamená ‘contract for difference’ alebo inak kontrakt na vyrovnanie rozdielov.
- CFD kontrakt Vám umožňuje špekulovať na vývoj ceny podkladových inštrumentov na finančných trhoch. Prostredníctvom CFD môžete obchodovať menové páry (forex), akcie, akciové indexy aj komodity.
- Špekulovať môžete na rast aj pokles ceny inštrumentov.
- Pokiaľ predpokladáte, že cena inštrumentu porastie, otvoríte si nákupnú (long) pozíciu. Ak cena vzrastie a Vy pozíciu uzavriete, inkasujete zisk.
- Pokiaľ očakávate, že cena inštrumentu bude klesať, otvoríte si predajnú (short) pozíciu. Ak cena inštrumentu poklesne, inkasujete zisk. Pokiaľ sa cena inštrumentu vyvíja opačným smerom, dostávate sa do straty.
- Pri obchodovaní CFD podkladový inštrument fyzicky nevlastníte. Len špekulujete na rast alebo pokles ceny podkladového inštrumentu. Náklady na obchodovanie sú tak omnoho nižšie ako pri obchodovaní fyzických inštrumentov.
- CFD sú pákové inštrumenty. To znamená, že môžete obchodovať s omnoho väčšími objemami, než je Váš kapitál.
Príklad obchodovania CFD
Povedzme, že predpokladáte, že cena akciového indexu DE30 (podkladový inštrument DAX) porastie vďaka pozitívnym výsledkom nemeckých spoločností a Vy budete chcieť na tomto cenovom pohybe zarobiť. Prihlásite sa do obchodnej platformy xStation a tu uvidíte, že aktuálna cena indexu DE30 10 450,0.
Obchodná pozícia: Pre otvorenie obchodnej pozície zvolíte možnosť "Nákup" a kúpite 1 lot akciového indexu DE30 na hodnote 10 450,0. Pri každom pohybe o 1 bod v smere Vašej pozície inkasujete pri objeme 1 lot zisk 2,5 EUR.
Výsledok: Pokiaľ cena indexu DE30 vzraste na hodnotu 10 470,0 (pohyb o 200 bodov), rozhodnete sa podľa svojej obchodnej stratégie obchodnú pozíciu uzavrieť. Váš zisk bude 500 EUR (200 bodov x 2,5 EUR). Ak by však cena klesla na hodnotu 10 430,0, Váš obchod by bol v strate 500 EUR.
Na ktorých trhoch je možné obchodovať CFD?
V XTB môžete obchodovať inštrumenty prostredníctvom CFD na viac ako 1 500 svetových trhoch vrátane forexu, akcií, akciových indexov, komodít či opcií. Vďaka CFD kontraktom môžete využívať výhody finančnej páky a špekulovať na rast či pokles ceny podkladových inštrumentov:
Finančná páka
Pákové finančné nástroje môžu mať za následok stratu presahujúcu počiatočný vklad. Pred začiatkom obchodovania Vám dôrazne odporúčame zoznámiť sa so všetkými potenciálnymi rizikami súvisiacimi s ich obchodovaním.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.