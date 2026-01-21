Bitcoin halving nie je len technickou aktualizáciou – je to základná súčasť toho, ako Bitcoin kontroluje svoju ponuku a udržiava jej nedostatok. Každé štyri roky táto udalosť znižuje odmeny za ťažbu na polovicu, čím sa znižuje rýchlosť, akou nové bitcoiny vstupujú do obehu. V minulosti halvingy sprevádzali výrazné cenové pohyby. Buďte informovaní a zistite, ako môže zabudovaný mechanizmus nedostatku Bitcoinu ovplyvniť jeho budúcnosť!
Bitcoin halving nie je len technickou aktualizáciou – je to základná súčasť toho, ako Bitcoin kontroluje svoju ponuku a udržiava jej nedostatok. Každé štyri roky táto udalosť znižuje odmeny za ťažbu na polovicu, čím sa znižuje rýchlosť, akou nové bitcoiny vstupujú do obehu. V minulosti halvingy sprevádzali výrazné cenové pohyby. Buďte informovaní a zistite, ako môže zabudovaný mechanizmus nedostatku Bitcoinu ovplyvniť jeho budúcnosť!
Každé štyri roky sa svet kryptomien pripravuje na významnú udalosť, ktorá vyvoláva diskusie, nové predikcie a pohyby na trhu – zníženie bitcoinu na polovicu, alebo tzv. Bitcoin halving. Ak ste v oblasti kryptomien nováčikom, možno sa pýtate: čo presne je bitcoin halving a prečo je to také dôležité? V podstate ide o zabudovanú funkciu siete Bitcoinu. Štiepenie bitcoinu na polovicu slúži na kontrolu jeho ponuky a napodobňuje vzácnosť, alebo nedostatok drahých kovov, ako je zlato.
Má priamy vplyv na jeho ťažiarov, znižuje rýchlosť, akou sa zavádzajú nové bitcoiny, a v minulosti ovplyvňoval cenové trendy bitcoinu. Nie je to však len technická udalosť – je to ekonomický mechanizmus, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v dlhodobej hodnote bitcoinu. V tomto článku vysvetlíme, čo je halving bitcoinu, ako funguje, prečo k nemu dochádza a čo znamená pre investorov a širší trh s kryptomenami.
Nech ste už skúsený krypto nadšenec alebo len začínate, pochopenie bitcoin halvingu je kľúčom k pochopeniu jedného z najfascinujúcejších aspektov digitálnych aktív. Poďme sa do toho pustiť!
Kľúčové body
-
Bitcoin halving sa deje každé štyri roky – je to vopred naprogramovaná udalosť, ktorá znižuje odmeny za ťažbu na polovicu, čím sa Bitcoin časom stáva čoraz vzácnejším.
-
Ponuka nových bitcoinov sa spomaľuje – Pred halvingom v roku 2024 ťažiari zarobili 6,25 BTC za blok. Teraz dostávajú len 3,125 BTC, čo znižuje počet nových bitcoinov vstupujúcich do obehu.
-
Cieľom je kontrolovať infláciu – Na rozdiel od tradičných mien, ktoré sa dajú tlačiť donekonečna, Bitcoin má prísny limit ponuky 21 miliónov mincí. Halvingové udalosti zabezpečujú, že nové mince sa uvoľňujú klesajúcou rýchlosťou, podobne ako sa časom stáva ťažšie ťažiť zlato.
-
Vplyv na cenu? História naznačuje, že áno – Po predchádzajúcich halvingoch (2012, 2016, 2020 a 2024) nasledovali masívne nárasty ceny bitcoinu, ale načasovanie sa líši. Hoci sa ponuka znižuje, skutočné pohyby cien závisia od celkových podmienok na trhu a dopytu.
-
Tlak na ťažiarov – Keďže odmeny sa znížia na polovicu, ťažba bitcoinu sa stáva menej ziskovou, pokiaľ ceny výrazne nestúpnu. Niektorí ťažiari môžu ukončiť prevádzku, čo povedie k zmenám v bezpečnosti siete a obtiažnosti ťažby.
-
Veľká udalosť pre kryptomenové trhy – Halving bitcoinu ovplyvňuje nielen BTC, ale aj iné kryptomeny, pretože sentiment investorov a špekulácie na trhu sa často prenášajú aj na altcoiny.
-
Obmedzená ponuka sa stretáva s dopytom – Ak dopyt po bitcoinoch zostane silný, zatiaľ čo ponuka sa zníži, základné ekonomické princípy naznačujú, že ceny by mohli v dlhodobom horizonte stúpať. Kľúčovú úlohu však zohrávajú aj vonkajšie faktory, ako sú regulácie, makroekonomické trendy a správanie investorov.
-
Ďalší halving? – Očakáva sa, že sieť bitcoinu dosiahne ďalšie zníženie na polovicu v roku 2028, kedy odmeny za ťažbu klesnú na 1,5625 BTC za blok.
🎯Čo je halving bitcoinu?
Aby sme pochopili toto polovičné zníženie bitcoinu, je potrebné najprv pochopiť povahu samotného bitcoinu. Bitcoin, ktorý v roku 2009 vytvoril Satoshi Nakamoto, je decentralizovaná digitálna mena založená na kryptografii, ktorá umožňuje peer-to-peer transakcie bez sprostredkovateľov. Funguje na technológii blockchain – verejnej účtovnej knihe, ktorá zaznamenáva všetky transakcie – a je generovaný prostredníctvom procesu nazývaného ťažba, pri ktorom sa do siete pridávajú nové bloky.
Ťažba bitcoinu zahŕňa riešenie zložitých matematických hádaniek pomocou špecializovaných počítačov nazývaných uzly (nodes). Ťažiari (miners) – či už jednotlivci alebo spoločnosti – súťažia o overenie transakcií a pridávanie nových blokov do blockchainu. Keď ťažiar úspešne vyrieši kryptografickú hádanku, riešenie overia ostatné uzly. Ak je overené, blok sa pridá do blockchainu a ťažiar je odmenený novo vyrazenými bitcoinmi.
Na rozdiel od tradičných mien, ako je americký dolár alebo euro, ktoré emitujú a regulujú centrálne banky, ponuka bitcoinu je kontrolovaná jeho algoritmom. Bitcoin však nemožno generovať donekonečna – jeho celková ponuka je obmedzená na 21 miliónov mincí.
Aby sa tento limit dodržal, sieť bitcoinu je naprogramovaná tak, aby každých 210 000 blokov znížila odmeny za ťažbu na polovicu, čím sa efektívne zníži rýchlosť, akou nové bitcoiny vstupujú do obehu. Táto udalosť, známa ako halving bitcoinu, je zakotvená v kóde bitcoinu a vyskytuje sa približne každé štyri roky.
Prvé zníženie na polovicu sa uskutočnilo v roku 2012, čím sa odmeny za ťažbu znížili z 50 BTC na 25 BTC za blok. Druhé sa uskutočnilo v roku 2016 (na 12,5 BTC) a tretie v roku 2020 (zníženie odmien na 6,25 BTC). Posledné zníženie v apríli 2024 ďalej znížilo odmeny na 3,125 BTC za blok. Toto kontrolované zníženie pomáha regulovať infláciu bitcoinu, čím sa toto aktívum stáva vzácnejším a teoreticky hodnotnejším v priebehu času.
⌛Kedy bude ďalšie zníženie bitcoinu na polovicu?
Ďalšie zníženie bitcoinu o polovicu sa očakáva v roku 2028, presný dátum však ešte nie je stanovený. V tom čase sa odmeny za ťažbu znížia na 1,5625 BTC za blok.
Halving bitcoinu: Prečo je dôležitý?
Halving bitcoinu neovplyvňuje len ponuku bitcoinu, ale zohráva aj kľúčovú úlohu v dynamike jeho ceny. Keďže znižuje počet nových bitcoinov vstupujúcich na trh, vytvára pocit nedostatku, čo môže zvýšiť dopyt. Historicky sa halving spájal s býčím trendom, hoci rast cien býva skôr postupný ako okamžitý.
Navyše, keďže Bitcoin je dominantnou kryptomenou, jeho cenové pohyby často ovplyvňujú širší krypto trh. Keď hodnota Bitcoinu po halvingu stúpne, ostatné kryptomeny (altcoiny) často nasledujú jeho príklad.
Okrem toho má polovičné zníženie bitcoinu tendenciu priťahovať pozornosť médií a nových investorov, čo vedie k vyššej volatilite na trhu. Prináša však aj výzvy: nižšie odmeny za ťažbu môžu spôsobiť, že ťažba bitcoinu bude menej zisková, čo môže potenciálne vytlačiť menších ťažiarov zo siete. Ak odíde príliš veľa ťažiarov, môže sa znížiť hash rate blockchainu (výpočtový výkon, ktorý zabezpečuje sieť), čo môže spomaliť transakcie. V reakcii na to algoritmus bitcoinu automaticky upravuje obtiažnosť ťažby, aby sa zachovala efektívnosť siete.
📈📉Vplyv halvingu bitcoinu: efekt ponuky a dopytu
Bitcoin halving nie je len technická korekcia – je to zásadná zmena v tom, ako nové bitcoiny vstupujú na trh. A vždy, keď sa v systéme s fixnou dostupnosťou zmení ponuka, existuje potenciál pre veľké cenové pohyby.
1. Produkcia bitcoinu sa spomaľuje
Bitcoin v podstate funguje ako digitálne zlato s pevným limitom – nikdy nebude existovať viac ako 21 miliónov bitcoinov. Ťažiari zabezpečujú sieť a na oplátku dostávajú ako odmenu čerstvo vyrazené bitcoiny. Ale každé štyri roky halving túto odmenu zníži na polovicu, čím sa zníži počet nových bitcoinov vstupujúcich do obehu.
Pred znížením o polovicu v apríli 2024 mineri zarobili 6,25 BTC za blok. Teraz je to len 3,125 BTC. V podstate sa vytvára menej nových bitcoinov, čo sťažuje udržanie ponuky na úrovni dopytu.
2. Prečo nedostatok zvyšuje cenu
Predstavte si to takto: ak by zajtra boli všetky zlaté bane na svete nútené znížiť svoju produkciu na polovicu, ľudia by sa pravdepodobne ponáhľali kupovať zlato, pretože by očakávali, že jeho hodnota stúpne. Bitcoin funguje podobným spôsobom – keď sa do obehu dostane menej nových mincí, dopyt môže začať prevyšovať ponuku.
A to je presne ten okamžik, na ktorý čaká mnoho investorov do bitcoinu. Ak ľudia budú pokračovať v nákupe bitcoinu v rovnakom tempe (alebo ešte agresívnejšie), obmedzená ponuka bude tlačiť ceny nahor. Myšlienka je jednoduchá: keď je niečo, čo ľudia chcú, v menšom množstve, jeho cena zvyčajne stúpa.
3. Historicky halving naznačuje cenové výkyvy
Hoci nikto nemôže predpovedať budúcnosť, minulé halvingy bitcoinu naznačujú jasný trend:
-
Halving v roku 2012: Bitcoin mal v tom čase hodnotu okolo 12 USD. O rok neskôr jeho cena vystrelila na viac ako 1 000 USD.
-
Halving v roku 2016: Pred touto udalosťou bola cena BTC 650 USD. Do konca roka 2017 dosiahla takmer 20 000 USD.
-
Halving v roku 2020: Tesne pred touto udalosťou sa Bitcoin obchodoval za približne 8 500 USD. Menej ako dva roky neskôr dosiahol historické maximum 69 000 USD.
Samozrejme, cenové pohyby sa nedejú zo dňa na deň. Trvá často mesiace, kým trh plne zareaguje, pričom k významným rastom dochádza neskôr, keď sa ponuka ďalej znižuje. Budúcnosť však zostáva neistá a minulé výsledky nie sú ukazovateľom budúcich výsledkov.
4. V hre sú aj iné trhové sily
Hoci zníženie bitcoinu na polovicu zohráva významnú úlohu pri formovaní ponuky, nie je to jediný faktor, ktorý ovplyvňuje jeho cenu. Medzi ďalšie faktory patria:
-
Globálne ekonomické podmienky – inflácia, úrokové sadzby a finančná neistota často vedú ľudí k bitcoinu.
-
Inštitucionálne nákupy – keď na trh vstúpia hedžové fondy, korporácie alebo ETF, dopyt môže prudko vzrásť.
-
Špekulácie na trhu – emocionálne reakcie obchodníkov a investorov môžu viesť k veľkým výkyvom.
-
Regulácie – vládne politiky môžu podporovať alebo obmedzovať prijatie bitcoinu.
5. Dlhodobý rast bitcoinu
Halving bitcoinu nie je krátkodobá udalosť – je súčasťou dlhodobého ekonomického plánu, ktorý reguluje ponuku. Postupným znižovaním nových emisií bitcoin napodobňuje dynamiku nedostatku ponuky zlata alebo iných aktív.
Historicky každé zníženie o polovicu posilnilo naratív bitcoinu ako uchovávateľa hodnoty, čo často viedlo k vyššiemu dopytu a zhodnoteniu ceny v priebehu času. Na pohyb cien však môžu vplývať aj vonkajšie faktory, ako napríklad ekonomické poklesy alebo regulačné opatrenia.
V konečnom dôsledku je polovičné zníženie bitcoinu len jedným z mnohých dielov oveľa väčšej skladačky. Ak sa však môžeme riadiť históriou, zníženie novej ponuky pri zachovaní silného dopytu bolo v dlhodobom horizonte receptom na vyššie ceny.
🌍Bitcoinový cyklus vs. halving: Ukážka
Bitcoin funguje v dobre zdokumentovaných trhových cykloch, pričom halvingy hrajú kľúčovú úlohu pri formovaní cenového vývoja. Historicky každý halving bitcoinu odštartoval sériu udalostí, ktoré ovplyvňujú sentiment trhu, správanie ťažiarov a v konečnom dôsledku aj cenové trendy. Hoci žiadne dva cykly nie sú identické, v priebehu času sa vynorili niektoré pozoruhodné vzory.
⌛Ako dlho trvá býčí trh po halvingu?
Štatistická analýza minulých halvingov naznačuje, že Bitcoin má tendenciu zaznamenávať silný rastový trend po tejto udalosti. To sa však nestane zo dňa na deň. Historicky trvali býčie trhy Bitcoinu po halvingu približne 12 až 18 mesiacov, kým dosiahli vrchol.
-
Halving v roku 2012: Bitcoin dosiahol vrchol rastového cyklu približne 12 mesiacov neskôr, koncom roka 2013.
-
Halving v roku 2016: Býčí trh dosiahol vrchol o 17 mesiacov neskôr, v decembri 2017.
-
Halving v roku 2020: Bitcoin dosiahol historické maximum o 18 mesiacov neskôr, v novembri 2021.
-
Halving v roku 2024: Výsledok sa ešte uvidí, ale mnohí analytici očakávajú podobný časový rámec.
Hoci tento vzorec naznačuje, že rast ceny bitcoinu sa zvyčajne zrýchľuje 6–12 mesiacov po halvingu, je dôležité mať na pamäti, že dynamika trhu sa mení. Predchádzajúce výsledky nezaručujú budúce výsledky.
Štvrtý cyklus bitcoinu: Od halvingu k halvingu
Zdá sa, že pohyby na trhu s bitcoinom sledujú štvorročný rytmus, ktorý úzko súvisí s jeho naprogramovanými udalosťami halvingu. Tu je zjednodušený prehľad toho, ako sa bitcoin zvyčajne správa v tomto cykle:
-
Fáza akumulácie pred halvingom (mesiace 0–18 pred halvingom)
-
Bitcoin sa postupne zotavuje z medvedieho trhu predchádzajúceho cyklu.
-
Inštitucionálni a dlhodobí investori akumulujú bitcoiny za nižšie ceny.
-
Nálada na trhu sa mení zo strachu na neutrálnu alebo optimistickú.
-
-
Expanzia po znížení (mesiace 1–12 po znížení)
-
Nová ponuka bitcoinu sa znižuje, čo vedie k jeho nedostatku.
-
Dopyt začína prevyšovať ponuku, čo často vedie k stabilnému rastu cien.
-
Maloobchodní a inštitucionálni investori vstupujú na trh v očakávaní vyšších cien.
-
-
Vrchol a eufória (12–18 mesiacov po halvingu)
-
Bitcoin dosahuje nové historické maximum.
-
Mediálne pokrytie, maloobchodný FOMO (strach z toho, že o niečo prídete) a špekulatívne investície vedú k extrémnej volatilite.
-
Cyklus dosahuje vrchol a skúsení investori začínajú zabezpečovať zisky.
-
-
Medvedí trh a reset (18–36 mesiacov po halvingu)
-
Po vrchole trhu nasleduje prudká korekcia.
-
Bitcoin vstupuje do dlhodobého medvedieho trhu, pričom často klesá o 50–80 % zo svojho vrcholu.
-
Inštitucionálni investori sa pomaly vracajú za zníženými cenami a pripravujú sa na ďalší cyklus.
-
Výkonnosť bitcoinu počas predchádzajúcich halvingov (2012, 2016, 2020, 2024). Historická výkonnosť nie je indikátorom budúcich výsledkov. Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Platí tento cyklus vždy?
Minulá výkonnosť bitcoinu naznačuje silnú koreláciu medzi halvingmi a trhovými cyklami, ale vonkajšie faktory môžu každý cyklus ovplyvňovať odlišne. Makroekonomické podmienky, regulačné zmeny, inštitucionálne prijatie a širšie trendy na finančných trhoch – to všetko hrá úlohu pri formovaní trajektórie bitcoinu. Hoci halvingy v minulosti pripravili pôdu pre býčie trhy, investori by mali ku každému cyklu pristupovať opatrne a uvedomovať si, že žiadny vzorec sa nemusí zopakovať presne tak, ako predtým.
📋Spôsoby investovania do kryptomien: Akcie a ETP
Investori môžu získať expozíciu voči bitcoinu nepriamo prostredníctvom ETP (Exchange Traded Products), ktoré sledujú vývoj jeho ceny. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:
-
BTCE.DE (Bitcoin Exchange Traded Crypto)
-
VBTC.DE (VanEck Bitcoin)
Investori môžu navyše diverzifikovať svoju expozíciu prostredníctvom ETP zameraných na globálny trh s kryptomenami, ako napríklad:
-
VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN)
Ďalším prístupom je nepriame investovanie do spoločností pôsobiacich v krypto priemysle, vrátane:
Trading a krypto burzy:
-
Coinbase (COIN.US), Strategy (MSTR.US), Bullish (BULL.US), BitMine Immersion Technologies (BMNR.US)
Ťažba bitcoinu:
-
Riot Platforms (RIOT.US)
Kryptomenové platobné riešenia:
-
Square (SQ.US), PayPal (PYPL.US)
Riešenia pre stabilné kryptomeny
-
Circle (CRCL.US)
Spoločnosti držiace bitcoiny:
-
Semler Scientific (SMLR.US)
Spoločnosti skúmajúce integráciu blockchainu a kryptomien:
-
Salesforce (CRM.US), Meta (META.US),
Pre diverzifikovanú investičnú stratégiu môžu investori zvážiť aj ETF BCHN.UK, ktorý zahŕňa popredné spoločnosti súvisiace s kryptomenami. Pred investovaním do bitcoinu alebo aktív súvisiacich s kryptomenami je dôležité pochopiť volatilitu trhu a súvisiace riziká.
Zatiaľ čo zníženie bitcoinu na polovicu môže mať významný vplyv na ponuku a cenové trendy, na širšie kryptomenové prostredie vplýva viacero faktorov, čo znamená, že pre informované rozhodovanie je nevyhnutný výskum a riadenie rizík.
👁️Zaujímavé fakty o Bitcoin halvingu
1. Halving bol zakódovaný do bitcoinu od prvého dňa
Na rozdiel od centrálnych bánk, ktoré upravujú menovú politiku priebežne, harmonogram halvingu bitcoinu je stanovený od jeho vytvorenia v roku 2009. Satoshi Nakamoto, tajomný tvorca bitcoinu, naprogramoval halving do systému, aby zabezpečil kontrolovanú ponuku a predvídateľnú emisiu. Táto zabudovaná rarita sa často porovnáva s digitálnym zlatom – s tým rozdielom, že vieme presne, koľko bitcoinov bude existovať (21 miliónov).
2. Prvý halving bitcoinu znížil odmeny ťažiarov z 50 BTC na 25 BTC
Keď sa Bitcoin prvýkrát spustil, ťažiarom sa vyplácalo neuveriteľných 50 BTC za blok – suma, ktorá je dnes nepredstaviteľná. Po prvom halvingu v roku 2012 odmeny klesli na 25 BTC, potom na 12,5 BTC v roku 2016 a na 6,25 BTC v roku 2020. Teraz, po halvingu v roku 2024, baníci dostanú len 3,125 BTC za blok. Každý halving sťažuje ťažbu, ale zároveň zvyšuje vzácnosť bitcoinu.
3. Minulé halvingy vyvolali rast cien... ale nie okamžite
Mnohí veria, že toto polovičné zníženie odmien vždy vedie k rastu cien, ale história ukazuje, že to nie je okamžité. Po polovičnom znížení v roku 2012 vzrástol Bitcoin z 12 USD na viac ako 1 000 USD za rok. Po polovičnom znížení v roku 2016 vzrástol Bitcoin z 650 USD na takmer 20 000 USD za 18 mesiacov. A po halvingu v roku 2020 BTC vystrelil z 8 000 USD na historické maximum 69 000 USD za niečo málo viac ako rok. Svoju úlohu však zohrali aj iné faktory, ako napríklad inštitucionálne prijatie a makroekonomické trendy. Minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.
4. Ťažiari potrebujú vyššie ceny, aby zostali ziskoví
Bitcoin ťažiari nie sú už len jednotlivci, ktorí prevádzkujú niekoľko počítačov vo svojich pivniciach. Dnes veľké ťažobné farmy prevádzkujú obrovské dátové centrá, ktoré spotrebúvajú obrovské množstvo elektrickej energie. Keď sa odmeny za bloky znížia o polovicu, ťažiari potrebujú, aby cena bitcoinu vzrástla, inak sa ich prevádzka stáva neziskovou. Ak príliš veľa ťažiarov ukončí prevádzku, sieť upraví obtiažnosť, aby transakcie naďalej prebiehali hladko.
5. Halving vytvára šok na strane ponuky – ale kľúčovou je strana dopytu
S každým halvingom sa znižuje počet nových bitcoinov, ktoré vstupujú do obehu. Tento šok v ponuke je dôvod, prečo mnohí očakávajú rast ceny. Avšak, aby bitcoin skutočne posilnil, dopyt musí byť prevýšiť zníženie ponuky. Ak inštitucionálni investori, maloobchodní kupujúci a spoločnosti budú naďalej hromadiť bitcoiny, cena by mohla nasledovať historické vzorce. Ak však dopyt klesne, ani halving nemusí zaručiť rast ceny.
6. Posledný bitcoin bude vyťažený v roku 2140
Konečné zníženie bitcoinu o polovicu nastane o viac ako sto rokov, v roku 2140. V tom čase bude vyťažených všetkých 21 miliónov bitcoinov a ťažiari už nebudú zarábať odmeny v BTC, ale budú sa spoliehať na transakčné poplatky, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti. Hoci je to ešte ďaleko v budúcnosti, vyvstáva dôležitá otázka: Ako sa ekosystém bitcoinu prispôsobí, keď sa nová ponuka úplne zastaví? Čas ukáže.
📌Zhrnutie
Halving bitcoinu je viac než len technická udalosť zakotvená v kóde kryptomeny – je to základný mechanizmus, ktorý kontroluje ponuku bitcoinu a jeho dlhodobú hodnotu. Znížením odmien za ťažbu o polovicu každé štyri roky halving postupne znižuje počet nových bitcoinov vstupujúcich do obehu, čím sa toto aktívum časom stáva vzácnejšie. Tento mechanizmus exkluzivity sa často porovnáva s investovaním so zlatom, ale na rozdiel od neho je harmonogram emitovania bitcoinu úplne predvídateľný a riadi sa prísnym matematickým rámcom.
Historicky bol halving kľúčovým bodom zvratu v cenových cykloch bitcoinu. Hoci halving nespôsobuje okamžitý nárast ceny, po minulých udalostiach nasledovali v nasledujúcich mesiacoch a rokoch výrazné rastové trendy. Ponuka však sama o sebe neurčuje cenu – rovnako dôležitú úlohu zohráva aj dopyt. Ak investori, inštitúcie a maloobchodní obchodníci budú naďalej hromadiť bitcoiny, znížená ponuka by mohla tlačiť ceny nahor. Ak dopyt oslabne, vplyv halvingu by mohol byť menej dramatický.
Pre ťažiarov je halving dvojsečnou zbraňou. Zatiaľ čo zvyšuje nedostatok bitcoinu, zároveň znižuje ich odmeny, čím sa ťažba stáva drahšou. Tí, ktorí majú vysoké náklady na elektrinu alebo neefektívne zariadenia, môžu mať problémy udržať si ziskovosť, zatiaľ čo väčší - dobre financovaní ťažiari - môžu naďalej dominovať v odvetví. V budúcnosti by to mohlo mať vplyv na formovanie ťažobného prostredia bitcoinu a konsolidovať moc medzi menším počtom efektívnejších hráčov.
Do budúcnosti bude halving pokračovať, až kým nebude v roku 2140 vyťažený posledný bitcoin. V tom momente prejde sieť na model, v ktorom sa ťažiarski budú spoliehať výlučne na transakčné poplatky ako zdroj príjmov. Zostáva otvorenou otázkou ako táto zmena ovplyvní ekonomiku a bezpečnosť bitcoinu. Zatiaľ je ale halving charakteristickým rysom menovej politiky bitcoinu.
V konečnom dôsledku je halving bitcoinu pripomienkou toho, prečo je táto digitálna mena jedinečná – funguje na úplne odlišných ekonomických princípoch ako tradičné fiat peniaze. Nech ste investor, ťažiar alebo jednoducho len nadšenec do kryptomien, pochopenie halvingu vám pomôže vytvoriť si jasnejší obraz o dlhodobom vývoji bitcoinu vo finančnom svete.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Bitcoin halving je naprogramovaná udalosť v kóde kryptomeny, ktorá sa koná približne každé štyri roky, ktorá a znižuje o polovicu počet bitcoinov, ktoré ťažiari dostávajú ako odmenu za overovanie transakcií a zabezpečenie siete.
Bitcoin halving ovplyvňuje nielen ponuku nových bitcoinov vstupujúcich na trh, ale má aj potenciál ovplyvniť ich cenu. Znížením odmien za ťažbu sa znižuje počet bitcoinov v obehu, čo vytvára pocit nedostatku, ktorý môže stimulovať dopyt. V minulosti to viedlo k zvýšeniu cien, keďže bitcoin sa stal ťažšie dostupným.
Okrem toho pohyb cien bitcoinu často ovplyvňuje širší trh s kryptomenami, čo znamená, že po znížení bitcoinu o polovicu môžu ostatné digitálne aktíva zaznamenať rastúci trend.
Bitcoin halving sa deje vždy, keď sa vyťaží 210 000 blokov, čo zvyčajne trvá približne štyri roky.
K poslednému bitcoin halvingu došlo 20. apríla 2024, čím sa odmena za ťažbu znížila na 3,125 BTC za blok. Po tejto udalosti cena bitcoinu zostala stabilná na úrovni približne 64 000 USD.
Predtým došlo k trom ďalším polovičným zníženiam bitcoinu:
- 2012: Odmeny boli znížené z 50 BTC na 25 BTC.
- 2016: Odmeny boli znížené na 12,5 BTC.
- 2020: Odmeny klesli na 6,25 BTC.
- 2024: Odmeny klesli na 3.125 BTC
Historicky halving bitcoinu vyvolal býčie cenové cykly, hoci vplyv je často skôr postupný ako okamžitý. Zhodnocovanie ceny má tendenciu trvať niekoľko mesiacov po udalosti.
Minulé výsledky však nezaručujú budúce výsledky a cena bitcoinu je ovplyvnená viacerými faktormi, ktoré presahujú jeho mechanizmus ponuky, vrátane makroekonomických podmienok, inštitucionálneho prijatia a regulačného vývoja.
Ďalšie zníženie bitcoinu na polovicu sa očakáva v roku 2028, pričom presný dátum ešte nie je stanovený. V tom čase sa odmeny za ťažbu pravdepodobne znížia na 1,5625 BTC za blok.
