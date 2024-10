Čas čítania: 4 minute(s)

Ceny finančných aktív často výrazne ovplyvňujú udalosti v ekonomickom, hospodárskom a politickom vývoji veľkých svetových ekonomík. Pozrite sa, aký môžu mať vplyv na ceny akcií, komodít, ale i na kurzy mien, a kde môžete tieto informácie spoľahlivo nájsť.

Čo je fundamentálna analýza

Dva najbežnejšie spôsoby analýz, pokiaľ ide o finančné trhy, sú technická a fundamentálna analýza. V priebehu tejto lekcie sa podrobnejšie pozrieme na fundamentálnu analýzu.

Na rozdiel od technickej analýzy, ktorá sa zameriava prevažne na cenové pohyby, trendy a vzorce, ktoré pomáhajú určiť kam ceny budú smerovať, sa fundamentálna analýza zameriava na všetky dostupné dáta, ktoré pomáhajú určiť relatívnu hodnotu trhu. Potom hľadá nezrovnalosti medzi aktuálnou trhovou cenou a vlastným ocenením pre aktuálne obchodné príležitosti.

Predstavme si, že chcete kúpiť auto. Videli ste jedno, ktoré sa Vám páči za 10 000 dolárov, ale neviete, či je to dobrá cena. Takže budete hľadať na internete, požiadate známych o ich názor, budete porovnávať s cenami v iných predajniach áut a urobíte si všeobecný prieskum aby ste zistili, či je cena „spravodlivá“ a či auto za tie peniaze stojí.

To, čo by ste v tomto scenári robili, je v podstate fundamentálna analýza – vezmeme do úvahy všetky základné faktory, ktoré hrajú nejakú úlohu v rozhodovaní o tom, či cena odráža skutočnú hodnotu aktíva.

Zdroje

Analytici využívajúci fundamentálnu analýzu používajú celú sériu údajov, vrátane správ o podnikových výnosoch, geopolitických udalostiach, politikách centrálnych bánk, faktory životného prostredia a ďalších, ktoré im pomôžu s ich analýzou. Hľadajú informácie, ktoré im pomôžu odhadnúť budúci smer trhu.

Takéto zdroje je možné nájsť v makroekonomických dátach, a preto je pre fundamentálnych obchodníkov veľmi dôležité vedieť, kedy a kde sú dôležité údaje zverejnené. Vývoj trhu sa obvykle riadi kľúčovými makroekonomickými údajmi, ktoré by mohli trh ovplyvniť a poskytnúť volatilitu.

Tu sú uvedené niektoré príklady makroekonomických dát a dôvody, prečo môžu mať dopad na finančné trhy:

Inflácia – Inflácia je miera, v ktorej všeobecná úroveň cien tovarov a služieb stúpa. Centrálne banky sa snažia obmedziť infláciu a vyhýbať sa deflácii, aby udržali hladkú ekonomiku svojej krajiny. Robia to pomocou úrokových sadzieb. Keď centrálne banky oznámia zvýšenie sadzieb, môže to často viesť k zhodnoteniu príslušnej meny

– Údaje z trhu práce, ako sú napr. NFP (non-farm payrolls) report z amerického trhu práce, majú vysoký vplyv na finančné trhy a môžu vyvolať volatilitu indexov a na forexe. Správa o zamestnanosti je zverejnená v prvý piatok v mesiaci a predstavuje celkový počet platených amerických pracovníkov. Trhy sú veľmi citlivé na tento typ údajov, pretože majú význam pre zisťovanie miery ekonomického rastu a inflácie. Pokiaľ sa údaj NFP zvyšuje, je to dobrý signál, že ekonomika rastie. Pokiaľ dôjde k rýchlemu nárastu NFP, znamená to, že môže rásť inflácia. Pokiaľ sa NFP dostávajú pod očakávania, obchodníci Forexu by mohli predávať USD v očakávaní oslabení meny. Pokiaľ sa dostane výsledok nad očakávania, môže sa hodnota amerického dolára zvýšiť HDP – hrubý domáci produkt je meradlom všetkých výrobkov a služieb produkovaných v určitom období. Centrálny bankári a investori sledujú rasť HDP, aby zistili, či je ekonomika stále silnejšia. S rastúcou ekonomikou vytvárajú spoločnosti vyššie zisky a ľudia zarábajú viac, čo vedie k rastúcemu akciovému trhu a tak i k silnejšej mene.

Spôsob, akým môžu makroekonomické ukazovatele ovplyvniť trh, silne závisí na očakávaní trhu. Všeobecne povedané, čím väčší je rozdiel medzi očakávaním a skutočnosťou, tým je väčšia reakcia. Pokiaľ trh očakáva, že centrálna banka zvýši úrokové sadzby a banka to spraví, reakcia je „už premietnutá v pohybe trhu“ a veľa sa toho nestane. Keď sú ale trhy prekvapené, môže dôjsť k veľkému kolísaniu volatility a veľkým pohybom.

Všetky fundamentálne údaje nájdete v makroekonomickom kalendári. Dopady na trh veľmi závisia na porovnaní medzi skutočnými výsledkami makroekonomických údajov a trhovými očakávaniami, pričom čím väčší je rozdiel, tým väčší je dopad na trh. Informácie o základných údajoch nájdete v našom komplexnom makroekonomickom kalendári. Každá správa je označená ako veľmi dôležitá, stredne alebo málo dôležitá, pokiaľ ide o dopad správ na trhy a potenciál volatility na trhoch.

Lepšie dáta z inflácie spôsobili výrazný vzostup GBPUSD



Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Centrálne banky riadia svet

Ako už bolo povedané, jedným z najdôležitejších faktorov pri fundamentálnej analýze je menová politika riadená centrálnymi bankami. Úrokové sadzby, operácie na otvorenom trhu a intervencia centrálnych bánk ovplyvňujú trhové podmienky a sú starostlivo sledované finančnými analytikmi a obchodníkmi. Najvplyvnejšie centrálne banky sú Fed (US), Bank of England (UK), Európska centrálna banka (EU) a Bank of Japan (Japonsko).

Pozrime sa na príklad. Americká ekonomika sa v prvom štvrťroku 2017 zvýšila o 3%, zatiaľ čo medziročná inflácia dosiahla 2,5%. Fed sa rozhodol zvýšiť úrokové sadzby. Úrokové sadzby sa zvýšili, takže obchodníci sa rozhodli dať svoje peniaze do USD, pretože budú mať vyššiu výnosnosť. Takýto krok vedie k vyššiemu dopytu po americkom dolári, ktorý posilňuje.

Nie iba bankári a údaje

Fundamentálna analýza takisto zvažuje vnútorné vplyvy, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotu alebo pohyb cien na trhoch. Prírodné katastrofy, ako sú záplavy alebo zemetrasenia, môžu mať takisto zásadný dopad na trhy. Napríklad výbuch dôležitého ropovodu môže viesť k rýchlemu rastu cien ropy, pretože komodita sa stáva komplikovanejšia na dopravu a nákup. V takejto situácii by ste mohli otvoriť long pozíciu na CFD Oil a profitovať z každého rastu cien.

Zhrnutie