Investori najčastejšie obchodujú na základe technickej alebo fundamentálnej analýzy. Technická analýza je obchodná metóda, ktorá sa používa na hodnotenie investícií a identifikáciu obchodných príležitostí prostredníctvom analýzy štatistických trendov získaných z obchodnej činnosti, ako je pohyb cien a ich objem. Vhodná príprava na investovanie a analýza situácie na trhu je nevyhnutným prvkom na začatie investovanie na finančných trhoch.

Čo je technická analýza?

Technická analýza je všeobecne uznávaná metóda analýzy grafov zameraná na predpovedanie budúcich cien akcií, mien alebo komodít. Ako sa líši od fundamentálnej analýzy? Oba prístupy sa líšia prakticky vo všetkých aspektoch.

Fundamentálna analýza nie je najjednoduchšia, pretože napríklad v prípade spoločnosti kótovanej na burze zahŕňa informácie o globálnom, makroekonomickom, regionálnom a odvetvovom prostredí, ako aj správy zverejňované spoločnosťou.

Pri technickej analýze nás však zaujíma len pohyb ceny a to, ako sa správala v minulosti. Vďaka týmto informáciám sme schopní určiť pravdepodobný budúci pohyb ceny spoločnosti, meny alebo iného finančného aktíva.

Technická analýza je založená na 3 hlavných princípoch:

Trh zohľadňuje všetko – aktuálna trhová cena zohľadňuje všetky dostupné informácie o danom cennom papieri, mikro a makroekonomickú situáciu, ako aj politické a ekonomické podmienky

– aktuálna trhová cena zohľadňuje všetky dostupné informácie o danom cennom papieri, mikro a makroekonomickú situáciu, ako aj politické a ekonomické podmienky Ceny sa pohybujú v trendoch – ceny sledujú určité trendy (vzostupný, zostupný, horizontálny), kým sa neobjavia jasné signály naznačujúce obrat trendu.

– ceny sledujú určité trendy (vzostupný, zostupný, horizontálny), kým sa neobjavia jasné signály naznačujúce obrat trendu. História sa opakuje – technická analýza sa zameriava na predpovedanie budúcich cenových pohybov na základe histórie, tento predpoklad vychádza z opakovania určitých vzorcov v priebehu času

Typy grafov

Pri analýze grafov jednotlivých finančných inštrumentov sa investori najčastejšie stretávajú s tromi typmi grafov – čiarovými, stĺpcovými a sviečkovými.

Čiarový graf je najzákladnejším nástrojom na prezentáciu cenových pohybov, obsahuje najmenej informácií, ale je najčitateľnejší. Najčastejšie sa používa pri analýze dlhodobých trendov.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Stĺpcové a sviečkové grafy obsahujú oveľa viac informácií ako čiarový graf. Na stĺpcových aj sviečkových grafoch sa zobrazuje otváracia cena daného intervalu, zatváracia cena, ako aj rozsah cenových výkyvov, ku ktorým došlo v určitom čase. Z tohto dôvodu sa stĺpcové a sviečkové grafy najčastejšie používajú na vykonávanie technickej analýzy.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Príklad stĺpcového grafu. Zdroj: xStation5

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Príklad sviečkového grafu. Zdroj: xStation5

Trend

Definíciu trendu možno najjednoduchšie vysvetliť tak, že ide o všeobecný smer, ktorým sa niečo vyvíja alebo mení.

Ak majú kupujúci výhodu – potom máme dočinenia s rastúcim trendom

Ak majú výhodu predávajúci – potom máme dočinenia s klesajúcim trendom

Ak sa trhové sily navzájom vyvažujú, platí bočný trend (pohyb ceny do strany)

O rastúcom trende hovoríme vtedy, keď graf ukazuje postupnosť vyšších maxím a vyšších miním.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Klesajúci trend prevláda, keď graf ukazuje postupnosť nižších maxím a nižších miním.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

O bočnom trende môžeme hovoriť, keď na grafe nie je jasná sekvencia, cena sa pohybuje hore a dole a zostáva v obchodnom pásme.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Základné nástroje technickej analýzy

Pomocou niekoľkých základných princípov a nástrojov sa môže každý naučiť technickú analýzu a rýchlo využiť tieto znalosti na prijímanie investičných rozhodnutí. Dôležitým prvým krokom bude oboznámenie sa s významom nižšie uvedených pojmov.

Sviečkové formácie

Sviečkové formácie sa delia na formácie obratu trendu a pokračovania trendu, ktoré umožňujú nájsť body obratu na trhu alebo signalizujú pokračovanie trendu. Sviečkové formácie sa často používajú ako pomôcka pri krátkodobej aj dlhodobej analýze trhu.

Najpopulárnejšie formácie pokračovania trendu :

Klesajúce / stúpajúce metódy troch

Rastúca metóda troch – v rastúcom trende sa vytvorí vysoká zelená sviečka. Po vysokej sviečke nasleduje skupina sviečok s malým telom, ktoré naznačujú, že v súčasnom trende existuje určitá rezistencia. Tieto sviečky majú spravidla červenú farbu, ale čo je najdôležitejšie, všetky ich telá sú v swingovom rozsahu prvej vysokej zelenej sviečky a tiene takisto. Otvorenie poslednej sviečky (zvyčajne piatej v poradí) je nad zatváracou úrovňou predchádzajúceho korekčného dňa a uzatvára sa na novej, maximálnej úrovni.

Zdroj: xStation5

Klesajúca metóda troch – klesajúci trend na trhu, ktorý sa odráža v tvorbe vysokej červenej sviečky. Počas nasledujúcich troch seáns sa vytvoria sviečky s nízkymi telami, ktoré sú orientované opačným smerom ako aktuálny trend. Najlepšie je, ak sú telá sviečok z obdobia korekcie zelené. Telá všetkých týchto sviečok zostávajú v rozsahu prvej červenej sviečky. Otvorenie ďalšej a poslednej sviečky tejto formácie by sa malo uskutočniť v blízkosti zatváracej úrovne predchádzajúcej seansy a jej zatvorenie na novej, minimálnej úrovni.

Zdroj: xStation5

Najpopulárnejšie formácie naznačujúce obrat trendu :

Medvedie a býčie pohltenie (bearish / bullish engulfing pattern)

Kladivo (Hammer)

Padajúca hviezda (Shooting star)

Ranná / večerná hviezda (Morning / evening star)

Medvedie a býčie pohltenie (bearish / bullish engulfing pattern)

Zdroj: xStation5



Kladivo (Hammer)

Zdroj: xStation5

Padajúca hviezda (Shooting star)

Zdroj: xStation5

Sviečkové formácie – praktické príklady

V grafe nižšie môžete vidieť príklady vyššie popísaných sviečkových formácií. Prvý zelený kruh je býčie pohltenie (bullish engulfing pattern) a druhý zelený kruh je býčia formácia kladivo (hammer). Prvý červený kruh znázorňuje medvedie pohltenie (bearish engulfing pattern), zatiaľ čo druhý kruh poukazuje na padajúcu hviezdu (shooting star).

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation 5

Cenové formácie

Cenové formácie sú špecifické vzory, ktoré možno vidieť na grafe v akomkoľvek časovom rámci. Umožňujú identifikovať body obratu na trhu alebo potvrdenie pokračovania cenového pohybu. Okrem toho sa dajú použiť na určenie minimálneho rozsahu cenového pohybu po potvrdení danej formácie.

Najpopulárnejšie formácie pokračovania trendu :

Vlajka (flag)

Trojuholník (triangle)

Príklad trojuholníka

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Najpopulárnejšie formácie označujúce obrat trendu :

Dvojitý vrchol

Dvojité dno

Hlava a ramená

Príklad formácie dvojité dno

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Príklad formácie hlava a ramená

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Kĺzavý priemer

Ďalším často používaným nástrojom technickej analýzy je kĺzavý priemer. Je to jeden z jednoduchších indikátorov, ale často generuje veľmi dobré signály. Napriek tomu si vyžaduje vhodné nastavenie hlavného parametra. Napríklad, keď je na trhu silný trend, krátkodobý priemer bude fungovať lepšie. Podľa hlavného pravidla, pokiaľ sa cena nachádza nad priemerom, treba očakávať, že cena bude naďalej rásť. Na druhej strane, ak cena zostáva pod priemerom, prevláda klesajúci trend. V nižšie uvedenom príklade sa cena odrazila od priemeru a rastový trend pokračoval.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Trendová línia

Trendová čiara je jedným z najjednoduchších nástrojov technickej analýzy. Na príklade nižšie je znázornený rastúci trend, pričom trendová čiara sleduje miestne minimá. Platí pravidlo, že pokiaľ cena rešpektuje túto líniu, treba očakávať pokračovanie rastúceho trendu. Avšak prelomenie nižšie (červená šípka), môže predznamenávať potenciálnu zmenu trendu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Fibonacciho retracement

Pomocou Fibonacciho nástrojov možno merať rozsah jednotlivých impulzov a ich korekcií. Úrovne Fibonacciho retracementu sú horizontálne čiary, ktoré označujú možné úrovne podpory a odporu, na ktorých by cena mohla potenciálne zmeniť smer. V nasledujúcom príklade bol nameraný impulz smerom nadol. Korekčný pohyb najprv otestoval úroveň 38,2 % retracementu a potom sa presunul vyššie k úrovni 61,8 % retracementu. V tomto momente korekčný impulz zanikol a cena sa vrátila späť do hlavného klesajúceho trendu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Geometria trhu – štruktúra 1:1

Ďalšou metódou analýzy grafov je tzv. geometria trhu. Často sa stáva, že korekcie smerom nadol, ako aj impulzy smerom nahor v danom trende majú rovnaký alebo veľmi podobný rozsah. Geometriu je preto možné využiť na to, aby sme sa po korekcii pripojili k prevládajúcemu trendu alebo aby sme v potenciálnom bode obratu uzatvorili zisky z pozícií.

Príklad – pripojenie sa k súčasnému trendu

Nasledujúci príklad ukazuje, že cena už dlhší čas rešpektuje rozsah prvej korekcie smerom nadol. Vždy, keď bola otestovaná spodná hranica štruktúry 1:1 (fialový obdĺžnik), došlo k odrazu a cena dosiahla nové lokálne maximum.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Ak máme v portfóliu dlhé (nákup; long) pozície a trh reaguje na hornú hranicu štruktúry 1:1, ktorá je výsledkom predchádzajúceho impulzu smerom nahor, potom túto úroveň môžeme využiť na uzatvorenie zisku alebo aspoň čiastočné uzavretie pozície. Lokálne extrémy sa často dajú určiť pomocou geometrie, čo je užitočné najmä pri intradennom obchodovaní.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Zóny supportu / rezistencie

Zóny podpory a odporu sú jednoducho horizontálne zóny označené predchádzajúcimi cenovými reakciami. V prípade vzostupného trendu prelomenie nad nedávne maximum vedie k vytvoreniu reakčnej zóny, ktorá sa potom môže použiť ako support. V tomto prípade dochádza k princípu obrátenia polarity – po negácii úrovne rezistencie by sa mala považovať za support.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Podobnú situáciu riešime aj v rámci klesajúceho trendu. V prípade, že cena prerazí pod nedávne minimum, teda support (lokálne minimum), potom by táto úroveň mala v budúcnosti pôsobiť ako rezistencia. To je znázornené v nasledujúcom príklade.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Zhrnutie

Technická analýza je dobrá metóda analýzy trhu, ale investori si musia uvedomiť, že žiadny technický ukazovateľ nie je dokonalý. Ani jeden z nich neposkytuje vždy 100 % presné signály. Obchodníci by mali brať do úvahy, že signály vybraných ukazovateľov môžu byť niekedy zavádzajúce. Dobre vykonaná technická analýza však určite môže zlepšiť Vašu ziskovosť ako obchodníka. Napriek jednoznačným výhodám musia mať investori na pamäti, že technická analýza nie je bez chýb a obmedzení. Je to spôsobené tým, že tento typ analýzy vychádza len z historických údajov, t. j. z toho, čo sa už stalo, a nikdy nedáva istotu, ako sa bude trh správať v budúcnosti. Pri niektorých príležitostiach môžete dostať zmiešané signály, dva rôzne ukazovatele budú strieľať protichodné informácie; to znamená, že jeden ukazovateľ by mohol ukazovať signál na nákup, zatiaľ čo druhý by ukazoval signál na predaj. To by mohlo potenciálne spôsobiť zmätok v obchodných rozhodnutiach. Okrem toho technická analýza nezohľadňuje rôzne neočakávané udalosti na trhu alebo kľúčové informácie, ktoré budú zverejnené a môžu mať veľký vplyv na prevládajúci trend. Obchodníci by preto mali venovať určitý čas a úsilie premýšľaniu o tom, ako najlepšie postupovať, ak sa trh obráti proti nim.

