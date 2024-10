ETF investície: kompletný sprievodca výberom toho najlepšieho

Čas čítania: 10 minute(s)

ETF (exchange-traded funds) sú stále viac populárne investičné nástroje, ktoré investorom ponúkajú jednoduchý a efektívny spôsob diverzifikácie ich investičného portfólia. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo presne ETF je a ako funguje. Poskytneme vám aj návod, ako si krok za krokom vybrať tie najlepšie ETF pre vaše investičné potreby.

Investovanie do ETF je atraktívnou investíciou aj vďaka možnosti pasívneho investovania, ktorého zmyslom je nakúpiť a držať pri súčasnom znížení rizika. V tomto článku predstavíme, čo sú ETF, dotkneme sa najdôležitejších otázok spojených s investovaním do nich. Pokiaľ vás zaujíma pasívni investovaní v XTB sme pre vás pripravili informácie na tomto odkaze.

Čo je ETF?

ETF (burzovo obchodovaný fond) je druh podielového fondu, ktorý sa obchoduje na burze rovnako ako jednotlivé akcie. To znamená, že ETF je možné nakupovať a predávať počas bežných obchodných hodín na finančných trhoch. ETF väčšinou sleduje sektor, index, komoditu alebo iné aktíva. Konštrukcia ETF zostáva ľubovoľná a závisí na stratégii jeho tvorcov. A tak môže ETF sledovať čokoľvek od ceny jednej komodity alebo niekoľkých akcií až po rozsiahlu a rôznorodú kolekciu cenných papierov.

ETF môžu byť štruktúrované tak, aby poskytovali expozíciu napríklad voči drahým kovom, ako sú zlato, striebro a ďalšie komodity alebo voči najznámejším indexom ako sú S&P 500, FTSE 100 či DAX. Viac o akciových indexoch ako je napríklad S&P 500 máme tento článok.

Popularita ETF

Popularita investovania do ETF je v súčasnosti v rozkvete a medzi investormi dosiahla vrchol vzhľadom na ich snahu o diverzifikáciu investícií, zníženie rizika aj záujmu o vybrané priemyselné odvetvia či sektory trhu. K skokovému nárastu tvorby ETF došlo po vypuknutí pandémie, teda v roku 2020. Medzitým sa tempo tvorby nových fondov zrýchlilo v priebehu roku 2021 a zdá sa, že tento trend nepoľavuje – trh ETF má teraz hodnotu viac ako 7 biliónov USD.

Výhody ETF

ETF majú oproti iným investičným inštrumentom niekoľko výhod. Po prvé, ich štruktúra otvoreného fondu umožňuje investorom nakupovať alebo predávať ETF kedykoľvek počas trhových hodín, a ponúka tak väčšiu flexibilitu ako tradičné podielové fondy. Ďalej sa ETF vďaka svojej pasívnej investičnej štruktúre obvykle vyznačujú nižšími nákladmi na správu ako podielové fondy.

Ďalšou výhodou ETF je diverzifikácia. Keďže ETF sledujú referenčný index, môžu investori získať expozíciu voči širokému spektru akcií v rámci jednej investície. To pomáha znížiť špecifické riziko spojené s jednou akciou alebo sektorom. Viac o akciách a ich výhodách sa dozviete tu.

Ako si vybrať najlepšie ETF

Pokiaľ ide o výber najlepších ETF pre vaše portfólio, treba zvážiť niekoľko faktorov. Tu je niekoľko kľúčových bodov, ktoré treba mať na pamäti:

Účel investície

Najprv je dôležité stanoviť cieľ investície. Ak chcete získať expozíciu na určitom trhu, napríklad energetickom alebo technologickom, môžete sa poobzerať po ETF, ktoré sledujú príslušné sektorové indexy. Podobne, ak je cieľom získať širokú, všeobecnú expozíciu, môžu byť vhodnou voľbou ETF, ktoré sledujú široké indexy, ako je S&P 500.

Výkonnosť a história

Skúmanie minulej výkonnosti ETF môže poskytnúť náhľad na ich budúcu výkonnosť. Je však dôležité zdôrazniť, že minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky. Zhodnoťte tiež svoje skúsenosti so správou fondov a zistite, či ste v priebehu času dosiahli svoje ciele.

Likvidita a objemy obchodov

Dôležitým faktorom, ktorý treba pri výbere ETF zohľadniť, je likvidita. Likvidná ETF sa vyznačuje vysokým denným objemom obchodov a malými spreadmi medzi nákupnými a predajnými cenami. Dobrá likvidita zaisťuje, že investori môžu nakupovať a predávať akcie daného ETF bez väčších problémov a za spravodlivé ceny. Odporúčame voliť ETF s vysokým objemom obchodovania, aby ste sa vyhli situáciám, kedy vám môžu vzniknúť dodatočné náklady alebo problémy pri obchodovaní.

Náklady a výdavky

Náklady spojené s ETF sa môžu pri jednotlivých fondoch výrazne líšiť. Je dôležité starostlivo zvážiť náklady na správu, tzv. nákladový pomer, ktorý predstavuje ročné náklady, ktoré investor vynaloží na vlastníctvo ETF. Okrem toho berte do úvahy aj ďalšie náklady, ako sú provízie za obchodovanie a cenové rozpätie. Nízky nákladový pomer môže pomôcť celkovému výnosu ETF v dlhodobom horizonte.

Štruktúra a metodika investícií

ETF sa môžu riadiť rôznymi investičnými stratégiami, vrátane pasívneho prístupu, ktorý jednoducho sleduje porovnávací index, a aktívneho prístupu, ktorý zahŕňa aktívnu správu portfólia. Je dôležité porozumieť investičnej stratégii ETF a zistiť, či zodpovedá vašim preferenciám a očakávaniam výnosu.

Veľkosť ETF fondu

Veľkosť fondu ETF môže svedčiť o jeho obľúbenosti a prijatí investormi. Značne veľký fond môže naznačovať väčšiu stabilitu a likviditu. Veľká veľkosť fondu však môže tiež znamenať menšiu flexibilitu pri realizácii investičných stratégií. Preto je dôležité túto premennú starostlivo vyhodnotiť vo vzťahu k vašim potrebám a preferenciám.

Viac o ponuke ETF fondov v XTB

Výskum a hodnotenie

Využívajte spoľahlivé zdroje a výskumné nástroje na oceňovanie ETF. Finančné ratingové agentúry, špecializované webové stránky, výskumné správy a odborné články môžu poskytnúť cenné informácie o historickej výkonnosti, zložení portfólia a ďalších charakteristikách ETF. Hĺbkový prieskum vám pomôže robiť informované rozhodnutia.

Ako začať investovať do ETF

Pokiaľ uvažujete o tom, že začnete investovať do ETF, už nemusíte hľadať ďalej – XTB je pre vás ideálnym riešením. S XTB získate prístup k tisícom rôznych trhov, a to všetko v jednej aplikácii. Platforma XTB ponúka obrovský výber skutočných (fyzických) ETF a ETF CFD, pričom na výber je viac ako 365 fyzických ETF a 150 ETF CFD.

Ešte atraktívnejšia je poplatková politika spoločnosti XTB. Do fyzických akcií a ETF môžete investovať bez poplatkov, a to až do mesačného objemu investícií 100 000 EUR. Po prekročení tohto limitu je uplatňovaný poplatok vo výške 0,2 % z celkového objemu, minimálne potom 10 EUR. To znamená, že môžete investovať bez obáv z dodatočných nákladov, ktoré by mohli znížiť vaše výnosy.

Zistite viac o ponuke a nulových poplatkoch

Tým však dobré správy nekončia. XTB ponúka aj možnosť nákupu Frakčných ETF. Vďaka tomu môžete aj s malým kapitálom investovať do tých najväčších a najznámejších ETF. Bez ohľadu na váš investičný rozpočet, s XTB máte prístup k najlepším ETF na trhu a môžete začať budovať diverzifikované portfólio už od 1 EUR. Viac o Frakčných akciách a ETF nájdete tu.

XTB je navyše seriózny a regulovaný broker, ktorý kladie bezpečnosť prostriedkov svojich klientov na prvé miesto. Vďaka silnému zázemiu vo finančnom sektore ponúka XTB intuitívnu a ľahko použiteľnú platformu, špecializovanú zákaznícku podporu v lokálnom jazyku a širokú škálu výskumných i analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu robiť informované rozhodnutia.

S XTB máte všetko, čo potrebujete na začatie svojej investičnej cesty. Využite náš výber ETF, konkurencieschopné poplatky a možnosť investovať aj s malým kapitálom. Prevezmite kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou ešte dnes s XTB.

Staňte sa zákazníkom XTB ešte dnes

Investičné stratégie a súvisiace riziká

ETF si spravidla najčastejšie vyberajú dlhodobí investori. Môžeme však rozlíšiť dve najobľúbenejšie investičné stratégie, ktoré sú trvalo veľmi žiadané, na tento účel uvedieme niekoľko príkladov.

Pasívna stratégia „počkaj a uvidíš“

V tomto prípade sa investori spoliehajú na dlhodobé predpoklady a nakupujú podiely v ETF s dlhým investičným horizontom. Pasívni investori nechcú podiely v ETF predávať a považujú ich za súčasť dlhodobého portfólia. Táto stratégia trochu pripomína počínanie Warrena Buffetta, ktorý okrem fundamentálneho ocenenia zakladá svoju stratégiu na viere v rast podnikania spoločnosti a jej správne riadenie. Pokiaľ vám nestačí expozícia na svetových trhoch prostredníctvom svetového ETF iShares MSCI World UCITS (IWRD.UK) alebo podobného fondu – ETF vám dávajú oveľa viac možností. Pasívni investori vychádzajú z niekoľkých predpokladov. Nižšie uvádzame iba niekoľko príkladov.

4 príklady

1. Investori môžu veriť v dlhodobý rast ekonomík a finančných trhov rozvíjajúcich sa krajín. Preto si môžu začať vyberať ETF, ktoré s nimi súvisia. Rast HDP Indie alebo Vietnamu je úctyhodný a Čína zostáva najväčším svetovým producentom komodít. ETF ako iShares Core MSCI Emerging Markets (EIMI.UK) môžu byť investičnou možnosťou pre každého veriaceho „rozvíjajúcich sa trhov“.

2. Mnoho investorov vidí perspektívu ďalšieho rastu amerických podnikov a ich rastúceho podielu na svetovom trhu. Index S&P 500 možno považovať za diverzifikovanú expozíciu voči 500 najväčším a potenciálne najlepším podnikom v Spojených štátoch. Zloženie indexu sa mení a spoločnosti, ktoré nespĺňajú obmedzujúce požiadavky, index neustále opúšťajú. Sú nahradzované akciami iných spoločností, ktoré spĺňajú požiadavky Standard & Poor's. V dôsledku toho sa zloženie indexu dlhodobo aktualizuje a investor má „istotu“, že bude dobre odrážať aktuálnu situáciu amerických podnikov. Investori, ktorí hľadajú expozíciu amerického akciového trhu, si môžu zvoliť iShares Core S&P 500 UCITS (CSPX.UK).

3. Iní investori veria v rast nových technológií, ako je umelá inteligencia, cloud computing alebo polovodiče. Môžu využívať nielen sektorové ETF, ale aj celý index Nasdaq 100, ktorý je známy silným počtom amerických technologických spoločností. V tomto prípade teda investor môže očakávať, že dlhodobá výkonnosť indexu Nasdaq bude odrážať celkový technologický rast prostredníctvom expozície voči spoločnostiam zahrnutým v indexe, ako je Nvidia alebo Alphabet (Google). Hľadáte diverzifikovanú expozíciu na rast technologických akcií? Pozrite sa na iShares Nasdaq 100 UCITS (CNDX.UK).

4. Ak investor verí v dlhodobý rast cien zlata, ktorý je podporovaný predovšetkým obmedzenou ponukou, môže si zaobstarať ETF, ktorý poskytuje expozíciu priamo voči zlatu, ako je iShares Gold ETF (IGLN.UK). Podobná situácia môže byť aj pri cenách ropy alebo zemného plynu, kde si investori, ktorí vidia dlhodobý rastový fundament, môžu vybrať zo širokej ponuky ETF. Ako dividendového investora vás môžu zaujímať ETF na dividendové spoločnosti, ako je Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS (VHYD.UK).

ETF poskytujú dlhodobým investorom veľmi široké investičné príležitosti od súkromných akcií až po vybrané výnosy z nehnuteľností alebo technologických odvetví. Pokiaľ si niekto chce vytvoriť diverzifikovaný Investičný plán – tieto možnosti skutočne stoja za povšimnutie. Nezabudnite prosím, že toto marketingové oznámenie je určené na informačné a vzdelávacie účely. Nejedná sa o investičné poradenstvo ani o informácie, ktoré odporúčajú alebo naznačujú investičnú stratégiu. V tomto materiáli nenavrhujeme žiadnu investičnú stratégiu ani neposkytujeme žiadne investičné poradenstvo. Tento materiál nezohľadňuje osobnú finančnú situáciu, potreby a investičné ciele klienta.

Aktívna stratégia „momentum“

Niektorí investori nepovažujú dlhodobé investície za atraktívnu možnosť alebo chcú len aktívne obchodovať so šancou (podstupovať väčšie riziko) na vyššie budúce výnosy. Investori môžu obchodovať s ETF rovnako ako s akciami a držať ich niekoľko hodín, dní, týždňov alebo mesiacov. Ste kontrariánsky investor? Alebo snáď chcete „časovať trhy“? ETF vám na to ponúkajú viac príležitostí.

4 príklady

1. Investori, ktorí vidia šance na vyššiu infláciu pri stále pomerne silnej globálnej ekonomike, môžu chcieť investovať do ropných alebo plynárenských spoločností. Samozrejme je ťažké predvídať ceny komodít, ale investori, ktorí sledujú rozhodnutie OPEC alebo makrodáta, tak môžu urobiť nákupom akcií ETF, ako je WisdomTree WTI Crude Oil (CRUDE.UK) alebo iShares Oil & Gas Exploration & Production (IOGP.UK).

2. Ten, kto si myslí, že nové technológie, ako je umelá inteligencia, robotika alebo automatizácia, sa budú vyvíjať a ovládnu novú ekonomiku (alebo len pritiahnu predstavivosť investorov), môže mať expozíciu voči týmto trendom prostredníctvom akcií iShares Automation & Robotics (RBOT) .UK) alebo Global X Robotics & AI (BOTZ.UK). Vzhľadom na vyššiu volatilitu technologických sektorov môžu byť tieto ETF tiež obchodované alebo priťahovať krátkodobých investorov.

3. Ste investorom do dlhopisov s vysokým výnosom? Chcete získať expozíciu na agresívnom trhu dlhopisov alebo nehnuteľností? Tieto ETF iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond (WIAU.UK), iShares High Yield Bond UCITS (EUNW.UK) alebo iShares Developed Markets Property UCITS (IDWP.UK) alebo iShares Asia Property Yield (IASP.UK).

4. Aktívni obchodníci s ETF môžu používať oveľa rizikovejšie ETF s pákovým efektom, ktoré znásobujú výsledky podkladového aktíva, ako je WisdomTree S&P 500x3 Daily Leveraged (3USL.UK) alebo Lyxor Nasdaq 100x2 Leveraged Daily UCITS (LQQFR). Existujú aj menej populárne, obrátené ETF, ktoré môžu prilákať takzvaných „predajcov nakrátko“ a špekulantov, ktorí očakávajú pokles cien zemného plynu alebo nemeckého akciového trhu a chcú na tom zarobiť. Týmito možnosťami sú WisdomTree Natural Gas x3 Daily Short ETC (3NGS.UK) alebo Lyxor Daily ShortDAX x2 (DSD.FR).

Nezabudnite, že toto marketingové oznámenie je určené na informačné a vzdelávacie účely. Nejedná sa o investičné poradenstvo ani o informácie, ktoré odporúčajú alebo naznačujú investičnú stratégiu. V tomto materiáli nenavrhujeme žiadnu investičnú stratégiu ani neposkytujeme žiadne investičné poradenstvo. Tento materiál nezohľadňuje osobnú finančnú situáciu, potreby a investičné ciele klienta.

ETF môžu byť veľkým katalyzátorom pre akýkoľvek Investičný plán a portfólio. Možnosti týchto aktív sú samozrejme oveľa väčšie, než je uvedené vyššie. Nezabudnite, že vždy odporúčame vykonať vlastný investičný prieskum. Každý ETF fond je podrobne rozpísaný, vďaka tomu môžete zistiť, aké aktíva sú v držbe daného ETF. Zloženie jeho portfólia určuje kvalitu a perspektívy investovania. Nespoliehajte sa iba na „popis jednou vetou“ a pred investíciou sa aspoň pozrite, aké aktíva daný ETF má. To je dôležité najmä pri ETF, ktoré investujú do akcií.



Aké sú typy ETF v XTB?

Dva základné typy ETF sú distribučné (Dis) a akumulačné (Acc). Distribučné fondy rozdeľujú investorovi výnosy z držaných aktív prostredníctvom výplaty dividend. Fondy v akumulačnom modeli reinvestujú tieto príjmy za účelom rastu zhodnotenia a kapitálu fondu.

Distribučné ETF

Pokiaľ ste typ investora, ktorý chce mať zo svojho portfólia pravidelný príjem distribučnej ETF je pre vás správnou voľbou. Distribučné ETF prevádzajú hotovosť priamo na váš investičný účet, odkiaľ si ju môžete vybrať alebo prípadne investovať do iných ETF či obľúbených akcií.

Väčšina finančných nástrojov združených vo vašom ETF portfóliu môže generovať výnosy. V prípade dlhopisových ETF môže byť výnosom pevná úroková sadzba. V prípade akcií nakúpených v ETF môže príjem pochádzať z dividend. Majte na pamäti, že na dividendy od spoločností v rôznych krajinách sa tiež vzťahujú rôzne pravidlá a dane, takže výška dividend, ktoré ETF inkasuje, sa môže líšiť.

Akumulačné ETF

Ak ste naopak typ investora, ktorý chce maximalizovať svoje budúce investičné výnosy, akumulačné ETF sú najlepšou voľbou, pretože automaticky reinvestujú vaše výnosy späť do fondu bez ďalších nákladov. To zvyšuje vaše výnosy, šetrí váš čas aj ďalšie poplatky za obchodovanie.

Všetko v mobilnej investičnej aplikácii XTB

V mobilnej investičnej aplikácii XTB môžete ľahko investovať do viac ako 365 ETF z rôznych krajín sveta z dlane vašej ruky. Pre hľadanie daného ETF kliknete na ikonku lupy v záložke „Obchodovanie“, zvolíte si „ETF“ a zadáte názov vami vybraného inštrumentu. Napríklad chcete hľadať S&P 500 ako my na obrázku:

Záver

ETF ponúkajú investorom flexibilnú, diverzifikovanú a efektívnu možnosť investovania. Pre výber najlepších ETF je nevyhnutné zvážiť svoj investičný cieľ, minulú výkonnosť, likviditu, náklady, štruktúru investície, veľkosť fondu a dostupný výskum. Starostlivé zváženie týchto faktorov môže investorom pomôcť určiť ETF, ktoré najlepšie vyhovujú ich finančným potrebám a cieľom.