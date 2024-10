FX Obchodovanie – Ako investovať na Forexe cez CFD

Čas čítania: 7 minute(s)

Devízový trh, tiež známky ako Forex, FX alebo menový trh, má pre globálnu ekonomiku veľký význam. Ovplyvňuje nielen finančné trhy, ale má zásadný význam aj pre reálnu ekonomiku. Práve preto si treba uvedomiť, že aj investori, ktorí na Forexe neinvestujú, sú v určitom slova zmysle jeho súčasťou. Je to preto, lebo meny sa používajú na realizáciu všetkých transakcií na rôznych trhoch. Ak chce investor napríklad kúpiť akcie, kúpi ich za určitú menu (napríklad USD) rovnako, ako keď chce nakúpiť napríklad zlato (tiež za USD). Rovnaký princíp platí aj na forexovom trhu. Keď obchodujete na forexovom trhu, nakupujete alebo predávate menové páry. Kľúčom k úspešným forexovým obchodom je správny prieskum trhu a nákup mien, ktoré majú lepšiu perspektívu, ako ostatné.

Ako funguje forexový trh?

Výmenné kurzy mien sa neustále menia kvôli rôznym faktorom, akými sú napríklad sila ekonomík. Forexoví obchodníci sa snažia dosiahnuť zisk na týchto pohyboch pomocou špekulácií na rast či pokles cien. Všetky forexové páry sú kótované ako jedna mena voči druhej. Každý menový pár má základnú prvú menu a kótovaciu menu, ktorou je druhá mena v páre.

Každá mena môže posilňovať, alebo oslabovať. Keďže sú v každom páre dve meny, v podstate na forexe špekulujete na 4 premenné.

Ak si myslíte, že hodnota meny vzrastie oproti druhej, otvoríte nákupnú pozíciu alebo „buy“.

Ak si myslíte, že hodnota meny klesne oproti druhej, otvoríte predajnú pozíciu alebo „sell“.

Ak by ste si teda napríklad mysleli, že EUR posilní voči USD, nakúpili by ste tento pár EUR/USD – buy pozícia. Nakúpili by ste tiež aj v prípade, ak by ste si mysleli, že USD voči EUR oslabí.

Prípadne, ak si myslíte, že USD bude voči EUR posilňovať, alebo že EUR bude voči USD oslabovať, otvoríte predajnú alebo sell pozíciu.

Kvôli všetkým týmto faktorom Vám forexový trh dáva každý deň, každú hodinu či dokonca každú minútu nekonečne veľa možnost.

V tomto prípade by obchodník mohol nakupovať EURUSD vždy, keď sa menový pár odrazí od dolnej hranice smerom nahor. Obchodník by tiež mohol predávať EURUSD vždy, keď pár otestoval hornú hranicu v rastovom kanáli. Zdroj: xStation5

Faktory ovplyvňujúce FX trh

Aké sú potom najdôležitejšie faktory, ktoré ovplyvňujú výmenný kurz? V prvom rade vo svete mien dominujú fundamentálne faktory, najmä z dlhodobého hľadiska. Preto sila určitej ekonomiky určuje výmenný kurz domácej meny. Investori venujú pozornosť makroekonomickým zverejneniam údajov, ktoré sa snažia interpretovať. Práve to im pomáha v posúdení budúcej perspektívy danej meny. Medzi najdôležitejšie ekonomické údaje patria:

Hrubý domáci produkt (HDP)

Priemyselná produkcia

Maloobchodné tržby

Dáta o zamestnanosti

Miera inflácie

Bežný účet

Dáta z prieskumov PMI či ISM

Okrem toho majú menové kurzy tendenciu pohybovať sa v závislosti od monetárnych podmienok. Výsledkom je, že FX investori venujú veľa pozornosti hlavným centrálnym bankám, pretože sú tieto inštitúcie zodpovedné za vykonávanie monetárnej politiky. Medzi najdôležitejšie udalosti samozrejme patria rozhodnutia o úrokových sadzbách, pretože vyššie sadzby vo všeobecnosti vedú k rastu mien. V skutočnosti sa však treba oveľa viac zamerať napríklad na prejavy centrálnych bankárov, alebo rôzne správy o monetárnych podmienkach, či finančnej stabilite.

Okrem fundamentov používajú FX obchodníci pri rozhodovaní o investíciách aj technickú analýzu. Pokúšajú sa pomocou nej odhadovať možné výkyvy cien štúdiom grafov – pozorovanie historických cenových vzorcov a indikátorov im pomáha vyhodnotiť potenciálne najlepšie vstupné či výstupné body. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poznať aspoň niektoré základné princípy, medzi ktoré môžeme zaradiť identifikáciu supportov alebo rezistencií, trendové kanály či trendové čiary.

Obchodovanie CFD na Forex

CFD, alebo kontrakty na vyrovnanie rozdielu, sú finančné nástroje, ktoré sú typom zmluvy medzi dvoma stranami, ktoré sa zaviažu k výmene sumy, ktorej hodnota sa rovná rozdielu medzi otváracou a uzatváracou cenou pozície. CFD sú typom mimoburzových derivátových nástrojov (OTC – over the counter), pretože sa transakcie uskutočňujú priamo medzi stranami a derivátmi sú preto, lebo ich cena závisí od podkladového aktíva. Je potrebné zdôrazniť – pri nákupe kontraktu na rast EUR/USD či zlata v skutočnosti nekupujete danú menu či kov a nestávate sa ich vlastníkmi.

Kontrakty na meny (forex) sú jedným z najčastejšie používaných individuálnych finančných nástrojov. Táto popularita je spôsobená niekoľkými špecifickými vlastnosťami, ktoré sú pri obchodovaní CFD prítomné:

Obchodné hodiny – hovorí sa, že forexový trh nespí, lebo sa na ňom obchoduje 24 hodín denne, od pondelka do piatka!

– hovorí sa, že forexový trh nespí, lebo sa na ňom obchoduje 24 hodín denne, od pondelka do piatka! Jednoduchá dostupnosť – investície sú zvyčajne spojené s veľkými vstupnými nákladmi (takzvané vysoké vstupné bariéry), zatiaľ čo na štart na forexe stačí iba pár stoviek dolárov či eur, bez stanoveného minimálneho vkladu.

– investície sú zvyčajne spojené s veľkými vstupnými nákladmi (takzvané vysoké vstupné bariéry), zatiaľ čo na štart na forexe stačí iba pár stoviek dolárov či eur, bez stanoveného minimálneho vkladu. Páka – CFD na Forex (rovnako ako väčšina derivátov) sa obchodujú cez finančnú páku. To znamená, že na otvorenie pozície potrebujete iba percento z celej hodnoty investície. Napríklad pri investícii EUR/USD v hodnote 10 000 Eur potrebujete vklad len 333 Eur. mali by ste tiež pamätať na to, že vďaka finančnej páke sa zvyšujú potenciálne zisky, ale aj straty.

– CFD na Forex (rovnako ako väčšina derivátov) sa obchodujú cez finančnú páku. To znamená, že na otvorenie pozície potrebujete iba percento z celej hodnoty investície. Napríklad pri investícii EUR/USD v hodnote 10 000 Eur potrebujete vklad len 333 Eur. mali by ste tiež pamätať na to, že vďaka finančnej páke sa zvyšujú potenciálne zisky, ale aj straty. Nízke obchodné náklady – pri väčšine forexových brokerov je otvorenie a vedenie účtu zadarmo a poplatky za nákup a predaj CFD sa počítajú v tisícinách %. Náklady na otvorenie pokynu na forexovom trhu môžu byť, v závislosti od účtu, účtované formou spreadu či komisie.

– pri väčšine forexových brokerov je otvorenie a vedenie účtu zadarmo a poplatky za nákup a predaj CFD sa počítajú v tisícinách %. Náklady na otvorenie pokynu na forexovom trhu môžu byť, v závislosti od účtu, účtované formou spreadu či komisie. Špekulovanie na rast aj pokles – na rozdiel od mnohých „klasických“ foriem investovania (napríklad nákup akcií na burze cenných papierov), môžete pri CFD na forex špekulovať na to, že daný menový pár bude rásť, alebo klesať. Ak si myslíte, že cena bude rásť, otvoríte nákupnú pozíciu. Ak si myslíte, že cena bude klesať, otvoríte predajnú pozíciu.

– na rozdiel od mnohých „klasických“ foriem investovania (napríklad nákup akcií na burze cenných papierov), môžete pri CFD na forex špekulovať na to, že daný menový pár bude rásť, alebo klesať. Ak si myslíte, že cena bude rásť, otvoríte nákupnú pozíciu. Ak si myslíte, že cena bude klesať, otvoríte predajnú pozíciu. Vysoká volatilita – špekulácie sú založené na veľmi jednoduchom predpoklade – ide o nákup alebo predaj niečoho za priaznivú cenu a následný odpredaj (alebo spätný nákup) za lepšiu cenu. Pre špekulantov je preto volatilita veľmi dôležitým faktorom určujúcim atraktivitu daného trhu a Forex patrí medzi najvolatilnejšie trhy na svete. Vyššiu volatilitu však možno považovať za dvojsečnú zbraň, čo znamená, že veľkosť potenciálnych ziskov i strát môže byť väčšia.

Príklady FX obchodovania

Príklad 1 – GBPUSD :

Predstavte si, že Spojené Kráľovstvo zverejnilo údaje o zamestnanosti. Zverejnené dáta boli horšie, ako sa očakávalo, pretože zamestnanosť klesla, zatiaľ čo odhad naznačoval jej rast. Preto miera nezamestnanosti neočakávane stúpla. Teoreticky by takáto situácia mala byť pre britskú libru (GBP) negatívna z dôvodu obáv z ekonomického rastu. V takom scenári môžu obchodníci chcieť špekulovať proti GBP krátko po vydaní informácie tým, že otvoria short pozíciu na GBPUSD prostredníctvom CFD.

Ak chce obchodník otvoriť predajnú pozíciu, musí zvoliť vhodný objem a kliknúť na červené tlačidlo, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu grafu – okamžitá exekúcia je najrýchlejší spôsob realizácie ľubovoľného obchodu. Červené tlačidlo vždy zobrazuje cenu, za ktorú môžete zadať short pozíciu.

Pre short pozíciu na CFD na menovom páre GBPUSD môžete kliknúť na červené tlačidlo, ktoré predstavuje predaj menového páru (oblasť označená šípkou obsahuje modul „Click&Trade)“. Je zrejmé, že pri obchodovaní s CFD nemusíte vlastniť žiadny podkladový nástroj. Zdroj: xStation5

Príklad 2 – AUDUSD :

Predstavte si, že austrálska centrálna banka sa rozhodla, že začne uťahovať svoju menovú politiku a začne zvyšovať svoje úrokové sadzby. Ako sme si už vysvetlili vyššie, takéto opatrenia by mali prispieť k rastu danej meny – vyššie sadzby zhodnocujú menu danej krajiny.

Výsledkom by mohlo byť, že sa obchodník rozhodne po tomto oznámení rozhodnutia RBA otvoriť nákupnú pozíciu na austrálskom dolári, napríklad nákupom AUDUSD CFD.

Obchodníci môžu otvárať dlhé pozíciu priamo prostredníctvom Sledovania trhu (Market Watch) na platforme xStation5. Stačí kliknúť na tlačidlo Buy. Kliknutím na Sell môžete tiež špekulovať na pokles iných mien. Tieto pozície fungujú úplne rovnako, čo znamená, že môžete staviť na rast aj pokles rôznych mien. Zdroj: xStation5

Príklad 3 – USDTRY :

Teraz sa poďme pozrieť na meny rozvíjajúcich sa trhov, konkrétne na tureckú líru (TRY). Predpokladáme, že obchodník chce predávať danú menu kvôli politickým faktorom (napríklad kvôli zásahu vlády do menovej politiky). V takomto prípade sa obchodník rozhodne pre nákup CFD pár USDTRY čo znamená, že TRY bude voči USD oslabovať a naopak, USD voči TRY posilňovať.

Ak chcete obchodovať s CFD na USDTRY, môžete kliknúť na tlačidlo Buy (nákup) a realizovať tak objednávku. Zdroj : xStation5

Záver

Ak to zhrnieme, forexový trh poskytuje investorom veľa príležitostí, vďaka ktorým môžu využiť buď nákupné, alebo predajné pozície. Rôznorodosť menových párov robí tento trh veľmi rozmanitým. Ak očakávate rast určitej meny, môžete kedykoľvek uskutočniť obchod s daným menovým párom pomocou nákupnej objednávky. To isté platí pre predajné objednávky – v takomto prípade dokážete zarábať na tom, keď mena oslabuje. Voľba je teda len na Vás, pretože na obchodovanie s menovými pármi nemusíte vlastniť žiadne z aktív!

