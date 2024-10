Investovanie počas recesie

Čas čítania: 10 minute(s)

Pandémia koronavírusu vyvolala najväčší výpredaj na trhu od globálnej finančnej krízy v roku 2008. Ekonomika sa doslova zrútila kvôli zavedeniu opatrení, klesali aj finančné trhy. Aj keď sú svetové ekonomiky v relatívne prísnom lockdowne, globálne trhy sa prekvapujúco rýchlo zotavili. Brokerské spoločnosti zažili ohromný prílev kapitálu, lebo bol akciový trh zaplavený novými investormi. Ide často o ľudí, ktorí pred tým nikdy neinvestovali a pravdepodobne by sa mohli diviť, čo sú vlastne finančné krízy a do čoho investovať počas recesie. V tomto článku sa pokúsime objasniť vyššie uvedené aspekty investovania počas recesie. Dotkneme sa tiež recesiami overených akcií a kľúčových pravidiel, ktoré chránia vaše peniaze pred ekonomickým kolapsom.

Čo je finančná kríza?

Začneme stručnou definíciou finančnej krízy. Všeobecne povedané, finančná kríza je situácia, kedy hodnota aktív rýchlo klesá, alebo čelia finančné inštitúcie problémom s likviditou. Oba prípady vedú k panickému výpredaju na finančných trhoch. Napriek tomu, že sa finančné krízy môžu obmedziť len na jeden región alebo triedu aktív (napríklad portugalský trh s nehnuteľnosťami), je pravdepodobné, že sa v dnešnej dobe rozšíri globálne. Finančné trhy sa silno prepojili vďaka finančnej liberalizácii, ktorá začala pred niekoľkými desiatkami rokov. Priame korene kríz sa môžu líšiť - môže ísť o špekulatívne bubliny, vojny vedúce ku krachu trhu alebo aj už spomenutá globálna pandémia. Jedna vec je istá - investori by mali byť pripravení na okolnosti, kedy akákoľvek kríza pravdepodobne ovplyvní ich portfólio, ale tiež vytvorí príležitosti na trhu.

Oplatí sa investovať počas recesie? Čo robiť s hotovosťou?

Je potrebné zdôrazniť, že by ste nemali investovať peniaze, ktoré potrebujete na pokrytie každodenných výdavkov. Namiesto toho je ideálne investovať úspory, ktoré v najbližšej budúcnosti nie sú životne dôležité. Ľudia by mali mať vždy k dispozícii finančný vankúš, najlepšie hotovosť. Nemôžeme skutočne predvídať budúcnosť a ako sme si uvedomili v roku 2020, niektoré krízy môžu byť veľmi intenzívne pre množstvo priemyselných odvetví.

Každá recesia alebo kríza však môže prinášať aj veľké investičné príležitosti. Rýchly výpredaj na globálnych finančných trhoch nevyhnuteľne významne zlacnie rôzne triedy aktív. Aj keď si nikto nemôže byť stopercentne istý, že sa dané aktívum zotaví, niektoré z nich sa skôr či neskôr veľmi pravdepodobne odrazia od svojich najnižších cien. Investori by preto mali byť vždy pripravení, pretože akonáhle dôjde k finančnej kríze, veci môžu mať veľmi rýchly spád - panický výpredaj obvykle spôsobí, že ceny niektorých aktív vyzerajú ako vodopád.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Existuje predpoklad, že akciové indexy by mali z dlhodobého hľadiska rásť, lebo tiež rastie globálna ekonomika. Na grafe vyššie si môžete všimnúť, že niektoré prepady trhu boli skutočne hlboké a akcie potrebovali mnoho rokov, aby zmazali svoje straty. Preto sa prístup kupovať, „keď v uliciach tečie krv“, môže zdať rozumnejší, ako nákup v priebehu prehriateho býčieho trhu. Zdroj: macrotrends.net

Kľúčové aspekty investovania počas recesie

Finančná kríza je obvykle spojená s recesiou, ktorá spôsobuje obdobie klesajúcej výkonnosti hospodárstva v celej ekonomike. Investovanie počas takéhoto obdobia so sebou prináša obrovské riziko, lebo je volatilita trhu vysoká a budúcnosť ostáva veľmi neistá. Investovanie v priebehu recesie má niekoľko aspektov, ktoré je potrebné brať do úvahy.

Diverzifikácia

„Nestavte všetko na jednu kartu,“ hovorí staré porekadlo. Diverzifikované portfólio zníži špecifické riziko a tým minimalizuje celkové riziko. Neznamená to iba investíciu do mnohých nástrojov, ale tiež nákup rôznych druhov aktív. V závislosti na ochote investoroa riskovať môže časť portfólia tvoriť investície s relatívne nízkym rizikom (stabilné dividendové akcie, štátne dlhopisy, drahé kovy a hotovosť), zatiaľ čo zbytok peňazí môže byť alokovaný do rizikovejších aktív (rastové akcie, kryptomeny a rôzne CFD kontrakty).

Časovanie

Správne načasovanie môže byť zásadné, keď sa veci dejú rýchlo a trhy sa potápajú. Ak budú trhy aj naďalej veľmi volatilné, mohlo by sa ukázať, že naše portfólio klesá ešte viac a my prichádzame o peniaze. Akonáhle volatilita zmizne, pravdepodobnosť lepších investičných rozhodnutí stúpa. Je zrejmé, že nikto nie je schopný predpovedať dokonalé vstupné body s absolútnou istotou.

Priebežné investovanie

Kvôli vyššie spomenutým dôvodom sa jednorazové zainvestovanie zdá byť riskantné, najmä uprostred prebiehajúcich nepokojov na trhu. Preto by priebežné investovanie, respektíve stratégia priemerovania nákupov, mohla byť lepším rozhodnutím pre investorov s averziou k riziku, pretože rozloženie investície na menšie kúsky by malo znižovať riziko spôsobené volatilitou.

Nervy z ocele

Každý investor má odlišné vnímanie rizika. Investovanie počas recesie bude pre niektorých obchodníkov určite veľmi nekomfortné - stačí si predstaviť, že Vaše portfólio stratí 10 % svojej hodnoty za jediný deň. Niektorí účastníci trhu nie sú schopní takéto prostredie zvládnuť, aj keby trhy mohli v blízkej budúcnosti opäť začať rásť. Investor by si mal teda uvedomovať, že krízové investície vždy vyžadujú oceľové nervy.

Akciové investovanie počas recesie

Vďaka ekonomickým poklesom sa investori obávajú o budúcnosť mnohých spoločností. Neistota prispieva k panickým výpredajom, ktoré majú v skutočnosti určité potenciálne výhody pre investorov, lebo vytvárajú tie správne príležitosti na akciových trhoch. Niektorí investori zdôrazňujú, že investovanie počas recesie je ako snaha chytiť padajúci nôž, čo je pravda, lebo riziko dvojitej recesie alebo ďalšieho výpredaja vždy existuje. Vzhľadom na určité preventívne opatrenia (4 pravidlá, ktoré sme uviedli vyššie) by investori mohli dosiahnuť pozitívnu návratnosť, obzvlášť pri dlhodobom prístupe.

Recesiami overené akcie

Mnoho racionálnych investorov by sa logicky radšej zameralo na bezpečné akcie, do ktorých by mohli investovať v priebehu recesie. Ako identifikovať akcie, ktorým sa darí počas recesie? Bolo by rozumné investovať do vysoko kvalitných spoločností s dobrými základmi, s obzvlášť dobrými súvahami a nízkou mierou zadlženia. Okrem toho by sa tieto firmy mali počas recesie vyznačovať stabilnými a predvídateľnými peňažnými tokmi. Tieto anticyklické spoločnosti je možné často nájsť medzi odvetviami, ktorým sa počas zlých časov darí dobre. Nižšie uvádzame niektoré odvetvia, ktoré môžeme považovať za relatívne odolné voči recesiám:

Zdravotná starostlivosť - moderná zdravotná starostlivosť je v rozvinutých ekonomikách nevyhnutná počas celého roka. Dopyt po službách zdravotnej starostlivosti by mal ostať relatívne stabilný aj počas recesie - niektoré spoločnosti by mohli dokonca ťažiť z krízy, akou je pandémia Covid-19.

- moderná zdravotná starostlivosť je v rozvinutých ekonomikách nevyhnutná počas celého roka. Dopyt po službách zdravotnej starostlivosti by mal ostať relatívne stabilný aj počas recesie - niektoré spoločnosti by mohli dokonca ťažiť z krízy, akou je pandémia Covid-19. Spotrebný tovar - potraviny a nápoje, domáce potreby, hygienické výrobky alebo tabak, sú považované za necyklické, čo znamená, že je po nich vždy relatívne stabilný dopyt. Rýchly výpredaj na trhu môže byť príležitosťou na nákup niektorých dobre zavedených akcií spotrebného tovaru.

- potraviny a nápoje, domáce potreby, hygienické výrobky alebo tabak, sú považované za necyklické, čo znamená, že je po nich vždy relatívne stabilný dopyt. Rýchly výpredaj na trhu môže byť príležitosťou na nákup niektorých dobre zavedených akcií spotrebného tovaru. Verejné služby - zásobovanie alebo prenos elektrickej energie, plynu alebo vody je zásadný a je ho možné obmedziť iba do určitej miery (obzvlášť v elektrárňach kvôli potlačenému výkonu). Niektorí investori preto môžu považovať energetické spoločnosti za najlepšie akcie na nákup počas recesie.

Celkovo by rozumné investovanie počas recesie mohlo byť spojené tiež s dividendovými akciami, lebo sú tieto spoločnosti obvykle považované za dobre zavedené podniky, ktoré majú vedúce postavenie na trhu. Čo je zásadné, často spĺňajú všetky kritéria akcií, ktoré sú odolné voči recesiám, lebo sú obvykle klasifikované ako hodnotové akcie. Celé desaťročia boli dividendové akcie považované za najlepšie investície počas recesií. Tu Vám odporúčame čítanie nášho článku s názvom „Investovanie do dividendových akcií“.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Celková návratnosť dividendových aristokratov US500 (vrátane dividend) od roku 2009 prekonala celkovú návratnosť US500. Najlepšie dividendové akcie je preto možné považovať za relatívne bezpečné spoločnosti, do ktorých je potrebné investovať, lebo sa očakáva, že sa ich dividendové výnosy po skončení recesie zvýšia. Zdroj: S&P Dow Jones Indices

Kríza Covid-19 - technologické akcie na vzostupe

Koronavírusová kríza sa mierne líšila od predchádzajúcich kríz, pretože ľudia na celom svete boli kvôli zavedeným lockdownom doslova prinútení zostať doma. Rozhodne to zmenilo naše životy mnohými spôsobmi - práca z domov a rastúci význam e-commerce patrí k najväčším novinkám. Existujú preto niektoré odvetvia, ktoré z pandémie jednoznačne ťažia:

Informačné technológie - akcie softwarových titulov a služieb, hardwarové spoločnosti a polovodiče - všetky rástli kvôli zavedeným lockdownom, pretože milióny ľudí boli nútení zostať doma a pracovať z domova. V týchto odvetviach existuje mnoho veľmi dobre zavedených hráčov, ktorým sa podarilo získať ešte väčšiu výhodu. Šikovné investície behom recesie by vyžadovali aspoň minimálnu expozíciu voči tomuto životne dôležitému sektoru.

- akcie softwarových titulov a služieb, hardwarové spoločnosti a polovodiče - všetky rástli kvôli zavedeným lockdownom, pretože milióny ľudí boli nútení zostať doma a pracovať z domova. V týchto odvetviach existuje mnoho veľmi dobre zavedených hráčov, ktorým sa podarilo získať ešte väčšiu výhodu. Šikovné investície behom recesie by vyžadovali aspoň minimálnu expozíciu voči tomuto životne dôležitému sektoru. Komunikačné služby - telekomunikačné spoločnosti je možné označiť za relatívne stabilné podniky, v dobe recesie sa spravidla vždy javia ako dobrý výber. Na druhú stranu niektoré mediálne akcie a tituly zo zábavného priemyslu rástli, pretože vďaka pobytu doma ľudia hrali viac videohier alebo si predplatili streamovacie služby (ako Netflix alebo Disney+). Investícia do relatívne stabilných sektorov sa dá považovať za rozumný krok k ochrane Vášho kapitálu pred ekonomickým kolapsom.

Napriek tomu, že tieto odvetvia z hľadiska trhového ocenenia zdraželi, niektoré akcie zostanú víťazmi aj v najbližších rokoch. Existuje predpoklad, že najväčší hráči sú na ceste k tomu, aby ešte rástli a ich ceny akcií tiež pravidelne prekonávali priemer trhu. Niekto zrejme poukazujú na to, že existuje možnosť vzniku bubliny, pretože v rámci indexu US500, ktorý odráža americkú ekonomiku, existuje značná priepasť medzi niekoľkými mega-cap akciami a všetkými ostatnými. Ukazuje sa však, že investori doposiaľ uprednostňovali uvedených technologických gigantov.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Desať najväčších akcií v indexe US500 prekonalo zvyšných 490 akcií z indexu po poklese od februára do marca. Viac ako polovica z týchto 10 akcií sú giganti technologického sektoru. Zdroj: thestreet.com

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Index technologických akcií (Nasdaq 100) prekonal index US500. Technologickým akciám sa behom pandémie podarilo zväčšiť svoj náskok. Podľa niektorých účastníkov trhu sú súčasné úrovne už príliš vysoké, takže je nutná zvláštna opatrnosť. Zdroj: Nasdaq.com

Nákup komodít počas recesie

Čo napríklad zlato?

Myšlienka investovania do drahých kovov má mnoho priaznivcov - nie je náhoda, že centrálne banky držia zlato ako rezervné aktívum. Zlato je často považované za „bezpečný prístav”, čo znamená, že je považované za relatívne bezpečné aktívum behom obdobia vysokej inflácie alebo turbulencií na finančných trhoch. Zlato si naviac získalo mnoho nadšencov vďaka expanzívnej menovej politike vykonávanej veľkými centrálnymi bankami. Programy nákupov aktív (známe ako kvantitatívne uvoľňovanie) údajne ničia nekryté meny. Vo výsledku mnoho investorov túži alokovať aspoň malú časť svojich peňazí do zlata, čo mimo iné vedie k rýchlemu nárastu držby zlata ETF.

Hoci drahé kovy môžu byť, vzhľadom na dnešný prístup centrálnych bánk, celkom dobrým výberom, je treba zdôrazniť, že ich cena by sa mohla pri veľkom trhovom výpredaji tiež prepadnúť. Investori predávajú drahé kovy behom finančných kríz, aby pokryli svoje maržové požiadavky, čo vedie k pádu cien zlata. Preto je obvykle vhodné staré príslovie „hotovosť je kráľ“ (“cash is king”), pretože hotovosť je mimoriadne cenná. Očakáva sa však, že drahé kovy sa vrátia na vyššie hodnoty, akonáhle panika na trhu pominie, čo bol prípad aj nedávneho prepadu v súvislosti s “korona krízou”.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Cena zlata sa prepadla behom panického výpredaja v súvislosti s koronavírusom spolu s ďalšími triedami aktív. Zlato sa však dokázalo vrátiť, pretože drahé kovy sa behom zvýšenej neistoty a kríz považujú za bezpečné prístavy. Zdroj: xStation5

Ostatné komodity

Recesie medzi tým prispievajú k nižšiemu dopytu po mnohých výrobkoch, čo spôsobuje pokles cien komodít. Mechanizmus je tu pomerne jednoduchý a dá sa vysvetliť základnými zákonmi dopytu a ponuky - pokiaľ dopyt klesne a ponuka zostane na rovnakej úrovni, cena by mala nevyhnutne klesnúť. Pokiaľ by však malo dôjsť k hospodárskemu oživeniu (alebo aspoň k nádeji na hospodárske oživenie), vzrastie dopyt po priemyselných komoditách, čo nakoniec povedie k zvýšeniu cien. Ropa môže byť v tomto prípade považovaná za príklad, pretože ceny ropy Brent a WTI sa začali zvyšovať, akonáhle vzrástol dopyt. Okrem toho očkovacie programy spolu s enormnými stimulačnými balíčkami a uvoľnením mien dvihli nádeje na hospodárske oživenie, ktoré by malo mať pozitívny dopad na dopyt po rope.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Ceny ropy klesli kvôli korona kríze, keď sa globálny dopyt po rope zrútil. Ceny však spolu s opätovným otváraním ekonomík začali v lete rásť. Aj napriek ďalšej vlne koronavírusu sa v novembri zrýchlili nádeje na hospodárske oživenie, čo spôsobilo prudký nárast cien ropy. Zdroj: xStation5

Záver

Recesie na akciových trhoch sú pre investorov vždy ťažkou dobou, pretože každý sa obáva o svoje portfólio. Bez ohľadu na to, ako je kríza drtivá, ľudia sa nakoniec začnú zaujímať, ako zarobiť aj behom klesajúceho akciového trhu, ktorý by mal zo svojej podstaty tlačiť ceny aktív vyššie. Nikto nie je schopný predpovedať najlepšie vstupné alebo výstupné body, ale použitie zdravého rozumu a implementácie niektorých stratégií riadenia rizík portfólia Vám môže poskytnúť slušnú mieru návratnosti - pokiaľ nie v krátkodobom horizonte, tak pravdepodobne v dlhodobom horizonte. Vždy existujú spoločnosti, ktorých akcie sú považované za akcie odolné voči recesii v porovnaní s najviac poškodenými odvetviami. Preto je zásadné tiež vykonať nejaké analýzy a pokúsiť sa zistiť, čo by sa mohlo v globálnej ekonomike prípadne stať.

