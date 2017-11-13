Kryptomeny - obchodovanie kryptomien

Na rozdiel od fyzických mien, ako doláre alebo eurá, sa kryptomeny netlačia. Namiesto toho sú produkované počítačmi po celom svete pomocou softvéru, ktorý rieši matematické úlohy.
Kryptomeny využívajú decentralizované technológie a umožňujú tak užívateľom bezpečné platby a uloženie peňazí bez potreby zadania mena alebo prostredníctvom banky. Fungujú na princípe verejnej účtovnej knihy (databázy), ktorá sa nazýva blockchain. Ide o záznam všetkých transakcií držiteľov tejto meny. Predstavte si túto technológiu ako veža z kociek. Veža symbolizuje aktuálny stav kryptomenových účtov všetkých užívateľov bitcoinu. Každá nová kocka obsahuje informáciu o všetkých nových transakciách, a ktorá zmení súčasný stav účtu. Aby nová kocka zapadla do veže, musí byť správne zakódovaná. Ak tomu tak je, pripojí sa k veži a výsledkom bude dokončenie novej transakcie. Kryptomeny budú v systéme prevedené medzi užívateľmi.
Ak by sme sa pokúsili odstrániť alebo nahradiť kocku zo spodnej časti veže, celá štruktúra by bola zničená, pretože každá kocka vo veži obsahuje rovnakú informáciu zakódovanú v predchádzajúcej kocke. Nahradenie kocky s inou informáciou (šifrou) by viedlo k nepripojeniu k predchádzajúcej kocke. A čo viac, rozpojovali by sa všetky nasledujúce kocky. Informácia obsiahnutá v tejto veži by bola považovaná za nepravdivú. To je dôvod, prečo je táto technológia revolučnou inováciou a jeden z dôvodov, prečo hodnota Bitcoin v posledných rokoch toľko rastie.
Ďalším významným rozdielom medzi kryptomenou a fyzickými peniazmi sú banky. Cieľom centrálnych bánk je stabilizovať svoje meny. Ale neexistuje nič ako bitcoinová alebo litecoinová banka. Je to tým, že kryptomeny sú v podstate samy bankou. Nezávislá účtovná kniha poskytuje informácie o stave všetkých užívateľov a históriu transakcií medzi nimi.
Prvou kryptomenou bol už spomínaný Bitcoin, ktorý vznikol v roku 2009 a je dodnes najznámejší. Kryptomeny sa v posledných desiatich rokoch rozšírili a teraz ich je na internete viac ako 900.
Aké kryptomeny sú dostupné v XTB?
Trh s kryptomenami sa neustále rozrastá a s ním aj naša ponuka. Úspech bitcoinu o k rozvoju mnohých alternatívnych kryptomien, často nazývaných “altcoiny”. Mnoho altcoinov ponúka protokol založený na tom bitcoinovom a sú sami o sebe zaujímavé. Väčšina z nich je stále lacná a je ľahšie ju vyťažiť. Pozrime sa krátko na najdôležitejšie altcoiny:
- Litecoin - ako väčšina altcoinov je založený na bitcoinovom protokole, ale je navrhnutý tak, aby bola ťažba omnoho lacnejšia a demokratickejšia než bitcoin.
- Ethereum - tiež prezývaný “Bitcoin 2.0” je alternatívou bitcoinu. Jeho cena prudko rástla, keď sa objavili problémy na bitcoinom a keď bol oznámený update systému. Neskôr vzniknuté platby Etherea sú jednoduchšie a rýchlejšie.
- Ripple - kryptomena s otvoreným softwarom ponúka rovnaké možnosti ako bitcoin, ale aj niečo navyše vrátane okamžitých transakcií.
- Dash - kryptomena s otvoreným softwarom ktorej cieľom je byť čo najviac užívateľsky prívetivou a rozšíriteľnou kryptomenou na svete.
Zatiaľ čo je bitcoin najpopulárnejšou kryptomenou, Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash a ďalšie neustále rastú. Kryptomeny sú finančnou revolúciou s mnohými vlastnosťami a chystanými zmenami. Prečítajte si viac o tejto téme v našej XTB Akadémii.
Je XTB burzou s kryptomenami?
XTB nie je burzou s kryptomenami. Sme jedným z popredných svetových brokerov a poskytujeme obchodníkom okamžitý prístup na stovky svetových trhov vrátane kryptomeny, forexu, indexov, akcií, komodít a ďalších. Čo to znamená? Na rozdiel od kryptomenových búrz je XTB regulované najväčšími svetovými subjektmi vrátane Národnej banky Slovenska. Môžete preto obchodovať bez obáv o svoje prostriedky. Navyše ponúkame kryptomeny na CFD (zistiť viac o CFD), a to znamená, že ich nemusíte ťažiť. Jednoducho špekulujete na budúce cenové pohyby bez vlastnenia podkladového inštrumentu. Pokiaľ si myslíte, že cena kryptomeny porastie, otvoríte long pozícii (nakúpite ju). Pokiaľ si naopak myslíte, že bude strácať svoju hodnotu, otvorte si short pozíciu (predáte ju). CFD Vám umožňujú obchodovať pomocou finančnej páky (zistiť viac o finančnej páke), čo znamená, že Vám stačí iba 10 % celkovej čiastky potrebnej k obchodovaniu kryptomien.
Ako obchodovať kryptomeny
Všetko, čo potrebujete k obchodovaniu kryptomien CFD (bitcoin a ďalšie), je obchodný účet. Otvorenie obchodného účtu v XTB je rýchle a jednoduché a zaberie Vám menej než 15 minút. Pripravte si doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), kliknite na “reálny účet” v pravom hornom rohu webovej stránky a vyplňte formulár. Môžete začať obchodovať ihneď, hneď ako je celý proces dokončený a Vaše doklady budú overené!
Pokiaľ chcete vyskúšať jednu z našich platforiem alebo otestovať svoju obchodnú stratégiu, vyskúšajte náš demo účet. Demo účty sú dočasné účty bez rizika s virtuálnym kapitálom. Môžete vyskúšať platformu xStation na svojom počítači, mobile, chytrých hodinkách alebo na tablete! Prečítajte si viac o našich obchodných platformách.
Pokiaľ už máte obchodný účet a prístup do jednej z našich platforiem, navštívte vzdelávaciu sekciu s tutoriálmi a zistite, ako otvoriť obchod. Môžete sa pozrieť aj na ďalšie možnosti obchodných platforiem alebo si prečítajte správy z trhov vrátane fundamentálnej a technickej analýzy.
Ako je XTB regulované?
S viac ako 14 rokmi skúseností je XTB jedným z najväčších forexových a CFD brokerov na svete. Skupina XTB je regulovaná najväčšími svetovými autoritami, vrátane Národnej banky Slovenska.
Sme jedným z najväčších európskych brokerov. Od svojich klientov sme získali 5 * hodnotenie na Facebooku a Trustpilote. Ponúkame ocenenú obchodnú platformu, viac ako 14 rokov skúseností, pobočky vo viac ako 10 krajinách a kvalitné bezplatné vzdelávanie.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Cardano trading – Ako začať investovať do kryptomeny Cardano?
Litecoin Trading – Ako začať investovať do Litecoin?
Solana trading – Ako začať investovať do Solana (SOL)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.