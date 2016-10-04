Čo je to marža?
Nezarábajte len peniaze. Nechajte ich pracovať pre Vás
Objavte investície, trading a riešenie pre úspory na XTB. Investovanie je rizikové.
- Pri zadávaní obchodu je potrebné mať na obchodnom účte určitú čiastku finančných prostriedkov, ktorá Vám tento obchod umožní otvoriť. Tá sa nazýva marža.
- Marža nepredstavuje náklad, jedná sa o čiastku peňazí, ktorá je na Vašom účte zablokovaná, pokým je Vaša pozícia otvorená. Po uzavretí obchodu sa Vám táto čiastka vráti späť.
- CFD kontrakty sú pákové produkty. To znamená, že potrebujete iba zlomok nominálnej hodnoty transakcie na to, aby ste mohli otvoriť pozíciu v celom zamýšľanom objeme.
- Vaša marža predstavuje vklad požadovaný na udržanie každého otvoreného obchodu na Vašom účte.
Pri obchodovaní Forexu a CFD predstavuje marža určitú čiastku vynaloženú na otvorenie obchodu. Je dôležité pochopiť, že marža nie je nákladom alebo poplatkom. Po uzavretí daného obchodu sa táto čiastka vráti obchodníkovi späť na účet. Požadovaná hodnota marže závisí od takých faktorov, ako sú typ obchodovaného trhu a finančná páka na obchodnom účte.
Aké sú výhody marže?
Maržové obchodovanie – známe tiež ako pákové obchodovanie – umožňuje obchodníkovi realizovať transakcie v hodnote niekoľkonásobne vyššej, akú sú jeho prostriedky na obchodnom účte. To znamená, že ak sa trh hýbe vo Vašom smere, Váš čistý výnos môže byť omnoho vyšší ako pri tradičnom obchodovaní.
- Maržové obchodovanie Vám umožňuje získať maximum z Vášho kapitálu tým, že môžete obchodovať veľké pozície za zlomok ich nominálnej hodnoty.
- Môžete otvárať omnoho vyššie pozície, ako by ste boli schopní pri fyzickom nákupe.
- To tiež znamená, že aj Vaše výnosy sú vyššie.
Pamätajte však, že tak, ako sú násobené Vaše zisky, sú násobené aj Vaše straty. V prípade nedostatočného riadenia rizika tak môžete stratiť viac, ako je Váš počiatočný kapitál.
Zaujímajú Vás pravidlá riadenia rizika a zásady money managementu v online tradingu? Pozrite sa na toto video.
Požiadavky na maržu a počiatočný depozit
Pre otvorenie obchodnej pozície a jej udržanie je potrebné, aby ste mali na účte v každom momente dostatok finančných prostriedkov na pokrytie maržových požiadaviek. Voľná marža predstavuje hodnotu Vášho kapitálu, ktorú môžete v danom okamihu použiť pre otvorenie nových obchodov alebo pre krytie negatívnych cenových pohybov na Vašich otvorených obchodoch.
V rámci našich obchodných platforiem nájdete tiež ukazovateľ ktorý sa nazýva Úroveň marže (vypočíta sa ako podiel stavu účtu a blokovanej marže, to celé vynásobené 100%). Ak tento indikátor klesne pod 50%, Vaša obchodná pozícia s najväčšou stratou bude automaticky uzavretá v rámci zabudovaného ochranného mechanizmu (tzv. stop out). Tento mechanizmus Vás chráni predtým, aby ste sa nedostali do ešte väčšej straty. Aby ste sa vyhli takejto situácii, je potrebné zaistiť udržiavanie Úrovne marže nad 50% dostatočnou rezervou finančných prostriedkov, ktorú zabezpečíte vkladom vyššej čiastky na obchodný účet.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte testovací účet
Vyskúšajte oceňovanú platformu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.