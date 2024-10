Navyšovanie a zmenšovanie pozícií

Čas čítania: 5 minute(s)

Obchodovanie sa dá porovnať s riadením vozidla Formuly 1. Mohli by sme sa opýtať „ako a prečo”. Ako možno viete, autá Formuly 1 sú pravdepodobne najsilnejšie a najrýchlejšie automobily na tejto planéte. To je dôvod, prečo je potrebné ich rešpektovať, a preto je takmer nemožné jazdiť na plnú rýchlosť každý okruh od prvého kola, a to aj pre tých najskúsenejších vodičov. To tiež môžeme povedať o obchodovaní - niekedy nie je rozumné otvoriť celú pozíciu ale postupne pridávať, ak všetko prebieha podľa plánu. Niekedy je tiež potrebné „zatiahnuť brzdy” a uzavrieť časť pozície, o čom budeme tiež v tomto článku hovoriť.

Čo je to navyšovanie pozícií

Celková veľkosť pozície a rozhodnutie, kedy zväčšiť pozíciu, môže byť veľmi cenným nástrojom riadenia rizika obchodníka; pretože poskytuje príležitosť zvýšiť pozíciu, keď sa trh pohybuje v prospech obchodníka. Zväčšovanie pozícií je stratégia vstupu do obchodu po častiach, skôr ako jednou veľkou pozíciou. Čo to znamená? Predstavme si, že chcete otvoriť 10 lotov na EURUSD, ale chcete minimalizovať riziko. Čo urobíte? Otvoríte 2 loty a pridáte ďalšie a ďalšie obchody, kým nedostanete svojich 10 lotov. To je to, čo nazývame „navyšovanie pozícií”.

Existujú dva hlavné dôvody, prečo sa obchodníci rozhodnú otvoriť svoju pozíciu iba so zlomkom kapitálu. Za prvé, znižuje sa tým celková rizikovosť obchodu. Tým, že aplikujete stratégiu odstupňovania veľkosti pozície, využívate iba časť Vášho kapitálu pri vstupe do dlhej alebo krátkej pozície. Týmto spôsobom je riziko oveľa menšie, stratíte oveľa menej peňazí, ak sa trh na začiatku obráti proti Vám. Za druhé, zmena veľkosti pozície umožňuje vybrať najlepší vstupný bod pre Váš obchod. Je pravdepodobné, že Vaša analýza aktuálnej situácie na trhu je správna, ale nezvolili ste najvýhodnejšiu úroveň na zadanie pozície. Proces navyšovania pozície Vám dáva čas, aby ste prehodnotili vstupnú úroveň a posúdili situáciu. Dokonca aj keď ste vynechali najlepší vstupný bod, nemusíte sa obávať – navýšenie veľkosti pozície Vám pomôže zvládnuť túto situáciu.

Ale navyšovanie pozícií má aj svoje nevýhody. Najslabším bodom takejto stratégie je, že môže viesť k zvýšeniu celkovej expozície rizika, čo by mohlo mať negatívny vplyv na Váš účet. Môže sa tak stať, ak by šiel trh proti Vám a vy by ste nevyužívali pokyny stop loss. Náhla zmena ceny bude pre Vás oveľa nebezpečnejšia, pretože vzhľadom k tomu, že Vaše veľkosti pozícií rastú, je potrebný menší pohyb trhu na to, aby sa Vaše zisky a straty menili rýchlejšie. Okrem toho môže navyšovanie pozícií viesť k otvoreniu obchodu blízko konca súčasného trendu. Ak bol po určitý čas určený trend, čím neskôr vstúpite do pohybu, tým väčšia je riziko, že sa cena zmení. To je tiež dôvod, prečo je pri používaní tejto stratégie potrebné obozretné riadenie pozície.

Teraz, keď poznáte výhody a nevýhody navyšovania pozícií, je čas pozrieť sa na to, ako to funguje v praxi. Pozrime sa na denný graf zlata. Predstavte si, že ste sa rozhodli predať 2 loty na cene 1450 (A). Potom sa trh pohyboval v očakávanom smere, takže ste sa rozhodli po korekcii a spätnom odraze trhu zvýšiť pozíciu (B). Následne došlo k posilneniu klesajúceho trendu, takže ste pridali tretiu časť pozície (C) a potom ďalšiu (D). Počiatočná expozícia bola 2 loty, ale nakoniec bola 4x väčšia.

To znamená, že sa zvýšilo riziko, ale tiež zisk oproti pôvodnej pozícii. Čo sa môže stať ďalej? No, mohli by ste uzavrieť obchod a získať solídny zisk. Predpokladajme však, že ste vykonali analýzu a myslíte si, že trh stojí za pridanie ďalšej pozície (E). Ako vidíte, trh sa otočil a zamieril na hladinu takmer 1400. To znamená, nielen že sú 4 z 5 vašich malých obchodov v strate, ale tiež to, že strata môže byť väčšia, ako ste očakávali, z dôvodu väčšej expozície. To je dôvod, prečo stojí za to používať stop loss na obranu Vášho zisku alebo uzatvoriť časť Vašich pozícií v prípade solídneho zisku. To nás tiež vedie k druhej časti tohto článku, zmenšovaniu pozícií.

Čo je zmenšovanie pozícií

Ako ste pravdepodobne uhádli, zmenšovanie pozícií je opačný proces ako navyšovanie. To znamená, že v tejto stratégii uzavrirte časť pozície v prípade, že sa trh bude pohybovať v súlade s Vašimi očakávaniami. Zmenšovanie pozície je ďalší spôsob, ako môžu obchodníci ovládať svoje obchody. Je tiež dôležitým nástrojom obozretného riadenia peňazí.

Ale prečo zmenšovať pozíciu? Stratégia sa používa na dosiahnutie podobných cieľov ako zvyšovanie pozícií – zníženie rizika, uzamknutie zisku, obmedzenie straty. Uzavretie časti Vašej pozície znamená, že uzamykáte zisk, ale tiež necháte časť pozície otvorenú, aby ste získali výnos, ak sa cena bude aj naďalej pohybovať tak, ako ste chceli. Samozrejme, ak bude tento trend pokračovať, Váš zisk bude obmedzený, pretože len časť prvotného obchodu zostane v hre. To sa nemusí všetkým obchodníkom páčiť, ale napokon to nie je také zlé - na Vašom účte zostáva zisk, čo znamená, že Vaša analýza fungovala.

Pozrime sa na nižšie uvedený graf. Predstavte si, že na cene 1650 bola otvorená krátka pozícia (A). Rýchly pokles, ktorý sa objavil o niekoľko dní neskôr, učinil tento obchod ziskový, takže ste sa rozhodli uzavrieť jeho časť na cene 1300 (B). Potom sa objavila ďalšia vlna predaja, ale bola pokojnejšia ako pôvodná. Predsa len ste uzavreli ďalšiu časť obchodu, len aby ste zabezpečili svoj zisk v prípade, že sa trh bude pohybovať proti Vám (C). Stabilizácia trhu a nižšia volatilita viedli k uzavretiu zostávajúcej časti obchodu o niekoľko týždňov neskôr (D). Priaznivý trhový pohyb nám umožnil uzamknúť stabilný zisk.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Napriek tomu Vás môže trochu mrzieť, že zvyšná časť nebola uzavretá o 3 štvrtiny neskôr, ale je tu ďalšia strana mince. Nevedeli ste, či trh pôjde nahor alebo nadol. Mohli ste ju zavrieť nižšie (E), ale mohli ste ju tiež zavrieť vyššie (F). Napriek tomu ste si vďaka zmenšovaniu pozície nielen uzamkli solídny zisk po počiatočnom pohybe, ale zaznamenali ste zisk aj z pokračujúceho poklesu. Tak táto stratégia funguje, a preto je tento prístup tak populárny pre riadenie pozícií a riadenie rizík.

Iný prístup k money managementu

Navyšovanie a zmenšovanie pozícií je trochu iným prístupom k riadeniu peňazí. Ako sme ukázali v tomto článku, zmenšovanie pozície umožňuje ťažiť z pokračujúceho trendu pri uzamknutí časti Vášho zisku. Na druhej strane navyšovanie pozícií Vám dáva príležitosť vstúpiť na trh v lepšom bode a tiež znižuje počiatočnú rizikovosť Vášho obchodu. Podobne ako v našom príklade s Formulou 1 – môžete jazdiť rýchlejšie, ak spoznáte trať a auto.