Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?

Čas čítania: 7 minute(s)

Ropa je považovaná za komoditu číslo 1 vo svete a to najmä vďaka tomu, že sa z nej vyrábajú kvapalné palivá, ktoré sa používajú v rôznych dopravných prostriedkoch: vodných, pozemných a leteckých. Ropa sa používa aj na výrobu ďalších dôležitých tovarov, ako sú syntetické materiály, asfalt a ďalšie. Najdôležitejším využitím ropy je však získavanie energie. V súčasnosti tvorí približne 1/3 celosvetových dodávok energie! Niet divu, že je najobchodovanejšou komoditou na svete, ktorá poskytuje veľkú likviditu trhu, a teda aj skvelé investičné príležitosti.

Úvod

Zdroj: IEA World Energy Balance Review 2019

Ako obchodovať ropu prostredníctvom CFD?

Najjednoduchším spôsobom, ako získať expozíciu na trhu s ropou, je obchodovať CFD na OIL alebo OIL.WTI. Rozdielové kontrakty sú mimoriadne fascinujúce inštrumenty s mnohými zaujímavými vlastnosťami, ktoré ovplyvňujú jedinečnosť tohto produktu, ako napr:

CFD sú derivátové produkty – podkladové aktívum v skutočnosti nevlastníte, len špekulujete, či cena vzrastie alebo klesne.

– podkladové aktívum v skutočnosti nevlastníte, len špekulujete, či cena vzrastie alebo klesne. CFD využívajú mechanizmus finančnej páky – čo znamená, že môžete obchodovať bez potreby vloženia celej hodnoty aktíva, aby ste mohli obchodovať. Pri využívaní mechanizmu finančnej páky je preto potrebné mať na pamäti, že sa zvyšuje šanca na potenciálny zisk aj veľkosť možnej straty.

– čo znamená, že môžete obchodovať bez potreby vloženia celej hodnoty aktíva, aby ste mohli obchodovať. Pri využívaní mechanizmu finančnej páky je preto potrebné mať na pamäti, že sa zvyšuje šanca na potenciálny zisk aj veľkosť možnej straty. umožňujú profitovať z rastúcich, ako aj z klesajúcich cien

možnosť zaujať dlhé (BUY) alebo krátke (SELL) pozície v kombinácii s využitím mechanizmu finančnej páky robí z CFD v súčasnosti jeden z najflexibilnejších a najobľúbenejších typov obchodovania na finančných trhoch

v kombinácii s využitím mechanizmu finančnej páky robí z CFD v súčasnosti jeden z najflexibilnejších a najobľúbenejších typov obchodovania na finančných trhoch môžete investovať aj do zlomkov nominálnej hodnoty, takže veľkosť transakcie môžete prispôsobiť vlastným investičným možnostiam.

XTB ponúka investície do CFD na ropu Brent (OIL) a CFD na ropu WTI (OIL.WTI), t. j. inštrumentov, ktorých cena sa odvíja od aktuálnej ceny ropy Brent a WTI kótovanej na organizovanom trhu.

Najjednoduchším spôsobom obchodovania na trhu s ropou je použitie našej obchodnej platformy XTB. Je to kompletný obchodný nástroj, ktorý vám dáva možnosť investovať do širokej škály finančných inštrumentov. Vďaka kalkulačke zabudovanej priamo do platformy môžete nastaviť príkaz Stop Loss alebo Take Profit v súlade s predpokladmi vyplývajúcimi z Vašej vlastnej investičnej stratégie.

Najprv sa pozrime na to, ako zadať nákupný príkaz, inak známy ako dlhá pozícia. Predpokladajme, že po analýze trhu sa domnievate, že cena ropy v najbližšom období vzrastie. Na začiatku by ste mali určiť veľkosť transakcie. Potom by ste mali nastaviť príkaz Stop Loss, aby ste obmedzili svoje potenciálne straty, a príkaz Take Profit, ktorý príkaz uzavrie, keď dosiahnete zisk. Najjednoduchší spôsob, ako vstúpiť do novej transakcie, je výber pozície v paneli click & trade, ktorý nájdete na ľavej strane obrazovky v module Sledovanie trhu (pozn.: panel click & trade sa zobrazí po kliknutí na vybraný inštrument).

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Click & trade panel sa nachádza aj nad grafom v ľavej hornej časti okna grafu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Po zadaní vyššie uvedených údajov stačí kliknúť na zelené tlačidlo Buy (nákup).

Ak chcete profitovať z klesajúcich cien, mali by ste zadať krátku pozíciu. Proces uzatvárania transakcií je podobný ako sme to vyššie popísali, s tým rozdielom, že po nastavení všetkých parametrov kliknete na tlačidlo Sell (predaj). Tu by sme Vám odporučili náš článok s názvom Predaj nakrátko – Čo je to obchodovanie nakrátko?

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Ak je trh otvorený, príkaz by mal byť zvyčajne vyplnený. Stav transakcie je viditeľný v okne Otvorené pozície pod grafom. Keď sa rozhodnete uzavrieť pozíciu, môžete kliknúť na tlačidlo Uzavrieť alebo otvoriť opačnú pozíciu.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Aké sú základné rozdiely medzi ropou Brent a ropou WTI?

Na trhu s ropou sa najčastejšie hovorí o dvoch referenčných hodnotách / benchmarkoch: Brent a WTI. Napriek tomu existuje viac druhov ropy v závislosti od jej vlastností alebo miesta ťažby. Cena tiež závisí od jej vlastností, miesta ťažby alebo prepravy.

Najdôležitejšie referenčné hodnoty / benchmarky ropy. Zdroj: Intercontinental Exchange (ICE)

Ropa Brent (OIL) – pochádza z 15 ropných polí v Severnom mori. Nízky obsah síry, ktorý je nižší ako 0,37 %, naznačuje, že ide o sladkú ropu, a jej nízka hustota umožňuje označiť ju za ľahkú, ideálnu na výrobu motorovej nafty a benzínu. Odhaduje sa, že takmer 70 % celosvetových transakcií sa uskutočňuje s ropou Brent. Futures kontrakty na ropu Brent sú kótované na londýnskej Interkontinentálnej burze (ICE).

– pochádza z 15 ropných polí v Severnom mori. Nízky obsah síry, ktorý je nižší ako 0,37 %, naznačuje, že ide o sladkú ropu, a jej nízka hustota umožňuje označiť ju za ľahkú, ideálnu na výrobu motorovej nafty a benzínu. Odhaduje sa, že takmer 70 % celosvetových transakcií sa uskutočňuje s ropou Brent. Futures kontrakty na ropu Brent sú kótované na londýnskej Interkontinentálnej burze (ICE). Ropa WTI (OIL.WTI) – West Texas Intermediate sa ťaží v Spojených štátoch amerických v Texase. Vzhľadom na obsah síry, ktorý je nižší ako 0,24 %, sa označuje ako sladká a ľahká ropa, pretože má nízku hustotu. Ropa WTI je podkladovým inštrumentom pre futures kontrakty na newyorskej komoditnej burze (NYMEX). Vyznačuje sa vysokou kvalitou, jednou z najvyšších na svete.

Rozdiel v hodnote medzi ropou Brent a ropou WTI, t. j. diferenciál, technicky naznačuje prevahu ropy WTI vzhľadom na jej lepšie technické parametre. Ceny ropy Brent sú však v skutočnosti často vyššie v dôsledku podmienok ponuky a dopytu.

Ďalšie možnosti investovania do ropy v XTB

Okrem CFD existuje aj niekoľko ETF, ktoré umožňujú investorom získať expozíciu na trhu s ropou. Okrem toho sa investori môžu usilovať aj o nepriamu expozíciu voči cenám ropy. Investovanie do akcií najväčších ropných spoločností, ako sú Exxon Mobil alebo Chevron, je ďalším spôsobom, ako vytvoriť diverzifikované portfólio. Treba zdôrazniť, že takéto riešenie môže mať oproti priamym investíciám do komodít významnú výhodu, keďže niektoré spoločnosti môžu vyplácať aj dividendy. Kľúčovým aspektom investovania do dividend sme sa venovali v našom článku s názvom Investovanie do dividendových akcií.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Pri hľadaní investičných príležitostí na trhu s ropou vám môžu pomôcť naše skenery ETF a ropných akcií. Zdroj: xStation5

Na čo sa zamerať pri investovaní do ropy

Ceny ropy sa neustále menia v dôsledku výkyvov v dopyte a ponuke v ekonomikách jednotlivých krajín i na celom svete. Cenu ropy ovplyvňuje niekoľko faktorov vrátane: prírodných katastrof, vojen, občianskych nepokojov, pohybu mien, globálneho hospodárskeho rastu, nákladov na prepravu a skladovanie. Aj vývoj alternatívnych palív v poslednom čase ovplyvňuje trh s ropou.

Preto je dôležité sledovať všetky správy a údaje, ktoré by mohli ovplyvniť cenu ropy. Investori majú prístup k najdôležitejším informáciám z trhu s ropou vďaka sekcii "Správy", v ktorej okrem zverejňovania najdôležitejších makroekonomických údajov naši analytici prezentujú všeobecný obraz trhu a poukazujú na potenciálne investičné príležitosti. Pri analýze trhu je tiež dôležité mať prístup k cenám ropy v reálnom čase, čo je možné vďaka našej platforme xStation5.

Ak chcete získať prístup k najnovším informáciám z trhu s ropou, jednoducho kliknite na sekciu „Správy” v platforme.

Zdroj: xStation5

Čo ďalšie by ste mali mať na pamäti?

V XTB sú CFD na ropu založené na futures kontraktoch kótovaných na burzách, ktorých platnosť končí každý mesiac. XTB ponúka CFD s 365-dňovou exspiráciou (neplatí pre CFD na akcie a ETF), aby naši klienti nemuseli každý mesiac uzatvárať pozíciu založenú na vypršanej sérii kontraktov a otvárať ďalšiu. Takto môžu klienti nepretržite, až 365 dní, držať CFD založený na cene ropy bez toho, aby museli každý mesiac otvárať nové pozície, ako je to v prípade podkladového trhu.

Zvyčajne sa prechod na ďalšiu sériu kontraktov uskutočňuje niekoľko dní pred dátumom skončenia platnosti aktuálnej série futures kontraktov na podkladovom trhu. O blížiacich sa termínoch rolloverov Vás budeme informovať v správach o obchodovaní. Dátum posledného a nasledujúceho rolloveru nájdete aj na našej platforme kliknutím na ikonu „Informácie o inštrumente”, ktorá sa nachádza v paneli click & trade.

Zdroj: xStation5

Zdroj: xStation5

Zhrnutie

Ropa bude ešte dlho strategickým zdrojom energie. Vzťah medzi dopytom a ponukou môže mať obrovský vplyv na cenu. V prípade trhu s ropou je mimoriadne dôležité sledovať zverejňovanie dôležitých správ, ktoré môžu zvýšiť volatilitu trhu. CFD na ropu, ktoré sú k dispozícii v XTB, poskytujú ďalšie možnosti, ako si všimnúť nové zaujímavé investičné príležitosti, a to tak pri raste ceny tejto komodity, ako aj pri jej poklese. Situácia na finančných trhoch bude ešte dlho súvisieť s trhom s ropou.

Ak chcete začať investovať na trhu s ropou, jednoducho si otvorte investičný účet. Proces otvorenia účtu v XTB prebieha celý online a trvá len niekoľko minút. Aby ste si mohli overiť obchodný systém xStation a otestovať vlastnú investičnú stratégiu, oplatí sa otvoriť si bezplatný demo účet s virtuálnymi prostriedkami.

Prístup do transakčného systému je možný prostredníctvom prehliadača, desktopovej verzie a mobilnej aplikácie, vďaka ktorej môžete rýchlo a jednoducho kontrolovať svoje transakcie odkiaľkoľvek na svete a zo všetkých zariadení, ktoré podporujú systémy Android a iOS.

