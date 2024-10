Čas čítania: 9 minute(s)

Investovanie do striebra je jedným z najpopulárnejších trendov na trhu. Striebro v sebe spája jedinečné vlastnosti dlhodobej investície s cenovou volatilitou a špekulatívnym potenciálom.

Investovanie do striebra a vzácnych kovov považujú investori z celého sveta za bezpečné a v súčasnosti je to veľmi populárne. Striebro je žiadaným aktívom intradenných obchodníkov, špekulantov a investorov a patrí medzi najobľúbenejšie vzácne kovy na svete. Nie každý však vie, že viac ako polovica dopytu po striebre pochádza z priemyslu. Tento drahý kov má množstvo praktických využití a pred sebou zaujímavú perspektívu. Tento článok je stručným prehľadom základov obchodovania so striebrom a po jeho prečítaní budete vedieť viac o investovaní do striebra.

Krátka história obchodovania so striebrom

História obchodovania so striebrom je veľmi dlhá, siaha takmer 4 500 rokov do minulosti. Starovekí Egypťania si cenili striebro viac ako zlato, pretože strieborné kovy boli v severnej Afrike veľmi vzácne. Starovekí Féničania, známi ako najšikovnejší obchodníci starovekého sveta, dovážali striebro z Cádizu a Tartessosu a ďalej obchodovali so striebrom v oblasti Stredozemného mora, čo im prinášalo bohatstvo.

V 5. storočí pred naším letopočtom bolo neďaleko Atén objavené veľké ložisko striebra a mesto prekvitalo. Starovekí Lýdijci boli prví, ktorí tavili mince z elektra, prírodnej zliatiny striebra a zlata. V 8. storočí Anglo-Sasi razili strieborné mince nazývané „sterling” (240 mincí za libru striebra). Preto sa dnes mena Veľkej Británie nazýva „libra sterlingov”.

Po výprave Krištofa Kolumba do Nového sveta v roku 1492 boli v Mexiku, Bolívii a Peru objavené veľké náleziská striebra. To zabezpečilo Španielsku svetovú hegemóniu a bohatstvo na nasledujúcich 300 rokov. Aj vďaka obchodovaniu so striebrom sa Španielsko stalo najväčšou ekonomikou na svete. Názov amerického dolára má pôvod v obchode so striebrom. Najobľúbenejšou menou v Európe boli strieborné toliare. Holanďania ich nazývali „daalder” a po založení mesta Nový Amsterdam na ostrove Manhattan tam priniesli strieborný „daalder”. Obyvatelia ho nazývali „dolár”. Nový Amsterdam je dnes mesto New York a investovanie do striebra je súčasťou jeho histórie.

Po objavení ložiska Comstock Lode v roku 1859 sa Spojené štáty stali najväčším producentom striebra na svete a obchodovanie so striebrom bolo potrebné regulovať. V roku 1967 Spojené štáty prestali raziť nové strieborné mince a ukončili program spätného výkupu cenných papierov so striebornou platňou.

Tisíce rokov bolo striebro veľmi dôležitou súčasťou svetových dejín a mien. Obchod so striebrom výrazne prispel k finančnému vývoju vyspelých krajín. V nasledujúcich rokoch budeme svedkami pokračovania veľkého príbehu investícií do striebra a obchodovania s týmto špeciálnym kovom.

Výhody a použitie striebra ako komodity

Cena striebra je ovplyvňovaná výkyvmi ponuky a dopytu. Striebro má veľmi široké uplatnenie v zdravotníctve, elektronike, energetike, šperkárstve, automobilovom odvetví a najmä v priemysle. V dôsledku toho môže situácia v konkrétnych odvetviach spôsobiť zvýšenie alebo zníženie dopytu po striebre - čo potom ovplyvňuje jeho cenu.

Striebro má zo všetkých surovín najväčšie využitie. Striebro je potrebné okrem iného na výrobu počítačov (tvárnosť), notebookov, telefónov, vodných filtrov, zrkadiel, batérií a zdravotníckeho vybavenia (striebro je antibakteriálne). Striebro má niekoľko tisíc spôsobov použitia a v súčasnosti k nemu nie sú známe žiadne alternatívy, čo by mohlo potenciálne priniesť zisky z investícií do striebra. Dôležitá je aj nedostatočná cenová elasticita, pretože na výrobu napr. notebooku alebo telefónu je potrebné určité množstvo striebra. Aj keby sa cena striebra v budúcnosti niekoľkonásobne zvýšila, výrobca telefónu alebo počítača bude stále potrebovať rovnaké množstvo striebra, takže dopyt bude konštantný alebo dokonca vyšší. Zásoby striebra by potenciálne mohli spôsobiť, že výrobcovia elektroniky budú súťažiť o jeho zdroje, čo zvýši jeho cenu.

Striebro a zlato sú kovy, ktoré sa míňajú najrýchlejšie. Podľa Geologickej služby Spojených štátov by sa pri súčasnom tempe ťažby striebro mohlo vyčerpať už za 25 rokov. Väčšina striebra je nenávratne spotrebovaná. Preto by obchodovanie so striebrom mohlo byť v budúcnosti čoraz populárnejšie, pričom môže priťahovať investorov, ale aj špekulantov.

Ako kúpiť striebro?

Máte možnosť buď investovať do striebra alebo obchodovať so striebrom. Medzi týmito metódami je niekoľko rozdielov.

Investovanie

Investovanie do striebra sa uskutočňuje prostredníctvom skutočného nákupu ETF, akcií spoločností (napr. spoločností ťažiacich striebro), prostredníctvom nákupu fyzických kovov alebo aktív, ktoré vám poskytujú vlastníctvo podkladového inštrumentu – striebra.

Trading

Obchodovanie striebra je v podstate špekulácia. Dôležité sú tu najmä pohyby ceny striebra. Striebro môžete obchodovať napr. uzatváraním transakcií CFD na striebro (contract for difference) a využitím potenciálu finančnej páky. Tento druh je finančný kontrakt, ktorý vypláca rozdiely v zúčtovacej cene medzi otvoreným a uzavretým obchodom bez fyzického dodania obchodovaných inštrumentov.

Online alebo fyzicky?

Tradičným spôsobom nákupu a investovania do striebra bol nákup fyzických prútov alebo mincí. V priebehu rokov náklady na skladovanie a poistenie spôsobili pokles hodnoty tohto spôsobu.

Problémom tohto typu investovania do striebra sú aj vysoké provízie pri týchto druhoch transakcií a veľký spread (rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou). Aj doručenie mincí a prútov môže byť časovo náročné a ich fyzické skladovanie vytvára riziko krádeže a v prípade väčšej investície zaberá veľa miesta. 100 kilogramov striebra má v súčasnosti hodnotu približne 75 tisíc dolárov. Vzhľadom na jeho veľkú hmotnosť to môže spôsobiť problém s prepravou takéhoto množstva striebra. Existuje aj riziko nákupu falošných strieborných mincí a výrobkov.

Investícia do striebra vo fyzických minciach nie je veľmi pohodlná. Keď chcete svoju striebornú investíciu predať, musíte najprv nájsť obchodníka, ktorý vaše striebro kúpi. Ten si to môže vždy rozmyslieť.

Z týchto dôvodov je čoraz populárnejšie online obchodovanie so striebrom a moderný typ investície do striebra. Existuje celá škála inštrumentov, ako sú ETF, ktoré Vám poskytujú expozíciu voči cene fyzického striebra alebo skupine ťažobných spoločností, jednotlivé akcie kótovaných spoločností, certifikáty kryté fyzickým striebrom, ktoré investor nemusí skladovať doma ani platiť za depozitné miesto a samozrejme rozdielové zmluvy, takzvané CFD na striebro.

Obchodovanie so striebrom online je tiež lacnejšie, rozpätie cien a transakčné náklady sú oveľa nižšie ako v prípade obchodovania s fyzickým striebrom. Aj vďaka likvidite trhu môžete uzavrieť svoju pozíciu jedným kliknutím myši v ktoromkoľvek okamihu, keď je trh so striebrom otvorený.

Preto má obchodovanie so striebrom online toľko výhod a v súčasnosti je to najobľúbenejší druh investície do striebra.

Obchodovanie s CFD na striebro

Tento druh obchodovania oslovuje obchodníkov a špekulantov, ktorí si uvedomujú riziko.

Obchodovanie s CFD na striebro prináša výhody nízkych poplatkov a provízií, veľmi nízkeho spreadu a možnosti využitia finančnej páky. Vďaka pákovému efektu si obchodovanie so striebrom vyžaduje len určité percento z celej pozície. Napríklad použitie finančnej páky 1:10 Vám dáva možnosť otvoriť kontrakt v hodnote 10 000 USD použitím iba 1 000 USD. Táto možnosť je určená pre investorov akceptujúcich vysoké riziko a denných obchodníkov. Použitie pákového efektu vám môže priniesť väčší zisk primerane k riziku investície do striebra, ale samozrejme aj väčšiu stratu z otvorených pozícií.

Spotová cena striebra je cena, za ktorú sa striebro v súčasnosti kótuje – nákup za túto cenu by znamenal, že striebro by bolo možné vymeniť a dodať „na mieste” vo fyzickej forme. CFD na spotové ceny striebra Vám poskytuje expozíciu voči aktuálnej cene striebra bez potreby vlastniť fyzické aktíva.

Obchodovanie s CFD na striebro poskytuje aj možnosť otvoriť krátke pozície, v ktorých obchodníci zarábajú, keď cena tohto inštrumentu klesá. To umožňuje realizáciu mnohých rôznych stratégií počas obchodných seáns na cenu striebra. Na našej obchodnej platforme poskytujeme aj množstvo rôznych indikátorov, ako napríklad RSI „Index relatívnej sily” alebo Fibonacciho úrovne, ktoré môžu zefektívniť Vaše obchodovanie so striebrom.

Striebro: akcie a ETF

Akcie

Jedným zo spôsobov investovania do striebra je nákup akcií spoločností ťažiacich striebro. V tomto prípade investori získajú expozíciu na akciovom trhu spoločností súvisiacich s ťažbou striebra, ako sú Silvercorp Metals (SVM.US), Hecla Mining Company (HL.US) alebo Endeavour Silver Corp (EXK.US) z NYSE.

Výrobcovia striebra sú do veľkej miery závislí od aktuálnej trhovej ceny striebra. Keď ceny striebra rastú, vyhliadky týchto spoločností sú zvyčajne dobré, pretože sa očakáva aj nárast finančných výsledkov týchto spoločností. Akcie týchto spoločností sú veľmi volatilné, ale môžu priniesť oveľa vyšší výnos ako cena samotnej komodity.

Preto existuje významná pozitívna korelácia medzi cenami striebra a niektorými ťažobnými spoločnosťami. Stojí za zmienku, že spoločnosti ťažiace striebro môžu vyplácať aj dividendy, čo je obrovská výhoda oproti priamej investícii do drahých kovov. Tento faktor môže byť dôležitý najmä pre dlhodobých investorov do dividend a naznačuje, že v niektorých prípadoch môže byť nákup akcií ťažobných spoločností veľmi rozumným typom investície do striebra.

ETF

Investície do striebra prostredníctvom nákupu fondov obchodovaných na burze (ETF), vďaka ktorým je Vaše portfólio zamerané na striebro diverzifikovanejšie a môže sledovať pohyb fyzického striebra alebo ceny skupiny spoločností v rámci tejto časti priemyslu. Obchodovanie s ETF na striebro vám poskytuje širšiu expozíciu, než akú by ste získali z pozície na jednotlivých akciách.

Tento druh obchodovania so striebrom je vyváženejší a poskytuje tiež možnosť získavať dividendy z distribučných ETF alebo nakupovať akumulačné ETF a vytvárať diverzifikované portfóliá s nižším rizikom, ale aj s nižším potenciálom rastu.

Najlepší čas začať investovať do striebra

Mnohí účastníci trhu a obchodníci striebra sa pýtajú, kedy je najlepší čas investovať do striebra. Obchodníci porovnávajú investície do striebra s investíciami do zlata, ktoré je známe ako „bezpečný prístav”. To znamená, že sa považuje za relatívne bezpečné aktívum v ťažkých časoch, napríklad počas finančných kríz alebo recesií. Striebro je volatilnejšie ako zlato a medzi týmito dvoma vzácnymi kovmi samozrejme existuje korelácia, ale nie vo všetkých prípadoch.

Striebro sa môže stať populárnym v období vysokej inflácie, pretože inflácia zvyčajne spôsobuje, že ľudia sa obávajú poklesu hodnoty svojich peňazí. Niektorí z nich hľadajú dobré investície do známych aktív, ktoré môžu mať v budúcnosti pravdepodobne vysoký dopyt.

V prírode je striebra len 16-krát viac ako zlata, ale zároveň je striebro 75-krát lacnejšie ako zlato za uncu. To ukazuje, že striebro by mohlo byť potenciálne podhodnotené vzhľadom na hlavný faktor, ktorý určuje cenu drahého kovu, a tým je vzácnosť. Striebro má tiež niekoľko tisíc spôsobov využitia v priemysle a mnohých ďalších odvetviach, zlato nie.

Striebro je aktívum, ktoré si obľúbili dlhodobí investori a rizikoví špekulanti. Investícia do striebra by mohla investorom pomôcť vytvoriť dobre vyvážené portfólio.

Vzťah medzi výnosmi striebra a výnosmi amerických vládnych dlhopisov je veľmi dôležitý pri obchodovaní so striebrom a tiež pri dlhodobých investíciách do striebra. Objavil sa po globálnej finančnej kríze. Keď investori nakupujú americké štátne dlhopisy (US Treasuries), výnosy v USA niekedy klesajú a to môže byť pozitívny signál pre ceny striebra (aj pre ceny zlata). Keď sa však investori rozhodnú predávať americké štátne dlhopisy, výnosy majú tendenciu rásť. To je pre ceny striebra aj zlata negatívne. Obchodníci so vzácnymi kovmi by mali túto koreláciu v budúcnosti pozorne sledovať, aby našli najlepší čas na nákup alebo obchodovanie so striebrom.

Ceny striebra majú pravdepodobne vyšší rastový potenciál ako ceny zlata, ale aj trh tohto aktíva je volatilnejší, vďaka čomu si ho obľúbili špekulanti, fondy, ale aj drobní investori. Zdá sa, že investovanie do striebra má pred sebou ešte veľkú budúcnosť, v tomto prípade sa za takmer 4 500 rokov nič nezmenilo.

Obchodné hodiny striebra

A čo dostupné hodiny obchodovania so striebrom? Tieto informácie sú dôležité najmä pre intradenných obchodníkov. Spotové obchodovanie so zlatom a striebrom je k dispozícii 23 hodín denne od nedele 18:00 ET do piatka 17:00 ET. Obchodovanie so striebrom je denne zatvorené od 17:00 do 18:00 ET. Spotové obchodovanie so striebrom sa riadi prázdninovými uzávierkami burzy CME. Spotová cena je počas uzavretého trhu statická. V ostatných obdobiach sa ceny striebra pohybujú.

Samozrejme, najlepší čas na obchodovanie so striebrom je v období veľmi vysokej likvidity, keď je volatilita trhu vyššia. Keď sú na trhu vysoké objemy obchodovania, volatilita sa zvyšuje. Môže byť ovplyvnená zverejnením dôležitých politických alebo firemných správ, ale aj prekrývaním obchodných hodín rôznych miest. Ak však investíciu do striebra považujete za dlhodobú, nemusíte sledovať krátkodobú volatilitu trhu.