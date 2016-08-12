Obchodovanie z grafu
Obchodovanie z grafu
• Obchodovanie z grafu Vám umožňuje zadať a upravovať objednávky priamo z grafu v reálnom čase
• Všeobecne je to považované za flexibilný a okamžitý spôsob obchodovania trhov pre Vami vybraný inštrument.
• xStation platforma Vám umožní zadať čakajúce objednávky priamo z grafu alebo v objednávkovom okne.
• Nastavenie čakajúceho pokynu z grafu je nasledované otvorením objednávkového okna so všetkými nastavenými parametrami.
xStation platforma bola navrhnutá pre zjednodušené obchodovanie a umožňuje zadávanie čakajúcich príkazov priamo z grafu bez potreby otvárania objednávkového okna a nastavovania všetkých parametrov manuálne.
Na to, aby ste mohli začať obchodovať z grafu, najskôr kliknete na tlačidlo nachádzajúce sa v ľavej hornej časti grafu (zvýraznené červeným štvorcom hore na obrázku ako príklad). Potom premiestnite kurzor myši na graf tak, aby ste mohli zvoliť úroveň kde sa zadá čakajúca objednávka. Keď ste si už zvolili cenovú úroveň pre Vašu čakajúcu objednávku, môžete si nastaviť Stop loss alebo Take profit nad alebo pod úroveň čakajúcej objednávky.
Keď sa pozrieme na príklad, cenová hladina 1.10875 bola vybraná ako úroveň pre čakajúcu objednávku. Stop loss bol nastavený na 1.10795 a Take profit na 1.10991. Keďže Stop loss bol nastavený pod úroveň čakajúcej objednávky, systém automaticky zistí, že čakajúca objednávka bude Buy stop.
Po zadaní čakajúcej objednávky z grafu sa Vám otvorí celé okno objednávky s Vami nastavenými parametrami. Ak by ste chceli zrealizovať nejaké zmeny, je možnosť tak učiniť v novo otvorenom okne.
Ak by ste chceli zadať čakajúcu objednávku, kliknite na tlačidlo Zadať.
Ak by ste sa chceli dozvedieť viac o typoch čakajúcich objednávok, kliknite TU.
