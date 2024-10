Obchodovanie s kryptomenami – Ako investovať do Bitcoinu a iných digitálnych aktív?

Čas čítania: 7 minute(s)

Trh s kryptomenami zaznamenal v posledných rokoch výrazný pokrok a hlavné digitálne aktíva, ako sú Bitcoin a Ethereum, sa stali jednými z najobľúbenejších investícií. Rýchly rozvoj technológií, zavedenie derivátov založených na kryptomenách prispelo k popularizácii investícií do tejto zaujímavej skupiny aktív.

Čo je bitcoin?

Bitcoin je forma digitálnej meny, ktorá sa vytvára a uchováva elektronicky. Na rozdiel od tradičných fyzických mien, ako sú doláre alebo eurá, bitcoiny sa netlačia. Namiesto toho ich ťažia ľudia, ktorí prevádzkujú počítače po celom svete a podporujú systém overovaním blockchainových transakcií.

Ďalším významným rozdielom medzi kryptomenami a fyzickými peniazmi sú banky. Cieľom poslania centrálnej banky je stabilizovať svoju menu. Neexistuje však nič také ako bitcoinová banka. Je to preto, že bitcoin je v istom zmysle sám o sebe bankou. Nezávislá zúčtovacia kniha poskytuje informácie o vlastníckom stave všetkých jeho používateľov a histórii transakcií medzi nimi. Navyše existuje obmedzené množstvo bitcoinov, čo tiež obmedzuje úlohu dozornej inštitúcie. Nižšie sa pozrieme nato, ako to celé funguje.

Zatiaľ, čo centrálne banky môžu tlačiť ďalšie peniaze, množstvo bitcoinov je obmedzené: do roku 2140 bude v obehu 21 000 000 bitcoinov. Dalo by sa teda povedať, že podobne ako v prípade zlata, aj v prípade bitcoinu máme obmedzené zdroje. Existujú aj ďalšie kryptomeny, ktoré sú čoraz populárnejšie. Úspech Bitcoinu viedol k rozvoju mnohých alternatívnych kryptomien, ktoré sa často nazývajú „altcoin”. Väčšina z týchto altcoinov ponúka vlastný pohľad na protokol Bitcoinu a je sama o sebe zaujímavá. Pomáha aj to, že väčšina z nich je stále lacnejšia a oveľa ľahšie sa kupuje alebo ťaží.

Pozrime sa v krátkosti na najdôležitejšie altcoiny:

Litecoin – podobne ako väčšina altcoinov – je založený na protokole Bitcoinu, ale je navrhnutý tak, aby ťažba bola oveľa lacnejšia a demokratickejšia ako v prípade BTC;

– podobne ako väčšina altcoinov – je založený na protokole Bitcoinu, ale je navrhnutý tak, aby ťažba bola oveľa lacnejšia a demokratickejšia ako v prípade BTC; Ethereum – nazývaný aj „Bitcoin 2.0” je alternatívou Bitcoinu. Prudko vzrástol, keď sa vyskytli niektoré problémy s BTC a keď bola oznámená aktualizácia jeho systému. Tá zjednodušila a zrýchlila platby v Ethereume;

– nazývaný aj „Bitcoin 2.0” je alternatívou Bitcoinu. Prudko vzrástol, keď sa vyskytli niektoré problémy s BTC a keď bola oznámená aktualizácia jeho systému. Tá zjednodušila a zrýchlila platby v Ethereume; Ripple – open source peer-to-peer kryptomena, ktorá ponúka rovnaké funkcie ako Bitcoin, ale má aj pokročilé možnosti vrátane okamžitých transakcií.

Bitcoin je síce stále najpopulárnejšou kryptomenou, ale Ethereum, Ripple, Litecoin a ďalšie stále rastú. Kryptomeny sú finančnou revolúciou s mnohými funkciami a mnohými zmenami, ktoré ešte len prídu.

Aké faktory ovplyvňujú ceny kryptomien?

Trh s kryptomenami sa v porovnaní s tradičnými trhmi vyznačuje oveľa väčšou volatilitou, ktorá je spôsobená rôznymi faktormi, medzi ktoré patria:

Cena Bitcoinu – je to spôsobené tým, že drvivá väčšina ostatných kryptomien má tendenciu nasledovať Bitcoin, ktorý je svojím spôsobom barometrom celého trhu. Najmä akýkoľvek prudký pohyb ceny Bitcoinu bude mať podobný vplyv na ostatné kryptomeny.

– je to spôsobené tým, že drvivá väčšina ostatných kryptomien má tendenciu nasledovať Bitcoin, ktorý je svojím spôsobom barometrom celého trhu. Najmä akýkoľvek prudký pohyb ceny Bitcoinu bude mať podobný vplyv na ostatné kryptomeny. Situácia na tradičných trhoch – kryptomeny nefungujú vo vákuu a často sú určitým spôsobom korelované s inými skupinami aktív. Môže nastať situácia, keď sa akciový trh pohybuje vyššie, zatiaľ čo digitálne aktíva sú pod silným predajným tlakom

– kryptomeny nefungujú vo vákuu a často sú určitým spôsobom korelované s inými skupinami aktív. Môže nastať situácia, keď sa akciový trh pohybuje vyššie, zatiaľ čo digitálne aktíva sú pod silným predajným tlakom Rastúca adaptácia kryptomien v našom každodennom živote – niektoré z projektov môžu byť časom implementované inými subjektmi, akými sú napríklad banky a následne používané na praktické účely, čo zvykne často zvyšovať ich ceny.

– niektoré z projektov môžu byť časom implementované inými subjektmi, akými sú napríklad banky a následne používané na praktické účely, čo zvykne často zvyšovať ich ceny. Regulácie – v začiatkoch svojej existencie boli kryptomeny vo všeobecnosti neregulované. Postupom času sa však o digitálne aktíva začali zaujímať regulačné orgány a centrálne banky. Oznámenia o zavedení nových regulácií často vedú k náhlym cenovým pohybom.

Preto je dôležité sledovať všetky novinky, ktoré by mohli pohnúť trhom s kryptomenami. Investori majú prístup k najdôležitejším informáciám týkajúcim sa digitálnych aktív vďaka našej sekcii „Správy”, v ktorej naši analytici okrem zverejňovania najdôležitejších správ predstavujú všeobecný obraz o trhu a poukazujú na potenciálne investičné príležitosti. Pri analýze trhu je tiež dôležité mať prístup k cenám v reálnom čase, čo je možné vďaka našej platforme xStation5.

Ak chcete získať prístup k najnovším informáciám z trhu s kryptomenami, jednoducho kliknite na sekciu „Správy” na platforme.

Zdroj: xStation5

Ako investovať do kryptomien v XTB?

V XTB kryptomeny nevymieňame, ale ponúkame prístup na tento trh prostredníctvom CFD (pozrite si, aké ďalšie CFD inštrumenty máme v ponuke), čo znamená, že nemusíte kryptomeny ťažiť. Stačí Vám investovať a špekulovať na budúce zmeny cien bez toho, aby ste vlastnili podkladové aktívum.

Obchodovanie s kryptomenami CFD má tiež ďalšie výhody, akými sú napríklad:

Nízke transakčné náklady

Možnosť investovať 7 dní v týždni – obchodovanie sa začína v sobotu od 4:00 a trvá do piatku do 22:00

Nižšia kapitálová náročnosť s pákovým efektom 1: 2

Možnosť zaujať dlhé pozície (long; príkaz na nákup) alebo krátke pozície (short; príkaz na predaj) v kombinácii s využitím mechanizmu finančnej páky robí z týchto typov kontraktov v súčasnosti jeden z najflexibilnejších a najobľúbenejších typov obchodovania na finančných trhoch.

XTB ponúka investície do CFD na Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoincash, t. j. inštrumentov, ktorých cena je založená na aktuálnych cenách uvedených na hlavných burzách kryptomien (pozrite si, aké CFD na kryptomeny máme v ponuke).

Najjednoduchším spôsobom obchodovania na trhu s kryptomenami je použitie našej obchodnej platformy XTB. Je to komplexný obchodný nástrojom, ktorý Vám dáva možnosť investovať do širokej škály finančných inštrumentov. Vďaka kalkulačke zabudovanej do okna príkazu môžete nastaviť príkaz Stop Loss alebo Take Profit v súlade s predpokladmi Vašej vlastnej investičnej stratégie.

Najprv sa pozrieme na to, ako zadať príkaz na nákup, inak známy ako dlhá (long) pozícia. Predpokladajme, že po analýze trhu sa domnievate, že cena Bitcoinu v najbližšom období vzrastie. Na začiatku by ste mali určiť veľkosť transakcie. Potom by ste mali nastaviť príkaz Stop Loss, aby ste obmedzili svoje potenciálne straty a príkaz Take Profit, ktorý transakciu uzavrie v prípade, ak dosiahnete Vami stanovený zisk.

Obchodníci môžu otvárať nové pozície priamo prostredníctvom karty „Sledovanie trhu” v platforme xStation 5.

Ako alternatívu, môžete použiť click & trade panel, ktorý sa nachádza na karte „Sledovanie trhu” po kliknutí na názov inštrumentu, alebo aj nad grafom v ľavej hornej časti okna grafu.

Po zadaní vyššie uvedených údajov stačí kliknúť na zelené tlačidlo Kúpiť.

Ak chcete profitovať z klesajúcich cien, mali by ste zadať krátku (short) pozíciu. Proces uzatvárania transakcií je podobný vyššie popísanému, s tým rozdielom, že po nastavení všetkých parametrov kliknite na tlačidlo "Sell" (Predať). Tu by sme Vám odporučili náš článok s názvom Predaj nakrátko – Čo je to obchodovanie nakrátko?

Ak je trh otvorený, príkaz by mal byť zvyčajne vyplnený v okamihu. Stav transakcie je viditeľný v okne Otvorené pozície pod grafom. Keď je čas uzavrieť pozíciu, môžete kliknúť na tlačidlo „Zavrieť” alebo tiež máte možnosť obrátiť svoj pôvodný obchod.

Ďalšie možnosti investovania do kryptomien v XTB

Ak sa vám nákup kryptomien prostredníctvom CFD zdá príliš riskantný, môžete zvážiť iné spôsoby, ako potenciálne profitovať z rastu kryptomien. Investovanie do akcií spoločností, ktoré priamo súvisia s trhom kryptomien, ako sú Coinbase, Riot Blockchain alebo MicroStrategy, je ďalším spôsobom vytvorenia diverzifikovaného portfólia. Hoci investície do týchto spoločností môžu byť ziskové, nemajú taký potenciál rastu ako investície do kryptomien prostredníctvom CFD.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti.

Pri hľadaní investičných príležitostí na trhu s kryptomenami vám môže pomôcť náš Akciový scanner. Zdroj: xStation5

Zhrnutie

Obchodovanie s kryptomenami zaznamenalo v posledných mesiacoch prudký rozmach a očakáva sa, že tento trend bude pokračovať vzhľadom na čoraz väčšiu adaptáciu kryptomien v našom každodennom živote. Mnohé kryptomeny, ako napríklad Bitcoin a Ethereum majú vysoké ciele, ktoré možno dosiahnuť v dlhodobom horizonte. Táto vlastnosť z nich robí zaujímavú investičnú príležitosť pre dlhodobých investorov a pre tých, ktorí chcú zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia, keďže digitálne aktíva v minulosti vykazovali veľmi nízku koreláciu s akciovým trhom. Vysoká volatilita a objem obchodovania s kryptomenami veľmi dobre vyhovujú aj účelom krátkodobého obchodovania.

