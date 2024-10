Short selling – Čo je to predaj nakrátko?

Čas čítania: 8 minute(s)

Investovanie sa zvyčajne spája s nákupom akcií a iných cenných papierov – pre väčšinu ľudí sa zdá byť intuitívne, a preto by väčšina z nás radšej zažila býčí trh ako prostredie medvedieho trhu. Investori by si však mali uvedomiť, že môžu profitovať aj z klesajúcich cien. Trhy majú tendenciu kolísať – ceny aktív môžu jeden deň rásť a na druhý deň klesať. Preto by sa malo vždy pamätať na to, že obchodníci môžu otvoriť buď dlhé, alebo krátke pozície, a tak profitovať z rastu alebo poklesu cien.

Nákup vs. predaj

Ak očakávate, že cena vybraného inštrumentu bude rásť, bolo by rozumné otvoriť dlhú (nákupnú alebo buy) pozíciu. V tomto scenári investor zaujme dlhú pozíciu alebo, inými slovami, kúpi daný inštrument. V prípade, že cena tohto inštrumentu bude rásť (podľa pôvodného plánu), investor bude mať z obchodu úžitok, pretože pozícia sa stane ziskovou.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti a nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

Na druhej strane, ak investor očakáva, že cena vybraného inštrumentu klesne, môže zaujať krátku pozíciu (predajnú alebo sell) alebo, inými slovami, nástroj predať. Ak cena tohto inštrumentu klesne (podľa pôvodného plánu), obchod bude ziskový.

Pokiaľ ide o akciové trhy, nákup cenných papierov je ľahko pochopiteľný – investori vsádzajú na to, že určité spoločnosti alebo celé trhy budú napredovať. Vo väčšine prípadov to je z dlhodobého hľadiska správna stratégia, keďže svetová ekonomika expanduje. Napriek tomu sa vyskytujú aj trhové nestability a dostupnosť predaja nakrátko umožňuje investorom uplatňovať iné, vhodnejšie stratégie. Ako už bolo uvedené vyššie, trhy majú tendenciu aj klesať. Ak očakávate korekciu alebo sa jednoducho domnievate, že ceny niektorých aktív budú klesať, predaj nakrátko je stratégia, ktorá vám za takýchto okolností umožňuje dosahovať zisky – je to v podstate jednoduché.

Tu je potrebné zdôrazniť, že investor nemusí nevyhnutne vlastniť aktívum, aby mohol vykonávať predaj nakrátko – slovo „predaj” môže byť pre niektorých začínajúcich obchodníkov zavádzajúce. V súčasnosti môžu investori niečo predať, aj keď dané aktívum nevlastnia, a otvoriť tak krátku pozíciu. Rozdielové zmluvy (CFD) sú finančným nástrojom, ktorý takéto obchodovanie umožňuje. Podobne, ak si kúpite CFD na akciu, v skutočnosti nevlastníte podkladový inštrument (akciu) – len stavíte na to, že jeho cena v budúcnosti vzrastie.

Účel predaja nakrátko

Shortovanie určitých cenných papierov slúži najmä na špekulatívne účely, keďže obchodníci veria, že cena z nejakého dôvodu klesne. Ak účastníci trhu predpokladajú, že cena určitého aktíva (akcie, burzového indexu, komodity atď.) klesne, otvárajú krátke pozície, aby profitovali z klesajúcich cien. Ako bolo vysvetlené vyššie, pri obchodovaní s CFD nie je potrebné vlastniť podkladový inštrument. Investori tiež niekedy môžu chcieť ísť do krátkej pozície, aby znížili svoje riziko, keďže otvorením krátkej pozície sa zabezpečia proti potenciálnym stratám pri vlastnenej investícii – vhodný príklad uvedieme neskôr.

Trhy, na ktorých môžete obchodovať s krátkymi pozíciami

V prípade CFD (kontrakty na vyrovnanie rozdielov) obchodníci nikdy nevlastnia podkladové aktívum. Preto každý kontrakt, ktorý je k dispozícii v ponuke XTB, môže byť predmetom krátkej pozície! Patria sem komodity ako zlato alebo ropa, indexy ako DE30 alebo US100, ale aj menové páry a jednotlivé akcie.

Kedy zvážiť krátku pozíciu?

Obchodníci sa zvyčajne rozhodujú na základe technickej alebo fundamentálnej analýzy. Hoci sa pod týmito názvami skrývajú rôzne stratégie, poďme sa pozrieť na niekoľko jednoduchých príkladov.

Fundamentálna analýza – obchodníci často zvažujú krátke pozície, keď vidia, že trh je príliš drahý. Príkladom môže byť nadpriemerný pomer ceny k zisku pre index ako US500 alebo býčí trh s ropou, ktorý bol naposledy dlhší, ako priemer v minulosti. Otvorením krátkej pozície obchodníci vyjadrujú svoj názor, že prehriaty trh sa v budúcnosti znormalizuje.

– obchodníci často zvažujú krátke pozície, keď vidia, že trh je príliš drahý. Príkladom môže byť nadpriemerný pomer ceny k zisku pre index ako US500 alebo býčí trh s ropou, ktorý bol naposledy dlhší, ako priemer v minulosti. Otvorením krátkej pozície obchodníci vyjadrujú svoj názor, že prehriaty trh sa v budúcnosti znormalizuje. Technická analýza – väčšina nástrojov technickej analýzy je rovnako dobrá pri hľadaní príležitostí na nákup a predaj. Uveďme si príklad v rámci klesajúceho kanála. Testovanie hornej hranice tohto kanála možno považovať za signál pokračovania medvedieho trendu. Obchodníci otvárajúci krátku pozíciu vyjadrujú svoj názor, že trend skutočne pokračuje.

V tomto prípade test hornej hranice klesajúceho kanála predznamenal pokračovanie poklesu cien STRIEBRA. Zdroj: xStation5

Príklady, ako otvoriť krátku pozíciu

1. príklad: DE30

Na úvod je potrebné poznamenať, že obchodná platforma XTB poskytuje prístup k širokej škále finančných inštrumentov. Dotknime sa niektorých hlavných trhov, ktoré umožňujú rôzne stratégie predaja nakrátko.

Začínajúc indexmi, obchodníci môžu chcieť vsadiť na to, že určité indexy budú rásť alebo klesať. Ak očakávate, že burzový index bude klesať, môžete shortovať CFD na indexy. Na otvorenie krátkej pozície by si obchodník mal vybrať vhodný objem a kliknúť na tlačidlo „predať” – okamžitá realizácia je najrýchlejším spôsobom, ako otvoriť akýkoľvek obchod. Červené tlačidlo vždy zobrazuje aktuálnu cenu, pri ktorej môžete vstúpiť do krátkej pozície.

Ak chcete shortovať burzový index, môžete kliknúť na tlačidlo „sell”, čím zadáte príkaz. Pri obchodovaní CFD kontraktov samozrejme nemusíte vlastniť žiadny podkladový inštrument. Zdroj: xStation5

Každý, kto má záujem o predaj nakrátko, nemusí vlastniť veľké množstvo peňazí, keďže CFD umožňujú obchodovanie s pákovým efektom. Obchodníci si preto môžu ľahko zvoliť objem, ktorý si môžu dovoliť. Treba si tiež uvedomiť, že používanie pákového efektu môže potenciálne zosilniť zisky, ale aj straty. Ak si však nie ste celkom istí, čo sú to indexy, odporúčame vám prečítať najprv náš článok s názvom Obchodovanie s indexmi – čo je to burzový index?.

2. príklad: Zlato

Investovanie do zlata sa často spája so zlatými tehličkami a mincami, ale v XTB môžu obchodníci obchodovať CFD na zlato aj vtedy, keď očakávajú pokles cien zlata.

Ak máte takéto podozrenie, pretože napríklad podľa vášho názoru boli predchádzajúce cenové nárasty príliš dynamické, máte možnosť shortovať trh so zlatom. Po otvorení krátkej pozície budete profitovať z poklesu cien zlata, ale v prípade rastu cien budete strácať.

Obchodníci môžu otvárať krátke pozície priamo prostredníctvom karty „Sledovanie trhu” v platforme xStation5. Stačí kliknúť na tlačidlo „Sell”. Zdroj: xStation5

3. príklad: EURUSD

Menové páry sú niekedy pre začínajúcich obchodníkov zložité, ale v skutočnosti sú skvelým príkladom toho, že krátke pozície sa v ničom nelíšia od dlhých pozícií, okrem ich smeru. Predstavte si, že vidíte silné údaje o priemyselnej výrobe z Nemecka a myslíte si, že to pomôže euru voči doláru. Ak je to tak, očakávate, že EURUSD vzrastie (viac dolárov za jedno euro) a môžete otvoriť dlhú pozíciu na EURUSD CFD. Čo však v prípade, že budúci mesiac bude správa o priemyselnej produkcii veľmi slabá a vy očakávate pokles eura voči doláru? Potom očakávate, že EURUSD pôjde nadol (menej dolárov za jedno euro) a môžete otvoriť krátku pozíciu na EURUSD CFD. Tieto pozície fungujú presne tak isto!

Predaj nakrátko je možný aj vďaka tlačidlu Click&Trade, ktoré nájdete v ľavom hornom rohu platformy xStation5. Zdroj: xStation5

Hedging prostredníctvom predaja nakrátko

Obchodovanie s krátkymi pozíciami je veľmi silný nástroj, pretože investorom umožňuje aj zabezpečenie ich portfólia. Vďaka tomu je predaj nakrátko mimoriadne užitočný v obdobiach neistoty, ktoré často sprevádzajú prudké výkyvy na trhu. Pozrime sa na dva rýchle príklady:

1. príklad: Predaj CFD na indexy ako zabezpečenie

Predstavme si, že investor vlastní niekoľko blue chip akcií z Nemecka. Hodnota jeho portfólia je približne 30 000 EUR. Investor má podozrenie, že sa blíži korekcia trhu, ale nechce tieto akcie predať. Na zabezpečenie portfólia by investor mohol použiť kontrakt CFD na index odrážajúci 30 najväčších nemeckých akcií. Otvorením krátkej pozície sa účinne neutralizuje dlhá pozícia investora. V tomto prípade by investor mohol použiť indexovú kalkulačku na posúdenie veľkosti pozície potrebnej na zabezpečenie portfólia: 0,08 lotu zodpovedá približne 30 000 EUR. Teraz, v prípade, že akcie z portfólia klesnú, by mal investor profitovať z krátkej pozície CFD. Spravidla bude akciové portfólio zabezpečené.

2. príklad: Predaj CFD na akcie ako zabezpečenie

Predstavme si, že investor vlastní 10 akcií Volkswagenu kótovaných na nemeckej burze. Výrobca automobilov sa chystá zverejniť svoju štvrťročnú správu a investor predpokladá, že výsledky spoločnosti by mohli výrazne zaostať za očakávaniami analytikov v dôsledku globálneho nedostatku čipov – v takomto prípade sa očakáva pokles cien akcií Volkswagenu. S cieľom zmierniť toto riziko môže investor buď predať svoje akcie, alebo shortovať akcie, a tak sa zabezpečiť proti riziku poklesu (napr. pomocou CFD na akcie). Shortovanie akcií účinne neutralizuje pozíciu investora. Ak by Volkswagen nesplnil očakávania týkajúce sa zisku a predaja, hodnota akcií vo vlastníctve investora by pravdepodobne klesla, ale zároveň by sa krátka pozícia investora stala ziskovou.

Ak to zhrnieme, krátke pozície na CFD sú zrkadlovým obrazom dlhých pozícií. Ak očakávate, že cena indexu, akcie alebo komodity klesne, môžete otvoriť krátku pozíciu – na obchodovanie pri poklese ceny nemusíte dané aktívum vlastniť!

Pokiaľ ide o účely zabezpečenia (hedging), investor by mal otvoriť krátku pozíciu na CFD na akcie Volkswagen. Zdroj: xStation5

Zhrnutie

Obchodovanie na krátko je obľúbenou stratégiou mnohých investorov, pretože im umožňuje profitovať z poklesu cien – a trhy klesajú naozaj často. V súčasnosti existuje široká škála príležitostí, pokiaľ ide o predaj nakrátko, keďže retailoví investori získali prístup k rôznym finančným inštrumentom vrátane CFD. Preto by sa malo o tomto riešení vedieť – vždy, keď máte podozrenie, že cena bude klesať, môžete ľahko otvoriť short pozíciu.



