Psychológia v obchodovaní

Obchodovanie nie je jednoduchá cesta, ako obchodník musíte byť pripravení na celý rad emócií, s ktorými sa môžete počas obchodovania stretnúť. Je krátka cesta od vzrušenia k smútku a od šťastia ku sklamaniu. Predstavte si, čo sa môže stať s Vašimi emóciami, keď obchod, ktorý bol v obrovskom zisku, padne za okamih do straty. Takáto situácia môže nastať pomerne často a tým ovplyvniť Váš postoj. Hlavným cieľom obchodníka je ovládanie jeho emócií a prísne dodržiavanie plánu, čo môže pomôcť minimalizovať účinky pozitívnych aj negatívnych emócií.

Sila mysle

Úspešní profesionálni obchodníci vedia, že ich najväčším nepriateľom je ich vlastná myseľ. Emócie strachu a chamtivosti sú silnejšie než akékoľvek trhové sily pri vytváraní straty. Nevyriešené problémy z minulosti obchodníka sa môžu objaviť, keď je obchodník unudený, vystrašený, znepokojený alebo premýšľa o niečom, čo mu môže nevedomky pripomínať zabudnuté udalosti. Psychológia obchodovania sa považuje za hlavnú otázku pri udržiavaní obchodnej kariéry. Z tohto dôvodu sa obchodníci, ktorí sa zaviazali k dlhodobému úspechu, učia vyrovnať sa so psychologickými a emocionálnymi problémami a pracujú na svojej sebadisciplíne. Táto práca je rovnako náročná ako fáza výskumu a vývoja v kariére obchodníka.

Tu sú typické úskalia emócií pri obchodovaní a ako s nimi bojovať

Nádej

Každý obchodník dúfa, že jeho obchody budú úspešné. Ale nádej môže byť zavádzajúca, najmä ak sa ceny začnú obracať proti Vám. Buďte si toho vedomí a držte sa stratégie. Keď sa ceny pohybujú spôsobom, ktorý dokazuje, že zdôvodnenie vstupu do obchodu bolo nesprávne, mali by ste sa radšej uzavrieť obchod za najlepšiu možnú cenu. Vždy existuje šanca, že taký obchod by sa mohol vrátiť späť do zisku, ale buďme úprimní, nie je to rozprávka – je lepšie uzavrieť obchod skôr, ako ho držať a sledovať, ako klesá na stop loss.

Strach

Báť sa vstúpiť do obchodu je pomerne bežné, zvlášť pre začiatočníkov. Väčšina obáv z obchodovania je obmedzená na oblasť straty. Ale musíte prijať, že straty sú pri obchodovaní nevyhnutné a mali by ste sa vyhnúť tomu, aby Vám strach zabránil získať dobrú obchodnú príležitosť. Pokiaľ sa budete aj naďalej báť obchodovania, skúste sa pozrieť na dlhšie časové rámce. Nezabudnite, že obchodovanie je o pravdepodobnosti – keď analyzujete trh, hľadáte potenciálny obchod, ktorý bude mať väčšiu šancu na úspech ako na porážku. Takže ak si nájdete takú príležitosť, prečo sa obávať? Stačí si dať šancu – ako bolo povedané, je väčšia šanca, že sa dostanete do zisku ako do straty.

Chamtivosť

To je možno najhoršia emócie pre niektorých obchodníkov. Chamtivosť Vás môže viesť k prenasledovaniu trhu, k strate, nadmernému obchodovaniu alebo k najhoršiemu, Vás presvedčí, aby ste nechali všetky taktiky stranou. Vytvorte si obchodný plán a držte sa ho. Niektorí obchodníci zistia, že neplní svoje vlastné pravidlá, ak si ich nenapíšu - tak môžete mať vždy pri každom otvorení novej pozície aj vizuálnu pripomienku.

Hore a dole

Ak trhy skutočne menia trendy a volatilitu v priebehu času, obchodníci nikdy nedosiahnu konca svojich učebných kriviek. Existujú obdobia, v ktorých sa trhové cykly menia a nové formácie ešte neboli osvojené. Pravdepodobne ide o obdobia sucha v ziskoch obchodníkov. Dôležité je prežiť tieto výkonnostné prepady prostredníctvom proaktívneho riadenia rizík, obozretného plánu úspor a odhodlania neškodiť si. Skvelým prognostikom dlhodobého obchodného úspechu je schopnosť pripraviť sa na nevyhnutne zlé časy, aj keď sú zárobky teraz dobré.

Obchodný plán môže byť pomocníkom

Obchodovanie môže byť náročné pre Vaše emócie. Najmä keď sa ceny pohybujú rýchlo a ste svedkami toho, že Vaše zisky alebo straty rýchlo kolíšu. Dopad na Vaše emócie môže viesť k impulzívnym obchodom, kde Vaše emócie prevažujú nad logikou alebo racionalitou. To je dôvod, prečo vytvorenie obchodného plánu môže byť mimoriadne užitočné, pretože Vám pomôže udržiavať Vaše sústredenie sa na svoju stratégiu pre každý obchod. Prečo? Predstavte si, že sa spoliehate na konkrétnu stratégiu, ktorá riadi Vaše rozhodnutia. V takej situácii otvoríte alebo uzavriete obchod iba vtedy, ak nastane určitá situácia. Teda len a len vtedy. Držte sa plánu, bude tak veľmi málo priestoru pre emócie.

Vynechajte z toho emócie

Najlepší spôsob, ako sa chrániť pred obchodnými emóciami, ktoré majú negatívny vplyv na Vaše rozhodnutie, je zaobchádzať s obchodovaním ako s podnikaním. Potrebujete vytvoriť podrobný obchodný plán a stratégiu pre každú pozíciu, ktorú zrealizujete a dodržiavať pravidlá svojho plánu. Dokonca aj tí najlepší obchodníci inkasujú stratové obchody. Je to súčasť života obchodníka. Najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť, keď utrpíte stratu, je poučiť sa z nej, neopakovať predchádzajúce chyby a prejsť k ďalšej potenciálnej príležitosti.