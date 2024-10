Riadenie rizík – kľúčové poznatky pre dlhodobých investorov

Čas čítania: 11 minute(s)

Krach na Wall Street alebo udalosť typu čierna labuť. Nie je otázkou „či“, ale skôr „kedy“ dôjde k ďalšej kríze. Bez povedomia o rizikách a ich riadení na ňu nikto nebude pripravený. Prečítajte si viac o riziku a stratégiách či technikách riadenia rizík, vďaka ktorým môžete byť pripravení.

Či už ide o investície do akcií, krypto, ETF alebo dlhopisov – vždy je investovanie o kontrole rizika. História ukazuje, že trhy sú nepredvídateľné. Z dlhodobého hľadiska sa môže stať takmer čokoľvek, pretože Wall Street zachváti panika alebo akcie danej spoločnosti klesnú. Ako sa predtým chrániť? Je to o investovaní, pri ktorom je riziko pod kontrolou.

Chcete posilniť svoje investičné portfólio proti potenciálnym rizikám? Riadenie investičných rizík je obrannou stratégiou v nepredvídateľnom svete finančných trhov. V článku sú popísané techniky a úvahy, ktoré by mal každý investor zvážiť. Budúcnosť je neznáma a s rizikom sa ťažko počíta.

Kľúčové poznatky

Pochopenie investičných rizík je kľúčové pre efektívne riadenie rizík a riadenie finančných trhov. Udalosť typu čierna labuť ovplyvňuje predstavy investorov.

Krach na Wall Street môže nastať takmer kedykoľvek a riziko je súčasťou špekulácií a investovania od začiatku obchodovania.

Neistá budúcnosť signalizuje investorom, že riadenie rizík je kľúčovou metódou na prekonanie priemernej výkonnosti trhu v dlhodobom horizonte.

Investori, ktorí dosahujú najlepšie výsledky, sú niekedy tí, ktorí nesú najvyššie riziko. Ako je to ale v dlhodobom horizonte? Budú mať každý rok rovnako dobré výsledky?

Tolerancia investora k riziku sa odvíja od faktorov, ako sú investičné ciele, časový horizont a osobné pohodlie pri vyššej volatilite.

Stratégia riadenia rizík, vrátane diverzifikácie, zaistenia, vyváženia portfólia a sledovania rizikovo upravených ukazovateľov výkonnosti, sú zásadné pre plavbu po nepredvídateľných vodách finančných trhov.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Z dlhodobého hľadiska je akciový trh korelovaný s hospodárskym rastom. Ako vidíme vyššie, americký HDP rastie od 80. rokov 20. storočia, a to vynikajúcim tempom. Silná ekonomika znamená zdravých spotrebiteľov s vyššími príjmami – to je pozitívny faktor pre marže a zisk firiem. Napriek tomu sa kvôli cyklickosti a nepredvídateľným udalostiam niekedy akcie vyvíjajú zle a sentiment je veľmi slabý. Zdroj: XTB Research

Riziká a ich riadenie

Investičné riziko znamená možnosť finančnej straty alebo nedostatočnej výkonnosti investície v dôsledku rôznych faktorov, ako sú:

Volatilita trhu (paniky na akciových trhoch, atď.)

Ekonomické zmeny (napr. makroekonomické údaje, úrokové sadzby).

Otázky týkajúce sa spoločnosti alebo komodít (napr. cyklus ponuky a dopytu).

Nepredvídateľné náhodné udalosti (napr. vojny, zlyhania, prírodné katastrofy, udalosti typu „čierna labuť“).

Riadenie rizík zahŕňa proces identifikácie, hodnotenia a zmierňovania potenciálnych rizík s cieľom chrániť investície a minimalizovať vplyv nepriaznivých udalostí na finančné ciele. Jeho cieľom je vyvážiť riziko a odmenu zavedením stratégií, ktoré znižujú neistotu a zvyšujú pravdepodobnosť dosiahnutia požadovaných výsledkov. Profesionálne riadenie rizík vyžaduje kontrolu emócií.

Porozumenie riziku

Pohyb na finančných trhoch sa podobá plavbe v neznámych vodách. Pod hladinou číha rad rizík, z ktorých každé môže narušiť vašu cestu. Pochopenie týchto rizík je prvým krokom k vytýčeniu bezpečnejšieho kurzu. V prvom rade existuje niekoľko základných pravidiel riadenia rizík, ako napr.

Neinvestujte viac, než môžete stratiť, a nikdy neinvestujte za vypožičané peniaze.

Investujte čiastku, ktorá neovplyvní vašu psychiku a umožní vám cítiť sa pohodlne napriek výkyvom na trhu.

Snažte sa nevstupovať do extrémnych fáz trhových rastov a paník, keď investori obvykle robia chyby alebo sú nútení predávať či nakupovať.

Ovládajte svoje emócie a nehnevajte sa na seba v období prehier. Trhy sú ťažko predvídateľné av krátkodobom horizonte ovplyvňuje ceny aktív množstvo nepredvídateľných faktorov.

Tu je niekoľko hlavných kategórií rizík, na ktoré treba dávať pozor:

Trhové riziko : riziko straty peňazí v dôsledku zmien na celkovom trhu.

: riziko straty peňazí v dôsledku zmien na celkovom trhu. Úverové riziko : riziko straty peňazí v dôsledku zlyhania dlžníka.

: riziko straty peňazí v dôsledku zlyhania dlžníka. Riziko likvidity : riziko, že nebudete môcť rýchlo a za primeranú cenu kúpiť alebo predať investíciu.

: riziko, že nebudete môcť rýchlo a za primeranú cenu kúpiť alebo predať investíciu. Inflačné riziko : riziko straty kúpnej sily v dôsledku rastu cien.

: riziko straty kúpnej sily v dôsledku rastu cien. Menové riziko: riziko straty peňazí v dôsledku kolísania výmenných kurzov, známe tiež ako kurzové riziko.

Dôležité: Nezabudnite, že americký Federálny rezervný systém je dôležitý. Je to niečo ako špecifický typ vlády. Ovplyvňuje akciové a zahraničné trhy aj dlh. Obdobia očakávaného poklesu sú všeobecne ovplyvnené dôsledkami menovej politiky. Podniky aj spravované fondy sú veľmi závislé na výpožičných nákladoch a vzťahu ekonomiky k úrokovým sadzbám.

10 kľúčových dôležitých aspektov riadenia rizík

Zameraním sa na nasledujúce aspekty riadenia rizík môžu investori lepšie chrániť svoje investície a zvýšiť svoje šance na dosiahnutie dlhodobého finančného úspechu.

Uvedomenie si potenciálnych nebezpečenstiev alebo neistôt, ktoré by mohli ovplyvniť vaše investície, ako sú výkyvy na trhu, ekonomické zmeny alebo problémy špecifické pre danú spoločnosť. Posúdenie rizika prostredníctvom vyhodnotenia pravdepodobnosti a potenciálneho dopadu každého identifikovaného rizika na vaše investície. To pomáha určiť priority, na ktoré riziká sa zamerať a ako ich riešiť. Pochopenie tolerancie k riziku, kedy si uvedomíte, akú mieru neistoty vo svojich investíciách môžete pohodlne zvládnuť bez toho, aby ste sa cítili znepokojení alebo činili unáhlené rozhodnutia. Stanovenie investičných cieľov znamená jasné vymedzenie cieľov investovania, ako je rast, príjem alebo zachovanie kapitálu, podľa ktorých sa budete riadiť pri rozhodovaní o riadení rizík. Diverzifikácia rozprestretím investícií do rôznych tried aktív, odvetví alebo zemepisných oblastí, aby sa znížil dopad jednotlivých rizík na vaše celkové portfólio. Tiež nákup nekorelovaných aktív môže zvýšiť šance na výnosy upravené o riziko. Výskum pomocou komplexnej analýzy potenciálnych investícií, vrátane základných údajov o spoločnosti, trendov v odvetví a podmienok na trhu, aby ste mohli robiť informované rozhodnutia. Sledovanie portfólia prostredníctvom sledovania investícií a vývoja na trhu s cieľom identifikovať prípadné zmeny alebo nové riziká, ktoré môžu v priebehu času nastať. Zostať informovaný znamená byť informovaný o finančných správach, ekonomických ukazovateľoch a regulačných zmenách, ktoré by mohli ovplyvniť investičnú stratégiu. Prispôsobenie sa zmenám a múdra flexibilita; ochota upraviť investičnú stratégiu podľa toho, ako sa vyvíjajú podmienky na trhu alebo sa objavujú nové riziká.

5 rád pre dlhodobých investorov

Diverzifikácia portfólia: Rozložte svoje investície do rôznych tried aktív, odvetví a zemepisných oblastí, aby ste znížili dopad jednotlivých rizík na svoje portfólio. To pomáha znižovať riziko výrazných strát z jednotlivých držaných aktív.

Zamerajte sa na základy: Investujte do spoločností so silnými základmi, ako sú dobré finančné výsledky, udržateľné konkurenčné výhody a kompetentné manažérske tímy. Uprednostňujte dlhodobý rastový potenciál a vyhýbajte sa špekulatívnym investíciám, ktoré sa riadia krátkodobými trhovými trendmi.

Zostaňte disciplinovaní: Dodržujte svoju investičnú stratégiu a vyvarujte sa impulzívnych rozhodnutí na základe krátkodobých výkyvov na trhu. Zachovajte si dlhodobú perspektívu a odolajte nutkaniu prehnane reagovať na dočasné výkyvy alebo šumy na trhu.

Čas od času si portfólio prezrite: Pravidelne preskúmavajte svoje investície, aby ste sa uistili, že zodpovedajú vašim dlhodobým finančným cieľom a tolerancii k riziku. V prípade potreby zmeňte rovnováhu svojho portfólia, aby ste zachovali diverzifikáciu a zohľadnili prípadné zmeny trhových podmienok alebo osobných okolností.

Udržujte nižšie investičné náklady: Minimalizujte investičné náklady, ako sú poplatky, provízie a dane, pretože tie môžu v priebehu času znižovať vaše výnosy. Zvážte nízkonákladové indexové fondy alebo fondy obchodované na burze (ETF) pre širokú expozíciu na trhu za nižšie náklady.

5 rád pre krátkodobých investorov

Správa veľkostí pozícií : Obmedzte veľkosť svojich pozícií na malé percento celkového portfólia, aby ste zmiernili dopad jednotlivých nepodarených obchodov. Vyvarujte sa riskovaniu príliš veľkého kapitálu na jeden obchod, pretože pri krátkodobom obchodovaní môžu straty rýchlo narastať.

: Obmedzte veľkosť svojich pozícií na malé percento celkového portfólia, aby ste zmiernili dopad jednotlivých nepodarených obchodov. Vyvarujte sa riskovaniu príliš veľkého kapitálu na jeden obchod, pretože pri krátkodobom obchodovaní môžu straty rýchlo narastať. Nastavenie obranných príkazov : Pomocou príkazov stop-loss môžete automaticky predať cenný papier, ak dosiahne vopred stanovenú cenovú úroveň, a obmedziť tak potenciálne straty pri stratových obchodoch. Zavedenie stop-loss príkazov pomáha s disciplínou a zabraňuje emotívnemu rozhodovaniu.

: Pomocou príkazov stop-loss môžete automaticky predať cenný papier, ak dosiahne vopred stanovenú cenovú úroveň, a obmedziť tak potenciálne straty pri stratových obchodoch. Zavedenie stop-loss príkazov pomáha s disciplínou a zabraňuje emotívnemu rozhodovaniu. Držte sa plánu : Vypracujte si jasný obchodný plán s vopred definovanými vstupnými a výstupnými bodmi, pomerom rizika a výnosu a cieľovými ziskami. Svojho plánu sa dôsledne držte a neodchyľujte sa od neho na základe emócií alebo impulzov.

: Vypracujte si jasný obchodný plán s vopred definovanými vstupnými a výstupnými bodmi, pomerom rizika a výnosu a cieľovými ziskami. Svojho plánu sa dôsledne držte a neodchyľujte sa od neho na základe emócií alebo impulzov. Buďte informovaní : Informujte sa o novinkách na trhu, zverejňovaných ekonomických dátach a kľúčových technických ukazovateľoch, ktoré sú dôležité pre vašu obchodnú stratégiu. Dobrá informovanosť vám pomôže robiť informované rozhodnutia a rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu.

: Informujte sa o novinkách na trhu, zverejňovaných ekonomických dátach a kľúčových technických ukazovateľoch, ktoré sú dôležité pre vašu obchodnú stratégiu. Dobrá informovanosť vám pomôže robiť informované rozhodnutia a rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam na trhu. Riadenie rizík v praxi: Udržujte priaznivý pomer medzi rizikom a výnosom a uprednostňujte zachovanie kapitálu obmedzením výšky rizika na obchod. Vyhnite sa honbe za stratami alebo nadmernému zadlžovaniu pozícií, pretože toto správanie môže viesť k značným stratám pri krátkodobom obchodovaní.

Riziko a odmena

Pomer rizika a odmeny

Pomer rizika a výnosu je jednoduchý, ale účinný koncept používaný pri investovaní a riadení rizík. Nejedná sa o investičný svätý grál, ale meria potenciálny výnos z investície v pomere k výške podstupovaného rizika. Tu je jednoduché vysvetlenie:

Predstavte si, že zvažujete dve rôzne investičné príležitosti: Investície A a investície B.

Investícia A ponúka možnosť vysokého výnosu, ale je spojená s vyššou mierou rizika.

Investícia B ponúka nižší potenciálny výnos, ale je spojená s nižšou mierou rizika.

Pomer rizika a výnosu vám pomôže posúdiť, ktorá investičná príležitosť je atraktívnejšia, a to na základe porovnania potenciálnej odmeny a miery rizika. Napríklad, ak investícia A ponúka potenciálny výnos 20 % pri miere rizika, ktorá vám vyhovuje, zatiaľ čo investícia B ponúka potenciálny výnos 10 % pri minimálnom riziku. Potom by ste pre každú investíciu vypočítali pomer rizika a výnosu:

Pri investícii A by pomer rizika a výnosu bol 20 % potenciálneho výnosu vydelený úrovňou rizika.

Pre investíciu B by pomer rizika a výnosu bol 10 % potenciálneho výnosu vydelený úrovňou rizika.

Vyšší pomer rizika a výnosu naznačuje, že potenciálny výnos prevažuje nad mierou podstupovaného rizika, čo robí investíciu atraktívnejšou. Naopak nižší pomer rizika a výnosu naznačuje, že potenciálna odmena nemusí ospravedlniť mieru rizika.

Pomer rizika a výnosu nakoniec pomáha investorom robiť informované rozhodnutia tým, že zvažuje potenciálne zisky a straty spojené s investičnou príležitosťou. Je to základný nástroj riadenia rizík, ktorý investorom umožňuje posúdiť kompromis medzi rizikom a výnosom a vybrať investície, ktoré zodpovedajú ich cieľom a tolerancii k riziku.

Tolerancia rizika

Rovnako ako je každá loď konštruovaná tak, aby odolala rôzne silnej búrke, má každý investor inú mieru rizika, ktorú je ochotný akceptovať. To je vaša tolerancia k riziku. Utvára ju mnoho faktorov, od vašich finančných cieľov, životných podmienok, zdravia a vzťahov až po vaše investičné skúsenosti. Posúdenie vašej tolerancie k riziku a identifikácia rizík sa podobá pochopeniu schopností vašej lode, čo je zásadný krok predtým, než sa vydáte na investičné more.

Investičné ciele

Vaše investičné ciele sú vašim kompasom, ktorý vás vedie po mori investícií. Či už plávate do dôchodku, sporíte na bývanie alebo hromadíte majetok, tieto ciele určujú vašu toleranciu k riziku. Určujú, aké agresívne alebo konzervatívne musíte byť, a riadi vaše portfólio v pokojných vodách aj na rozbúrenom mori.

Časový horizont

Dĺžka vašej investičnej cesty, teda váš časový horizont, je ďalším rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim vašu toleranciu k riziku. Krátkodobí investori, podobní námorníkom na krátke vzdialenosti, často dávajú prednosť bezpečnejším a konzervatívnejším investíciám. Naproti tomu tí, ktorí sa vydávajú na dlhodobú plavbu, majú výhodu času, čo im umožňuje prečkať trhové búrky, získať expozíciu voči väčšiemu riziku v snahe dosiahnuť vyššie výnosy.

Osobné pohodlie

Na investičnom mori je váš osobný komfort s neistotou a volatilitou ako vaše morské nohy. Je to psychologický faktor, ktorý zohráva zásadnú úlohu pri určovaní vašej tolerancie k riziku. Niektorí investori dokážu prečkať trhové búrky bez toho, aby stratili rovnováhu, zatiaľ čo iní dávajú prednosť pokojnejším vodám. Pochopenie vašej osobnej úrovne komfortu pri investičných rizikách je pre hladkú plavbu kľúčové.

Ako riadiť riziká?

Keď sa stanete skúsenými námorníkmi vo svete investovania, môžete používať pokročilé techniky riadenia rizík, aby ste sa lepšie orientovali na finančných moriach. Tieto techniky vám podobne ako sofistikovaný navigačný systém pomôžu vyhnúť sa potenciálnym rizikám a využiť príležitosti. Poďme si niektoré z týchto techník preskúmať.

Stratégia zaistenia

Zaisťovacie stratégie sú ako poistenie pre vašu investičnú plavbu. Zahŕňajú použitie finančných nástrojov, ako sú futures, na ochranu pred potenciálnymi stratami. Je to podobné, ako keď si poistíte svoj náklad; pokiaľ vás zasiahne búrka a vy o časť nákladu prídete, poistenie vám pomôže stratu zmierniť.

Vyváženie portfólia

Rebalancovanie portfólia je ako úprava plachiet pre udržanie kurzu. Zahŕňa úpravu vašich investičných stratégií tak, aby zodpovedali vášmu cieľovému rozloženiu aktív. Najmä pokiaľ vás prúdy trhových podmienok vychýlia z kurzu. Pravidelné rebalancovanie zaisťuje, že ste na správnej ceste k dosiahnutiu svojho investičného cieľa.

Metriky výkonnosti s ohľadom na riziko

Výkonnostné ukazovatele s ohľadom na riziko sú ako navigačné nástroje, ktoré vám pomáhajú posúdiť rizikovosť vašej plavby. Metriky, ako je Sharpeho pomer a Treynorov pomer, vám pomáhajú vyhodnotiť riziko, ktoré vaše investície nesú, v porovnaní so základným ukazovateľom investícií s nízkym rizikom. Sú vám vodítkom pri prijímaní informovaných rozhodnutí o vašom investičnom kurze.

Diverzifikácia

Ako hovorí staré príslovie: „Nevkladajte všetky vajcia do jedného košíka.“ V investičných termínoch to znamená diverzifikáciu. Ide o kľúčovú stratégiu riadenia rizík, ktorá spočíva v rozložení vašich investícií do celého radu produktov a trhov, čím sa znižuje závislosť na výkonnosti jednej investície. Predstavte si to ako plavbu s flotilou loďou namiesto jednej, ktorá vám poskytuje rezervu proti prípadným stratám. Nezabudnite však, že diverzifikácia môže tiež obmedziť vaše potenciálne investičné zisky.

Alokácia aktív

Alokácia aktív je ako rozdeľovanie nákladu medzi flotilu lodí, čo je zásadný postup pri riadení investičného rizika. Rôzne typy nákladu (investícií) so sebou nesú rôzne riziká a výnosy. Napríklad akcie môžu byť rizikové, ale ponúkajú vysoké výnosy, zatiaľ čo dlhopisy sú stabilné s miernymi výnosmi.

Spôsob rozdelenia nákladu (alokácia aktív) by mal odrážať vašu toleranciu k riziku a investičné ciele.

Diverzifikácia odvetvia

Diverzifikácia odvetvia sa podobá rozloženiu flotily na rôzne obchodné trasy. Každý sektor, rovnako ako každá trasa, má svoje vlastné príležitosti a výzvy. Diverzifikáciou investícií do rôznych sektorov znižujete expozíciu voči rizikám špecifickým pre jednotlivé sektory a chránite svoj vozový park pred prepadmi v jednotlivých odvetviach.

Geografická diverzifikácia

Geografická diverzifikácia je ako plavba flotily do rôznych regiónov a krajín. Rovnako ako majú rôzne regióny rôzne obchodné príležitosti a riziká, majú aj rôzne trhy svoje jedinečné ekonomické podmienky a riziká. Globálnym investovaním môžete svoje portfólio chrániť pred rizikami špecifickými pre jednotlivé krajiny a podieľať sa na príbehoch rastu rôznych ekonomík, vrátane svetovej ekonomiky.

Analýza trhu

V tomto prípade je analýza trhu ako štúdium počasia a morských prúdov. Informovanosť o trhových trendoch, ekonomických ukazovateľoch a priemyselnej výrobe vám pomôže predvídať zmeny a robiť informovanejšie investičné rozhodnutia. Je to ako vedieť, kedy sa blíži búrka alebo kedy je vietor priaznivý pre plavbu.

Úprava investičných stratégií je ako zmena kurzu na základe meniacich sa poveternostných podmienok a morských prúdov. Zahŕňa zohľadnenie zmien osobnej tolerancie k riziku, finančných cieľov a trhových podmienok. Rovnako ako sa dobrý námorník prispôsobuje moru, tak sa dobrý investor prispôsobuje trhu.

Zhrnutie

Riadenie rizík v investíciách je proces identifikácie, hodnotenia a zmierňovania potenciálnych rizík. Investori tak robia za účelom ochrany kapitálu a dosiahnutia investičných cieľov. Zahŕňa pochopenie rôznych typov rizík, ktoré môžu ovplyvniť investície, ako je trhové riziko, úverové riziko, riziko likvidity a operačné riziko.

Pochopenie rizika je základom ako pre aktívnu správu financií, tak pre dlhodobé pasívne investície. Investori by si mali uvedomiť, že akcie, komodity a kryptomeny sú trhy riadené aukciami, ktoré podporujú paniku a eufóriu, čo nakoniec vedie k podhodnoteniu a nadhodnoteniu aktív.