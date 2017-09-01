V tejto lekcii sa dozviete:
- Ktoré 3 návyky Vám pomôžu pri riadení Vašich pozícií
- Prečo sú Stop Loss a Take Profit rozhodujúce pri riadení pozícií
- Prečo by technickí obchodníci mali sledovať aj ekonomický kalendár
Riadenie pozícií
Obchodovanie na forexovom trhu je podobné ako šoférovanie auta: nájdenie toho vhodného je len začiatok. Ak chcete kúpiť auto, urobíte si najskôr prieskum, na základe ktorého vyberiete to najvhodnejšie pre Vás. To isté sa dá povedať o investovaní a obchodovaní - robíte prieskum a analýzu s cieľom nájsť inštrument a jeho smerovanie, ktoré môže priniesť zisky. Hľadanie auta alebo obchodu je však len začiatok. Ak neviete, ako šoférovať, môžete mať na ceste do cieľa nehodu. Ak neviete, ako svoj obchod spravovať a riadiť, môžete skončiť so stratou aj napriek tomu, že ste vykonali čo najkomplexnejšiu analýzu a našli ste obchod s najväčším potenciálom.
Dodržiavanie pravidiel
Môže to byť trochu prekvapujúce, ale neexistuje žiadne univerzálne pravidlo, ako riadiť otvorenú pozíciu. Prečo? Pretože každý obchodník, každá stratégia a každý obchod je iný. Mohli by sme však zdôrazniť 3 návyky, ktoré Vám pomôžu správne riadiť Vašu pozíciu:
- Udržiavajte otvorenú myseľ a buďte trpezliví
- Sledujte trh
- Vylepšujte svoj plán
Teraz sa pozrieme na jednotlivé pravidlá a ukážeme si, ako by ste ich mohli použiť vo svojom obchodnom pláne.
Udržiavajte otvorenú myseľ a buďte trpezliví
Existujú dva atribúty, ktoré by mohli viesť k rýchlemu koncu Vášho obchodného účtu - nedostatočná trpezlivosť a obmedzený pohľad. Trpezlivosť je dôležitá pri vstupe do obchodu, ale aj pri riadení otvorenej pozície. Váš obchod zvyčajne nedosiahne zisk za pár minút po otvorení. Niekedy budete musieť čakať týždne alebo dokonca mesiace, kým obchod dosiahne cieľovú úroveň (všetko však závisí od Vašej stratégie). Predstavme si dlhú pozíciu na EURUSD. Rozhodli ste sa vstúpiť do tohto obchodu, pretože si myslíte, že EUR ponúka lepšiu hodnotu ako USD. Pohyb je založený hlavne na fundamentoch, takže viete, že menovému páru bude pohyb na Vami predpokladanú úroveň trvať dlhšie. Musíte byť teda trpezliví. Ostatným obchodníkom môže trvať týždne alebo mesiace, kým si uvedomia, že trh má rastúci potenciál, takže sa nebojte a
...majte otvorenú myseľ. Prečo? Pretože globálna ekonomika sa mení a vyvíja rovnako ako trh. V našom príklade sme spomenuli obchod na EUR/USD založený na fundametoch. Ale čo keď sa európska ekonomika spomalí a ekonomika USA naopak zrýchli? Budete držať otvorenú svoju pozíciu podľa pôvodného obchodného plánu? Zrejme to nebude najvhodnejšie riešenie. Obchodník by mal mať otvorenú myseľ a byť pri riadení svojich obchodov flexibilný. To však neznamená, že musíte byť úplne spontánni a prestať úplne dodržiavať svoj pôvodný obchodný plán. Jediné, čo musíte urobiť, je upraviť svoj obchodný plán na základe faktorov, ktoré sa zmenili od vstupu do obchodovania.
Pozrime sa na ďalší príklad, tentokrát technický. Povedzme, že ste si na USDJPY všimli pekný dvojitý vrchol. Rozhodli ste sa vstúpiť do predajnej pozície, pretože ide o jeden z najobľúbenejších reverzných signálov. Následne ste čakali, že cena klesne, ale aj po niekoľkých obchodných dňoch vidíte, že je cena blízko miesta otvorenia obchodu. Váš pôvodný plán teda nebol splnený. Budete sa stále držať pôvodnej myšlienky a riskovať stratu alebo minimálny zisk? Určite je pravdou, že neexistuje žiadne zlaté pravidlo, ako sa správať v takejto situácii. Ako obchodník teda musíte mať otvorenú myseľ a byť pružný v prístupe k obchodovaniu. To je kľúčová časť riadenia otvorenej pozície.
Sledujte trh
Či už sú Vaše obchody založené na technickej analýze, fundamentálnej analýze, alebo na kombinácii oboch, nemôžete zabúdať na to, že trh je potrebné neustále sledovať. To je potrebné hlavne kvôli dôsledkom ekonomických správ, ktoré by mohli ovplyvniť cenový vývoj. Zatiaľ čo mnohé údaje sú pre trh pomerne neutrálne, iné môžu meniť dlhodobý trend. Nie je možné ignorovať udalosti, akými sú napríklad stretnutia centrálnych bankárov alebo rôzne iné údaje. Môže ísť napríklad o NFP, ktoré je potrebné sledovať, aj keď sa primárne zameriavate na technickú analýzu.
Vráťme sa k nášmu predchádzajúcemu príkladu. Na USDJPY ste našli pekný dvojitý vrchol a rozhodli ste sa vstúpiť do predajnej pozície. Následne sa však zídu hlavní predstavitelia FEDU a dajú trhu jasnú správu, že budú zvyšovať úrokové sadzby s tým, že sa tak udeje už v najbližších mesiacoch. Trh však nebol pripravený na takéto správy. Čo sa teda stane? USDJPY vystrelí smerom nahor a dvojitý vrchol je prerazený opačným smerom. Budete stále držať svoju pozíciu alebo budete akceptovať stratu (ak ešte nebol zasiahnutý Stop Loss)?
Krátka, ale jednoduchá rada: Nezabudnite vždy venovať pozornosť potenciálnym signálom a udalostiam na trhu, ktoré by mohli zmeniť smer trhu, na ktorom máte otvorený obchod. Nezabudnite na svoju pozíciu – pozrite sa na trh a sledujte, či sa stane niečo, čo by mohlo zmeniť smer Vášho obchodu.
Buďte schopní vylepšiť svoj plán
Každý obchodník môže mať svoju ideálnu obchodnú stratégiu, vďaka ktorej bude jeho obchodný systém ziskový. To však neznamená, že obchodník nemôže optimalizovať svoje vstupy a veľkosť pozícií. Nezabúdajte, že kľúčovou úlohou je ochrana Vášho kapitálu, a to by mal byť hlavný cieľ každého obchodníka.
Ak sa jeden alebo dva faktory z Vášho obchodného plánu nevyvíjajú požadovaným spôsobom, ale myslíte si, že myšlienka Vašej stratégie môže prinášať zisky, budete možno chcieť upraviť veľkosť svojich pozícií. Všetko, čo musíte urobiť, je znížiť riziko zmenšením objemu Vášho obchodu. Napríklad, ak ste na EUR/USD otvorili 2 loty, môžete polovicu pozície uzatvoriť. To nielenže zníži Vaše riziko, ale poskytne Vám to šancu aj na ďalšiu obchodnú príležitosť. V súčasnej dobe má každá obchodná platforma vstavanú možnosť uzatvorenia časti Vášho obchodu, takže nejde o žiadny zložitý zásah.
Ale čo ak sa všetko vyvíja správnym smerom? Čo ak je Váš zisk stále väčší a väčší? Je čas uzavrieť obchod? Ale počkajte ... obchodník by mal byť trpezlivý! Tak čo by ste mali robiť? Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Každý obchodník bude konať inak, ak sa jeho pozície budú dostávať do zisku alebo straty. Preto Vám presne nepovieme, čo máte robiť. Povieme Vám však, čo by ste mohli urobiť. Ak sa vývoj na trhu ukáže ako lepší, než ste očakávali, môžete zvážiť úpravu Stop Lossu alebo realizovať čiastočný zisk. Predstavme si, že ste kúpili EURUSD na úrovni 1,10 so Stop Lossom na úrovni 1,09 a Take Profitom na 1,14. Pár rýchlo vzrástol na 1,12. Čo teraz? Môžete napríklad uzavrieť polovicu pozície (ako v prvom príklade), ale môžete tiež presunúť Stop Loss na vstupný bod, konkrétne na úroveň 1,10. Pokiaľ menový pár začne klesať, Váš kapitál bude takýmto spôsobom ochránený. Ďalšou možnosťou je presun Stop Lossu na vyššiu úroveň. V takomto prípade realizujete zisk aj vtedy, keď trh úplne obráti svoj smer.
Pri obchodovaní tiež môžete použiť pokyn "Trailing Stop". Trailing Stop je určený na zníženie strát pri pohybe trhu proti Vám, ale v prípade, že trh ide Vašim smerom, Trailing Stop sa posúva na vstupnú úroveň alebo úroveň zisku. Zvyčajne musíte takéto kroky realizovať ručne, ale pomocou Trailing Stopu bude takýto posun automatický. Ide o naozaj užitočný nástroj, najmä keď sa ceny výrazne menia alebo keď z nejakého dôvodu nemôžete sledovať trh. Dôležité je však spomenúť, že realizácia Stop Lossu závisí od aktuálnych podmienok na trhu.
Umenie obchodovania
Ako vidíte, otvorenie obchodu a nastavenie Stop Lossov nie je koniec obchodu - je to len začiatok. Obchodník, rovnako ako vodič vozidla, by mal vedieť, ako riadiť svoju pozíciu. Navyše možno povedať, že správne riadenie otvorenej pozície je ťažšie ako otvorenie obchodu. Je to preto, že musíte pozorovať, analyzovať a udržiavať kontakt s trhom. Musíte reagovať na to, čo sa deje v grafe a v globálnej ekonomike. Existuje mnoho rôznych stratégií, ako to urobiť. Musíte však pamätať na jednu kľúčovú vec - mať otvorenú myseľ, byť trpezliví, ale aj flexibilní. To všetko je potrebné pre správne riadenie Vašich obchodov.
