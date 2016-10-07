Čo je to spread?
- Spread predstavuje rozdiel medzi nákupnou (ask) a predajnou (bid) cenou finančného inštrumentu.
- Spead je jedným z hlavných nákladov na obchodovanie.
- Čím nižší je spread, tým nižšie sú náklady na obchod.
- V ponuke XTB nájdete oba typy spreadov – fixné aj variabilné – takže sa môžete rozhodnúť, ktorý typ účtu najviac vyhovuje Vášmu obchodnému štýlu a stratégii.
Spread finančného nástroja predstavuje rozdiel medzi nákupnou (ask) a predajnou (bid) cenou inštrumentu. Pri zdávaní obchodu na trhu je spread zároveň hlavným nákladom na pozíciu. Čím je spread nižší, tým nižšie sú náklady na obchodovanie. Naopak, čím je spread väčší, tým je obchod nákladnejší. Spread tiež môžeme chápať ako minimálny pohyb, ktorý musí trh urobiť vo Váš prospech, aby ste mohli začať zarábať.
Napríklad, povedzme, že kurz menového páru EURUSD je kótovaný s nákupnou cenou 1.0984 a predajnou cenou 1.0983. Spread teda určíme odpočítaním hodnoty 1.0983 od 1.0984, čo predstavuje 1 pip.
Ak teda otvoríte obchod na trhu EURUSD a cena sa pohne aspoň o 1 pip vo Váš prospech, je to okamih, od ktorého začína Vaša pozícia generovať zisk. Spread je tiež dôvod, prečo pri zadaní nového obchodu v poli zisk v obchodnej platforme začínate s miernou stratou.
Ako určiť spread v platforme xStation?
V prípade, že využívate platformu MT4, vypočítali by ste si hodnotu spreadu spôsobom uvedeným vyššie. V rámci platformy xStation však môžete využiť integrovanú kalkulačku, ktorá Vám okamžite vypočíta náklady na spread v závislosti od veľkosti pozície. V príklade nižšie môžete vidieť, že pre 1 lot EURSD predstavuje spread hodnotu 6.24 EUR.
