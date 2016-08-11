Čo sú to pokyny Stop Loss a Take Profit?
● Pokyny Stop Loss a Take Profit sú funkcie, ktoré sú dostupné na väčšine obchodných platforiem. Tieto pokyny chránia zisky alebo limitujú straty podľa nastavených úrovní.
● Sú dôležitými nástrojmi, ktoré pomáhajú riadiť riziko a eliminovať emócie.
● Vo väčšine prípadov sú pokyny Stop Loss a Take Profit realizované automaticky na zadaných hodnotách, takže nemusíte sledovať a manuálne uzatvárať obchody.
● XTB kalkulačka Vám pomôže pri nastavovaní pokynov Stop Loss a Take Profit podľa Vášho štýlu obchodovania a riadenia rizika
Ako umiestňovať pokyny Stop Loss & Take Profit
Existujú rôzne možnosti nastavovania pokynov Stop Loss a Take Profit v obchodnej platforme xStation. Najpodrobnejšie možnosti sa nachádzajú v objednávkovom okne v zabudovanej kalkulačke.
Po výbere trhu, objemu a smeru Vášho obchodu môžete nastaviť pokyny Stop Loss a Take Profit na základe:
- Zvolenej úrovne trhu
- Pipov
- Nominálnej hodnoty
V príklade vyššie môžeme vidieť Stop Loss vo vzdialenosti 20 pipov, ktorý je nastavený na trhu EUR/USD pri nákupnej objednávke o veľkosti 1 lotu.
V tomto prípade bol pokyn Stop Loss zadaný na úroveň 1.10563 a ak cena túto úroveň dosiahne, obchod bude automaticky uzatvorený so stratou 180.60 EUR.
V závislosti na Vašom postoji k riziku môžete nastaviť Stop Loss podľa Vašich potrieb bez nutnosti manuálnych výpočtov. Rovnaký princíp platí pri pokyne Take Profit, ktorý uzatvorí obchod so ziskom na požadovanej úrovni, keď bude táto úroveň dosiahnutá.
Pokiaľ ste nezadali Stop Loss alebo Take Profit pri otváraní obchodu, stále je možné tieto pokyny zadať, a to v okne ,, Otvorené pozície".
Pokyny zadáte tak, že pri konkrétnom obchode kliknete na znamienko ,,+" v stĺpcoch s názvom SL alebo TP, podľa toho, ktorý pokyn chcete zadať. Po zadaní môžete vidieť nastavený pokyn v závislosti na cene, pipoch alebo nominálnej hodnote.
Pozrite sa na video Money Management a zistite, aké sú zásady pre riadenie rizika pri obchodovaní.
Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup – ako si vybrať?
Obchodovanie s kryptomenami: kompletný sprievodca pre začiatočníkov
