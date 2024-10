Čas čítania: 5 minute(s)

Aj keď ceny inštrumentov závisia hlavne od fundamentálnych a technických faktorov, môžu byť tiež ovplyvnené aj náladou na trhu – sentimentom trhu. Pravdou je, že trhy sú riadené hlavne emóciami a sentiment sa môže odrážať v samotných cenách.

Napríklad, trhy reagovali s nervozitou na víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách v roku 2016. Keďže väčšina prieskumov odhadovala ako víťazku Hillary Clintonovú, trhy ostali v šoku, keď bol Trump vyhlásený za víťaza. Nervózna reakcia na trhoch viedla k okamžitému výpredaju amerického dolára a amerických indexov, ale hneď ako sa nervozita upokojila, obchodníci začali doláre a indexy nakupovať späť. Prečo? Pretože Trumpova kampaň bola vnímaná veľmi pozitívne v rámci americkej ekonomiky. Avšak prvá reakcia bola určená hlavne sentimentom trhu, nie fundamentálnymi faktormi. Preto je dôležité brať trhový sentiment do úvahu pri obchodovaní a taktiež vedieť, ktoré indikátory môžu byť nápomocné v tejto oblasti.

Čo presne znamená pojem sentiment trhu?

Trhový sentiment môžeme definovať ako celkový postoj investorov k určitému inštrumentu alebo trhu ako celku. Je to pocit alebo tón trhu, alebo jeho psychológia, vyjadrená cez aktivitu obchodníkov a pohyb samotnej ceny. Dôležité je si pamätať, že sentiment nie je stále založený na fundamentoch. To znamená, že investori môžu svoj konkrétny pohľad založiť skôr na tom, čo cítia, než na tom, čo reálne vidia. „Kupovať povery, predávať fakty“ – príslovie.

Sentiment môže byť definovaný ako medvedí, býčí alebo neutrálny. Keď prevláda medvedia nálada, trh smeruje dole. To isté platí aj pre meny – medvedí sentiment môže zavážiť negatívne na ich smerovanie. Na druhej strane, býčí pohľad je pozitívny a podporuje rast indexov a mien.

Ako analyzovať trhový sentiment?

Toto je pomerne zložitá časť. Ako môžeme zmerať niečo, čo je striktne prepojené so psychológiou? Na finančných trhoch má každý vlastný názor a každý hľadá vlastnú pravdu. Avšak je tu niekoľko ukazovateľov založených na prieskumoch mienky obchodníkov a ostatných účastníkov trhu. Tu je niekoľko najpopulárnejších ukazovateľov:

AAII Bull and Bear – prieskum sentimentu investorov AAII je pravdepodobne najpopulárnejší ukazovateľ, ktorý sa týka Wall Street. Vykonáva sa medzi členmi AAII, ktorí každý týždeň odpovedajú na rovnakú jednoduchú otázku. Výsledky sú zaznamenané do prieskumu AAII Sentiment Survey, ktorý ponúka prehľad nálady jednotlivých investorov na trhu. Tento ukazovateľ sa stal pomerne obľúbeným nástrojom, ktorý sledujú aj retailoví investori. Výsledky týždenného prieskumu sú publikované na webových stránkach, ako je napríklad Bloomberg a sú sledované jednotlivými účastníkmi trhu.

– prieskum sentimentu investorov AAII je pravdepodobne najpopulárnejší ukazovateľ, ktorý sa týka Wall Street. Vykonáva sa medzi členmi AAII, ktorí každý týždeň odpovedajú na rovnakú jednoduchú otázku. Výsledky sú zaznamenané do prieskumu AAII Sentiment Survey, ktorý ponúka prehľad nálady jednotlivých investorov na trhu. Tento ukazovateľ sa stal pomerne obľúbeným nástrojom, ktorý sledujú aj retailoví investori. Výsledky týždenného prieskumu sú publikované na webových stránkach, ako je napríklad Bloomberg a sú sledované jednotlivými účastníkmi trhu. CNN Fear and Greed index (CNN index strachu) – tento index je trošku odlišný vo svojom zložení než predošlý. Nie je založený na prieskume medzi investormi, ale berie do úvahy rôzne parametre, napríklad tie, ktoré sa priamo týkajú sentimentu trhu, ako je napríklad index VIX. Výsledky sú zobrazené na stupnici od 0 do 100. Čím vyššie číslo tento index zobrazuje, tým sú investori chamtivejší. Úroveň 50 je považovaná za neutrálnu zónu.

– tento index je trošku odlišný vo svojom zložení než predošlý. Nie je založený na prieskume medzi investormi, ale berie do úvahy rôzne parametre, napríklad tie, ktoré sa priamo týkajú sentimentu trhu, ako je napríklad index VIX. Výsledky sú zobrazené na stupnici od 0 do 100. Čím vyššie číslo tento index zobrazuje, tým sú investori chamtivejší. Úroveň 50 je považovaná za neutrálnu zónu. Sentiment trhu XTB – sentiment trhu môžete tiež sledovať v platforme xStation 5, je to naša najpokročilejšia platforma. Všetko, čo potrebujete urobiť, je prihlásiť sa do platformy cez svoj obchodný účet a nájsť záložku „Analýza trhu“:

Existujú samozrejme aj iné indikátory a prieskumy, na ktoré by sme sa mohli zamerať, ale tieto tri sú pravidelne aktualizované a tým pádom aj najpopulárnejšie medzi obchodníkmi.

Otvorené pozície – ďalší pohľad na trhový sentiment

Prehľad otvorených pozícií na trhu môže byť ďalší indikátor trhového sentimentu. Kým prieskumy sentimentu zobrazujú pohľad na trh ako taký, prehľad pozícií zobrazuje informácie vo forme otvorených objednávok, ktoré práve na trhu sú. To znamená, že býčie alebo medvedie nastavenie trhu môžeme vidieť v počte otvorených long alebo short pozícií na akomkoľvek menovom páre, komodite alebo indexe. Napríklad, ak nejaký report ukáže nárast dlhých pozícií obchodníkov na dolári, znamená to, že výhľad trhu je v tejto mene býčí – vzostupný.

Najpopulárnejší a najdôležitejší report týkajúci sa otvorených pozícií na trhu je CFTC commitments of traders (COT). Poskytuje prehľad o open intereste trhov každý utorok, v ktorom 20 alebo viac obchodníkov drží pozície rovnajúce sa alebo vyššie ako reportované úrovne stanovené CFTC. Tento report v podstate zobrazuje čisté dlhé alebo krátke (long alebo short) pozície pre každý dostupný futures kontrakt pre tri rôzne typy obchodníkov: komerční obchodníci, retailoví obchodníci a obchodníci, ktorí neposkytujú reporty svojich pozícií. Pokiaľ ide o nás, najdôležitejšie sú obchody, ktoré otvorili retailoví obchodníci, pretože majú najväčší vplyv na ceny aktív.

Zdroj : Bloomberg

Poďme sa na príklade pozrieť, ako to funguje. Pozrite sa na graf vyššie – ako môžete vidieť, čiara v grafe zobrazuje čisté špekulatívne long pozície na rope. To znamená, že ukazuje rozdiel medzi dlhými a krátkymi pozíciami. Čím vyššia je hodnota, tým máme predpoklad silnejšieho sentimentu na trhu. Ako môžeme vidieť, počet dlhých pozícií je pomerne vysoký, čo znamená, že nálada na trhu je býčia.

Každý report z CFTC môže byť analyzovaný takýmto spôsobom a poskytne obchodníkovi stále rovnaké informácie. Poďme sa zamerať na to, ako by sme to vedeli využiť v našom obchodovaní.

Ako využijeme tieto informácie v praxi?

Aktuálne už vieme, čo presne je sentiment trhu a ako ho môžeme merať. Taktiež vieme, ako analyzovať pozície umiestnené v trhu, a to nie len tie poskytované CFTC reportom, ale aj bankami a ostatnými inštitúciami. Stále sme si však nepovedali, ako využívať tieto informácie v praxi. Ako vieme, ak je trh v býčej nálade, značí to isté očakávanie na rast indexov alebo mien. V takomto prípade by ukazovateľ mal naznačovať veľa otvorených dlhých pozícií na trhu. To môže znamenať, že ak sa vyskytne niečo neočakávané, investori budú musieť rýchlo ukončiť obchody, čo môže viesť k výraznejšiemu poklesu ceny daného inštrumentu. Ako vidíte, podobná situácia sa stala v marci 2015 na americkom dolári. Trh bol v býčom (bullish) nastavení a čisté dlhé (long) pozície dosahovali extrémne vysoké hodnoty.

Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú minulých údajov o výkonnosti, a preto nie sú spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti. Zdroj: xStation5

FED (Americká centrálna banka) sa na svojom zasadnutí rozhodol, že nebude posielať do sveta financií sokolí signál (signál rastu alebo podpory danej meny), to prinútilo obchodníkov, aby ukončili svoje long pozície na dolári. Následne to viedlo k dramatickému poklesu amerického dolára voči euru, ktorý poslal pár EURUSD vyššie, konkrétne z ceny 1,05 na 1,10 za menej ako 3 hodiny, ako môžeme vidieť v grafe nižšie.

Navyše, informácie o sentimente trhu by sa dali použiť na určenie, či je možnosť, že trend trhu bude pokračovať. Napríklad, ak vidíte pekný vzostupný trend, ale zároveň sentiment pokračuje extrémne býčími (bullish/dlhými) pozíciami a cena je príliš vysoko, to môže predznamenávať, že už na trhu nie je až toľko potenciálu pre pokračovanie tohto trendu. Ak je celý trh v long pozícií, potom kto ďalší by mal nakupovať?

Nie je všetko zlato, čo sa bliští

Ako sme si ukázali, trhový sentiment môže byť užitočným nástrojom pri analýze trhu. Mohol by pôsobiť ako kontra indikátor, ale mohol by tiež ukazovať účastníkom trhu, či zostáva aj naďalej dostatok „paliva“ na pokračovanie terajšieho trendu. Netreba zabúdať na to, že indikátory sentimentu a otvorených pozícií na trhu sú zaostávajúcimi ukazovateľmi, čo znamená, že je zvyčajne vidieť ich zmenu až po samotnom pohybe ceny na trhu. Preto by mali byť použité ako dodatočný nástroj a nie ako jediný ukazovateľ na analýzu trhu.