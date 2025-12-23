กลยุทธ์การลงทุน ETF: เพิ่มผลกำไรสูงสุดและจำกัดความเสี่ยง

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักลงทุนคือการเพิ่มผลกำไรโดยจำกัดความเสี่ยงอย่างไร? แน่นอนว่าความเสี่ยงนั้นไม่สามารถหาปริมาณได้ และการประมาณการอาจห่างไกลจากความเป็นจริง ETF สำหรับนักลงทุนหลายคนอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นทางออกของภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่มีมานานนี้ อ่านบทความนี้เพื่อทราบว่ากลยุทธ์การลงทุน ETF แบบใดที่เพิ่มโอกาสในการทำกำไร พร้อมควบคุมความเสี่ยง
โลกของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) นั้นกว้างใหญ่และหลากหลาย และด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสมและวิธีการแสวงหาความรู้ จึงสามารถมอบโอกาสในการลงทุนมากมาย การบรรลุเป้าหมายทางการเงินผ่าน ETF ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนที่สร้างขึ้นมาอย่างดี บทความนี้อธิบายถึงการเลือก ETF และการจัดสรรสินทรัพย์ ทำให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อปรับแต่งแนวทางของคุณ บางทีหลังจากอ่านแล้ว คุณอาจพร้อมที่จะสร้างหรือปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุน ETF ของคุณเอง ลองเริ่มต้นและเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน ETF
แม้ว่าปี 2565 จะเป็นปีที่อ่อนแอสำหรับหุ้น แต่ตลาด ETF ทั่วโลกได้รับเงินทุนไหลเข้า 856 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองรองจาก 1.29 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2564 อัตรา CAGR ของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ ETF/ETP เฉลี่ย 10 ปีนั้นโดดเด่นที่ 16.8% อุตสาหกรรม ETF ทั่วโลกมีผลิตภัณฑ์ 11,119 รายการ โดยมีรายชื่อ 22,860 รายการ สินทรัพย์มูลค่า 9.229 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผู้ให้บริการ 671 ราย ในตลาดหลักทรัพย์ 81 แห่งที่จดทะเบียนใน 64 ประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 ที่มา: ETFGi จากผู้สนับสนุน ETF/ETP ตลาดหลักทรัพย์ และเอกสารกำกับดูแล
ลักษณะเฉพาะของ ETF แบบย่อ
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เป็นเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายซึ่งให้การเปิดรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ดัชนี โลหะมีค่า สินค้าโภคภัณฑ์ หรือภาคส่วนเฉพาะ ทำให้นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงในขณะที่แสวงหาโอกาสในการเติบโต ETF ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกในลักษณะเดียวกับหุ้น นักลงทุนสามารถเลือก ETF ที่ติดตามดัชนี ETF พันธบัตร ETF ระหว่างประเทศ หรือ ETF เฉพาะภาคส่วนที่กล่าวถึง ซึ่งทำให้นักลงทุนเข้าถึงเทคโนโลยี หุ้นปันผล หรือตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ได้
กุญแจสำคัญคือการมีกลยุทธ์และเข้าใจความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กรอบเวลา และวัตถุประสงค์การลงทุนเมื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโออาจมีความสำคัญต่อการจัดสรรสินทรัพย์ที่ต้องการ สิ่งสำคัญคือ ETF ทำให้สามารถลงทุนในภาคส่วนต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีความรู้เชิงลึกและการวิจัยหุ้นรายตัว นักลงทุนสามารถเข้าถึง ETF ที่หลากหลายซึ่งติดตามดัชนีที่โดดเด่น เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq Composite รวมถึง ETF ที่ให้การเปิดเผยต่อสินทรัพย์ประเภท ภูมิภาค หรือภาคส่วนเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีหรือธนาคาร ลองเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นกับ ETF
เคล็ดลับการลงทุน
ด้วยความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและประเภทของ ETF ตอนนี้คุณสามารถใช้กลยุทธ์ของคุณเองได้แล้ว เคล็ดลับที่สำคัญ 16 ข้อมีอะไรบ้าง? นี่คือพวกเขา:
- การกำหนดเป้าหมายการลงทุนและกรอบเวลาของคุณเป็นสิ่งสำคัญ
- วิเคราะห์งบประมาณของคุณก่อนลงทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยง
- ลงทุนใน ETF แต่ละตัวในจำนวนจำกัด เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความผันผวนของตลาด
- ประเมินขนาดการลงทุนของคุณอย่างระมัดระวัง
- ควบคุมอารมณ์ของคุณเสมอในระหว่างการลงทุน
- ปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำเฉพาะในกรณีที่คุณมีความรู้และให้ความสำคัญกับการวิจัยเป็นอย่างมาก
- เลือก ETF ในดัชนีตลาดที่คุณต้องการมีในพอร์ตโฟลิโอ
- พยายามสร้างสมดุลระหว่างกลยุทธ์เชิงรุกและกลยุทธ์หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
- ทำการวิจัยเกี่ยวกับ ETF ที่คุณลงทุนเสมอ
- การลงทุนแบบพาสซีฟหรือแอ็คทีฟ? วิเคราะห์ศักยภาพและความเสี่ยงของทั้งสองอย่าง
- ทำความคุ้นเคยกับแนวคิดความเสี่ยง/ผลตอบแทนและส่วนต่างของความปลอดภัย
- ลองถามตัวเอง - ทำไมคุณถึงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของภาคส่วนหรือดัชนีเฉพาะ?
- อย่าตื่นตระหนกในช่วงที่ตลาดปรับฐาน แต่จงพร้อมที่จะลดการขาดทุนหากจำเป็น
- อย่าพยายาม "จับจังหวะตลาด" หากความรู้ ความมั่นใจ และความเข้าใจในความเสี่ยงของคุณค่อนข้างต่ำ
- ด้วยมุมมองการลงทุนระยะยาว คุณสามารถใช้กลยุทธ์ DCA (Dollar-Cost-Average)
- เลือกบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดเพื่อเริ่มต้นกระบวนการ แต่ทดสอบก่อนลงทุน
ETF ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในดัชนีตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดคือ S&P 500 ของอเมริกา แผนภูมิด้านบนสะท้อนถึงประสิทธิภาพ (เส้นสีดำ) ตั้งแต่ปี 2533 ถึง 2566 โดยมีระดับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เส้นสีน้ำเงิน) อย่างที่เราเห็น ความสัมพันธ์ระหว่างระดับอัตราดอกเบี้ยของเฟดและผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นนั้นไม่ชัดเจนและไม่แน่นอน หลังจากที่เกิดฟองสบู่ดอทคอมในช่วงปี 2000 และวิกฤตการณ์การเงินโลกในปี 2551 S&P อ่อนค่าลงเนื่องจากเฟดลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน แม้จะมีการล่มสลายของหุ้นสามครั้ง (2543, 2551 และ 2563) และผลการดำเนินงานในระยะยาวของ S&P 500 ดัชนีตลาดหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นโดดเด่น (เพิ่มขึ้นจาก 400 จุดเป็น 4600 จุดระหว่างปี 2533 ถึง 2566) ที่มา: Bloomberg Finance LP, XTB Research
7 กลยุทธ์การลงทุน ETF
การลงทุน / การถือครองระยะยาว
ETF เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนระยะยาวใช้เป็นหลักด้วยเหตุผลหลายประการ กลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุน ETF คือการลงทุนระยะยาว พูดง่ายๆ ก็คือ มันขึ้นอยู่กับความเชื่อที่ว่าตลาดหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ ที่กองทุน ETF ติดตามนั้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว นักลงทุนระยะยาว หรือที่เรียกว่า "ผู้ถือ" ไม่ได้สนใจการปรับฐานของตลาดชั่วคราวและไม่ต้องการขายการถือครองใน ETF พวกเขามักจะใช้ช่วงเวลาที่ราคาลดลงเมื่อความเชื่อมั่นอ่อนแอในการซื้อและเพิ่มสถานะของพวกเขา
การเก็งกำไร
ตามกฎแล้ว นักเก็งกำไรมีกรอบเวลาการลงทุนระยะสั้นถึงระยะกลาง บ่อยครั้งที่สมมติฐานคือการเล่นตามสถานการณ์เฉพาะ ตัวอย่างเช่น การซื้อ ETF ราคาทองคำโดยคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง นอกจากนี้ยังอาจเป็นการซื้อ ETF ในตลาดเกิดใหม่และจีน โดยคาดว่าความเชื่อมั่นจะดีขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับหุ้นจีน ในทางกลับกัน นักเก็งกำไรยังสามารถเลือก ETF ที่ให้การเปิดเผยต่อภาคส่วนตลาดเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีใหม่หรือการดูแลสุขภาพ
โมเมนตัม
นักลงทุนโมเมนตัมรอจังหวะที่เหมาะสมในการเริ่มลงทุน ซึ่งมักจะเป็นช่วงที่อารมณ์เชิงลบมากหรือมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นที่พวกเขาเชื่อว่าจะกระตุ้นอุปสงค์เพิ่มเติม ในตลาด สิ่งนี้อาจเป็น ตัวอย่างเช่น การกลับตัวของคำบรรยายแบบ "hawkish" ของสมาชิกเฟดและความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนคลายทางการเงินผ่านการลดอัตราดอกเบี้ย (มักเป็นผลบวกต่อหุ้นและพันธบัตร) นอกจากนี้ยังอาจเป็นความคาดหวังของข่าวที่ปรับปรุงความเชื่อมั่นรอบๆ ภาคส่วนเฉพาะหรือหุ้นของบริษัทที่เลือก เช่น การเพิ่มขึ้นของ Chat-GPT และความรู้สึกสบายใจที่เกี่ยวข้องในหุ้นเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิป
การติดตามแนวโน้ม
นักลงทุนที่ไม่สบายใจที่จะซื้อเมื่อตลาดหุ้นกำลังขาดทุนมักจะเลือกกลยุทธ์การลงทุนควบคู่ไปกับแนวโน้ม ตามหลักการ “แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ” นักลงทุนดังกล่าวจะเสียบเข้ากับแนวโน้มของตลาดที่กำลังดำเนินอยู่ โดยทั่วไป ยิ่งพวกเขากำหนดแนวโน้มได้เร็วเท่าไหร่ พวกเขาก็ยิ่งสามารถบันทึกผลกำไรจากแนวโน้มที่กำลังดำเนินอยู่ได้มากขึ้นเท่านั้น
Contrarian
นักลงทุนที่เรียกว่า contrarian เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดมักจะผิด แม้ว่าฉันทามติจะถูกต้อง แต่ contrarian สามารถคาดหวังช่วงเวลาที่การมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายของตลาดนั้นเกินจริงได้
พวกเขามักจะขายหุ้นในช่วงเวลาที่การมองโลกในแง่ดีอยู่ในระดับสูงมากและตลาดเชื่อมั่นว่าดัชนีจะขึ้นอีกครั้งเท่านั้น ในทางกลับกัน เมื่ออารมณ์ค่อยๆ จางหายไปและหุ้นมีราคาถูกลง นักลงทุน contrarian มีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป พวกเขามักจะกระตือรือร้นมากในช่วงที่ตลาดหุ้นตื่นตระหนกและล่มสลาย
อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่นี่กลายเป็นการกำหนดเวลาที่อารมณ์เอียงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเกินไป ปัญหาพื้นฐานของกลยุทธ์ contrarian ไม่ใช่แค่ความรู้ การควบคุมอารมณ์ และความเป็นมืออาชีพเท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใด ความคิดเห็น contrarian ไม่เพียงแต่ต้องแตกต่างจากความเชื่อของนักลงทุนทั่วไปเท่านั้น แต่ยังต้องแม่นยำกว่าและดีกว่าด้วย ซึ่งทำให้กลยุทธ์นี้ยากมาก
ETF กับ หุ้น
โดยปกติแล้ว ETF จะให้การเปิดเผยต่อบริษัทจดทะเบียนหลายสิบหรือหลายร้อยแห่ง โดยการติดตามดัชนีหรือภาคส่วนเฉพาะ การลงทุนในหุ้นรายตัวเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของบริษัทเดียวเท่านั้น (หรือมากกว่านั้นหากนักลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่ง) เนื่องจาก ETF มีจำนวนหุ้นสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก โดยปกติแล้ว ETF จะมีความผันผวนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้น นอกจากนี้ยังไม่เสี่ยงต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในบริษัทเดียวเท่านั้น กองทุนดัชนีบางกองทุนติดตามการเคลื่อนไหวของราคาของดัชนีตลาดหุ้นทั้งหมด ซึ่งรวมถึงหุ้นหลายสิบถึงหลายร้อยตัวของบริษัทต่างๆ หุ้นรายตัวมักจะมีความผันผวนมากกว่า ETF มาก
หุ้น
- การวิเคราะห์และการวิจัยอาจต้องใช้เวลามากขึ้น
- ความผันผวนสูงขึ้น
- ความเสี่ยงที่หุ้นที่คุณเป็นเจ้าของจะไม่สามารถเอาชนะผลตอบแทนของดัชนีโดยรวมได้
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และการประเมินมูลค่าของบริษัทเดียว
- เบี้ยประกันภัยความเสี่ยงอาจสูงขึ้น
- ความเป็นไปได้ที่จะเอาชนะผลการดำเนินงานของตลาด
ETFs
- การกระจายการลงทุนและความผันผวนที่ลดลง
- ประหยัดเวลา เปิดเผยต่อหุ้นหลายสิบหรือหลายร้อยแห่งพร้อมกัน
- ความสามารถในการเลือกจากกองทุนที่เน้นเฉพาะภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ
- อิสระในการเปิดเผยต่อภาคส่วนตลาดที่เลือก
- ความผันผวนที่ลดลง
- ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดหุ้นที่อ่อนแอลงในวงกว้าง
- ความเสี่ยงที่ ETF เฉพาะตัวจะมีประสิทธิภาพแย่กว่าหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดมาก
- การลงทุนหมายถึงการยอมรับประสิทธิภาพที่สะท้อนถึง "ค่าเฉลี่ยของตลาด"
- ต้นทุนการลงทุนเพิ่มเติม (TER)
การปรับสมดุลและการปรับเปลี่ยน
นอกเหนือจากการกระจายการลงทุนและการทำความเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้และระยะเวลาการลงทุนของคุณแล้ว การทบทวนและปรับเปลี่ยนพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำเพื่อรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่คุณต้องการอาจมีความสำคัญ หากคุณเป็นมืออาชีพ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์บางอย่างและซื้อสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อรักษาการจัดสรรสินทรัพย์ที่ต้องการ การกำหนดการจัดสรรสินทรัพย์ในอุดมคติต้องใช้ 5 ขั้นตอนต่อไปนี้:
- ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดการเงิน
- ดูที่ดัชนี พันธบัตร สาขาเฉพาะ ภาคส่วน สินค้าโภคภัณฑ์ หรือโลหะมีค่า
- คิดถึงกลยุทธ์ที่คุณต้องการมี
- วิเคราะห์และเลือก ETF ที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
- สร้างงบประมาณที่ชาญฉลาดสำหรับการลงทุน
- ระบุการจัดสรรเป้าหมาย
- กำหนดความอดทนต่อความผันผวนและผลลัพธ์ของพอร์ตโฟลิโอ
- ดำเนินการซื้อหรือขาย ETF ในบางครั้ง เพื่อให้บรรลุการจัดสรรสินทรัพย์ในอุดมคติ
สำคัญ: การปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอไม่ใช่สิ่งสำคัญ และนักลงทุนระยะยาวอาจปฏิเสธที่จะทำ การปรับสมดุลเป็นประจำ โดยทั่วไปทุกๆ หกเดือนหรือเมื่อพอร์ตโฟลิโอเบี่ยงเบนไป 5 จุดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปจากการจัดสรรเป้าหมาย ช่วยให้มั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงิน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์บางแห่งมอบเครื่องมือพิเศษแก่นักลงทุนสำหรับกลยุทธ์แบบพาสซีฟของ ETF เช่น แผนการลงทุน ETF โปรดจำไว้ว่าการปรับสมดุลยังมีความเสี่ยงบางอย่าง อาจเป็นความผิดพลาดได้ สินทรัพย์ที่คุณจะขายและซื้ออาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าผลลัพธ์ของพอร์ตโฟลิโอก่อนหน้าของคุณเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้ ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
คำถามที่พบบ่อย
ใช่ การลงทุนใน ETF เป็นกลยุทธ์ที่ดีเนื่องจากต้นทุนต่ำ การกระจายการลงทุน และความสามารถในการเริ่มต้นด้วยหุ้นที่หลากหลาย เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่และมีศักยภาพในการลงทุนระยะยาว แม้แต่นักลงทุนมืออาชีพ การสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายควรเป็นเป้าหมายสำหรับนักลงทุนระยะยาว โดยปกติแล้ว ETF จะถูกกว่ากองทุนรวมมาก กองทุนรวมใดๆ อาจเป็นวิธีที่แพงกว่าการลงทุน ETF ที่ได้รับความนิยมมาก โดยมีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนเช่นกัน
ใช่ มีข้อเสียในการลงทุนใน ETF รวมถึงค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อและขาย และความเสี่ยงด้านตลาดที่อาจเกิดขึ้นซึ่งนำไปสู่การขาดทุน ETF ยังมีราคาแพงกว่าการลงทุนในหุ้นรายตัวเนื่องจากค่าธรรมเนียมการจัดการ (TER) ดัชนี ETF ไม่ได้ "ปลอดภัย" เท่าหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่ เช่น พันธบัตรหรือกองทุนที่มีรายได้คงที่ การประเมินมูลค่าของ ETF ใดๆ ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ETF หรือ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีหน้าที่คล้ายกับหุ้น โดยนำเสนอพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ที่หลากหลายและตอบสนองกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ โดยปกติจะมีต้นทุนการถือครองต่ำ (TER) ในฐานะสินทรัพย์ที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนระยะยาวเป็นส่วนใหญ่ ETF มักจะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดหุ้น (เช่น Nasdaq100, S&P 500, DAX ฯลฯ) หรือผลการดำเนินงานของหุ้นจากภาคส่วนเฉพาะที่ติดตาม เช่น เทคโนโลยี การดูแลสุขภาพ หรือสินค้าฟุ่มเฟือย
การจัดสรรสินทรัพย์มีความสำคัญในการลงทุน ETF เพราะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในพอร์ตการลงทุนใดๆ มันเกิดขึ้นโดยการแบ่งการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความรู้ และเป้าหมาย อาจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ แต่มีสองสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ประการแรกคือมุมมองระยะยาวในการถือครอง ETF - บางครั้งการไม่ทำอะไรเลยเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่า (และมีประสิทธิภาพทางภาษี) คล้ายกับปรัชญาการลงทุนของ Warren Buffett ประการที่สองคือ นักลงทุนทุกคนทำผิดพลาด เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยง ยิ่งไปกว่านั้น โดยปกตินักลงทุนที่กระตือรือร้นมักจะยอมรับความเสี่ยงมากกว่านักลงทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนระยะยาว
ไม่มีแนวคิดของ ETF ที่ดีที่สุด เพราะผลลัพธ์ในอนาคตของ ETF ใดๆ นั้นไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ในขณะเดียวกัน เราสามารถเห็น ETF คุณภาพสูงสุด ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเงินส่วนบุคคล ค่าธรรมเนียม (TER) ของพวกเขามักจะต่ำมาก โดยมีผลลัพธ์ที่โดดเด่นจากแนวโน้มของหุ้นเติบโต เช่น สินทรัพย์ประเภทนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเงินส่วนบุคคล แต่จำไว้ว่า ผลการดำเนินงานของ ETF ตลาดหุ้นขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของบริษัทอ้างอิง ไม่เพียงแต่ตลาดหุ้นเท่านั้น แต่ ETF ทองคำก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกัน
