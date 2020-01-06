เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค / การปรับแต่งแถบเครื่องมือ
xStation 5 มีเครื่องมือวิเคราะห์กราฟมากมาย เพื่อให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงได้ เครื่องมือต่อไปนี้มีให้บริการ:
- อินดิเคเตอร์มากกว่า 34 ตัว
- เส้นแนวโน้มและอื่นๆ
- ช่องทางที่ห่างเท่ากัน
- รูปร่าง
- เครื่องมือ Fibonacci
- Andrew's Pitchfork
- Speedline
- Gann fan
- ป้ายกำกับ
- เครื่องมือ Elliott Waves
- Harmonic Formation (XABCD)
- เปรียบเทียบกราฟ
คุณสามารถค้นหาเครื่องมือเหล่านี้ได้บนแถบเครื่องมือด้านซ้ายมือบนกราฟ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการของคุณได้ โดยตั้งค่าให้แสดงเฉพาะเครื่องมือวิเคราะห์ที่คุณใช้จริง ในการปรับแถบเครื่องมือ เพียงคลิกขวาที่แถบเครื่องมือแล้วเลือก 'ปรับแต่งแถบเครื่องมือ'
หน้าต่างปรับแต่งจะปรากฏขึ้น ที่นี่คุณสามารถทำเครื่องหมาย/ยกเลิกการทำเครื่องหมายเครื่องมือที่คุณต้องการเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
ในการค้นหาเครื่องมือที่มีทั้งหมด เพียงเลื่อนลงในหน้าต่าง 'ปรับแต่ง' และทำเครื่องหมายสิ่งที่คุณสนใจ แล้วคลิก 'ใช้' เพื่อยืนยัน แถบเครื่องมือที่คุณปรับแต่งก็พร้อมใช้งาน
มาดูเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดกัน
เครื่องหมายกากบาท
เครื่องหมายกากบาทช่วยให้คุณดูกราฟที่คุณเลือกได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ เช่น ราคาเปิด ปิด สูงสุด ต่ำสุด ในช่วงเวลาที่กำหนด เครื่องหมายกากบาทยังช่วยให้คุณวัดความยาวของการเคลื่อนไหวในหน่วย Pip หรือเวลา และดูจำนวนแท่งเทียนที่ราคาเคลื่อนไหว เพียงกดคลิกซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนเครื่องหมายกากบาท
เส้นและช่องทาง
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณวาดการวิเคราะห์ของคุณและสิ่งที่คุณคิดว่าอาจเกิดขึ้นต่อไปในแง่ของเส้นแนวโน้มและช่องทาง เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานที่สุด แต่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ช่วยให้เราสามารถเน้นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงได้โดยนำไปใช้กับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาตามลำดับ
Andrew’s Pitchfork
สำหรับเทรดเดอร์ขั้นสูง Andrew's Pitchfork เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้
เส้นถดถอย (Regression line)
เป็นเส้นตรงง่ายๆ ที่ประมาณจุดข้อมูลแต่ละจุดได้ดีที่สุด การถดถอยมักใช้เพื่อกำหนดจำนวนปัจจัยเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์
Fibonacci retracement
เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและได้รับความนิยมซึ่งเน้นระดับการย้อนกลับที่อาจเกิดขึ้นของการเคลื่อนไหวของราคาเดิมของตลาด Fibonacci retracement ใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุพื้นที่แนวรับหรือแนวต้านที่ระดับสำคัญ
Elliott Waves
หลักการสำคัญของอินดิเคเตอร์นี้คือทุกการกระทำจะตามมาด้วยปฏิกิริยา ห้าคลื่นเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้มหลักตามด้วยสามคลื่นแก้ไข (การเคลื่อนที่ 5-3) การเคลื่อนที่ 5-3 ครบรอบ - สิ่งนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจพฤติกรรมของตลาดบางแห่งภายในกรอบเวลาที่กำหนด
คุณยังสามารถใช้กราฟิกอย่างง่ายเพื่อวิเคราะห์กราฟ: ใช้ลูกศร สี่เหลี่ยม วงรี และสามเหลี่ยม
ที่ด้านล่างของแถบเครื่องมือ คุณมีตัวเลือกในการตั้งค่าป้ายกำกับข้อความหรือเลเยอร์ที่มองเห็นได้เพื่อเน้นสิ่งที่คุณต้องการเห็นบนกราฟ หรือเพื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ คุณสามารถดูความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ ได้ แต่โปรดจำไว้ว่าให้กราฟของคุณสะอาดตาและเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณสามารถตีความโอกาสได้ง่าย
ตอนนี้เราได้ครอบคลุมเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม xStation 5 แล้ว คุณสามารถเริ่มใช้ในการวิเคราะห์ตลาดรายวันของคุณได้
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ