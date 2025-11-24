อ่านเพิ่มเติม

วิธีลงทุนในหุ้น AI

บทความที่เกี่ยวข้อง:
Investir
เวลาอ่าน: 3 นาที
หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์กำลังคิด

ในทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 อินเทอร์เน็ตได้จุดประกายจินตนาการของนักลงทุน นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าฟองสบู่ดอทคอม เกือบ 20 ปีต่อมา นักลงทุนก็กลับมาหลงใหลในเทคโนโลยีที่พลิกโฉมอย่างปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์อีกครั้ง แล้วจะลงทุนในหุ้นปัญญาประดิษฐ์ได้อย่างไร?

 

เนื้อหาคอนเทนต์

ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช่เรื่องนิยายวิทยาศาสตร์อีกต่อไป จากจอภาพยนตร์ฮอลลีวูด อัลกอริทึมขั้นสูงได้ผ่านการวิวัฒนาการอันทรงพลัง พวกมันได้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เร่งการวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนหลายร้อยล้านคนด้วยความสามารถในการสร้างข้อความและภาพ ChatGPT ในปี 2022 ได้รับการยกย่องว่าเป็นแอปที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก การปฏิวัตินี้ยังคงดำเนินต่อไป AI ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และบริษัทที่มีทรัพยากรและความสามารถในการใช้งานได้กลายเป็นที่สนใจเป็นพิเศษในสายตาของนักลงทุน

ตอนนี้แทบทุกคนสามารถใช้มันได้ และบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคหลายล้านคนด้วยผลิตภัณฑ์ของพวกเขา: ทั้งส่วนบุคคลและองค์กร เหมือนกับล้อช่วยแรงในกลไกที่ทรงพลัง กฎของตลาดได้กำหนดอุตสาหกรรมที่สามารถได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม AI ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ มีเพียงบางบริษัทที่มีการจัดการที่ดีที่สุดและนำเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้นที่สามารถตามทันแนวโน้มนี้ได้

จากระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของไมโครซอฟท์และเซมิคอนดักเตอร์ของเอ็นวิเดียที่ช่วยให้กำลังการคำนวณเพิ่มขึ้น (รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น) ไปจนถึงโซลูชันเครือข่ายของอาrisa เน็ตเวิร์คส์ มาดูกันว่าหุ้นปัญญาประดิษฐ์ตัวใดที่จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหม่ที่เริ่มต้นในทศวรรษที่สองของศตวรรษที่ 21 ในบทความต่อไปนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมปัญญาประดิษฐ์ถึงได้มาถึงจุดต่ำสุดในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเราจะพยายามระบุบริษัทที่สามารถได้รับประโยชน์จากมันได้

การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ 

à¸ªà¸¡à¸­à¸à¸ªà¸µà¸à¹à¸²à¹à¸£à¸·à¸­à¸à¹à¸ªà¸à¸à¸à¹à¸à¸à¸§à¸à¸à¸£à¹à¸à¸à¹à¸² à¹à¸ªà¸à¸à¸à¸¶à¸à¸à¸²à¸£à¸«à¸¥à¸­à¸¡à¸£à¸§à¸¡à¸à¸­à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸¥à¸¢à¸µà¹à¸¥à¸°à¸ªà¸à¸´à¸à¸±à¸à¸à¸²

ปัญญาประดิษฐ์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างพื้นฐานแน่นอนว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้เกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องดำเนินการไม่ใช่ในระดับกลาง (รัฐ) แต่ในระดับเอกชน (บริษัท) นี่อาจหมายถึงโอกาสการลงทุนที่เป็นไปได้ เนื่องจากบริษัทจำนวนมากเหล่านี้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ การลงทุนนี้ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่อาจก่อให้เกิดการรบกวน หรือภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจจำกัดปัจจัยกระตุ้นทางธุรกิจจากปัญญาประดิษฐ์ (AI)

  • บริษัทเหล่านี้กำลังดำเนินการและทำงานเกี่ยวกับ AI จะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากมัน (เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างลึกซึ้ง)
  • นี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทและหุ้นเหล่านี้เป็นเพียงบริษัทและหุ้นเดียวที่คุ้มค่าแก่การให้ความสนใจ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาการลงทุนในแนวโน้มใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงซึ่งกระตุ้นการเติบโตของตลาดหุ้นวอลล์สตรีทตั้งแต่ต้นปี 2023 นั้นก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาอย่างแน่นอน
  • ประธานบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Taiwan Semiconductor C.C Wei ได้ระบุว่า ปี 2024 เป็นเพียง "ปลายน้ำแข็งที่โผล่ขึ้นมา" สำหรับการพัฒนาทั้งหมดของ AI

การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากไม่มีการเพิ่มกำลังการคำนวณ เซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งบริษัทต่างๆจำเป็นต้องซื้อเพื่อให้สามารถก้าวล้ำหน้าคู่แข่งและพัฒนาอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพ

แต่ทำไมต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เช่น AI ด้วย?

  • ปัญญาประดิษฐ์หมายถึงการผลิตที่สูงขึ้น รวมถึงในระดับองค์กร
  • สิ่งนี้สามารถปรับปรุงรายได้และกำไรของพวกเขาได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงในพื้นที่ตลาดใหม่ทั้งหมด
  • ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลกและมีศักยภาพในการสร้างอุตสาหกรรมและตลาดเฉพาะกลุ่มใหม่ทั้งหมด
  • โดยการเพิ่มการผลิตและศักยภาพทางธุรกิจ บริษัทสามารถ ตามทฤษฎี ขับเคลื่อนการขยายตัวได้ โดยไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายในการจ้างงานในเวลาเดียวกัน (โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนใน R&D ที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้นอย่างแน่นอน)
  • บริษัทที่สามารถพัฒนา AI และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ได้สำเร็จ มีแนวโน้มที่จะได้เปรียบเชิงกลยุทธ์เหนือคู่แข่ง
  • ในอดีต บริษัทเทคโนโลยีได้ให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ย (ซึ่งมีราคาที่ต้องจ่ายคือความผันผวนสูงและการลดลงอย่างรุนแรงในตลาดกระทิง)
  • การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมายถึงการแข่งขันทั้งในระดับเทคโนโลยีและธุรกิจ และประวัติศาสตร์การแข่งขันที่สูงมากได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโต

แน่นอนว่า เช่นเดียวกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในช่วงปี 1995-2000 ปัญญาประดิษฐ์ก็จะสร้างรายได้โดยตรงให้กับกลุ่มบริษัทที่มีจำนวนค่อนข้างจำกัดเช่นกัน เราจะพยายามเน้นประเด็นนี้ในบทถัดไป

à¸à¸²à¸£à¹à¸ªà¸à¸à¸ à¸²à¸ (à¸à¸£à¸²à¸) à¸à¸­à¸à¸à¸§à¸²à¸¡à¸à¸±à¸à¸à¸§à¸à¸à¸­à¸à¸à¸¥à¸²à¸

ในอดีต ความผันผวนของ Nasdaq รวมถึงค่าความเสี่ยงการลงทุนของ Nasdaq นั้นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐานอื่น ๆ ของสหรัฐฯ รวมถึงดัชนี DAX ของเยอรมนีด้วย นับตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งเป็นช่วงที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เริ่มเข้าสู่ตลาดหลัก ดัชนี Nasdaq มีผลตอบแทนมากกว่า 7,500% เมื่อเทียบกับ 1,250% ของ S&P 500

แหล่งข้อมูล: XTB Research, Bloomberg Finance LP

สำคัญ: กรณีของการฟื้นตัวของ AI นั้นแตกต่างจากฟองสบู่ดอทคอมในศตวรรษที่ 20 ในหลาย ๆ ด้าน เพราะครั้งนี้การเติบโตได้รับการสนับสนุนจากรายได้ที่สูงขึ้นและอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น บริษัทที่ขับเคลื่อนแนวโน้มนี้คือผู้นำตลาดที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่การเก็งกำไร สิ่งที่เหมือนกันคือความจริงที่ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อเทคโนโลยีใหม่กำลังผลักดันแนวโน้มขาขึ้น ไม่เพียงแต่ใน Nasdaq 100 เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกด้วย

เข้าใจหุ้น AI

à¸à¸·à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸µà¸à¹à¸³à¹à¸à¸´à¸à¸à¸£à¹à¸­à¸¡à¹à¸ªà¹à¸à¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸§à¹à¸¥à¸à¸à¸³à¸à¸§à¸à¸¡à¸²à¸ à¹à¸ªà¸à¸à¸ à¸²à¸à¸à¸µà¹à¸¡à¸µà¸à¸§à¸²à¸¡à¹à¸à¸¥à¸·à¹à¸­à¸à¹à¸«à¸§à¸à¸²à¸à¸ªà¸²à¸¢à¸à¸²à¹à¸¥à¸°à¸à¸±à¸à¹à¸à¸¥à¸·à¹à¸­à¸à¸à¹à¸§à¸¢à¸à¹à¸­à¸¡à¸¹à¸¥

แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันไม่เพียงแต่ในรูปแบบธุรกิจ คุณภาพการบริหาร ระดับของกำไรที่ได้ และตำแหน่งในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนอีกมากมาย ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจแต่ละบริษัทอย่างเป็นรายบุคคล

อย่างไรก็ตาม การเข้าใจการดำเนินงานของบริษัท AI อาจมีความสำคัญยิ่งกว่า หลายบริษัทที่ประกาศว่าจะได้รับประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ อาจกลับกลายเป็นว่าตนเองล้าหลังคู่แข่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วและสูญเสียการแข่งขันไปในที่สุด

  • ปัญหาที่แก้ไม่ตกคือ การลงทุนในผู้ชนะมักหมายถึงการจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับหุ้น อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะไม่มีทางออกอื่น เนื่องจากแนวโน้มของ AI ได้ดำเนินมาเป็นเวลานานพอที่ตลาดจะมีเวลาในการสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผู้ชนะที่มีศักยภาพ (ตามพื้นฐาน)
  • ตลาดหุ้นมีการกำหนดราคาของ 'อนาคต' อยู่เสมอ และราคาหุ้นที่สูงของบริษัทหนึ่งๆ มักจะเกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าในปัจจุบัน (ในแง่ดี) ของแนวโน้มและความสามารถในการทำกำไรของบริษัทนั้นในสภาพแวดล้อมที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทที่มีการบริหารจัดการอย่างดีมักจะสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดอยู่เสมอด้วยขนาดของการปรับปรุงธุรกิจ  (การขายชิป AI) หลังจากปีที่อ่อนแอในปี 2022

จนถึงตอนนี้ ผู้ชนะที่ใหญ่ที่สุดของการแข่งขันคือบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ทำไม? เพราะว่ามีสาเหตุหลักห้าประการ:

  1. การเข้าถึงข้อมูลอย่างมหาศาล ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา AI ของตนเอง (ไมโครซอฟต์, กูเกิล, เมตา แพลตฟอร์มส์, เป็นต้น)
  2. ความสามารถในการจ้างและรักษาทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ AI ที่ทรงพลัง
  3. ทรัพยากรเงินสดที่สำคัญที่สามารถจัดสรรได้เพื่อการวิจัยและพัฒนา
  4. ฐานลูกค้าและผู้บริโภคที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถนำ AI ไปสร้างรายได้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด (เช่น มีสัญญากับบริษัทชั้นนำ ผู้ใช้เบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันหลายร้อยล้านคน เป็นต้น)
  5. คุณภาพสูงของรูปแบบธุรกิจพื้นฐานและการบริหารจัดการคณะกรรมการและซีอีโอที่มีการแข่งขัน

สำคัญ: แนวโน้มใหม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี ซึ่งหมายถึงต้นทุนหนี้ที่สูงบริษัทที่เน้นการเก็งกำไร เช่น Big Bear AI (และ C3.ai (AI.US)) ล้มเหลวในการไล่ตามยักษ์ใหญ่ "กระแสหลัก" อย่างไรก็ตาม ตลาดเริ่มมองหา 'ทางเลือก' สำหรับการลงทุนใน BigTech อย่างรวดเร็ว สิ่งนี้นำพานักลงทุนให้หันไปสนใจธุรกิจของบริษัทอย่าง Arista Networks และ Super Micro Computers

มันสายเกินไปสำหรับ AI หรือไม่? 

ตามชุมชนของนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบุว่ายังมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวทางเทคโนโลยีอย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งของตนในภาคส่วนใหม่นี้ได้ภายในสองปีแรก อาจได้ "หลับไหล" ผ่านช่วงเวลาแห่งการเติบโตที่สำคัญที่สุดไปแล้ว

  • จนถึงขณะนี้ หุ้นของกลุ่ม "Magnificent 7" ของสหรัฐฯ (บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 7 แห่งของสหรัฐฯ) มีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งที่สุด แน่นอนว่านี่ไม่ใช่บริษัทเพียงกลุ่มเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้ม AI เราสามารถเห็นบริษัทจำนวนมากจากหลากหลายภาคส่วน ซึ่ง AI อาจเป็นปัจจัยสำคัญไม่เพียงแต่ในเชิงการเก็งกำไรเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเร่งธุรกิจอีกด้วย

แนวโน้มนี้จะนำมาซึ่งสภาพแวดล้อมการเติบโตที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่สามารถนำ AI ไปใช้ในบริการ แอปพลิเคชัน และสำหรับบริษัทที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและพื้นฐานทางเทคโนโลยีสำหรับแนวโน้มทั้งหมดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ตัวอย่างที่ดีในที่นี้ได้แก่ Palantir (PLTR.US) ซึ่งนำ AI มาใช้ในระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Arista Networks (ANET.US) คู่แข่งด้านเครือข่ายอย่าง Cisco Systems (CSCO.US) หรือ Super Micro Computers (SMIC.US) ที่เชี่ยวชาญในการสร้าง 'เซิร์ฟเวอร์แร็ค' สำหรับศูนย์ข้อมูล ในอนาคต เราอาจได้เห็นความต้องการ AI สร้างอุตสาหกรรมใหม่ทั้งหมดและอาจ...ผู้ชนะใหม่

Top 6 AI exposure sectors 

à¹à¸­à¸à¸­à¸à¹à¸à¸à¹à¸à¹à¸¥à¸¢à¸µà¸à¸²à¸à¸à¸²à¸£à¹à¸à¸à¸¢à¹à¸à¸à¸à¸·à¹à¸à¸«à¸¥à¸±à¸à¸ªà¸µà¹à¸à¹à¸¡: à¸à¸¥à¹à¸­à¸à¸ªà¹à¸­à¸à¸«à¸¹ à¹à¸à¹à¸¡à¸à¸µà¸à¸¢à¸² à¸à¸¥à¹à¸­à¸à¸à¸¸à¸¥à¸à¸£à¸£à¸¨à¸à¹ à¹à¸à¸£à¸·à¹à¸­à¸à¸§à¸±à¸à¸­à¸±à¸à¸£à¸²à¸à¸²à¸£à¹à¸à¹à¸à¸à¸­à¸à¸«à¸±à¸§à¹à¸ à¹à¸¥à¸°à¸à¸§à¸à¸¢à¸²

ปัญญาประดิษฐ์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในรูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่ทุกบริษัทจะสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่ปัญญาประดิษฐ์จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในระดับเดียวกัน ในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลายระดับ ตั้งแต่การโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปจนถึงการเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในระดับลึกขึ้น

บริษัทที่มุ่งเน้นในอุตสาหกรรมไม่กี่แห่ง ซึ่งการพัฒนา AI สามารถแปลเป็นรายได้และกำไรที่สูงขึ้นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม มีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด เราสามารถเปรียบเทียบกับยุคตื่นทอง ที่ผู้จัดหาอุปกรณ์ - พลั่วและจอบ - ได้กำไรมากกว่านักขุดทอง ด้านล่างนี้เราจะแสดงรายการอุตสาหกรรมและบริษัทบางแห่งที่อาจคุ้มค่าแก่การจับตามอง

  • ชิป AI: Nvidia (NVDA.US) AMD (AMD.US) Taiwan Semiconductor (TSM.US) ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)
  • เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์: Broadcom (AVGO.US) Intel (INTC.US) Photronics (PHTR.US) Lam Research
  • ศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย - Arista Networks (ANET.US) Super Micro Computers (SMIC.US) Cisco (CSCO.US)
  • บริการคลาวด์คอมพิวติ้งและปัญญาประดิษฐ์: Microsoft (MSFT.US) Amazon (AMZN.US) Adobe (ADBE.US) Google Cloud (GOOGL.US)
  • การโฆษณาดิจิทัลและ LLMs: Meta Platforms META.US) Alphabet (GOOGL.US) Microsoft (MSFT.US)
  • BigData และ DevOps: Palantir, DataDog

ตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก จากความสามารถในการจดจำภาพและเสียง ไปจนถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการตัดสินใจ ความสามารถของ AI ได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล นำไปสู่การนำไปใช้ในหลากหลายสาขา การก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้การลงทุนในหุ้น AI กลายเป็นโอกาสที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง การลงทุนในหุ้น AI นั้นต้องผ่านการคัดกรองผ่านกระแสข่าวลือในตลาดเพื่อค้นหาคุณค่าที่แท้จริง 

  • การลงทุนในหุ้น AI ต้องการการประเมินอย่างรอบคอบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท คุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ AI ของพวกเขา และตำแหน่งทางการตลาดในอุตสาหกรรม
  • การกระจายการลงทุนใน AI มีความสำคัญ โดยกระตุ้นให้นักลงทุนกระจายเงินทุนไปยังภาคส่วนต่างๆ ขนาดบริษัท และพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรสูงสุด
  • การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม AI เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงการติดตามผู้นำตลาดและการพัฒนาทางเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล

กำลังค้นคว้าบริษัท AI 


การลงทุนในอุตสาหกรรม AI ไม่ใช่เรื่องที่ควรตัดสินใจเบา ๆ นั่นไม่ใช่แค่การเลือกบริษัทที่มีเทคโนโลยี AI ขั้นสูงที่สุดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจผลการดำเนินงานทางการเงิน การประเมินผลิตภัณฑ์และบริการ AI ของพวกเขา และการประเมินตำแหน่งทางการตลาดของบริษัท และแม้ว่าจะทำทั้งหมดนี้ก็อาจยังไม่เพียงพอ เพราะการลงทุนคือเรื่องของอนาคต — ไม่ใช่แค่เรื่องอดีต หรือแม้แต่ปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานทางการเงิน
มีตัวชี้วัดสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณาเมื่อต้องประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท AI ซึ่งรวมถึง:

  • การเติบโตของรายได้
  • ความสามารถในการทำกำไร
  • กระแสเงินสด
  • ระดับหนี้สิน

การประเมินตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้อย่างละเอียดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสำคัญเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท AI และศักยภาพการเติบโตของบริษัท ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อกระแสเงินสดของบริษัท AI อย่างมากคือการใช้เครื่องมือ AI บริษัทที่ใช้เครื่องมือ AI อย่างมีประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสดได้ ทำให้ผลการดำเนินงานทางการเงินดีขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงิน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า และสภาพเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์และบริการ AI


การประเมินผลิตภัณฑ์และบริการ AI ของบริษัทเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการวิจัยการลงทุนใน AI ประสิทธิภาพของเครื่องมือการตลาด AI การพยากรณ์ความต้องการ AI และข้อมูลความต้องการตลาดสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการระบุและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ประวัติการตอบสนองต่อความต้องการตลาดอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งถึงศักยภาพความสำเร็จของบริษัท
พอร์ตโฟลิโอของผลิตภัณฑ์และบริการ AI ของบริษัทยังสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทด้วย บริษัทที่มีพอร์ตโฟลิโอ AI ที่หลากหลายสามารถสร้างโอกาสในการกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้มากขึ้น

ตำแหน่งทางการตลาด 


ตำแหน่งทางการตลาดของบริษัท AI เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อการลงทุนในหุ้น AI ปัจจัยที่ควรพิจารณารวมถึงตำแหน่งทางการตลาดปัจจุบันของบริษัท สภาพการเงินของบริษัท และความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีของบริษัท การประเมินส่วนแบ่งตลาดภายในอุตสาหกรรม AI ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตำแหน่งการแข่งขันของบริษัทได้ด้วย โดยการวิเคราะห์ขนาดตลาดและการคาดการณ์การเติบโต นักลงทุนจะสามารถเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพความสำเร็จของบริษัทในอุตสาหกรรม AI

AI และการกระจายการลงทุน

A businessman examining a light bulb with a magnifying glass with icons representing different technologies.

การกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI หลายแห่ง หรือกองทุน ETF ที่ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม สามารถช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ ส่วนต่อไปนี้จะนำเสนอกลยุทธ์สำหรับการกระจายการลงทุนในด้าน AI ของคุณ

การลงทุนข้ามอุตสาหกรรม


เทคโนโลยี AI ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอุตสาหกรรมเดียว การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางของ AI มีศักยภาพในการปฏิวัติหลายภาคส่วนในตลาด นำไปสู่การปฏิวัติ AI ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น:

  • เฮลท์แคร์ (Healthcare)
  • อีคอมเมิร์ซ (E-commerce)
  • การเงิน (Finance)
  • การผลิต (Manufacturing)
  • การขนส่ง (Transportation)
  • การศึกษา (Education)

ด้วยการกระจายการลงทุนไปในหลายอุตสาหกรรม นักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละภาคส่วนได้ ปัจจุบัน เทคโนโลยี AI ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง:

  • บริการทางการเงิน (Financial Services)
  • ประกันภัย (Insurance)
  • เฮลท์แคร์ (Healthcare)
  • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences)
  • ค้าปลีก (Retail)
  • อีคอมเมิร์ซ (E-commerce)

เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล่านี้ การใช้เครื่องมือ AI อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ อุตสาหกรรมเหล่านี้ทำให้เครื่องมือ AI เป็นเป้าหมายที่มีศักยภาพสำหรับการกระจายการลงทุน แน่นอนว่ายังยากที่จะกล่าวว่าบริษัทจากภาคส่วนเช่นประกันภัยหรือการดูแลสุขภาพมีเงินโดยตรงเพราะ AI แต่ในระยะยาว บริษัทที่ใช้ AI ได้เร็วและดีกว่าน่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าบริษัทอื่น ๆ

การบาลานซ์ระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัทเล็ก 

การกระจายการลงทุนระหว่างบริษัท AI ขนาดใหญ่และขนาดเล็กสามารถนำไปสู่การลดความเสี่ยง เพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน และโอกาสในการกระจายพอร์ตการลงทุน บริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงมักมีกำไรมากกว่า ในขณะที่บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กอาจเผชิญกับความท้าทาย แต่มีโอกาสให้เข้าร่วมในโครงการที่ล้ำสมัย

การจัดสรรเงินทุนให้กับสตาร์ทอัพ AI ขนาดเล็กที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ มอบโอกาสในการมีส่วนร่วมในโครงการที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉมในวงการ AI พร้อมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าผ่านกองทุนร่วมลงทุน

พิจารณาโอกาสของ AI ระดับโลก 

การลงทุนในปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น การพัฒนาและการนำ AI มาใช้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก นำเสนอทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาและจีนเป็นประเทศชั้นนำในการพัฒนา AI อย่างไรก็ตาม การลงทุนในระดับโลกย่อมมีความเสี่ยงเช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น การขาดความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบาย การสูญเสียงานที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบอัตโนมัติ และความเสี่ยงด้านการบิดเบือนทางสังคม แต่หากมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบ ผลตอบแทนที่ได้รับอาจคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เผชิญ

การประเมินความเสี่ยงในการลงทุนด้าน AI 

เช่นเดียวกับการลงทุนอื่น ๆ การลงทุนใน AI มีความเสี่ยงเฉพาะตัว ความผันผวนของตลาดสามารถนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงตามข่าวสารและการพัฒนาในวงการ AI ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมของตลาดหุ้น AI ที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงมากอาจทำให้แนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุนใน AI คือการติดตามรายได้โดยตรงจากความต้องการของปัญญาประดิษฐ์

  • นักลงทุนควรตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน AI ด้วย มาตรการที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและการจัดการปัญหาความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน AI
  • ข้อกังวลทางจริยธรรม เช่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล อคติของอัลกอริทึม และผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างจากปัญญาประดิษฐ์ ยังเป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ ข้อกังวลเหล่านี้มีศักยภาพที่จะบั่นทอนความไว้วางใจของสาธารณชนและความเชื่อมั่นในตลาด ส่งผลให้บริษัทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ต้องเผชิญกับความเสียหายต่อชื่อเสียงและการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแล

การติดตามผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรม AI เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกลยุทธ์การลงทุน. ผู้นำในอุตสาหกรรมปัจจุบันของหุ้น AI ได้แก่:

  • Nvidia (NVDA.US)
  • Arista Networks (ANET.US)
  • บริษัท ไต้หวัน เซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) (TSM.US)
  • ไมโครซอฟท์ (MSFT.US)

บริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้มีผลงานที่พิสูจน์แล้วในด้านการเรียนรู้ของเครื่อง และกำลังเปิดทางในด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

การติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรม AI 

การติดตามความก้าวหน้าล่าสุดในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI อาจมีความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูล การพัฒนาทางเทคโนโลยีล่าสุดในอุตสาหกรรม AI ครอบคลุมถึง:

  • การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
  • การสร้างภาษาธรรมชาติและการรู้จำเสียงพูด
  • ตัวแทนเสมือนและการจัดการการตัดสินใจ

การกำหนดกลยุทธ์การลงทุนใน AI ระยะยาวที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการลงทุนใน AI ที่ประสบความสำเร็จ โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินและแนะนำการลงทุนที่มีประสิทธิภาพทางภาษีสามารถช่วยให้เป้าหมายทางการเงินของคุณสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนใน AI ได้

การเข้าใจความทนต่อความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องพัฒนากลยุทธ์การลงทุนใน AI ระยะยาว ทางเลือกสำหรับการลงทุนในหุ้นเฉพาะอาจเป็นการลงทุนใน Nasdaq 100 ซึ่งประกอบด้วยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่และมีคุณภาพสูงเกือบทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก AIหุ้น AI นำเสนอโอกาสการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร โดยมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่สูง อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับการลงทุนทุกรูปแบบ หุ้น AI ก็มีความเสี่ยงและความท้าทายเฉพาะตัวเช่นกัน การทำการวิจัยอย่างละเอียด การกระจายการลงทุน การติดตามพัฒนาการในอุตสาหกรรม และการสร้างกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว จะช่วยให้คุณก้าวเข้าสู่โลกที่น่าตื่นเต้นของการลงทุนใน AI ได้อย่างมั่นใจ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

A repetitive image displaying the word 'FAQ' in a repeated pattern, emphasizing frequently asked questions

 

คำถามที่พบบ่อย

การเลือกบริษัท AI ที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องยากมาก อนาคตนั้นไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้แน่ใจว่าการลงทุนมีการสัมผัสโดยตรงกับแนวโน้มของ AI อย่างแน่นอน หนึ่งในหุ้น AI ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Nvidia (NVDA.US), Arista Networks (ANET.US), Microsoft (MSFT.US) หรือ Super Micro Computers (SMIC.US) แต่ผลการดำเนินงานในอนาคตของพวกเขายังคงไม่แน่นอน

บริษัทเหล่านี้เป็นผู้นำในการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และให้บริการ AI แก่ธุรกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าบางครั้ง 'ไม่ใช่สิ่งที่คุณซื้อ แต่เป็นสิ่งที่คุณจ่าย' และหุ้น AI อาจมีมูลค่าสูงเกินจริงเนื่องจากความต้องการในการเก็งกำไรและ 'ตลาดฟองสบู่' ซึ่งอาจทำให้หุ้นแตกต่างจากมูลค่าที่แท้จริงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจำไว้เกี่ยวกับภาคส่วนตลาดเช่น:

  • ชิป AI (และเซมิคอนดักเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
  • ศูนย์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
  • เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • แอปพลิเคชันและบริการที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ใช่ คุณสามารถซื้อหุ้นใน AI ได้ทั้งการลงทุนในบริษัทแต่ละแห่งที่เกี่ยวข้องกับภาค AI หรือผ่าน ETF เช่น Nasdaq 100 ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดบริษัทเทคโนโลยีที่กว้างขึ้น ทั้งสองตัวเลือกนี้จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

 

พิจารณาลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีเช่น Microsoft, Nvidia, Alphabet (Google) หรือ Arista Network หรือ ETF ที่ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นเทคโนโลยี เช่น Nasdaq 100 เพื่อเข้าถึงการพัฒนา AI คุณไม่ควรลงทุนเงินมากเกินไปในช่วงเริ่มต้น หากคุณจะเป็นมืออาชีพ ความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณจะเพิ่มขึ้นตามเวลา แต่จำไว้เสมอว่าพื้นฐานสำคัญ ตลาดหุ้นแตกต่างจากรายได้คงที่อย่างมาก และผลตอบแทนในอนาคตของคุณนั้นไม่แน่นอน เรียนรู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมของธุรกิจ

เพื่อประเมินผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท AI ให้พิจารณาตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญ เช่น การเติบโตของรายได้ คุณภาพการบริหารจัดการ กำไร ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด และระดับหนี้สิน ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงสถานะทางการเงินของบริษัท นักลงทุนบางรายยังใช้ข้อมูลทางเลือก เช่น ความคิดเห็นของพนักงานและลูกค้า และข้อมูลอื่น ๆ อีกมากมาย ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทที่มีผลประกอบการไม่ดีเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดตามผลการดำเนินงานและความท้าทายในปัจจุบันของธุรกิจ

การกระจายการลงทุนใน AI สามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรได้โดยการกระจายการลงทุนไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI หรือ ETF ที่ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม แน่นอนว่าการกระจายการลงทุนอาจมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของผลตอบแทนที่ต่ำลง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในบริษัทเพียงหนึ่ง สอง หรือสามแห่งอาจถูกมองว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไปสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจากความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงจากลูกค้า หรือเหตุการณ์สุ่มที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร

 

เกี่ยวข้อง บทความ

2 นาที
เงินปันผลคืออะไร? คู่มือรายได้แบบไม่ลงแรงสำหรับนักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม
3 นาที
วิธีลงทุนในช่วงเศรษฐกิจถดถอย – คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นสู่ผลตอบแทนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
4 นาที
การบริหารความเสี่ยงในการลงทุน: 7 หลักการสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาว

อ่านเพิ่มเติม

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติม

ฟอเร็ก สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี วิเคราะห์ทางเทคนิค หุ้น fundamental analysis CFDs ETFs แพลตฟอร์ม glossary คำแนะนำ Investir become a Trader Education investing strategy Sustainability

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก