การเทรด EURUSD - วิธีการลงทุนในสกุลเงิน EUR/USD?

คุณสนใจการเมืองและติดตามข่าวสารจากประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกตะวันตกหรือไม่? ดูว่าคู่สกุลเงิน EURUSD กำลังเป็นอย่างไร และโน้มน้าวตัวเองว่าการซื้อขายมันคือที่สำหรับคุณ
คุณสนใจการเมืองและติดตามข่าวสารจากประเทศเศรษฐกิจหลักของโลกตะวันตกหรือไม่? ดูว่าคู่สกุลเงิน EURUSD กำลังเป็นอย่างไร และโน้มน้าวตัวเองว่าการซื้อขายมันคือที่สำหรับคุณ
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจโลกมาหลายร้อยปีแล้ว แม้ว่าจีนจะมีอำนาจเพิ่มขึ้นก็ตาม ทั้งสองเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดในแง่ของสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะดำเนินนโยบายการเงินโดยอิสระจากธนาคารกลางยุโรป คู่สกุลเงิน EURUSD เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก และตลาด Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายรวมต่อวันสูงถึง 6.5 ล้านล้านดอลลาร์ และมูลค่าตลาดรวมโดยประมาณมากกว่า 2.4 พันล้านล้านล้านดอลลาร์ สำหรับการเปรียบเทียบ มูลค่าของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าครึ่งเป็นมูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา
ราคา EURUSD ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมหภาคและปัจจัยเฉพาะของคู่สกุลเงินมากมาย ในบทความนี้ เราจะนำเสนอปัจจัยหลักๆ ที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยน EURUSD และบอกวิธีเริ่มต้นการซื้อขาย EURUSD
Forex CFD คืออะไร
Forex เป็นชื่อของตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินทั่วโลก ตราสาร CFD ในตลาด Forex เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเลเวอเรจที่สูงที่สุด ซึ่งช่วยให้มีความผันผวนในการลงทุนสูง แม้จะมีการเคลื่อนไหวของราคาค่อนข้างน้อย ซึ่งสร้างโอกาสแต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากความผันผวนของราคาในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นไม่สูงมาก เลเวอเรจทางการเงินที่สูงจึงทำให้นักลงทุนและเทรดเดอร์มีความผันผวนของพอร์ตการลงทุนสูง แม้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลง 1% หรือ 0.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงก็ตาม
CFD ย่อมาจาก 'Contract for Differences' และ CFD สกุลเงินเป็นตราสารทางการเงิน ในการซื้อขาย CFD ใน Forex คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสกุลเงินใดๆ ที่คุณกำลังซื้อขาย แต่เป็นเพียงสัญญาสำหรับส่วนต่างของราคา ดังนั้น เมื่อคุณซื้อขาย CFD คุณจะเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น ซึ่งสามารถขึ้นและลงได้เสมอ
เมื่อรวมกับเลเวอเรจทางการเงินแล้ว อาจทำให้คุณได้รับผลกำไรที่มากขึ้นและเร็วขึ้น แต่ก็อาจขาดทุนได้เช่นกัน ความผันผวนของราคายิ่งรุนแรงมากขึ้นเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลหรือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังนั้น สิ่งนี้อาจเป็นโอกาสพิเศษสำหรับเทรดเดอร์ที่มองโลกในแง่ร้ายหรือมองโลกในแง่ดี ซึ่งกำลังเก็งกำไรด้วยสถานะ 'ขาย' ในท้ายที่สุด ภารกิจหลักของคุณในฐานะเทรดเดอร์คือการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัลที่คุณกำลังเก็งกำไร เช่น Bitcoin หรือ Ethereum
CFD มีความเสี่ยงเนื่องจากในการซื้อขายประเภทนี้ คุณสามารถเข้าถึงเลเวอเรจทางการเงินได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาในการตอบสนองของคุณอาจมีจำกัด อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์บางคนชอบเมื่อสิ่งต่างๆ ในตลาดเกิดขึ้นเร็วขึ้นและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนที่สูง
อะไรมีผลต่อ EURUSD?
คู่สกุลเงินเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจโดยการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพวกเขา ประเมินความเสี่ยงและโอกาสของแต่ละบุคคล คู่สกุลเงิน EURUSD เปรียบเทียบเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป (ประเทศที่อยู่ในสหภาพการเงินยุโรปและใช้เงินยูโร) กับสหรัฐอเมริกา ดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจใดเศรษฐกิจหนึ่งจะสะท้อนให้เห็นในคู่สกุลเงิน EURUSD
- การเคลื่อนไหวและการตัดสินใจที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอาจทำให้ EUR/USD อ่อนค่าลง
- การเคลื่อนไหวและการตัดสินใจที่ทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นอาจทำให้มูลค่าของ EUR/USD เพิ่มขึ้น
แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดเท่านั้น แต่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเนื่องจากมีการเผยแพร่เป็นวัฏจักร ซึ่งรวมถึง:
- การตัดสินใจของธนาคารกลาง (FED, ECB) (อัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล)
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สำหรับสหรัฐอเมริกา สหภาพการเงินยุโรป (EMU)
- ข้อมูลการเติบโตของ GDP
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- NFP (NonFarm Payrolls) และดัชนีการผลิต ISM
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ดัชนีภาวะธุรกิจ IFO เยอรมนี
- คณะกรรมการ Conference Board
เรามีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งเผยแพร่ทุกวัน ตรวจสอบได้ที่นี่: https://www.xtb.com/int/market-analysis/market-calendar
การเคลื่อนไหว การตัดสินใจทางการเมือง และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโรและทำให้ EUR/USD เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินทั้งสองอย่างมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยสงครามในยูเครนและการพึ่งพาพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปในปี 2565
- การเคลื่อนไหวและการตัดสินใจที่ทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอาจทำให้ EUR/USD อ่อนค่าลง
- การเคลื่อนไหวและการตัดสินใจที่ทำให้เงินยูโรแข็งค่าขึ้นอาจทำให้มูลค่าของ EUR/USD เพิ่มขึ้น
ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลต่อคู่สกุลเงินนี้คือความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าหลัก และเทรดเดอร์มักให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศเหล่านี้เมื่อติดตามราคาสกุลเงิน ความไม่มั่นคงอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของ EUR/USD
สุดท้าย เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปพึ่งพาอุตสาหกรรมเอกชนอย่างมาก แม้แต่ผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดหุ้นระดับภูมิภาคที่สำคัญในสหรัฐฯ และยุโรปก็อาจทำให้เงินยูโรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ EURUSD อาจได้รับผลกระทบทางอ้อมจากสุขภาพของดัชนีตลาดหุ้น
คำปราศรัยของหัวหน้าธนาคารกลางและสมาชิกอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ EURUSD เนื่องจากธนาคารกลางเป็นผู้กำหนดทิศทางของนโยบายการเงิน ธนาคารกลางยังกำหนดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของฟิชเชอร์จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างเช่น หากอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐฯ กำลังสูงขึ้นและอยู่ในระดับที่สูงกว่ายูโรโซน USD ควรจะแข็งค่ากว่า EUR ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในอัตราแลกเปลี่ยน
เทรดเดอร์ทุกคนควรเห็นว่าช่วงการซื้อขายส่งผลต่อความผันผวนของคู่สกุลเงิน ข้อมูลที่สำคัญที่สุดจะเผยแพร่ในช่วงการซื้อขายของอเมริกาและยุโรป ความผันผวนในช่วงการซื้อขายของเอเชียจะต่ำ ในทำนองเดียวกันประมาณเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่น เมื่อนักลงทุนมีช่วงพักกลางวัน ความผันผวนยังเพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการซื้อขายเงินสดของสหรัฐฯ และในช่วงท้ายของการซื้อขายยุโรป
การขายชอร์ต
การขายชอร์ต คือ การเปิดสถานะเมื่อราคาลดลง ด้วยสถานะนี้ คุณสามารถทำเงินได้เมื่อราคาของตราสารลดลง โดยปกติ เทรดเดอร์จะสูญเสียเงินเมื่อราคาตก อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย CFD ช่วยให้คุณสามารถซื้อขายได้ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมด แม้ในขณะที่ราคาตก
ในกลยุทธ์ 'การขายชอร์ต' พฤติกรรมของราคาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การลดลงมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและใช้เวลาน้อยกว่า 'การเคลื่อนไหวขึ้น' หรือที่เรียกว่าตลาดกระทิงมาก คุณสามารถดูได้ว่าราคาและดัชนีของบริษัทในสหรัฐฯ มีพฤติกรรมอย่างไรในปี 2551 เมื่อเผชิญกับการล้มละลายของ Lehmnan Brothers หรือในเดือนมีนาคม 2563 ในช่วงวิกฤตโควิด ในตลาด Forex คุณสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงินลีราตุรกี USDTRY ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2564 เนื่องจากการตัดสินใจของธนาคารกลาง คุณยังสามารถดูคู่สกุลเงิน EURUSD และดูว่านโยบายของธนาคารกลางที่แตกต่างกัน (FED กับ ECB) และภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อราคาอย่างไร
ด้วยความเป็นไปได้ของ 'การขายชอร์ต' นั่นคือการเดิมพันกับราคาที่ลดลง ทำให้ Michael Burry เจ้าของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Scion ในปัจจุบัน ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ระบบสินเชื่อของอเมริกา สร้างรายได้มหาศาลจากความตื่นตระหนกของ Wall Street ในปี 2551 เรื่องราวนี้ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง 'The Big Short'
การขายชอร์ตบนแพลตฟอร์ม xStation5
คุณเปิดสถานะขายชอร์ตบนแพลตฟอร์มในลักษณะเดียวกับการเปิดสถานะซื้อ แทนที่จะคลิกที่ปุ่ม BUY สีเขียว คุณเลือกปุ่ม SELL สีแดง
สถานะสำหรับราคาที่สูงขึ้น 'สถานะซื้อ' ปุ่ม BUY สีเขียว
สถานะสำหรับราคาที่ลดลง 'สถานะขาย' ปุ่ม SELL สีแดง
คำสั่งป้องกัน SL และ TP
เมื่อทำการซื้อขายตราสาร CFD คุณต้องคำนึงถึงความผันผวนของราคาและผลลัพธ์ของสถานะที่สูง ด้วยการวิเคราะห์กราฟและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เทรดเดอร์บางคนตัดสินใจใช้คำสั่งป้องกันอัตโนมัติ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องติดตามกราฟตลอดเวลา
Stop Loss
ตามชื่อที่แนะนำ คำสั่ง Stop Loss สามารถป้องกันการขาดทุนที่เพิ่มขึ้น สถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาต่ำกว่าระดับที่คุณระบุ คำสั่ง Stop Loss อีกประเภทหนึ่งคือ Trailing Stop Loss ซึ่งติดตามราคาของตราสารในระยะที่คุณกำหนด การใช้ Trailing Stop Loss อาจช่วยให้คุณถือสถานะได้นานขึ้น เพิ่มผลกำไรสูงสุด และจำกัดความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างกะทันหัน
Take profit
ในทางกลับกัน คำสั่ง Take Profit จะช่วยให้คุณปิดสถานะที่ทำกำไรโดยอัตโนมัติที่ระดับราคาที่คุณเห็นว่าเหมาะสม ระดับการปิดสามารถขึ้นอยู่กับ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่คุณจะทำให้พร้อมใช้งานใน xStation5 หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดของคุณเอง
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่งป้องกันพร้อมคำแนะนำในการตั้งค่าได้ที่นี่ <link> และในแพลตฟอร์ม xStation5 ในแท็บ 'การศึกษา' ซึ่งเรานำเสนอวิดีโอแนะนำ
เลเวอเรจทางการเงิน
การใช้เลเวอเรจมาพร้อมกับโอกาสในการเปิดสถานะขนาดใหญ่ด้วยเงินทุนจำนวนเล็กน้อย และความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่มากขึ้น
เมื่อทำการซื้อขายตราสาร CFD จำนวนเงินที่คุณลงทุนเพื่อเปิดสถานะเรียกว่ามาร์จิ้น จำนวนเงินที่จำเป็นในการเปิดสถานะขึ้นอยู่กับตราสารที่คุณกำลังซื้อขายและเลเวอเรจที่กำหนดให้ ลองมาดูตัวอย่างกัน
หากคุณต้องการเปิดสถานะขั้นต่ำ 0.01 lot (1 lot เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน) บนคู่สกุลเงิน EURUSD จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 33 ยูโร เนื่องจากเลเวอเรจที่มีอยู่บนคู่ EURUSD คือ 1:30 ซึ่งหมายความว่าในการเปิดสถานะ คุณจะต้องใช้ 3.33% ของมูลค่าเล็กน้อยของมาร์จิ้น ดังนั้น คุณจะเปิดสถานะ 1,000 ยูโร (0.01 x 100,000) บนมาร์จิ้น 33 ยูโร
สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำความคุ้นเคยกับคำว่ายอดคงเหลือ (Balance) ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) (มูลค่าบัญชี) มาร์จิ้นว่าง (Free Margin) และที่สำคัญที่สุดคือระดับมาร์จิ้น (Margin Level)
ยอดคงเหลือในบัญชีจะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อคุณฝาก ถอน ปิด หรือเปิดสถานะ
ส่วนของผู้ถือหุ้นคือจำนวนเงินในยอดคงเหลือของคุณบวกกับผลลัพธ์ปัจจุบันของสถานะที่เปิดอยู่
มาร์จิ้นคือผลรวมของมาร์จิ้นของคุณ - จำนวนเงินทั้งหมดที่ใช้ในการเปิดสถานะใน CFD
มาร์จิ้นว่างคือจำนวนเงินที่คุณยังคงใช้เพื่อเปิดการซื้อขายใหม่ได้
ระดับมาร์จิ้นเป็นตัวบ่งชี้ที่นับ% ของมาร์จิ้นของคุณ สูตรคือส่วนของผู้ถือหุ้น / มาร์จิ้น x 100%
ดังนั้น หากส่วนของผู้ถือหุ้นของคุณคือ 3300 ยูโร และมาร์จิ้นในสถานะ CFD คือ 33 ยูโร ระดับมาร์จิ้นของคุณจะเท่ากับ 1000%
อย่างไรก็ตาม หากมูลค่าบัญชีของคุณคือ 35 ยูโร และมาร์จิ้นคือ 33 ยูโร ระดับมาร์จิ้นของคุณจะอยู่ที่ประมาณ 106% (35 / 33 x 100% = 106)
หากในสถานะ CFD ที่เปิดอยู่ คุณบันทึกการขาดทุน 18 ยูโร มูลค่าบัญชีของคุณจะเหลือเพียง 17 ยูโร ในกรณีนี้ระดับมาร์จิ้นของคุณจะอยู่ที่ประมาณ 51.5% ซึ่งหมายความว่ากลไกป้องกัน Margin Stop อัตโนมัติจะทำงาน ซึ่งจะปิดสถานะของคุณเพื่อหยุดการขาดทุนเพิ่มเติมหากระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงต่ำกว่า 50%
การมีอยู่ของกลไกนี้เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายและเป็นผลมาจากกฎระเบียบที่เราอยู่ภายใต้ในฐานะที่ได้รับการควบคุมโดยสถาบันการเงิน เช่น ESMA และ FCA
หากระดับมาร์จิ้นลดลงต่ำกว่า 80% เราจะส่งคำเตือน Margin Call ให้คุณ ซึ่งหมายความว่าระดับมาร์จิ้นของคุณลดลงถึงระดับที่อันตรายและอาจส่งผลให้สถานะของคุณถูกปิด
หากคุณต้องการเปิดสถานะ CFD ของคุณต่อไปในขณะที่ระดับมาร์จิ้นกำลังลดลง คุณสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของคุณได้ ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น (มูลค่าบัญชี) เพิ่มขึ้นและระดับมาร์จิ้นสูงขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับ% ของระดับมาร์จิ้นปัจจุบันจะแสดงในแพลตฟอร์ม ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องคำนวณด้วยตัวเอง
วิธีเริ่มต้นการเทรด EURUSD?
ในการเริ่มต้นซื้อขาย EURUSD ในบัญชีจริง คุณต้องดำเนินการลงทะเบียน โดยคุณจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ทางการตลาดสองสามข้อและปฏิบัติตามเงื่อนไขบัญชีบางประการ ไม่ควรใช้เวลามากกว่าสองสามนาที นี่คือลิงก์และแบบฟอร์มที่คุณสามารถสมัครบัญชีจริงได้: Link
บัญชีจริงจะช่วยให้คุณมีโอกาสซื้อขาย CFD บนคู่สกุลเงินต่างๆ หลายสิบคู่จากทั้งตลาดหลักและตลาดแปลกใหม่ที่กำลังเติบโต
คุณยังสามารถเปิดบัญชีทดลอง DEMO ฟรี ซึ่งมีอายุ 30 วัน จากระดับที่คุณจะเริ่มซื้อขายด้วยเงินเสมือนจริงและทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม xStation5 คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย xStation5 ได้ที่นี่ <บทความ SEO เกี่ยวกับ xStation5>
คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชี DEMO ได้ที่นี่: < Forex DEMO>
จากที่นี่ คุณจะสามารถดำเนินการลงทะเบียนบัญชี DEMO ต่อไปได้
เลเวอเรจที่มีอยู่บน EURUSD คือ 1:30 คุณจะต้องใช้เพียง 3.33% ของมูลค่าสัญญาเพื่อเปิดสัญญาโดยมีมาร์จิ้นสำหรับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาคู่สกุลเงิน
ปริมาณ 1 lot เท่ากับ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน Mini lot 0.1 lot เท่ากับ 10,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน 0.01 lot เท่ากับ 1,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน
ตัวอย่างเช่น ในการเปิดสถานะ 0.1 lot บน EURUSD คุณจะต้องใช้เพียง 333 ยูโร โดยมีเลเวอเรจ 3.33% ของข้อผูกพันมาร์จิ้น
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มการซื้อขาย xStation5 ยังมีเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งคุณจะสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายของคุณเอง เข้าถึงการดูตัวอย่างปริมาณ EURUSD จริง รวมถึงบริการลูกค้าแบบมืออาชีพและส่วนต่อประสานกราฟิกที่ใช้งานง่าย
บัญชีของลูกค้า XTB ได้รับการคุ้มครองจากยอดคงเหลือติดลบ ซึ่งในการซื้อขายที่ xStation5 ในตลาด Forex คุณจะไม่สามารถสูญเสียมากกว่าที่คุณตัดสินใจฝากในบัญชีซื้อขายของคุณ กลไกของ Margin Stop จะช่วยปกป้องคุณในช่วงที่ตลาดผันผวนอย่างรุนแรง และจะปิดสถานะของคุณเมื่อระดับมาร์จิ้นของคุณต่ำกว่า 50% ด้วยคำสั่งป้องกันเช่น Stop Loss, Take Profit แต่โปรดจำไว้เกี่ยวกับวิธีการทางจิตวิทยา ซึ่งก็มีความสำคัญเช่นกัน
เวลาซื้อขาย
แล้วเวลาซื้อขายที่มีอยู่ล่ะ? ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ Forex (EURUSD) ตลาดเปิด 7 วันต่อสัปดาห์ โดยมีช่วงพักสองช่วงในวันศุกร์และวันอาทิตย์ ในวันศุกร์ การซื้อขายจะปิดตั้งแต่ 22:00 น. CET ถึง 00:00 น. CET ในวันอาทิตย์ การซื้อขายจะปิดตั้งแต่ 00:00 น. ถึง 23:00 น. CET ราคาสปอตจะคงที่เมื่อตลาดปิด ในช่วงเวลาอื่นๆ ทั้งหมด ราคาจะมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่า เวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นซื้อขาย CFD สกุลเงินดิจิทัลคือช่วงที่มีสภาพคล่องสูงมาก เมื่อความผันผวนของตลาดสูงขึ้น เมื่อมีการหมุนเวียนสูงในตลาดและปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น ความผันผวนก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน สิ่งนี้อาจได้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่ข่าวสำคัญเกี่ยวกับข้อมูลเศรษฐกิจ การตัดสินใจของธนาคารกลาง หรือเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์ เนื้อหานี้เป็นการสื่อสารการตลาดตามความหมายของศิลปะ 24 (3) ของ Directive 2014/65/EU ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2014 ว่าด้วยตลาดตราสารทางการเงิน และแก้ไข Directive 2002/92/EC และ Directive 2011/61/EU (MiFID II) การสื่อสารการตลาดไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือข้อมูลที่แนะนำหรือเสนอแนะกลยุทธ์การลงทุนตามความหมายของระเบียบ (EU) หมายเลข 596/2014 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2014 ว่าด้วยการละเมิดตลาด (ระเบียบการละเมิดตลาด) และยกเลิก Directive 2003/6/EC ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี และ Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC และ 2004/72/EC และ Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 ของวันที่ 9 มีนาคม 2016 เสริมระเบียบ (EU) หมายเลข 596/2014 ของรัฐสภายุโรปและคณะมนตรี เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคด้านกฎระเบียบสำหรับข้อตกลงทางเทคนิคสำหรับการนำเสนอคำแนะนำการลงทุนอย่างเป็นกลาง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่แนะนำหรือเสนอแนะกลยุทธ์การลงทุน และสำหรับการเปิดเผยผลประโยชน์เฉพาะหรือข้อบ่งชี้ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือคำแนะนำอื่นใด รวมถึงในด้านที่ปรึกษาการลงทุน การสื่อสารการตลาดจัดทำขึ้นด้วยความขยันหมั่นเพียร วัตถุประสงค์สูงสุด นำเสนอข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนทราบ ณ วันที่จัดทำ และไม่มีองค์ประกอบการประเมินใดๆ การสื่อสารการตลาดจัดทำขึ้นโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า สถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลของเขา และไม่ได้นำเสนอกลยุทธ์การลงทุนใดๆ แต่อย่างใด การสื่อสารการตลาดไม่ถือเป็นข้อเสนอในการขาย ข้อเสนอ การสมัครสมาชิก คำเชิญให้ซื้อ โฆษณา หรือการส่งเสริมตราสารทางการเงินใดๆ XTB S.A. จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการได้มาหรือการจำหน่ายตราสารทางการเงิน XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในสื่อสารการตลาดนี้ ในกรณีที่การสื่อสารการตลาดมีข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ใดๆ เกี่ยวกับตราสารทางการเงินที่ระบุไว้ในที่นี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ถือเป็นการรับประกันหรือการคาดการณ์ใดๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต ผลการดำเนินงานในอดีตไม่จำเป็นต้องบ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต และบุคคลใดๆ ที่ดำเนินการกับข้อมูลนี้จะดำเนินการด้วยความเสี่ยงของตนเอง CFD เป็นตราสารที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ 79% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยสูญเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทำงานของ CFD หรือไม่ และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่
การเทรดแบบ Scalping คืออะไร?
ETF ที่น่าซื้อที่สุด เลือกกองทุน ETF ที่จะลงทุนอย่างไร
การซื้อขายแบบใช้ Leverage | การลงทุนด้วย Leverage - มันคืออะไร?