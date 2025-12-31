การซื้อขายแบบใช้ Leverage | การลงทุนด้วย Leverage - มันคืออะไร?

ผู้ซื้อขายเกือบทุกคนน่าจะเคยพบกับคำว่า "Leverage ทางการเงิน" และตัวเลือกในการลงทุนแบบใช้ Leverage ไม่ช้าก็เร็ว แล้วการซื้อขายแบบใช้ Leverage คืออะไร? ข้อดีที่อาจเกิดขึ้นจาก Leverage คืออะไร และมีความเสี่ยงอะไรบ้าง? Margin และ Margin Call คืออะไร? คุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ในบทความนี้
Leverage ทางการเงินคืออะไร?
Leverage ทางการเงินเปิดโอกาสให้ลงทุนหรือควบคุมเงินทุนจำนวนมากได้มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในชีวิตประจำวัน เงินกู้เป็นรูปแบบของ Leverage ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งทำให้สามารถจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุนที่ใหญ่กว่ามากได้ ในขณะที่มีเงินทุนของตัวเองอยู่เพียง 10% หรือ 20% ส่วนที่เหลือเป็นเงินที่ยืมมา กลไกนี้ทำงานแตกต่างกันเล็กน้อยในตลาดการเงิน แต่ผลลัพธ์ก็คล้ายคลึงกันมาก ช่วยให้ได้รับผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมทั้งหมด ในขณะที่ถือเงินทุนของตัวเองเพียงเล็กน้อย
การซื้อขายแบบใช้ Leverage
การลงทุนแบบใช้ Leverage อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อขาย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมากในตอนเริ่มต้นเพื่อทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูง สิ่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้วย เพราะยิ่งจำนวนธุรกรรมสูงเท่าใด ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดต่อยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดและผลลัพธ์ของธุรกรรมก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
ยกตัวอย่างเช่น เราจะอธิบายสถานการณ์นี้ในคู่สกุลเงิน EUR/USD และ Leverage 1:30 ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อขายสามารถควบคุมสถานะที่เทียบเท่ากับ 30,000 ยูโร ในขณะที่ถือครองเงินที่เทียบเท่ากับ 1,000 ยูโรเท่านั้น เมื่อสรุปธุรกรรมดังกล่าว แพลตฟอร์มการซื้อขายจะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่ามีเงินอย่างน้อย 1,000 ยูโรในบัญชีเพื่อเปิดสถานะ 0.3 lot บน CFD ใน EUR/USD หรือไม่ จำนวนเงินนี้จะเป็น Margin ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง
Leverage มีประโยชน์ต่อผู้ซื้อขายอย่างไร?
หากผลจากการลงทุนทำให้ราคา CFD ใน EUR/USD เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ซื้อขายได้กำไร 300 ยูโร ซึ่งหมายถึงอัตราผลตอบแทน 30% ของเงินลงทุน 1,000 ยูโร หากไม่มี Leverage 1:30 ผู้ซื้อขายจะต้องมีเงิน 30,000 ยูโรในบัญชี และกำไรที่อาจเกิดขึ้นเท่าเดิมที่ 300 ยูโรจะหมายถึงอัตราผลตอบแทนเท่ากับ 1% ด้วย Leverage ทำให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้นได้ด้วยเงินสมทบของตัวเองที่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม นี่เป็นดาบสองคม ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนลดลงและผลการทำธุรกรรมอยู่ที่ -300 ยูโร ผู้ซื้อขายจะขาดทุน 30% และเหลือเงินเพียง 700 ยูโรจาก 1,000 ยูโร
ตัวอย่างข้างต้นสมมติว่ารักษาเงินทุนในบัญชีไว้มากพอที่จะครอบคลุม Margin ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหายากมาก โดยปกติแล้วผู้ซื้อขายจะมีเงินทุนมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด เช่น อาจฝากเงิน 5,000 ยูโรในบัญชีแทนที่จะเป็น 1,000 ยูโร สิ่งนี้ให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นและเปิดโอกาสให้เปิดธุรกรรมในหลายตลาดพร้อมกัน
Margin และการลงทุนแบบใช้ Leverage
เรามาย้อนกลับไปที่ Margin ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการลงทุนแบบใช้ Leverage หรือที่เรียกว่า Margin ฝาก ในการควบคุมสถานะ 30,000 ยูโรด้วย Leverage 1:30 คุณต้องกันเงินไว้ 1,000 ยูโร ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมเงิน 30,000 ยูโรได้ด้วยเงิน 1,000 ยูโร และเงิน 1,000 ยูโรจะถูกกันไว้เป็น Margin ที่กำหนดไว้สำหรับคุณเพื่อใช้ Leverage
Margin มักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติว่าสามารถใช้ Leverage สูงสุดได้เท่าใด หาก Margin ที่กำหนดสำหรับตราสารที่กำหนดคือ 3.33% หมายความว่า Leverage สูงสุดที่เป็นไปได้คือ 30:1 ในกรณีที่เป็น 5% Leverage จะเป็น 20:1 และสำหรับ 10% – 10:1 ดังนั้น ยิ่งเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายเป็น Margin ต่ำเท่าใด Leverage ที่สามารถใช้เพื่อเปิดธุรกรรมที่ใหญ่ขึ้นก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และในทางกลับกัน
จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกรรมไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง?
เมื่อ Margin สำหรับสถานะเริ่มลดลง คุณจะมีตัวเลือกในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการเติมเงิน นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า Margin Call มิฉะนั้น หากตลาดยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ธุรกรรมจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ในกรณีของการซื้อขายแบบใช้ Leverage ในตราสารและตลาดต่างๆ ควรควบคุมระดับ Margin อยู่เสมอ เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสถานะ
ตัวอย่างที่ครอบคลุมของธุรกรรมแบบใช้ Leverage
- คุณมีบัญชีเป็น USD และคุณสามารถซื้อขายคู่สกุลเงินหลักด้วย Leverage สูงสุด 30:1 ซึ่งหมายความว่าทุกๆ ดอลลาร์ที่จ่ายจะทำให้คุณมี USD 30 สำหรับการซื้อขาย คุณจ่าย USD 1,000 เป็น Margin ซึ่งหมายความว่าในขั้นต้นคุณสามารถเปิดสถานะได้สูงสุด USD 30,000 (USD 1,000 x 30) บน CFD ในคู่สกุลเงินหลัก
- การวิเคราะห์ที่ดำเนินการแสดงให้เห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD อาจลดลง ในทางปฏิบัติ หมายถึงการวางแผนขาย EUR และซื้อ USD คุณตัดสินใจจัดสรร EUR 20,000 สำหรับสิ่งนี้ นี่คือจำนวนธุรกรรมที่อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ที่ 1.3000 นั่นคือ EUR 1 ต่อ USD 1.30 การเปิดสถานะ Short เท่ากับการใช้จ่าย EUR 20,000 เพื่อซื้อ USD 26,000 ด้วย Margin ที่จ่าย USD 1,000 ซึ่งหมายความว่า Leverage ที่มีผลเท่ากับ USD 26,000 / Margin USD 1,000 นั่นคือ 26:1 ซึ่งคิดเป็นการใช้ Margin เกือบทั้งหมด
- แต่ละ pip จะมีมูลค่า USD 2 สำหรับสถานะที่กล่าวถึง ดังนั้น Margin ทั้งหมดจะถึงขีดจำกัดหากอัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD เปลี่ยนแปลง 500 pip หลังจากนั้นไม่นาน อัตราแลกเปลี่ยน EUR/USD ลดลงเหลือ 1.2700 คุณปิดการซื้อขายโดยได้กำไร 300 pip ซึ่งเท่ากับ USD 600
- ในแง่ของการแปลงแบบคลาสสิก คุณขาย EUR 20,000 และซื้อ USD 26,000 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.30 เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนลดลงเหลือ 1.27 คุณซื้อคืน EUR 20,000 ในราคา USD 25,400 ส่วนต่างของ 26,000 – 25,400 คือผลกำไร ด้วย Leverage คุณสร้างอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน USD 1,000 ที่ 60% (USD 600) หากไม่มี Leverage คุณจะขายได้เพียง EUR 769.23 และซื้อ USD 1,000 ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.2700 คุณสามารถซื้อคืน EUR 769.23 ในราคา USD 976.92 ซึ่งให้ผลกำไร USD 23 ดังนั้นจึงต่ำกว่า 26 เท่า
- ควรจำไว้ว่าในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม การขาดทุนที่เกิดขึ้นจะเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันโดยใช้กลไก Leverage ซึ่งอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนที่ลงทุนไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องมือในการลงทุนแบบใช้ Leverage
ทั้งผู้ซื้อขายมือใหม่และผู้มีประสบการณ์สามารถใช้ Leverage สำหรับ CFD ในสินทรัพย์ทุกประเภท ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายแบบใช้ Leverage มีให้บริการสำหรับ CFD ในคู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีหุ้น สกุลเงินดิจิทัล พันธบัตร ETF และหุ้นรายตัว ตราสารแบบใช้ Leverage ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ คู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ (GOLD) น้ำมันดิบ (OIL.WTI) และกาแฟ (COFFEE) ดัชนีหุ้น เช่น DAX (DE30), S&P 500 (US500) และ NASDAQ 100 (US100) สกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin (BITCOIN) และ Ethereum (ETHEREUM) และ CFD ในหุ้น เช่น Facebook (FB.US), Amazon (AMZN.US) และอื่นๆ อีกมากมาย
การซื้อขายแบบใช้ Leverage – ข้อดีและข้อเสีย
ข้อดีของ Leverage ทางการเงิน
- เงินทุนที่เพิ่มขึ้น
- Leverage ทางการเงินช่วยเพิ่มเงินทุนที่มีอยู่สำหรับการซื้อขายในตลาดต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณควบคุมเงิน 60,000 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Leverage 30:1 ในขณะที่มีเงินเพียง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถจัดสรรเงินจำนวนมากขึ้นให้กับสถานะต่างๆ ในพอร์ตโฟลิโอของคุณได้ แต่จำไว้ว่าสิ่งนี้ยังมีความเสี่ยงที่มากขึ้นด้วย
- เงินกู้ ปลอดดอกเบี้ย
- Leverage ทางการเงินเปรียบได้กับเงินกู้ที่โบรกเกอร์ให้เพื่อแลกกับการจำนำ Margin ซึ่งช่วยให้สามารถถือสถานะที่ใหญ่ขึ้นในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม "เงินกู้" นี้ไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในรูปแบบของดอกเบี้ยหรือค่าคอมมิชชั่น และสามารถนำไปใช้ได้ทุกรูปแบบขณะซื้อขาย
- วิธีสำหรับความผันผวนต่ำ
- ช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำอาจทำให้ผู้ซื้อขายเหนื่อยเป็นพิเศษเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ด้วยธุรกรรมแบบใช้ Leverage ผู้ซื้อขายสามารถสร้างผลกำไรที่มากขึ้นได้แม้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำในตลาด ในกรณีเช่นนี้ แม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของราคาหรืออัตราแลกเปลี่ยนก็อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นในบัญชีของผู้ซื้อขาย
ข้อเสียของ Leverage ทางการเงิน
- การขาดทุนที่เพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายแบบใช้ Leverage คือความจริงที่ว่าเช่นเดียวกับผลกำไร การขาดทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อตลาดมุ่งหน้าไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ Leverage ทางการเงินอาจต้องการเงินทุนขั้นต่ำ แต่เนื่องจากผลการซื้อขายขึ้นอยู่กับขนาดทั้งหมดของสถานะที่คุณควบคุม การขาดทุนอาจมีจำนวนมาก
- Margin call
- หากการขาดทุนเกิน Margin ที่คุณใช้ จะมีการเรียกให้เติม Margin เนื่องจาก Leverage ทำให้การขาดทุนเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของ Margin Call จะมีอยู่เสมอ และหากไม่มีเงินทุนใหม่ในบัญชี สถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติพร้อมกับการขาดทุน
