การลงทุนแบบรับผลตอบแทนตามตลาดเทียบกับการลงทุนแบบเชิงรุก

ประเด็นสำคัญ
ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แหล่งที่มา: XTB Research
- การลงทุนแบบเชิงรับมุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาวโดยการเลียนแบบดัชนีตลาด ซึ่งเสนอค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าและวิธีการที่ไม่ต้องการการดูแลมาก การขายหลักทรัพย์ไม่ใช่สิ่งที่ผู้จัดการกองทุนแบบเชิงรับทำเป็นประจำ แม้ว่าเขาจะลงทุนในหุ้นเติบโตก็ตาม การลงทุนแบบเชิงรุกมุ่งหวังที่จะทำผลตอบแทนให้ดีกว่าตลาดผ่านการคัดเลือกหุ้นและการจับจังหวะตลาดในตลาดฟิวเจอร์ส นักเทรดใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคและสังเกตข้อมูลปัจจุบัน เช่น ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมือง เพื่อทำกำไรในตลาดวอลล์สตรีท
- ในอดีต การลงทุนแบบไม่เคลื่อนไหวมักจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าการลงทุนแบบเคลื่อนไหวในระยะยาว แต่การลงทุนแบบเคลื่อนไหวอาจให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะสั้นหรือในสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงได้ การลงทุนแบบเคลื่อนไหวถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่า; อาจมีผลการดำเนินงานที่ดีโดยรวมได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ ต้องใช้ความพยายามและความรู้
- การเลือกการลงทุนแบบเชิงรับหรือเชิงรุกควรสอดคล้องกับเป้าหมายของนักลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สถานการณ์ทางการเงิน และระยะเวลาการลงทุน เป็นไปได้ที่จะผสมผสานกลยุทธ์และวิธีการลงทุนโดยใช้แผนการลงทุนรวมถึงเครื่องมือ CFD ที่มีความเสี่ยง ซึ่งเหมาะสำหรับนักเทรดเชิงรุก
- นักลงทุนเชิงรับอาจใช้เครื่องมือเช่น ETF (และ ETP อื่น ๆ) พันธบัตร และในที่สุดหุ้น เป้าหมายของกลยุทธ์เชิงรับมักเป็นความมั่นคงทางการเงินผ่านการบริหารความมั่งคั่ง ETF อาจช่วยปรับปรุงการวางแผนทางการเงินโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน นักลงทุนเชิงรุกอาจใช้เครื่องมือเดียวกันและสังเกตราคาหุ้น แต่ยังคงมองหาสกุลเงินดิจิทัล สินค้าโภคภัณฑ์, ฟอเร็กซ์ และเครื่องมือที่มีเลเวอเรจอื่น ๆ ตลาดการเงินมอบโอกาสมากมายให้กับนักลงทุนและผู้จัดการความมั่งคั่ง
รายงานประจำปีและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ การเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนเฉลี่ยรายปีจากทองคำทางกายภาพ (เส้นสีทอง), S&P 500 (เส้นสีน้ำเงิน), และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี (เส้นสีดำ) โดยปกติแล้วในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (สีเทา) ผลตอบแทนของตลาดหุ้นและพันธบัตรรัฐบาลจะอยู่ภายใต้แรงกดดัน และทองคำจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า ในขณะเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ผลตอบแทนของทั้งหุ้นและพันธบัตรจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าทองคำในรายปีขอเรียนเตือนว่าผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันผลตอบแทนในอนาคต แหล่งที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance LP
พื้นฐานของกลยุทธ์แบบพาสซีฟและแอคทีฟ
Image source: Adobe Stock Photos
ในแวดวงกลยุทธ์การลงทุน คุณอาจกำลังครุ่นคิดถึงการตัดสินใจที่สำคัญ: ควรเลือกลงทุนเชิงรุกโดยพยายามเอาชนะตลาด หรือเลือกลงทุนเชิงรับเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนที่สอดคล้องกับตลาด? การลงทุนเชิงรุกต้องอาศัยแนวทางที่เชิงกลยุทธ์และลงมือปฏิบัติอย่างใกล้ชิด ขณะที่การลงทุนเชิงรับเน้นสไตล์ "ตั้งแล้วลืม" การเข้าใจผลตอบแทน ความเสี่ยง และต้นทุนของแต่ละกลยุทธ์เหล่านี้ คือกุญแจสำคัญในการปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจครั้งนี้คืออะไร? นั่นคือ 5 ประเด็นพื้นฐาน
1. สถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคล
- ใช้งาน: อาจต้องการเงินทุนเริ่มต้นมากขึ้นเนื่องจากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สูงกว่า เหมาะสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้และมุ่งหวังผลกำไรในระยะสั้นที่สูงขึ้น
- พาสซีฟ: เข้าถึงได้ง่ายสำหรับนักลงทุนที่มีพื้นฐานทางการเงินหลากหลายเนื่องจากต้นทุนที่ต่ำกว่า เหมาะสำหรับการสร้างความมั่งคั่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยการลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า
2. ความสามารถในการรับความเสี่ยง
- เชิงรุก: เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า กลยุทธ์เชิงรุกมักเกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและพยายามจับจังหวะตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนอย่างมาก
- แบบรับผลตอบแทนตามตลาด: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ กลยุทธ์แบบรับผลตอบแทนตามตลาดมักเกี่ยวข้องกับการลงทุนระยะยาวในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงตลาดโดยรวม ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนที่ต่ำกว่า
3. ระยะเวลาการลงทุน
- ใช้งานอยู่: มักเน้นที่ผลกำไรระยะสั้น ซึ่งต้องการให้นักลงทุนติดตามการลงทุนและสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด ทำให้เหมาะสมกับผู้ที่มีระยะเวลาการลงทุนสั้นกว่า
- พาสซีฟ: ออกแบบมาเพื่อการลงทุนระยะยาว เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุนยาวนาน ช่วยให้เวลาสำหรับการเติบโตแบบทบต้นของเงินลงทุนเกิดขึ้นได้
4. ความรู้และความเกี่ยวข้องในตลาด
- ใช้งาน: ต้องการความรู้ความเข้าใจในตลาดในระดับสูงและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ควรซื้อหรือขาย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิจัยและบริหารจัดการการลงทุนของตนเองอย่างจริงจัง
- พาสซีฟ: ต้องการเวลาและความรู้ในการดูแลรักษาน้อยกว่า ทำให้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ชอบวิธีการ "ตั้งค่าแล้วลืมไป" หรือผู้ที่ไม่อยากใช้เวลาในการติดตามความผันผวนของตลาดมากนัก
5. เป้าหมายทางการเงิน
- ใช้งาน: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายทางการเงินเฉพาะที่ต้องการเอาชนะตลาดหรือบรรลุผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่า
- พาสซีฟ: เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีเป้าหมายหลักคือการสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวหรือออมเงินเพื่อเป้าหมายระยะยาว เช่น การเกษียณอายุ โดยไม่พยายามคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด
เมื่อเลือกระหว่างการลงทุนแบบเชิงรุกและแบบเชิงรับ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ในบริบทของสถานการณ์ทางการเงิน เป้าหมาย และความชอบเฉพาะตัวของคุณ ไม่มีคำตอบที่เหมาะกับทุกคน และนักลงทุนบางคนอาจพบว่าการผสมผสานกลยุทธ์ทั้งสองแบบเหมาะสมกับความต้องการของตนมากที่สุด การบริหารเงินแบบเชิงรุกอาจดูเรียบง่าย แต่ไม่สามารถทำได้ง่าย ตลาดการเงินเป็นเกมที่มีการแข่งขันสูงมาก
Image source: XTB.com
ผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคม 2008
Image source: XTB.com
ผลตอบแทนจากการลงทุนตั้งแต่เดือนมกราคม 2016
Image source: XTB.com
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นเป็นผลดีมากสำหรับนักลงทุนใน S&P 500, Microsoft, Apple, Mc Donald's และ Disney ตั้งแต่ปี 2008 / 2016 / 2020 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2023 ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต แหล่งที่มา: XTB Research
สำคัญ: กลยุทธ์การซื้อขายอาจทำงานได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว และมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น แต่กลยุทธ์ที่ติดตามแนวโน้มอาจมีความเสี่ยงที่สำคัญเช่นกัน ตลาดยากที่จะทำนายและจัดการได้ ทิศทางของแนวโน้มในอดีตอาจเป็นการเคลื่อนไหวทางเดียว (ทำให้การลงทุนแบบไม่เคลื่อนไหวเป็นที่นิยม) แต่มันไม่สามารถรับประกันได้ ทุกธุรกิจอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในช่วงตลาดขาลง การจัดการความเสี่ยงยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ข้อดีและข้อเสีย
Image source: Adobe Stock Photos
การลงทุนแบบแอคทีฟเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความหลงใหล ซึ่งทำการค้นคว้าด้วยตัวเอง และได้รับความรู้อย่างมากจากการอ่านเกี่ยวกับการลงทุนและการประเมินมูลค่า และนำไปปฏิบัติโดยเสี่ยงเงินของตัวเอง การลงทุนแบบนี้ต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมาก และแม้กระทั่งความพยายามอย่างมหาศาลก็ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จทางการเงินและกำไรจากทุนได้
ในทางกลับกัน การลงทุนระยะยาวด้วยวิธีการลงทุนแบบไม่กระตือรือร้นไม่ต้องการเวลาอย่างมากนัก โดยทั่วไปแล้ววิธีนี้ถูกใช้โดยทั้งนักเก็งกำไรที่กระตือรือร้นและนักลงทุนที่ไม่กระตือรือร้น กลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวอย่างแน่นอนคือ ETF (เช่น ดัชนี S&P 500 ของสหรัฐฯ) และพันธบัตร นักลงทุนบางรายที่เชื่อในศักยภาพทางธุรกิจระยะยาวของบริษัทหุ้นใด ๆ มาวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละสไตล์การลงทุนกันเถอะ
การลงทุนแบบไม่ลงแรง
ข้อดี
- ความเรียบง่าย: เข้าใจง่ายและจัดการได้สะดวก เหมาะสำหรับทั้งมืออาชีพและผู้เริ่มต้น
- ประหยัดเวลา: เนื่องจากกลยุทธ์แบบพาสซีฟมีความเรียบง่าย (เช่น ผ่านแผนการลงทุน) จึงช่วยประหยัดเวลาได้เช่นกัน; การลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่การทำงานเต็มเวลา
- ต้นทุนที่ต่ำลง: ค่าธรรมเนียมที่ต่ำเนื่องจากมีการซื้อขายน้อยลงและไม่จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างสม่ำเสมอ
- ประสิทธิภาพทางภาษี: การทำธุรกรรมน้อยลงอาจหมายถึงภาษีเงินได้จากการขายสินทรัพย์ที่อาจน้อยลง การถือครองสินทรัพย์ในระยะยาวหมายถึง
- ความเรียบง่าย: เข้าใจและจัดการได้ง่าย เหมาะสำหรับทั้งมืออาชีพและผู้เริ่มต้น
- ความโปร่งใส: การลงทุนสะท้อนดัชนีที่รู้จัก ดังนั้นคุณจึงรู้ว่ากำลังถืออะไรอยู่
- การกระจายการลงทุน: การเปิดรับตลาดในวงกว้างช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญจากการลงทุนเพียงรายการเดียว
- วินัย: กลยุทธ์หลีกเลี่ยงการจับจังหวะตลาด โดยยึดมั่นในแผนการลงทุนระยะยาว
- ความสำเร็จในอดีต: ในระยะยาว มักจะให้ผลตอบแทนสูงกว่ากองทุนที่มีการบริหารแบบเชิงรุกส่วนใหญ่
ข้อเสีย
- ผลลัพธ์เฉลี่ยเท่านั้น: ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ มีเป้าหมายเพียงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเท่ากับตลาดและผลลัพธ์เฉลี่ย (ซึ่งอาจมากกว่าความพึงพอใจ)
- ความยืดหยุ่นจำกัด: ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงหรือโอกาสในตลาดระยะสั้นได้อย่างรวดเร็ว
- ภาวะตลาดขาลง: เผชิญกับความเสี่ยงจากการลดลงของตลาดอย่างเต็มที่โดยไม่มีการดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดความสูญเสีย
- ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว: กองทุนดัชนีบางประเภทอาจมีการลงทุนที่เน้นหนักในภาคส่วนหรือหุ้นบางกลุ่มมากเกินไป
- ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ: กองทุนแบบพาสซีฟอาจไม่ตอบสนองต่อแรงกดดันจากเงินเฟ้ออย่างรวดเร็ว
- การพึ่งพาขนาดมูลค่าตลาดมากเกินไป: อาจนำไปสู่การเสี่ยงต่อบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดมากเกินไป
- ความผันผวน: การลงทุนแบบไม่เคลื่อนไหวมักมีความผันผวนน้อยกว่ามาก แต่จำไว้ว่าตลาดหุ้นมีความผันผวน และแม้แต่ดัชนีดาวโจนส์ก็สูญเสียมากกว่า 22% ในช่วงวิกฤตปี 1987
- ข้อผิดพลาดในโครงสร้าง: การลงทุนแบบเชิงรับอาจทำให้ผู้ลงทุนเผชิญกับความลำเอียงของตลาดการเงิน ซึ่งอาจนำไปสู่การมีความเสี่ยงมากเกินไปในบางภาคส่วนของตลาด เช่น เทคโนโลยีหรือพลังงาน
การลงทุนเชิงรุก
ข้อดี
- ศักยภาพในการเอาชนะตลาด: มุ่งมั่นเอาชนะตลาดผ่านการคัดเลือกเชิงกลยุทธ์ การจับจังหวะเวลา และการตัดสินใจด้านคุณภาพ
- ความยืดหยุ่น: สามารถปรับกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วตามสภาวะตลาด
- การจัดการความเสี่ยง: ศักยภาพในการหลีกเลี่ยงภาวะถดถอยหรือภาคส่วนที่มีความผันผวนผ่านการตัดสินใจเชิงรุก
- การปรับให้เข้ากับบุคคล: สามารถปรับการลงทุนให้สอดคล้องกับความเชื่อส่วนบุคคล ค่านิยม หรือเป้าหมายทางการเงินเฉพาะ และสถานการณ์ส่วนบุคคล
- โอกาส: ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของตลาดในระยะสั้น เช่น หุ้นที่มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริง
- การป้องกันความเสี่ยงด้วยออปชั่น: สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อป้องกันความสูญเสีย
- ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน: มุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรือประเภทการลงทุนเฉพาะ เพื่อผลตอบแทนที่อาจสูงขึ้น
ข้อเสีย
- ต้นทุนที่สูงขึ้น: ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมอาจทำให้ผลตอบแทนลดลง
- ประสิทธิภาพที่ไม่สม่ำเสมอ: กองทุนที่มีการบริหารเชิงรุกจำนวนมากไม่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง
- ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์: ขึ้นอยู่กับความสามารถและการตัดสินใจของตัวบุคคลหรือผู้จัดการ อาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้ แม้แต่การตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงก็ไม่สามารถรับประกันความสำเร็จในอนาคตได้ เนื่องจากลักษณะของตลาดและความไม่แน่นอน
- ความไม่มีประสิทธิภาพทางภาษี: การหมุนเวียนสูงอาจนำไปสู่ภาษีเงินได้จากการขายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- ความเสี่ยงด้านความมั่นใจในตนเอง: นักลงทุนต้องมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่มั่นใจเกินไป
- การเทรดเกินตัว: การเทรดมากเกินไปอาจนำไปสู่ต้นทุนที่สูงขึ้นและผลตอบแทนที่ต่ำลง รวมถึงความเครียดทางจิตใจ
- การจับจังหวะตลาด: การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดเป็นเรื่องที่ท้าทายและอาจไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนของเงินทุน
เครื่องมือการลงทุน
Image source: Adobe Stock Photos
ช่างซ่อมต้องมีชุดเครื่องมือครบชุดเพื่อซ่อมแซม ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนก็จำเป็นต้องรู้ว่าเครื่องมือใดที่สามารถใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายของตนได้ เครื่องมือที่นักลงทุนระยะยาวใช้มักจะแตกต่างจากเครื่องมือที่นักลงทุนแบบแอคทีฟใช้ แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุน แน่นอนว่ากุญแจสำคัญของหัวข้อนี้คือแนวทางและทัศนคติต่อประเภทสินทรัพย์ แม้แต่ ETFs ก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับเก็งกำไรระยะสั้นได้ แต่ลองพิจารณาว่าสินทรัพย์สามารถมีบทบาทอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับมุมมองของนักลงทุน เราจะกล่าวถึงดังนี้:
- กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs): ETFs รวมถึงผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETPs) ที่กว้างขึ้น มุ่งเน้นไปที่นักลงทุนระยะยาว นักลงทุนสามารถลงทุนในดัชนีที่มีชื่อเสียงจากผลการดำเนินงานระยะยาว เช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังสามารถให้การเข้าถึง Bitcoin (ผ่าน ETNs) หรือสาขาเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต หุ่นยนต์ ยานยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น
- หุ้น: นักลงทุนระยะยาวมองหุ้นเป็นส่วนแบ่งที่แท้จริงในธุรกิจ ซึ่งหมายถึงการถือหุ้นเหล่านี้เป็นระยะเวลานาน โดยมักไม่สนใจการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้น ตลาดหุ้นขับเคลื่อนด้วยการประมูล และจะไม่มีใครบังคับให้คุณขายหากคุณไม่ยอมรับราคาปัจจุบัน แนวทางนี้เลียนแบบปรัชญาการลงทุนของ Warren Buffett แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เพราะบริษัทอาจทำผลงานต่ำกว่าที่คาดและอาจสูญเสียการแข่งขันกับคู่แข่ง นักลงทุนอาจทำผิดพลาดได้จากการเลือกธุรกิจที่ไม่ดีหรือประเมินมูลค่าสูงเกินไป
- พันธบัตร: การลงทุนในพันธบัตรถือว่ามีความเสี่ยงต่ำกว่า จริงๆ แล้วถือว่าเป็นการให้กู้ยืมเงิน โดยมีระยะเวลา (วันครบกำหนดพันธบัตร) และอัตราดอกเบี้ยคงที่ ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดคือเจ้าหนี้ล้มละลายและไม่คืนเงินที่กู้ยืม นักลงทุนพันธบัตรลงทุนทั้งในหนี้ส่วนตัว (เช่น พันธบัตรผลตอบแทนสูง) และหนี้สาธารณะ (พันธบัตรรัฐบาล)
- ฟิวเจอร์ส: บางครั้งนักลงทุนระยะยาวใช้ตลาดฟิวเจอร์ส เพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
Contracts for Differences (CFDs)
- ETFs CFD: แม้ว่า ETFs จะถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับนักลงทุนระยะยาว แต่ผู้ค้าแบบระยะสั้นสามารถใช้ CFDs บน ETFs เพื่อเปิดสถานะในบริษัททั้งอุตสาหกรรมเฉพาะได้ ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถทำกำไรจากผลการดำเนินงานที่ไม่ดีของภาคธุรกิจ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือราคาหุ้นที่ลดลงของบริษัทน้ำมันและก๊าซ
- หุ้น CFD: นักเก็งกำไรระยะสั้นอาจใช้ CFDs บนหุ้นเพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคา เช่น ผลประกอบการรายไตรมาสที่อ่อนแอหรือแข็งแกร่งเกินคาด รายงานของนักลงทุนเชิงรุก (activist investors) สัญญาณเตือนกำไรของบริษัท การประเมินมูลค่าหรือเหตุการณ์เฉพาะอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อราคาหุ้น
- Futures: นักลงทุนระยะสั้นมักใช้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดเงินตราต่างประเทศ และสกุลเงินดิจิทัล เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ
สรุป
เมื่อเรากำลังสรุปการสำรวจโลกของการลงทุนแบบแอคทีฟและพาสซีฟ เราสะท้อนถึงความหลากหลายและรายละเอียดของแต่ละแนวทาง ตั้งแต่การบริหารเชิงรุกแบบลงมือทำ ไปจนถึงปรัชญา “ตั้งค่าแล้วปล่อย” ของกลยุทธ์แบบพาสซีฟ เราได้สำรวจภูมิทัศน์ของการเติบโตพอร์ตการลงทุน และเข้าใจความซับซ้อนของแต่ละเส้นทาง การเลือกลงทุนแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟควรสอดคล้องกับ เป้าหมายทางการเงิน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระยะเวลาการลงทุนของนักลงทุน การผสมผสานกลยุทธ์ทั้งสองแบบอย่างเหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน แต่ทั้งสองแนวทางก็มีความเสี่ยงและโอกาสที่นักลงทุนควรเข้าใจอย่างถ่องแท้
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
