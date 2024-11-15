CFD พื้นฐาน | 8 คําศัพท์พื้นฐานสําหรับการเทรด CFD

ราคาเสนอซื้อ (Bid) / ราคาเสนอขาย (Ask): นี่คือราคาที่ดีที่สุดที่สามารถซื้อและขายหลักทรัพย์ได้ในเวลาหนึ่ง ๆ ราคา Bid คือราคาสูงสุดที่ตลาดยินดีซื้อ ส่วนราคา Ask คือราคาต่ำสุดที่ตลาดยินดีขาย
เลเวอเรจ: เลเวอเรจช่วยเพิ่มกำลังซื้อของเงินทุนที่คุณมี ทำให้คุณสามารถทำการซื้อขายที่มีมูลค่าสูงกว่าทุนที่มีอยู่ได้ เช่น เลเวอเรจ 1:100 หมายความว่าด้วยทุน 1 USD คุณสามารถทำการซื้อขายมูลค่า 100 USD ได้ อย่างไรก็ตาม การใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงและต้องมีกฎการป้องกันทุนที่เข้มงวด
Swap (ค่าธรรมเนียมข้ามคืน): Swap คือข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายเกี่ยวกับกฎการชำระเงินตามตัวแปรตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยน Swap คือค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อขายต้องจ่ายหรือได้รับเมื่อถือคำสั่งข้ามคืน การซื้อขาย Forex และ CFD ส่วนใหญ่มีค่าธรรมเนียมนี้
มาร์จิ้น: มาร์จิ้นคือหลักประกันที่ผู้ซื้อขายต้องวางกับโบรกเกอร์ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตที่ผู้ถือหลักทรัพย์มีต่อโบรกเกอร์ ในตลาดเลเวอเรจ นักลงทุนไม่จำเป็นต้องมีเงินเต็มจำนวนสำหรับการซื้อขาย แต่ต้องมีเงินตามที่โบรกเกอร์กำหนด หากมาร์จิ้นไม่เพียงพอ โบรกเกอร์จะปิดการซื้อขายที่มีอยู่
สถานะซื้อ (Long) และสถานะขาย (Short): สถานะ Long หมายถึงนักลงทุนเป็นเจ้าของสินทรัพย์และคาดว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต สถานะ Short หมายถึงการขายสินทรัพย์ที่นักลงทุนไม่ได้เป็นเจ้าของแต่คาดว่ามูลค่าจะลดลง หากคาดการณ์ถูกต้อง นักลงทุนสามารถซื้อสินทรัพย์คืนในราคาที่ต่ำกว่าและทำกำไรได้ แต่หากราคาสูงขึ้น นักลงทุนจะขาดทุน
เครื่องมือคำนวณความเสี่ยง (Investment Calculator): นี่คือเครื่องมือที่ช่วยนักลงทุนจัดการความเสี่ยง โดยคำนวณอัตโนมัติค่าต่าง ๆ เช่น มูลค่า pip, มาร์จิ้น, ค่าสเปรด และระบุทุกแง่มุมของการซื้อขาย ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและรวดเร็วขึ้น
การตั้ง Take Profit - Stop Loss - Trailing Stop
- การตั้งกำไร (Take Profit): คำสั่งที่ใช้ปิดการซื้อขายอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ สำหรับสถานะ Long เทรดเดอร์จะตั้งคำสั่ง Sell Limit ไว้เหนือราคาที่เปิด และสำหรับสถานะ Short จะตั้งคำสั่ง Buy Limit ไว้ต่ำกว่าราคาที่เปิด
- การหยุดขาดทุน (Stop Loss): คำสั่งที่ใช้ปิดการซื้อขายอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับขาดทุนที่ยอมรับได้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการลงทุน
- คำสั่ง Trailing Stop: เป็นคำสั่ง Stop Loss แบบปรับเลื่อนตามราคาตลาด เทรดเดอร์สามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนจุดจากราคาปัจจุบันได้ สำหรับสถานะ Long ต้องตั้ง Trailing Stop ไว้ต่ำกว่าราคาตลาด และสำหรับสถานะ Short ต้องตั้ง Trailing Stop ไว้สูงกว่าราคาตลาด
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ