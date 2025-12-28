ตลาดกระทิงกับตลาดหมี: ทุกสิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้

หากคุณอยากลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าใจคำว่า “ตลาดกระทิง” และ “ตลาดหมี” เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งสองคำนี้หมายถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาตลาด โดยตลาดกระทิงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ส่วนตลาดหมีแสดงถึงแนวโน้มขาลง ความเข้าใจในคำศัพท์เหล่านี้ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมตลาดได้ชัดเจน และเลือกกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในแต่ละช่วง
ตลาดกระทิง (ตลาดขาลง) คืออะไร?
การอ้างอิงถึงกระทิงในบริบทการลงทุนมาจากการเปรียบเทียบกระทิงที่โจมตีเหยื่อ โดยใช้เขาขวิดและยกขึ้น ในทำนองเดียวกัน นักลงทุนที่มองโลกในแง่ดี (bullish) พยายามที่จะผลักดันราคาของหุ้นหรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ขึ้นไปข้างบนผ่านการซื้อและสะสม สัญลักษณ์ของกระทิงถูกใช้ในโลกการลงทุนเพื่อเปรียบเทียบกับความเชื่อมั่นในเชิงบวกและแนวโน้มขาขึ้นของตลาด ตลาดกระทิงมีความสัมพันธ์กับการมองโลกในแง่ดี ราคาที่สูงขึ้น และความต้องการสินทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
มีตัวบ่งชี้หลายประการที่บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ได้แก่:
- ราคาเพิ่มขึ้น 20% จากจุดต่ำสุดก่อนหน้า (มักจะหลังจากราคาลดลง 20% ก่อนหน้า และก่อนที่ราคาจะลดลง 20% ในภายหลัง)
- ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์
โดยทั่วไปแล้ว ตลาดกระทิงจะสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังแข็งแกร่งขึ้นและตลาดจึงปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การระบุตลาดกระทิงนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป และบ่อยครั้งที่สามารถรับรู้ได้หลังจากที่ตลาดสิ้นสุดลงหรือขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้ว
โดยทั่วไป ตลาดกระทิงจะแสดงให้เห็นบนกราฟด้วยลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นและความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาด เช่น ระดับราคาที่สูงขึ้น เส้นแนวรับราคาที่สูงขึ้น ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หรือการทะลุระดับราคาสำคัญ ตลาดกระทิงเกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดตลาดหมีก่อนหน้า ซึ่งมีลักษณะเป็นแนวโน้มขาลง ตลาดกระทิงใหม่จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่ตลาดแตะระดับต่ำสุด
วิธีการเทรดในตลาดกระทิง
การเทรดในตลาดกระทิงเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นและศักยภาพในการเติบโตของตลาด ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางประการที่คุณสามารถพิจารณาเมื่อเทรดในตลาดกระทิง
การซื้อหุ้น
ตลาดกระทิงมักมาพร้อมกับราคาหุ้นของบริษัทที่สูงขึ้น นักลงทุนอาจพิจารณาซื้อหุ้นรายตัวที่มีแนวโน้มในเชิงบวกและมีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในตลาดและพิจารณาถือครองในระยะกลางถึงระยะยาว
ควรใช้ความระมัดระวัง หากคุณกำลังซื้อหุ้นที่เรียกว่าหุ้นเติบโต ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือภาคส่วนของบริษัท หุ้นเหล่านี้มักจะมีความผันผวนมากกว่าหุ้นโดยเฉลี่ย ดังนั้นจึงตอบสนองต่อความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในตลาดได้เร็วขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นคือรุนแรงกว่า ในกรณีนี้ถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าและควรพิจารณาการกระจายพอร์ตการลงทุนหากจำเป็น
กลยุทธ์ซื้อและถือ
กลยุทธ์ซื้อและถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวที่นักลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น หุ้น ETF หรือคริปโทเคอร์เรนซี และถือครองไว้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ซื้อหรือขายบ่อยครั้ง กลยุทธ์นี้ใช้สมมติฐานที่ว่าตลาดโดยทั่วไปจะปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวและสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เลือกก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม มักเกิดขึ้นที่ตลาดเข้าสู่แนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม แม้ในสถานการณ์เหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะอยู่ในตลาดและรักษาตำแหน่งของคุณไว้ได้ อันที่จริง มุมมองระยะยาวแสดงให้เห็นว่าตลาดมักจะพลิกกลับและการลงทุนสามารถกลับคืนสู่มูลค่าเดิมและเติบโตอีกครั้งได้
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการลดลงในระยะสั้นไม่ได้หมายความว่าจะลดลงอย่างถาวรเสมอไป ในอดีตแสดงให้เห็นว่าตลาดมักจะผ่านวัฏจักรและแม้แต่ช่วงเวลาที่ตกต่ำก็สามารถตามมาด้วยช่วงเวลาของการเติบโตได้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีพอร์ตการลงทุนที่สมดุลและกลยุทธ์การลงทุนที่คำนึงถึงศักยภาพระยะยาวของตลาดและลดการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นตามความผันผวนระยะสั้น การลงทุนที่มีคุณภาพสูงและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีสามารถมอบโอกาสในการเติบโตแม้ในช่วงเวลาที่ตลาดตกต่ำ หากวิธีการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองระยะยาวและการติดตามปัจจัยพื้นฐานอย่างมีสติ
จำไว้ว่ากลยุทธ์ซื้อและถือเหมาะสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ซื้อสินทรัพย์เป็นประจำหรือใช้วิธี DCA (Dollar Cost Averaging) และไม่ติดตามตลาดเป็นประจำ
สิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เมื่อต้องการเทรดในตลาดกระทิง
หากคุณตัดสินใจที่จะเทรดในตลาดกระทิง สิ่งสำคัญคือต้องมีความรู้และข้อมูลบางอย่างที่จะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญต่อการลงทุนพอๆ กับการมีกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม การกำหนดขีดจำกัดการขาดทุน การใช้คำสั่ง Stop-loss และ Take-profit และการจัดสรรเงินทุนอย่างเหมาะสมเป็นองค์ประกอบสำคัญเมื่อทำการซื้อขายในตลาดกระทิง หากการจัดการความเสี่ยงของคุณได้รับการตั้งค่าอย่างดี จะช่วยปกป้องเงินทุนของคุณและลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด
ในกรณีของคำสั่ง Stop-loss คือการปิดสถานะหากถึงระดับการขาดทุนที่กำหนดไว้ ในกรณีของคำสั่ง Take-profit คือการปิดสถานะหลังจากถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้
ความมั่นคงทางอารมณ์
ตลาดกระทิงอาจมาพร้อมกับความผันผวนและการปรับฐานของตลาดในระยะสั้น สิ่งสำคัญคือต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์และไม่อนุญาตให้ปฏิกิริยาทางอารมณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของคุณ เชื่อมั่นในแผนและกลยุทธ์ของคุณ และปล่อยให้ปัจจัยหรือการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์เป็นแนวทาง
ข่าวสารและข้อมูลความรู้
การติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการระบุโอกาสใหม่ๆ ในตลาดกระทิงอย่างทันท่วงที
ตลาดหมี (ตลาดขาขึ้น) คืออะไร?
ตลาดหมี ตรงกันข้ามกับตลาดกระทิง มีลักษณะเป็นแนวโน้มขาลงในตลาดเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตลาดหมี ราคาสินทรัพย์โดยทั่วไปจะลดลง และนักลงทุนมักจะระมัดระวังและมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตของตลาด หากตลาดประสบภาวะราคาลดลงอย่างน้อย 20% จากจุดสูงสุดของตลาดครั้งล่าสุด ถือว่าเป็นตลาดหมี
ตลาดหมีอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ผลประกอบการของบริษัทที่ย่ำแย่ หรือข่าวเชิงลบในตลาด นักลงทุนกลัวว่ามูลค่าการลงทุนของพวกเขาจะลดลง และมักจะพยายามลดความเสี่ยงโดยการขายสินทรัพย์ของพวกเขา
วิธีการรับรู้ตลาดหมี
การระบุตลาดหมีขึ้นอยู่กับการลดลงของราคาตามเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนจากจุดสูงสุด เกณฑ์ที่ใช้กันมากที่สุดคือราคาลดลง 20% จากจุดสูงสุด
ในช่วงตลาดหมี สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังและมีกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม นักลงทุนบางรายอาจใช้ประโยชน์จากการเก็งกำไรระยะสั้นจากราคาที่ลดลง ในขณะที่นักลงทุนบางรายมุ่งเน้นไปที่การปกป้องเงินทุนและการรักษามุมมองระยะยาว
อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่สามารถระบุตลาดหมีได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดและแตะระดับต่ำสุดแล้ว นักลงทุนหลายคน โดยเฉพาะผู้เริ่มต้น จึงเข้าสู่ตลาดหมีช้า นั่นคือในช่วงเวลาที่ตลาดกำลังกลับตัวเป็นกระทิงอีกครั้ง
สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าตลาดหมีเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรตลาดตามธรรมชาติ และสามารถตามมาด้วยการฟื้นตัวและการเริ่มต้นของตลาดกระทิง นักลงทุนที่เน้นระยะยาวมักใช้ตลาดหมีเป็นโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำกว่า
วิธีการเทรดในตลาดหุ้นขาลง
การซื้อขายในตลาดหมี เมื่อตลาดหุ้นมีแนวโน้มขาลง อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากนักลงทุนมักเผชิญกับความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีกลยุทธ์บางอย่างที่สามารถใช้ได้ในช่วงตลาดหมี
การซื้อขายระยะสั้น
หากคุณมีประสบการณ์ในการขาย Short คุณสามารถใช้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงและทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดระยะสั้น อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วและการติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด
ที่ XTB คุณสามารถใช้ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) สำหรับการซื้อขายระยะสั้น ซึ่งคุณยังสามารถใช้เลเวอเรจได้ และคุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนมากนักในการเปิดสถานะ
โปรดทราบว่า CFD เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและมีการใช้เลเวอเรจ (leverage) นอกจากจะมีโอกาสสร้างกำไรได้มากแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนสูงด้วย ดังนั้น การเทรด CFD อาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
กลยุทธ์การขายและซื้อสินทรัพย์แบบค่อยเป็นค่อยไป
กลยุทธ์การขายและซื้อสถานะแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นวิธีการที่น่าสนใจสำหรับการซื้อขายในตลาดหมี นักลงทุนสามารถใช้กลยุทธ์นี้โดยการขายสถานะระยะยาวที่ถือครองไว้เป็นบางส่วนเมื่อตลาดเคลื่อนตัวเข้าสู่แนวโน้มขาลง และรอซื้อเป็นครั้งคราวเมื่อคาดว่าตลาดจะกลับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น จากนั้นพวกเขาจะเปิดสถานะระยะยาวอีกครั้งในราคาที่ต่ำกว่า ซึ่งช่วยให้พวกเขาบันทึกผลกำไรที่สูงขึ้นได้
ข้อดีของกลยุทธ์นี้คือนักลงทุนไม่จำเป็นต้องเปิดสถานะขายชอร์ต ซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงกว่า ด้วยการขายและซื้อสถานะแบบค่อยเป็นค่อยไป พวกเขายังคงรักษาการเปิดเผยต่อตลาดในขณะที่ใช้ประโยชน์จากราคาที่ลดลงเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด
การขายและซื้อสถานะอย่างต่อเนื่องต้องใช้การติดตามตลาดและการวิเคราะห์แนวโน้มอย่างรอบคอบ นักลงทุนควรมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการขายและซื้อสถานะเพื่อลดความเสี่ยงและปรับปรุงผลลัพธ์ของพวกเขา
สรุป
การเข้าใจแนวคิดทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการซื้อขายในตลาดในอนาคตของคุณ ทั้งตลาดกระทิงและตลาดหมีเป็นวัฏจักรตามธรรมชาติในการลงทุน และสามารถสลับกันไปมาระหว่างช่วงเวลาต่างๆ สิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนคือต้องสามารถรับรู้และปรับกลยุทธ์ตามสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน การกระจายพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์อย่างรอบคอบ และวิธีการที่มีวินัยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จในตลาดทั้งสองประเภท
