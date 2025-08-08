อ่านเพิ่มเติม

โรลโอเวอร์ (Rollover) คืออะไร ?

เทรด CFD ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมข้อมูลโรลโอเวอร์รายเดือน/รายไตรมาส สัญญาหมดอายุใน 1 หรือ 3 เดือน

ดัชนี (Indices) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) CFD ส่วนใหญ่ของเราจะอ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) ซึ่งมีความโปร่งใสด้านราคา แต่ก็หมายความว่ามีการ “โรลโอเวอร์” (Rollover) รายเดือนหรือรายไตรมาส

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เราใช้กำหนดราคาสำหรับตลาดดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์มักจะหมดอายุภายใน 1 หรือ 3 เดือน ดังนั้น เราจำเป็นต้องเปลี่ยน (โรลโอเวอร์) ราคาของ CFD จากสัญญาเดิมไปยังสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่

ในบางครั้ง ราคาของสัญญาเดิมและสัญญาใหม่อาจแตกต่างกัน เราจึงต้องทำการปรับแก้โรลโอเวอร์ โดยการเพิ่มหรือหักเครดิต/ค่าธรรมเนียมสวอปแบบครั้งเดียวในบัญชีซื้อขาย ณ วันที่โรลโอเวอร์ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด

Rollover คืออะไร

สรุปง่าย ๆ Rollover คือกระบวนการทางเทคนิคที่ทำให้สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) บนแพลตฟอร์มของ XTB สะท้อนสภาพตลาดได้อย่างแม่นยำและทันสมัยที่สุด

วันครบกำหนด (Expiration Date) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือวันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายสัญญานั้นได้ ก่อนถึงวันครบกำหนด เทรดเดอร์มี 3 ทางเลือก:

  • ปิดหรือชำระสถานะ (Offsetting / Liquidating the position)
  • ชำระสัญญา (Settlement)
  • โรลโอเวอร์ (Rollover)

Rollover เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ย้ายสถานะจากสัญญาเดือนใกล้หมดอายุ (Front Month Contract) ไปยังสัญญาเดือนถัดไป (Next Month Contract) เทรดเดอร์มักตัดสินใจโรลโอเวอร์โดยดูจากปริมาณการซื้อขาย (Volume) ของทั้งสัญญาเดิมและสัญญาใหม่ และจะเปลี่ยนเมื่อปริมาณซื้อขายของสัญญาใหม่ถึงระดับที่ต้องการ

❓ ทำไม XTB ต้องทำ Rollover สำหรับ CFD

XTB เสนอ CFD ทุกสัญญาพร้อมอายุสัญญา 365 วัน ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ CFD ส่วนใหญ่มีราคาที่อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) ซึ่งแต่ละตลาดจะมีสัญญาจำนวนมากที่มีวันครบกำหนดแตกต่างกัน ตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงหลายปี

โดยทั่วไป สัญญาที่มีปริมาณซื้อขายสูงที่สุดจะเป็นสัญญาที่ใกล้หมดอายุที่สุด การซื้อขายสัญญาที่มีสภาพคล่องสูงสุดในตลาดฟิวเจอร์สจำเป็นต้องปิดสัญญาเดิม (ที่กำลังจะหมดอายุ) และเปิดสัญญาใหม่ พร้อมเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แต่ CFD rollover จะทำขั้นตอนนี้แทนคุณ และไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ

❓ การทำ Rollover กับ XTB ฟรีหรือไม่?

ใช่ การทำ Rollover ที่ XTB ฟรีทั้งหมดสำหรับลูกค้าทุกท่าน

❓ สามารถขาดทุนจากการทำ Rollover ได้หรือไม่?

การทำ Rollover เป็นเพียงกระบวนการทางเทคนิค ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนสุทธิ (Profit-Neutral) ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสถานะกำไร/ขาดทุน (Profit Position) แต่ในขณะเดียวกัน จะมีการปรับยอดในตำแหน่งสวอป (Swap Position) ในทิศทางตรงกันข้ามด้วยมูลค่าเท่ากัน

ตัวอย่าง:
ราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า (OIL Futures) เดิมที่ใกล้หมดอายุ = 22.50
ราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าใหม่ (ที่ใช้ปรับราคา CFD) = 25.50
การปรับโรลโอเวอร์ (Rollover Correction) ในสวอป = $3,000 ต่อ 1 ล็อต
คำนวณ: (25.50 – 22.50) × 1 ล็อต = $3,000

  • กรณีถือสถานะ Long (Buy) 1 ล็อต OIL ที่ราคา 20.50
  • กำไรก่อน Rollover = $2,000 → (22.50 – 20.50) × 1 ล็อต = $2,000
  • กำไรหลัง Rollover = $2,000 → (25.50 – 20.50) × 1 ล็อต – $3,000 (Rollover Correction)
  • กรณีถือสถานะ Short (Sell) 1 ล็อต OIL ที่ราคา 20.50
  • ขาดทุนก่อน Rollover = –$2,000 → (20.50 – 22.50) × 1 ล็อต = –$2,000
  • ขาดทุนหลัง Rollover = –$2,000 → (20.50 – 25.50) × 1 ล็อต + $3,000 (Rollover Correction)

📅 รายการวันที่ Rollover ของแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู ข้อมูลบัญชี (Instrument Specification) บนเว็บไซต์

à¸£à¸²à¸à¸² rollover

แผนภูมิราคาแบบโรลโอเวอร์

ข้อมูลที่สำคัญ

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ หลังจากคำนวณ Swap Points (ผลต่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง 2 ชุด) ยอดเงินในบัญชีของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากผลต่างนี้มีค่ามาก อาจทำให้ระดับมาร์จิ้น (Margin Level) ต่ำกว่าที่กำหนด และระบบจะปิดออเดอร์อัตโนมัติ โดยเริ่มจากออเดอร์ที่ขาดทุนมากที่สุดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะกลับมาถึงระดับมาร์จิ้นที่ต้องการ

ลูกค้าควรตรวจสอบและปรับคำสั่งรอซื้อ/รอขาย (Pending Orders) ด้วย หากราคาที่ตั้งไว้ดันไปอยู่ในช่องว่างราคาจากการโรลโอเวอร์ ออเดอร์จะถูกเปิดที่ราคาเปิดตลาดของสินค้านั้นแทน เพื่อเลี่ยงปัญหานี้ ควรลบ Pending Orders ออกก่อนตลาดของสินค้านั้นปิดในวันโรลโอเวอร์

สรุปคือ ถ้าวาง Pending Order ในช่วงราคารอยต่อ (Rollover Gap) อาจขาดทุนได้ แต่กระบวนการโรลโอเวอร์เองไม่มีค่าใช้จ่าย

❓ ทำไมขนาดของการปรับ Rollover จึงแตกต่างกัน

ปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราดอกเบี้ย เงินปันผล และต้นทุนการจัดเก็บ ส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์เดียวกันแตกต่างกัน โดยปกติ ความแตกต่างนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่บางครั้งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทอาจมีความแตกต่างของราคาสูงเป็นพิเศษ

❓ การทำ Rollover ครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด?

มีการพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ Rollover ล่วงหน้าสำหรับ CFD ทุกประเภทอย่างครบถ้วน ข้อมูลดังกล่าวสามารถดูได้ในตาราง Rollover บนเว็บไซต์

📅 ตรวจสอบข้อมูลกำหนดการ Rollover ได้ที่นี่

Rollover น้ำมันทำงานอย่างไร

เนื่องจากน้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่อ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) จึงมีวันครบกำหนด (Expiration Date) หากถือสถานะคร่อมวันครบกำหนดของสัญญาที่ใช้เป็นฐานราคา จะต้องพบกับการทำ Rollover

หากไม่ต้องการให้มีการ Rollover ควรปิดสถานะก่อนวันครบกำหนด หากต้องการถือสถานะต่อหลังวันครบกำหนด จำเป็นต้องปิดสัญญาเดิมเมื่อหมดอายุ และเปิดสัญญาใหม่ที่อ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชุดถัดไป

เกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2020

มีการทำ Rollover พิเศษในสัญญา WTI และ Brent โดยเปลี่ยนสัญญาที่ใช้อ้างอิงจาก Jun20 ไปเป็น Jul20 เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่ราคาสัญญาปัจจุบันจะตกลงสู่ระดับติดลบ (เช่นเดียวกับสัญญา May20)

เมื่อราคาต่ำกว่า $0 สภาพคล่องจะหายไปเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถทำ Rollover ไปยังสัญญาเดือนถัดไปได้ เทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์สจำนวนมากประสบกับเหตุการณ์นี้ ส่งผลให้ราคาดิ่งลงถึง –$40 ต่อบาร์เรล

ควรทราบว่า CFD ที่ XTB เสนอถูกออกแบบมาให้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาที่ใกล้หมดอายุที่สุด โดยไม่ต้องให้ผู้ลงทุนทำ Rollover ด้วยตนเอง หากราคาลงไปในแดนติดลบ การทำ Rollover จะยากขึ้นหรือแทบเป็นไปไม่ได้ กระบวนการ Rollover เองไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินของการซื้อขาย เนื่องจากจะมีการเพิ่มหรือลดค่า Swap Points ตามขนาดสถานะและโครงสร้างของเส้นโค้งราคาฟิวเจอร์ส

 
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง

