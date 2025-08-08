โรลโอเวอร์ (Rollover) คืออะไร ?

ดัชนี (Indices) และสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) CFD ส่วนใหญ่ของเราจะอ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) ซึ่งมีความโปร่งใสด้านราคา แต่ก็หมายความว่ามีการ “โรลโอเวอร์” (Rollover) รายเดือนหรือรายไตรมาส
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เราใช้กำหนดราคาสำหรับตลาดดัชนีหรือสินค้าโภคภัณฑ์มักจะหมดอายุภายใน 1 หรือ 3 เดือน ดังนั้น เราจำเป็นต้องเปลี่ยน (โรลโอเวอร์) ราคาของ CFD จากสัญญาเดิมไปยังสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใหม่
ในบางครั้ง ราคาของสัญญาเดิมและสัญญาใหม่อาจแตกต่างกัน เราจึงต้องทำการปรับแก้โรลโอเวอร์ โดยการเพิ่มหรือหักเครดิต/ค่าธรรมเนียมสวอปแบบครั้งเดียวในบัญชีซื้อขาย ณ วันที่โรลโอเวอร์ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
Rollover คืออะไร
สรุปง่าย ๆ Rollover คือกระบวนการทางเทคนิคที่ทำให้สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFDs) บนแพลตฟอร์มของ XTB สะท้อนสภาพตลาดได้อย่างแม่นยำและทันสมัยที่สุด
วันครบกำหนด (Expiration Date) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือวันสุดท้ายที่สามารถซื้อขายสัญญานั้นได้ ก่อนถึงวันครบกำหนด เทรดเดอร์มี 3 ทางเลือก:
- ปิดหรือชำระสถานะ (Offsetting / Liquidating the position)
- ชำระสัญญา (Settlement)
- โรลโอเวอร์ (Rollover)
Rollover เกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์ย้ายสถานะจากสัญญาเดือนใกล้หมดอายุ (Front Month Contract) ไปยังสัญญาเดือนถัดไป (Next Month Contract) เทรดเดอร์มักตัดสินใจโรลโอเวอร์โดยดูจากปริมาณการซื้อขาย (Volume) ของทั้งสัญญาเดิมและสัญญาใหม่ และจะเปลี่ยนเมื่อปริมาณซื้อขายของสัญญาใหม่ถึงระดับที่ต้องการ
❓ ทำไม XTB ต้องทำ Rollover สำหรับ CFD
XTB เสนอ CFD ทุกสัญญาพร้อมอายุสัญญา 365 วัน ดัชนีและสินค้าโภคภัณฑ์ CFD ส่วนใหญ่มีราคาที่อ้างอิงจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) ซึ่งแต่ละตลาดจะมีสัญญาจำนวนมากที่มีวันครบกำหนดแตกต่างกัน ตั้งแต่ 1 เดือน จนถึงหลายปี
โดยทั่วไป สัญญาที่มีปริมาณซื้อขายสูงที่สุดจะเป็นสัญญาที่ใกล้หมดอายุที่สุด การซื้อขายสัญญาที่มีสภาพคล่องสูงสุดในตลาดฟิวเจอร์สจำเป็นต้องปิดสัญญาเดิม (ที่กำลังจะหมดอายุ) และเปิดสัญญาใหม่ พร้อมเสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม แต่ CFD rollover จะทำขั้นตอนนี้แทนคุณ และไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ
❓ การทำ Rollover กับ XTB ฟรีหรือไม่?
ใช่ การทำ Rollover ที่ XTB ฟรีทั้งหมดสำหรับลูกค้าทุกท่าน
❓ สามารถขาดทุนจากการทำ Rollover ได้หรือไม่?
การทำ Rollover เป็นเพียงกระบวนการทางเทคนิค ซึ่งโดยทั่วไปจะไม่ส่งผลต่อกำไรหรือขาดทุนสุทธิ (Profit-Neutral) ราคาที่เปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อสถานะกำไร/ขาดทุน (Profit Position) แต่ในขณะเดียวกัน จะมีการปรับยอดในตำแหน่งสวอป (Swap Position) ในทิศทางตรงกันข้ามด้วยมูลค่าเท่ากัน
ตัวอย่าง:
ราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้า (OIL Futures) เดิมที่ใกล้หมดอายุ = 22.50
ราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าใหม่ (ที่ใช้ปรับราคา CFD) = 25.50
การปรับโรลโอเวอร์ (Rollover Correction) ในสวอป = $3,000 ต่อ 1 ล็อต
คำนวณ: (25.50 – 22.50) × 1 ล็อต = $3,000
- กรณีถือสถานะ Long (Buy) 1 ล็อต OIL ที่ราคา 20.50
- กำไรก่อน Rollover = $2,000 → (22.50 – 20.50) × 1 ล็อต = $2,000
- กำไรหลัง Rollover = $2,000 → (25.50 – 20.50) × 1 ล็อต – $3,000 (Rollover Correction)
- กรณีถือสถานะ Short (Sell) 1 ล็อต OIL ที่ราคา 20.50
- ขาดทุนก่อน Rollover = –$2,000 → (20.50 – 22.50) × 1 ล็อต = –$2,000
- ขาดทุนหลัง Rollover = –$2,000 → (20.50 – 25.50) × 1 ล็อต + $3,000 (Rollover Correction)
📅 รายการวันที่ Rollover ของแต่ละผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู ข้อมูลบัญชี (Instrument Specification) บนเว็บไซต์
ข้อมูลที่สำคัญ
สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ หลังจากคำนวณ Swap Points (ผลต่างราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่าง 2 ชุด) ยอดเงินในบัญชีของลูกค้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากผลต่างนี้มีค่ามาก อาจทำให้ระดับมาร์จิ้น (Margin Level) ต่ำกว่าที่กำหนด และระบบจะปิดออเดอร์อัตโนมัติ โดยเริ่มจากออเดอร์ที่ขาดทุนมากที่สุดไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะกลับมาถึงระดับมาร์จิ้นที่ต้องการ
ลูกค้าควรตรวจสอบและปรับคำสั่งรอซื้อ/รอขาย (Pending Orders) ด้วย หากราคาที่ตั้งไว้ดันไปอยู่ในช่องว่างราคาจากการโรลโอเวอร์ ออเดอร์จะถูกเปิดที่ราคาเปิดตลาดของสินค้านั้นแทน เพื่อเลี่ยงปัญหานี้ ควรลบ Pending Orders ออกก่อนตลาดของสินค้านั้นปิดในวันโรลโอเวอร์
สรุปคือ ถ้าวาง Pending Order ในช่วงราคารอยต่อ (Rollover Gap) อาจขาดทุนได้ แต่กระบวนการโรลโอเวอร์เองไม่มีค่าใช้จ่าย
❓ ทำไมขนาดของการปรับ Rollover จึงแตกต่างกัน
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น อัตราดอกเบี้ย เงินปันผล และต้นทุนการจัดเก็บ ส่งผลให้ราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์เดียวกันแตกต่างกัน โดยปกติ ความแตกต่างนี้จะอยู่ในระดับปานกลาง แต่บางครั้งตลาดสินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทอาจมีความแตกต่างของราคาสูงเป็นพิเศษ
❓ การทำ Rollover ครั้งถัดไปจะเกิดขึ้นเมื่อใด?
มีการพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำ Rollover ล่วงหน้าสำหรับ CFD ทุกประเภทอย่างครบถ้วน ข้อมูลดังกล่าวสามารถดูได้ในตาราง Rollover บนเว็บไซต์
📅 ตรวจสอบข้อมูลกำหนดการ Rollover ได้ที่นี่
Rollover น้ำมันทำงานอย่างไร
เนื่องจากน้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่อ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Contracts) จึงมีวันครบกำหนด (Expiration Date) หากถือสถานะคร่อมวันครบกำหนดของสัญญาที่ใช้เป็นฐานราคา จะต้องพบกับการทำ Rollover
หากไม่ต้องการให้มีการ Rollover ควรปิดสถานะก่อนวันครบกำหนด หากต้องการถือสถานะต่อหลังวันครบกำหนด จำเป็นต้องปิดสัญญาเดิมเมื่อหมดอายุ และเปิดสัญญาใหม่ที่อ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชุดถัดไป
❓ เกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2020
มีการทำ Rollover พิเศษในสัญญา WTI และ Brent โดยเปลี่ยนสัญญาที่ใช้อ้างอิงจาก Jun20 ไปเป็น Jul20 เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่ราคาสัญญาปัจจุบันจะตกลงสู่ระดับติดลบ (เช่นเดียวกับสัญญา May20)
เมื่อราคาต่ำกว่า $0 สภาพคล่องจะหายไปเกือบทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถทำ Rollover ไปยังสัญญาเดือนถัดไปได้ เทรดเดอร์ในตลาดฟิวเจอร์สจำนวนมากประสบกับเหตุการณ์นี้ ส่งผลให้ราคาดิ่งลงถึง –$40 ต่อบาร์เรล
ควรทราบว่า CFD ที่ XTB เสนอถูกออกแบบมาให้สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาสัญญาที่ใกล้หมดอายุที่สุด โดยไม่ต้องให้ผู้ลงทุนทำ Rollover ด้วยตนเอง หากราคาลงไปในแดนติดลบ การทำ Rollover จะยากขึ้นหรือแทบเป็นไปไม่ได้ กระบวนการ Rollover เองไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินของการซื้อขาย เนื่องจากจะมีการเพิ่มหรือลดค่า Swap Points ตามขนาดสถานะและโครงสร้างของเส้นโค้งราคาฟิวเจอร์ส
