- Pip ย่อมาจาก 'percentage in points'
- Pip คือการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เล็กที่สุดที่ตลาดสามารถทำได้
- ขนาดของ Pip จะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด ตัวอย่างเช่น สกุลเงินส่วนใหญ่จะมีราคาสี่ตำแหน่งทศนิยม หมายความว่าการเคลื่อนไหว 0.0001 ในตลาดจะเรียกว่าการเคลื่อนไหว 1 Pip อย่างไรก็ตาม 1 Pip ใน USD/JPY เทียบเท่ากับการเคลื่อนไหวของราคา 0.01
- คุณสามารถกำหนดได้ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใดต่อ Pip โดยใช้ขนาด lot เพื่อกำหนดปริมาณการซื้อขายของคุณ
- เมื่อเทรดเดอร์พูดถึงการเคลื่อนไหวของตลาดใดตลาดหนึ่ง พวกเขาจะพูดถึงการเคลื่อนไหวในหน่วย Pip ตัวอย่างเช่น GBP/USD เพิ่มขึ้น 150 Pip ในวันนี้
- Pip เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่เครื่องมือทางการเงินสามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้ บางครั้ง Pip เรียกว่า ticks และมักใช้ในตลาด Forex
หากคุณต้องการทราบขนาดที่แน่นอนของ Pip ในตลาดที่คุณสนใจ คุณสามารถไปที่หน้าข้อมูลจำเพาะของเครื่องมือ และดูที่คอลัมน์ "ขนาดของหนึ่ง Pip"
ดังที่เห็นข้างต้น Pip ในตลาด AUDCAD คือตัวเลขหลักที่สี่หลังจุดทศนิยม ในขณะที่ Pip ในตลาด AUDJPY คือตัวเลขหลักที่สองหลังจุดทศนิยม XTB ยังให้ความแม่นยำแก่เทรดเดอร์มากขึ้นเกี่ยวกับราคาของสินทรัพย์โดยการเพิ่มตัวเลขหลักเพิ่มเติม แม้ว่าสิ่งนี้จะเพิ่มความแม่นยำในการกำหนดราคา แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าขนาดปัจจุบันของหนึ่ง Pip ยังคงเหมือนเดิม
ตัวอย่างเช่น EURUSD ถูกเสนอราคาที่ราคา bid 1.09952 Pip คือตัวเลขหลักที่สี่หลังจุดทศนิยม ซึ่งในกรณีนี้คือเลข 5 หากราคา ask ถูกเสนอราคาที่ 1.09964 และคุณสนใจที่จะคำนวณ spread ในตลาดนี้ คุณเพียงแค่ต้องลบ 1.09952 ออกจาก 1.09964 ในกรณีนี้ spread จะเป็น 1.2 Pip
1 Pip มีมูลค่าเท่าใด
การเข้าใจค่า Pip เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ทุกคน เพราะเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจมูลค่าของสถานะของคุณและสำหรับการคำนวณว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าใดหากตลาดเคลื่อนไหวจำนวน Pip ที่แน่นอนหลังจากเปิดการซื้อขาย ค่า Pip ขึ้นอยู่กับตลาดที่คุณเลือก รวมถึงปริมาณที่คุณเลือกสำหรับสถานะของคุณ
เมื่อใช้แพลตฟอร์ม MT4 คุณจะต้องคำนวณค่าของ Pip ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หนึ่งในฟังก์ชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ xStation คือการให้ค่านี้ในเครื่องคิดเลขในตัวโดยขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรมและตลาดที่เลือก ในตัวอย่างด้านล่าง ธุรกรรม 1 lot บน EURUSD ให้ค่า Pip £7.62
มูลค่านี้หมายถึงอะไร? มันหมายความว่าถ้าตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับที่คุณเปิดสถานะไว้ที่ 10 pip, คุณจะได้กำไรถึง £76.20 (7.62 x 10) อย่างไรก็ตามในมูลค่าที่เท่ากัน, ถ้าตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของคุณที่ 10 pip เท่ากับว่าคุณจะต้องเสียเป็นจำนวน £76.20 (7.62 x 10) เช่นเดียวกัน การรู้มูลค่าของ pip ก่อนที่จะเปิดธุรกรรมในตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันช่วยให้คุณเข้าใจขนาดของกำไรหรือขาดทุนที่เป็นไปได้
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ