การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ: ลงทุนอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด

ภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกำลังสร้างความท้าทายและโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ แม้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น แต่เทรนด์การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีหลายบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกใบนี้ แล้วเราจะลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศอย่างไรให้สร้างผลกระทบเชิงบวกได้สูงสุด?
ภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกำลังสร้างความท้าทายและโอกาสทางการตลาดรูปแบบใหม่ แม้อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น แต่เทรนด์การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีหลายบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกใบนี้ แล้วเราจะลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศอย่างไรให้สร้างผลกระทบเชิงบวกได้สูงสุด?
โลกกำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้า การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วยังคงสร้างการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับสูง สภาพภูมิอากาศของโลกกำลังเปลี่ยนแปลง การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้มนุษยชาติเติบโตในระยะยาวโดยไม่ทำลายระบบนิเวศของโลก และลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่เกิดขึ้น แนวโน้มเศรษฐกิจสีเขียวที่สำคัญจึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากการลงทุนหลายล้านล้านดอลลาร์จากภาคเอกชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศยังสร้างโอกาสอันทรงพลังให้กับบริษัทที่สามารถสร้างโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จบนแนวโน้มสีเขียวใหม่นี้ นักลงทุนที่เลือกลงทุนในความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถคาดหวังผลตอบแทนระยะยาว พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก แน่นอนว่าการลงทุนย่อมมาพร้อมความเสี่ยงเสมอ
คำถามคือ เราจะทำกำไรได้อย่างไร และที่สำคัญที่สุดคือ เราจะเข้าใจแนวโน้มการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร? ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า การลงทุนในเหมืองยูเรเนียม ไปจนถึงการลงทุนด้านน้ำ มาศึกษาว่าพลังงานหมุนเวียน การขนส่งที่ยั่งยืน และเทคโนโลยีลดคาร์บอน สามารถช่วยเชื่อมโยงการลงทุนของคุณกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมและศักยภาพการเติบโตได้อย่างไร อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีสร้างประโยชน์และส่งผลกระทบเชิงบวกจากการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความพยายามทั่วโลกสู่เส้นทาง Net Zero
ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้กระตุ้นให้เกิดความพยายามทั่วโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีเป้าหมายที่จะบรรลุเศรษฐกิจที่ปล่อย CO2 เป็นศูนย์ภายในปี 2050 เช่นเดียวกับสหภาพยุโรป แนวทางนี้อาจสร้างโอกาสการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับภาคเอกชน
เมื่อโลกกำลังปรับตัวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ บริษัทต่าง ๆ จึงเริ่มปรับตัว นำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้เพื่อลดรอยเท้าคาร์บอนของตนและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงช่วยต่อสู้กับภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสการลงทุนมากมาย บริษัทที่มุ่งเน้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้นำในความเคลื่อนไหวนี้ ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนและการส่งพลังงานสะอาดทำให้ภาคส่วนนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทเหล่านี้ไม่เพียงสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศอีกด้วย
พลังงานสะอาดและภาคเฉพาะทาง
เทคโนโลยีลดก๊าซเรือนกระจกและความก้าวหน้าในการส่งผ่านพลังงานสะอาดเปิดโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูดและมีส่วนสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พลังงานหมุนเวียนและตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยบริษัทในภาคส่วนเหล่านี้นำเสนอโอกาสการลงทุนที่มีแนวโน้มดีผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการขยายตัวในตลาดต่างประเทศ ไม่เพียงแต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น ภาคเฉพาะทางอื่น ๆ เช่น การทำเหมืองยูเรเนียมหรือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ก็อาจมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกทั้งหมด
การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องมีการบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างรอบคอบ ใช้การวิจัยการลงทุนอย่างชาญฉลาด และเข้าใจพลวัตของตลาดโลก โดยให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ระยะยาวและการปรับพอร์ตลงทุนให้ยั่งยืน
ในศึกต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนกลายเป็น “ตัวเปลี่ยนเกม” โดยเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทอย่าง Climeworks และ Carbon Engineering เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนี้ โดยดำเนินงานในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ขณะที่ภาคส่วนนี้ยังมีความหลากหลาย เช่น SAIPEM’s CO2 Solutions และ LanzaTech ที่พัฒนาดักจับคาร์บอนด้วยวิธีเฉพาะ เช่น เทคโนโลยีเอนไซม์ หรือการเปลี่ยนก๊าซเสียเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เทคโนโลยีอันล้ำสมัยเหล่านี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของการดักจับคาร์บอนในฐานะเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นโอกาสการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศที่น่าจับตามอง
ผู้นำการส่งพลังงานสะอาด
เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียน ความต้องการในการส่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น บริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตัวอย่างเช่น Neoenergia ในบราซิล ให้ความสำคัญกับโซลูชันที่ยั่งยืนในทุกขั้นตอนของการผลิต การส่งพลังงาน และการกระจายพลังงาน
ขณะที่บริษัทยุโรปอย่าง E.ON มุ่งเน้นไปที่การจัดจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าที่แข็งแรง ผู้นำด้านการส่งพลังงานสะอาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงาน แต่ยังสร้างโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในภาคพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย
การส่งผ่านพลังงานและรถยนต์ไฟฟ้า
การเปลี่ยนผ่านพลังงาน การเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนทั่วโลก เปิดโอกาสการลงทุนมากมายในโซลูชันด้านพลังงาน การเปลี่ยนผ่านนี้ครอบคลุมหลายภาคส่วน เช่น:
- พลังงานหมุนเวียน
- การจัดเก็บพลังงาน
- ไฮโดรเจน
- การดักจับคาร์บอน
- การขนส่งไฟฟ้า
การลงทุนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่ได้จำกัดแค่การนำเทคโนโลยีสะอาดไปใช้เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ห่วงโซ่อุปทานพลังงานสะอาด และ การออกตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน การทำความเข้าใจภาคส่วนที่หลากหลายเหล่านี้และศักยภาพการเติบโตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
มีบริษัทหลายแห่งที่เข้าร่วมในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนผ่านนี้ ตัวอย่างเช่น Albemarle ซึ่งเป็นผู้จัดหาลิเทียมรายใหญ่ที่สุดของโลกสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้บริษัทนี้อาจได้รับประโยชน์จากการเติบโตระยะยาวของตลาด EV อีกมากมายก็มีตัวอย่างในลักษณะเดียวกัน
รถยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญมากในด้านการลงทุนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปี 2023 ผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเลือกซื้อ EV มากกว่าที่เคยมีมา ในไตรมาส 2 ของปี 2023 มีผู้ซื้อ EV แบบแบตเตอรี่ใหม่ 300,000 คัน นอกจากนี้ ระยะทางของแบตเตอรี่ก็ปรับปรุงขึ้นอย่างมาก โดยจำนวน EV ที่มีระยะทางอย่างน้อย 300 ไมล์เพิ่มจาก 13 รุ่นเป็น 51 รุ่นในปี 2023 ตามข้อมูลของ กระทรวงพลังงานสหรัฐนักลงทุนสามารถพิจารณาการลงทุนในบริษัทเช่น Tesla, Albemarle, Nio หรือ Xpeng
ข้อมูลนี้ประกอบด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า BEV และ PHEV ตั้งแต่ปี 2565 และการคาดการณ์ยอดขายสำหรับปี 2566-2593 คำว่า "ไม่มีการเปลี่ยนแปลง" หมายถึงยอดขายที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใหม่ และราคาน้ำมันดิบที่ 101 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลภายในปี 2593 คิดเป็นมูลค่า 2565 ราคาน้ำมันดิบที่ต่ำจะถือว่าราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 51 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนราคาน้ำมันดิบที่สูงจะถือว่าราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 190 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล (ที่มา: สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA), CNN)
การเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในภาคการขนส่งไปสู่ความยั่งยืน ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกที่ทะลุ 10 ล้านคันในปี 2022 ตลาด EV จึงพิสูจน์แล้วว่าเป็นภาคส่วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ตลาดที่กำลังขยายตัวนี้เปิดโอกาสการลงทุนมากมาย ผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Tesla, BYD และ Nio อยู่แนวหน้าของการปฏิวัติครั้งนี้ โดยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการขนส่งที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าไม่เพียงแต่เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญต่อความพยายามระดับโลกในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย
ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำ (EV)
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ถูกขับเคลื่อนโดยผู้เล่นหลักหลายราย ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม BYD กลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด แซงหน้า Tesla ด้วยยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบบปลั๊กอินทั่วโลก 1.9 ล้านคันในปี 2022
ผู้ผลิตชั้นนำไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการผลิต EV เท่านั้น แต่ยังพัฒนานวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น NIO อยู่แนวหน้าของเทคโนโลยีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ (battery swapping) ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกและการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ Toyota Motors ยังมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ผลิตรถไฮบริดไฟฟ้า
เมื่อบริษัทเหล่านี้ขับเคลื่อนการยอมรับ EV พวกเขายังสร้างโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในภาคการขนส่งที่ยั่งยืน นักลงทุนสามารถพิจารณาผู้ผลิต EV จากยุโรป เช่น Volkswagen (VOW1.DE) และ Porsche (P911.DE)
การจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่
เมื่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ความต้องการระบบจัดเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพก็เพิ่มตามไปด้วย บริษัทอย่าง QuantumScape มุ่งเน้นการพัฒนาก้อนแบตเตอรี่ลิเทียม-เมทัลแบบโซลิดสเตต (solid-state lithium-metal batteries) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโฉมวงการ EV
ผู้เล่นสำคัญอื่น ๆ เช่น BYD และ LG Chem ได้รับการยอมรับในด้านระบบจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้ รองรับความต้องการจัดเก็บพลังงานหลายประเภท
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่เสริมความโดดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยังช่วยสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืน เปิดโอกาสการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศที่น่าจับตามอง
ข้อสำคัญ: เช่นเดียวกับภาคส่วนอื่น ๆ ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้ามีความเป็นวัฏจักร ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ (ความเสี่ยงถดถอย) และราคาน้ำมันโลก แนวโน้มการเติบโตระยะยาวไม่ได้รับประกันว่าราคาหุ้นของภาคส่วนนี้จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยไม่มีการปรับตัวลด เป็นกระบวนการธรรมชาติของเศรษฐกิจและการลงทุน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนที่มีวิจารณญาณและทำการวิจัยอย่างรอบคอบสามารถใช้ช่วงราคาตกต่ำเพื่อเพิ่มการลงทุนในราคาที่ต่ำกว่าได้ (ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกลับตัวของแนวโน้ม)
การลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภาคพลังงานหมุนเวียนมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมากมาย บริษัทต่างๆ เช่น NextEra Energy, Brookfield Renewable และ Clearway Energy ได้สร้างฐานที่มั่นคงในภาคพลังงานหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนมาก
นอกจากนี้ บริษัทที่หลากหลาย เช่น Vestas, Orsted หรือ Siemens Energy ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระแสพลังงานหมุนเวียน โดยมีส่วนร่วมผ่านการดำเนินงานด้านกังหันลม ความโดดเด่นที่เพิ่มขึ้นของหุ้นพลังงานหมุนเวียนเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ และมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก
ผู้บุกเบิกพลังงานลม
พลังงานลม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของภาคพลังงานทดแทน ได้เห็นการเติบโตอย่างมากทั่วโลก บริษัทต่างๆ เช่น NextEra Energy Resources, Orsted และ Vestas Wind Systems อยู่ในแนวหน้าของการปฏิวัตินี้ โดยดำเนินงานกำลังการผลิตพลังงานลมขนาดใหญ่ทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายระดับโลกที่ต้องการการแก้ไขในระดับโลก ดังนั้น ภูมิทัศน์การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศจึงถูกกำหนดโดยผู้เล่นหลายฝ่าย รวมถึง:
- รัฐบาลและผู้กำหนดนโยบาย
- บริษัทต่างๆ
- นักลงทุนบุคคล
- กองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐ
ตัวอย่างเช่น กองทุนความมั่งคั่งแห่งรัฐ เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการสอดคล้องกับพันธกิจทางการเงินของตนเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศไม่ได้ราบรื่นเสมอไป นักลงทุนที่มุ่งหวังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศมักเผชิญกับอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะในภูมิภาคเช่นอเมริกาใต้ ซึ่งข้อจำกัดทางการเงินและระดับหนี้สูงทำให้โครงการด้านสภาพภูมิอากาศของรัฐบาลถูกชะลอ
การเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้จำเป็นต้องมีแนวทางการลงทุนเชิงกลยุทธ์ โดยมีพื้นฐานจากการวิจัยอย่างละเอียดและความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตระดับโลกของการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ ไม่เพียงแต่พลังงานลม แต่การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ก็เติบโตอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีหลายบริษัทเป็นผู้นำ บางผู้ผลิตชั้นนำในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีการดำเนินงานระดับโลกอย่างกว้างขวาง เช่น First Solar
ข้อดีและข้อเสียเมื่อลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ
การลงทุนในด้านสภาพภูมิอากาศมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยง เราได้กล่าวถึงด้านบวกและด้านลบที่สำคัญของการลงทุนในบริษัทสีเขียวไว้ด้านล่าง
ข้อดี
- การลงทุนในบริษัทด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
- การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน อาจมอบทั้งผลประโยชน์และความพึงพอใจแก่นักลงทุน
- บริษัทสีเขียวได้รับการสนับสนุนทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการรับรองจากนักการเมือง
- ภาคธุรกิจด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถพึ่งพาการลงทุนจากทั้งเอกชนและรัฐบาล
- ภาคส่วนเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ในแนวโน้มระยะยาว ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ข้อเสีย
- ภาคธุรกิจอาจขึ้นอยู่กับนโยบายอัตราดอกเบี้ยสูง
- คำสั่งซื้อจากภาครัฐอาจไม่ยั่งยืนเมื่อหนี้สาธารณะของเศรษฐกิจหลักเพิ่มสูงขึ้น
- หุ้นของบริษัทที่ไม่มีเงินสดไหลเข้าบวกอาจได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- ความต้องการมีวัฏจักรสูงและผันผวน
- มีการแข่งขันสูงและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ข้อสำคัญ: บริษัทจำเป็นต้องมีการลงทุนเพื่อเติบโตและดำเนินกลยุทธ์ในระดับที่สูงขึ้น แน่นอนว่าบริษัทมหาชนใดๆ ทำเงินจากตลาดหุ้นได้เพียงครั้งเดียว (ในช่วง IPO หรือการออกหุ้นใหม่เพื่อระดมทุน) แต่การมีมูลค่าตลาดสูงขึ้นช่วยเพิ่มศักยภาพ รวมถึงชื่อเสียงและการยอมรับ ซึ่งอาจเป็นสิ่งสำคัญในการขยายธุรกิจต่อไป
การลงทุนเพื่อผลกระทบเชิงบวก
เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น การลงทุนในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเสี่ยงหลายประการ และการลงทุนในหุ้นก็มีความเสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม ในการลงทุนประเภทนี้ เงินของคุณอาจสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนผ่านพลังงานมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ และเป็นค่าใช้จ่ายที่มนุษยชาติจำเป็นต้องรับผิดชอบเพื่อให้เศรษฐกิจยั่งยืน การทำเช่นนี้แทบเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการลงทุนจากภาคเอกชน
การลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนและการปกป้องสิ่งแวดล้อม นักลงทุนสามารถช่วยผลักดันนวัตกรรมไปสู่เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนลดลง อากาศและน้ำสะอาดขึ้น และโลกที่มีสุขภาพดีขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป
การลงทุนในโครงการเหล่านี้ยังมีประโยชน์ทางการเงิน บริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมักมีความยืดหยุ่นต่อการหยุดชะงักของตลาดที่เกิดจากกฎระเบียบด้านสภาพภูมิอากาศหรือแรงกดดันจากสาธารณชนให้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พวกเขามักสามารถดึงดูดผู้บริโภคที่มีจิตสำนึกทางสังคมซึ่งชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ยงในการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ
เช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น การลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทน ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและนโยบายเป็นปัจจัยสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลสามารถส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของหุ้นด้านสภาพภูมิอากาศ 5 ความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ ได้แก่
1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนหนี้
บางบริษัทยังไม่มีกำไรและดำเนินธุรกิจโดยใช้การเงินผ่านหนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย พร้อมกับเศรษฐกิจที่อ่อนแอ สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการล้มละลายและการหมดสภาพของโมเดลธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นยังจำกัดความสามารถในการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตร (หนี้) เพราะอาจไม่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ความเสี่ยงนี้ชัดเจนเป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่ยังไม่มีกำไรและไม่มีเงินสดไหลเข้าบวก
2. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน
บางบริษัทแข่งขันกันในหลายด้าน เช่น กำไรขั้นต้นหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้ แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสีเขียวและพลังงานคาร์บอนเป็นศูนย์ก็สร้างการแข่งขันอย่างมาก ตัวอย่างเช่น แบรนด์รถยนต์จีนแข่งขันกับ Tesla หรือบริษัทเยอรมัน ทุกบริษัทเผชิญความเสี่ยงที่สินค้าหรือโมเดลธุรกิจของตนอาจไม่แข็งแรงพอที่จะรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
3. ความเสี่ยงจากสัญญาของรัฐบาล
บริษัทพลังงานสีเขียวหลายแห่งพึ่งพาการจัดซื้อและสัญญาจากรัฐบาลหลายประเทศเสมอ มีความเสี่ยงที่สัญญาดังกล่าวอาจถูกระงับหรือยกเลิก ซึ่งสามารถทำให้บริษัทขาดทุนมหาศาล สำหรับผู้ถือหุ้น ความเสียหายจะยิ่งมากขึ้นเพราะราคาหุ้นมักสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกเหล่านี้ล่วงหน้า ผลลัพธ์คือ การยกเลิกสัญญาอาจนำไปสู่การลดลงของราคาหุ้นอย่างรุนแรง ตัวอย่างที่ดีคือสัญญาของบริษัทเดนมาร์ก Orsted กับสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมฟาร์มกังหันลม “นอกชายฝั่ง” ตามแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ
4. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยสร้างความเสี่ยงต่อหลายอุตสาหกรรม รวมถึงแนวโน้มการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ เมื่อความเจริญรุ่งเรือง “ระเหย” และการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทและประเทศจำนวนมากจะถอนการลงทุนที่ “ไม่มีกำไร” ส่งผลกระทบต่อคำสั่งซื้อของบริษัทพลังงานสีเขียว นักลงทุนจะมองโครงการและแผนต่างๆ ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น และมีแนวโน้มหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นที่ลดลงเป็นวัฏจักร
5. ความเสี่ยงของโมเดลธุรกิจ
แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นแล้ว และมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน แต่ไม่ได้หมายความว่าบริษัททุกแห่งที่อ้างว่ามีส่วนร่วมในแนวโน้มนี้จะทำเงินมหาศาล นักลงทุนควรสังเกตอย่างรอบคอบว่าบริษัทกำลังทำกำไรเท่าใด และมีแผนจะเสนออะไร สำหรับเรื่องนี้ ผู้ถือหุ้นควรติดตามรายงานรายไตรมาสของบริษัทที่ตนถือหุ้น หรือเลือกลงทุนใน ETFs ที่มีการกระจายการลงทุนดี ติดตามอุตสาหกรรม “green investment” โดยรวม
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความเสี่ยงเหล่านี้ยังมี ผลตอบแทนที่สำคัญ การลงทุนในโครงการสีเขียว แม้จะไม่ให้ผลกำไรระยะสั้น แต่มีความสำคัญต่อการเติบโตระยะยาว การเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างรอบรู้ในด้านการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ
6. การประเมินผลการดำเนินงานในอนาคต
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตเป็นประเด็นสำคัญของการลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักลงทุนสามารถประเมินศักยภาพผลการดำเนินงานในอนาคตของหุ้นด้านสภาพภูมิอากาศโดยการวิเคราะห์การเติบโตของรายได้และกำไรในอดีต อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร และอัตราส่วนการประเมินมูลค่า แน่นอนว่าไม่มีการรับประกันว่าบริษัทจะเติบโตต่อไปในอนาคตหรือหุ้นจะตอบสนองอย่างไรต่อการเติบโตนั้น
นอกจากนี้ การประเมินภูมิทัศน์การแข่งขัน เช่น ส่วนแบ่งการตลาดและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด พร้อมทั้งประวัติของบริษัทด้านนวัตกรรมและสิทธิบัตร เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจผลการดำเนินงานในอนาคต สิ่งนี้ช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
7. ตลาดและโอกาสที่แตกต่างกัน
การลงทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมตลาดที่หลากหลาย ทำให้ความเข้าใจตลาดเป็นปัจจัยสำคัญของการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและความยอมรับความเสี่ยง นักลงทุนสามารถเลือกกลยุทธ์แบบพาสซีฟ เช่น การติดตามดัชนีหุ้นด้านสภาพภูมิอากาศ หรือการลงทุนแบบแอคทีฟที่รวมถึงการคัดเลือกและบริหารหุ้นรายตัว
เครื่องมือวิจัยและแพลตฟอร์มการเงินที่ให้คะแนน ESG และแนวโน้มเฉพาะอุตสาหกรรมช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นด้านสภาพภูมิอากาศในตลาดที่หลากหลาย ความเข้าใจตลาดที่แตกต่างกันมีความสำคัญต่อการกระจายความเสี่ยงและการนำทางความซับซ้อนของการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศกลยุทธ์ระยะยาวมีบทบาทสำคัญในการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศ ข้อควรพิจารณาหลักสำหรับการลงทุนระยะยาวด้านสภาพภูมิอากาศ ได้แก่:
- การป้องกันความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ
- เทคนิคการปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสมโดยเฉพาะ
- การพิจารณาการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนระยะสั้นและความยั่งยืนระยะยาว
กลยุทธ์เหล่านี้สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอของตน หลายประเทศได้จัดตั้ง กลยุทธ์ระยะยาว (Long-Term Strategies หรือ LTS) สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หุ้นและ ETF ด้านสภาพภูมิอากาศ
นักลงทุนมีโอกาสลงทุนในบริษัท “สีเขียว” ที่จดทะเบียนหลายร้อยแห่ง ซึ่งสามารถได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นได้หลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร์ ไปจนถึงพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำ หรือไฮโดรเจน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มของ XTB ยังมีทั้งกองทุน ETF และหุ้นของกองทุนสีเขียวและยั่งยืนที่เป็นที่รู้จักด้านการลงทุน ESG
- พลังงานลม: Vestas (VWK.DK), Orsted (ORSTED.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)
- พลังงานแสงอาทิตย์: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Nordex (NDX1.DE), Solaredge (SEDG.US)
- นิวเคลียร์: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)
- ยานยนต์ไฟฟ้า: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARVL.US), NIO (NIO.US), Albemarle (ALB.US), Xpeng (XPEV.US), Quantumscape (QS.US)
- พลังงานน้ำ: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US), Siemens Energy (ENR.DE), Veolia (VIE.FR)
- น้ำ: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)
- สาธารณูปโภคไฟฟ้า: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)
- กองทุน ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)
กองทุน ETF (Exchange-Traded Funds) สามารถถือหุ้นของบริษัทหลายสิบถึงร้อยแห่งในภาคส่วนที่เลือก ราคาของ ETF มาจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นทั้งหมดในพอร์ต การลงทุนใน ETF ช่วยสร้างพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายและอาจลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักลงทุนแบบ Passive
ตัวอย่าง ETF: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK), Lyxor MSCI China ESG Leaders (LHKG.DE), iShares Global Water (IH20.UK)
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนโฉมหน้าการลงทุนอย่างไม่อาจปฏิเสธ สร้างโอกาสมากมายสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมกับโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การลดก๊าซเรือนกระจกไปจนถึงการปรับตัวในตลาดพลังงาน การลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศมอบทั้งผลตอบแทนทางการเงินและผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
เมื่อโลกยังคงเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ความจำเป็นในการลงทุนด้านสภาพภูมิอากาศยิ่งมีความเร่งด่วนมากขึ้น นักลงทุนที่เข้าใจภาคส่วนต่าง ๆ ความเสี่ยง ผลตอบแทน และกลยุทธ์ระยะยาว สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การลงทุนในหุ้นด้านสภาพภูมิอากาศที่ให้ผลตอบแทนสูงและเติบโตดี สร้างผลกำไรที่ยอดเยี่ยมให้นักลงทุนตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา โดยหุ้นของ Uranium Energy Corp (UEC.US) พุ่งขึ้นถึง 700% ขณะที่บริษัทชั้นนำของยุโรปด้านเทคโนโลยีเคมีและก๊าซสีเขียวอย่าง Linde ก็ทำผลตอบแทนได้เหนือกว่า Nasdaq 100 (ที่มา: XTB Research)
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
ETFs vs หุ้น: คู่มือเปรียบเทียบอย่างครบถ้วน
ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ด้วย REIT, ETF และหุ้น – คู่มือสำหรับมือใหม่
วิธีสร้างพอร์ตการลงทุนในหุ้นและกองทุน ETF