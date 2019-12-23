อ่านเพิ่มเติม

คู่สกุลเงินคืออะไร?

การลงทุนในคู่สกุลเงินเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมในตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งประกอบด้วยการจับคู่สกุลเงินสองประเภท โดยการเคลื่อนไหวของสกุลเงินในแต่ละคู่สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน คู่สกุลเงินมีทั้งคู่หลักและคู่รอง ซึ่งการเลือกลงทุนในคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูงสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ ตลาดฟอเร็กซ์เปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ (จันทร์ถึงศุกร์) ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงและทำการเทรดได้ตลอดเวลา

การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์เกิดจากการจับคู่สกุลเงินสองประเภทเพื่อนำมาลงทุน โดยคู่สกุลเงินทั้งหมดจะถูกระบุในรูปแบบของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง

  • คู่สกุลเงินแต่ละคู่ประกอบด้วย “ฐาน” ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ระบุเป็นอันดับแรก และ “โต้” ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ระบุเป็นอันดับที่สอง
  • คู่สกุลเงินแต่ละคู่สามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (แข็งค่า) หรือ ลดลง (อ่อนค่า) ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั้งสอง ทำให้มีตัวแปรที่สำคัญหลายประการที่สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์
  • มีคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรอง/หายาก โดยคู่ฟอเร็กซ์ทั้งหมดจะระบุในรูปแบบของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง คู่สกุลเงินแต่ละคู่ประกอบด้วย “ฐาน” ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ระบุเป็นอันดับแรก และ “โต้” ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ระบุเป็นอันดับที่สอง

เมื่อคุณลงทุนในคู่สกุลเงิน คุณจะซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในธุรกรรมเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ EUR/USD แสดงว่าคุณกำลังซื้อเงินยูโรและขายเงินดอลลาร์สหรัฐ และหากคุณขาย ก็หมายถึงการขายยูโรและซื้อดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่าของสกุลเงินจะขึ้นหรือลงในทิศทางตรงข้ามกันระหว่างสองสกุลเงินในคู่หนึ่ง เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และเทคนิคต่างๆ ตลาดฟอเร็กซ์เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการลงทุนมากที่สุดในโลก โดยมีผลประกอบการเฉลี่ยมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ทำให้ตลาดนี้มีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ ตลาดฟอเร็กซ์ยังเปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ (จันทร์ถึงศุกร์)

คู่สกุลเงินหลักคืออะไร?

คู่สกุลเงินหลักคือคู่สกุลเงินที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็น 80% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินหลักประกอบด้วย EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD และ USD/CAD

ในจำนวนคู่สกุลเงินทั้งหมด คู่ EUR/USD ถือเป็นคู่ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและได้รับการลงทุนมากที่สุดในโลก

คุณสามารถดูรายการคู่สกุลเงินทั้งหมดที่สามารถลงทุนได้กับ XTB ที่นี่

 

ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน

เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ

