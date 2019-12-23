การลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์เกิดจากการจับคู่สกุลเงินสองประเภทเพื่อนำมาลงทุน โดยคู่สกุลเงินทั้งหมดจะถูกระบุในรูปแบบของสกุลเงินหนึ่งต่ออีกสกุลเงินหนึ่ง
- คู่สกุลเงินแต่ละคู่ประกอบด้วย “ฐาน” ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ระบุเป็นอันดับแรก และ “โต้” ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ระบุเป็นอันดับที่สอง
- คู่สกุลเงินแต่ละคู่สามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (แข็งค่า) หรือ ลดลง (อ่อนค่า) ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั้งสอง ทำให้มีตัวแปรที่สำคัญหลายประการที่สามารถสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการลงทุนในตลาดฟอเร็กซ์
- มีคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรอง/หายาก
เมื่อคุณลงทุนในคู่สกุลเงิน คุณจะซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในธุรกรรมเดียวกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ EUR/USD แสดงว่าคุณกำลังซื้อเงินยูโรและขายเงินดอลลาร์สหรัฐ และหากคุณขาย ก็หมายถึงการขายยูโรและซื้อดอลลาร์สหรัฐ
มูลค่าของสกุลเงินจะขึ้นหรือลงในทิศทางตรงข้ามกันระหว่างสองสกุลเงินในคู่หนึ่ง เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ และเทคนิคต่างๆ ตลาดฟอเร็กซ์เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการลงทุนมากที่สุดในโลก โดยมีผลประกอบการเฉลี่ยมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ทำให้ตลาดนี้มีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ ตลาดฟอเร็กซ์ยังเปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ (จันทร์ถึงศุกร์)
คู่สกุลเงินหลักคืออะไร?
คู่สกุลเงินหลักคือคู่สกุลเงินที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็น 80% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินหลักประกอบด้วย EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD และ USD/CAD
ในจำนวนคู่สกุลเงินทั้งหมด คู่ EUR/USD ถือเป็นคู่ที่มีสภาพคล่องสูงที่สุดและได้รับการลงทุนมากที่สุดในโลก
