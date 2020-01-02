Forex คืออะไร?
Forex (หรือ FX) คือตลาดเงินตราต่างประเทศ ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลหนึ่งตามราคาที่ตกลงกัน ตลาดนี้เป็นตลาดแบบกระจายอำนาจ ทำให้เราสามารถซื้อขายสกุลเงินต่างๆ ของโลกได้ด้วยตนเอง (over-the-counter) นั้นหมายถึงว่าการซื้อขายจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมต่ำ และเสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมดูแลจากบุคคลที่สาม
โดยพื้นฐานแล้ว การเทรดหรือซื้อขายฟอเร็กซ์ เป็นการเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยการซื้อเงินสกุลหนึ่งและขายเงินอีกสกุลหนึ่งไปในขณะเดียวกัน ทั้งนี้ การที่ค่าเงินแต่ละสกุลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น เกิดจากปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจและสภาวะการเมือง รวมถึงปัจจัยทางเทคนิคอื่นๆ ด้วย
ตลาด forex คืออะไร
ตลาด forex เป็นตลาดซื้อขายสากล ไม่มีการกำหนดชั่วโมงการแลกเปลี่ยน คุณสามารถแลกเปลี่ยนสกุลเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มเปิดทำการตั้งแต่เช้าวันจันทร์ในนครเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นก็เริ่มเปิดทำการในตลาดเอเชียอย่างเช่น ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เรื่อยไปจนถึงลอนดอนและปิดท้ายในช่วงเย็นที่นครนิวยอร์ค ตามลำดับ
แม้ว่าตลาดจะปิดตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ แต่ก็ยังมีข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทำให้เกิดความผันผวนของสกุลเงินเมื่อเปิดในวันจันทร์
- Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุดของโลก โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยประมาณกว่า 6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน ซึ่งหมายความว่าราคาของคู่สกุลเงินมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดโอกาสมากมายสำหรับนักลงทุนในการแสวงหาผลกำไรเมื่อทำการซื้อขาย
เป็นเรื่องยากที่สองสกุลเงินจะมีค่าเหมือนกัน และยังเป็นเรื่องยากที่สกุลเงินสองสกุลจะรักษามูลค่าสัมพัทธ์ไว้เป็นเวลานาน
Forex - ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
Central Bank- ธนาคารกลาง
Institutional Investors - นักลงทุนสถาบัน
Commercial Banks - ธนาคารพาณิชย์
Brokers - นายหน้าซื้อขาย
Individuals - นักลงทุนรายย่อย
คุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ แต่คุณอาจเคยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดฟอเร็กซ์อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณ โดยสมมติว่า คุณกำลังวางแผนวันหยุดเพื่อไปเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกาและคุณต้องเปลี่ยนเงินที่ใช้จากเงินปอนด์ (GBP) ไปเป็นดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ในวันจันทร์ คุณออกไปแลกเงินและพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับ GBP/USD คือ 1.45 ดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่า สำหรับเงินทุกปอนด์ที่คุณแลก คุณจะได้ 1.45 ดอลลาร์ และใช้เงิน 100 ปอนด์ เพื่อแลกเงิน 145 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา คุณอาจสังเกตว่า อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดสำหรับ GBP/USD เปลี่ยนเป็น 1.60 ดอลลาร์ ดังนั้น สำหรับเงิน 100 ปอนด์ คุณจะได้ 160 ดอลลาร์ มากกว่าเดิม 15 ดอลลาร์ หากคุณรู้จักรอการเพิ่มขึ้นของเงินปอนด์เทียบกับดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีความผันผวนตลอดเวลาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศ สิ่งที่ผู้เทรดฟอเร็กซ์ต้องทำคือ การหากำไรจากความผันผวนเหล่านี้โดยการคาดการณ์ว่า ราคาจะขึ้นหรือลง
คู่สกุลเงินทั้งหลายที่เทรดในตลาดฟอเร็กซ์ จะถูกแสดงให้เห็นในรูปของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง แต่ละคู่จะมีสกุลเงินหนึ่งเป็น "สกุลหลัก" (base) ซึ่งเป็นสกุลเงินที่แทนสกุลเงินแรกและอีกสกลุเงินหนึ่งเป็น "สกุลรอง" (counter) ซึ่งเป็นสกุลเงินที่แทนสกุลเงินที่สอง
เงินแต่ละสกุลสามารถแข็งค่า (สูงขึ้น) หรืออ่อนค่า (ลดลง) และเนื่องจากมีสองสกุลเงินในแต่ละคู่ประกบกัน จึงมีความเป็นได้ใน 4 สถานการณ์ของการซื้อขายฟอเร็กซ์แต่ละคู่
หากคุณเชื่อว่ามูลค่าของสกุลเงินหลักจะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินรอง คุณก็เปิดสถานะคำสั่งซื้อ (Long) เงินสกุลหลัก ในทางกลับกัน หากคุณเชื่อว่ามูลค่าของสกุลเงินหลักจะลดลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินรอง คุณก็เปิดสถานะคำสั่งขาย (short) เงินสกุลหลัก
ตัวอย่างเช่น หากคุณรู้สึกว่าเงิน USD จะแข็งค่า (เพิ่มขึ้น) เมื่อเทียบกับเงิน JPY หรือคิดว่าเงิน JPY จะอ่อนค่า (ลดลง) เมือ่เทียบกับเงิน USD คุณก็เปิดสถานะซื้อคู่เงินของ USD/JPY ในทางกลับกัน หากคุณคาดว่าเงิน JPY จะแข็งค่า (เพิ่มขึ้น) เมื่อเทียบกับเงิน USD หรือคิดว่าเงิน USD จะอ่อนค่า (ลดลง) เมือ่เทียบกับเงิน JPY คุณก็เปิดสถานะขายคู่เงินของ USD/JPY
ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมด ตลาด forex จึงให้โอกาสคุณทำกำไรได้ทุกวัน ทุกชั่วโมง หรือแม้กระทั่งทุกๆ นาที
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะอนุพันธ์ อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ