ETF ทำงานอย่างไร? คู่มือเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุน

ETF เป็นเครื่องมือการลงทุนที่เข้าใจง่าย โดยสามารถอธิบายกลไกการทำงานได้ภายในไม่กี่นาที อย่างไรก็ตาม การเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของ ETF อย่างลึกซึ้งมีความสำคัญต่อการวางกลยุทธ์และการจัดพอร์ตการลงทุน มาดูกันว่า ETF ทำงานอย่างไร
ETF เป็นเครื่องมือการลงทุนที่เข้าใจง่าย โดยสามารถอธิบายกลไกการทำงานได้ภายในไม่กี่นาที อย่างไรก็ตาม การเข้าใจข้อดีและข้อจำกัดของ ETF อย่างลึกซึ้งมีความสำคัญต่อการวางกลยุทธ์และการจัดพอร์ตการลงทุน มาดูกันว่า ETF ทำงานอย่างไร
ความนิยมของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวและความคุ้มค่า ทำให้ ETF เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนแบบพาสซีฟหรือการลงทุนระยะยาว คุณกำลังมองหาทางเลือกการลงทุนที่คุ้มค่า เรียบง่าย ยืดหยุ่น และกระจายความเสี่ยงได้ดีอยู่หรือไม่? หากใช่ ETF อาจเป็นคำตอบ ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่า ETF คืออะไร ข้อดี ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และวิธีการลงทุนใน ETF เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่า ETF ทำงานอย่างไร
ETF คืออะไร และทำงานอย่างไร
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) เป็นเครื่องมือการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อจำลองผลการดำเนินงานของกองทุนดัชนี ภาคส่วน โลหะมีค่า หรือสินค้าโภคภัณฑ์ พวกเขานำเสนอวิธีการที่คุ้มค่าในการเข้าถึงหลักทรัพย์ที่หลากหลาย ทำให้เป็นทางเลือกแทนการซื้อหุ้นรายตัวหรือกองทุนดัชนี ดังนั้น ETF จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสินทรัพย์อ้างอิง ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดต่างๆ ได้ เช่น ตลาดเกิดใหม่ ดัชนี Wall Street และภาคส่วนเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี การเงิน สินค้าฟุ่มเฟือย หรืออสังหาริมทรัพย์
ETF เป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนที่สามารถซื้อและขายในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นเดียวกับหุ้น ราคาของ ETF ถูกกำหนดโดยมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงของกองทุน ซึ่งเรียกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) โดยทั่วไป ETF จะประกอบด้วยพอร์ตโฟลิโอของหุ้น พันธบัตร หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่กระจายอยู่ในกองทุนเดียว หรืออีกทางหนึ่ง พวกเขาอาจให้การเปิดเผยต่อภาคส่วนตลาดเดียว เช่น การดูแลสุขภาพหรือศูนย์ข้อมูล AI/ข้อมูล หรือสินทรัพย์เดียว เช่น ทองคำหรือเงินที่ได้รับการสนับสนุนทางกายภาพ
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ ETF
- ETF ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ออกรายใหญ่ เช่น BlackRock, Vanguard และ VanEck มักจะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย (TER) ที่ต่ำกว่า
- โครงสร้างการถือครอง (สินทรัพย์และเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์) ต้นทุน หรือผลการดำเนินงานในอดีตของ ETF ใดๆ ควรได้รับการอธิบายและนำเสนออย่างครบถ้วนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
- ETF บางตัวมีโครงสร้างแบบ 'แอ็คทีฟ' ซึ่งหมายความว่า ETF มีผู้จัดการการลงทุนหรือทีมนักวิเคราะห์ที่ปรับสมดุลพอร์ตโฟลิโอและจัดการอย่างแข็งขัน ETF เหล่านี้มักจะมีราคาแพงกว่า (TER สูงกว่า)
- ในทางกลับกัน นักลงทุนสามารถเข้าถึง ETF แบบพาสซีฟ ซึ่งติดตามดัชนีเฉพาะ เช่น NASDAQ 100 หรือ S&P 500 หรือแม้แต่ราคาสปอตของทองคำ
- ETF ให้ประโยชน์ด้านประสิทธิภาพทางภาษี (การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในพอร์ต ETF แต่ละพอร์ตไม่ได้หมายถึงการเสียภาษี)
- ในฐานะสินทรัพย์ที่กระจายการลงทุน ETF มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำกว่าเนื่องจากพอร์ตโฟลิโอของการถือครองที่ใหญ่ขึ้น ราคาของมันมีศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่จำกัด
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน ETF ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด ความผันผวน และความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
- ETF ใดๆ สามารถมีบริษัทที่แข็งแกร่งและอ่อนแอกว่าในพอร์ตโฟลิโอ ซึ่งหมายความว่าผลการดำเนินงานที่ดีมากของการถือครองที่แข็งแกร่งอาจถูกจำกัดโดยหุ้นที่อ่อนแอกว่า
- ในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือตลาดหมี ETF หุ้นใดๆ อาจมีความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นและวัฏจักรของดัชนีหรือภาคส่วนที่ติดตาม
- นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มากมายผ่าน ETF ซึ่งรวมถึงหุ้นในประเทศและต่างประเทศ พันธบัตร และสินค้าโภคภัณฑ์ การเข้าถึงนี้เอื้อต่อการสร้างพอร์ตการลงทุนที่สมดุลมากขึ้น
สำคัญ: การสร้าง ETF เกี่ยวข้องกับกระบวนการเฉพาะทางที่ดำเนินโดยผู้เข้าร่วมที่ได้รับอนุญาต (AP) ซึ่งทำธุรกรรมกับสินทรัพย์อ้างอิง AP ช่วยให้หุ้น ETF พร้อมสำหรับการซื้อขายและสะท้อนราคาผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงอย่างแม่นยำ กระบวนการนี้เรียกว่า “การสร้างและการไถ่ถอน” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปรับราคาหุ้น ETF ให้สอดคล้องกับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของสินทรัพย์อ้างอิง
ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน ETF
ETF มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเราอธิบายไว้ด้านล่างเพื่อช่วยให้นักลงทุนที่มีศักยภาพวิเคราะห์ศักยภาพและความเสี่ยง อย่าลืมทำวิจัยด้วยตนเองและรับความรู้ แม้ว่าคุณจะลงทุนแบบพาสซีฟก็ตาม
ข้อดี
- เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวและแบบพาสซีฟ
- เหมาะกับทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพ
- อุปสรรคในการเข้าต่ำ ค่าธรรมเนียมต่ำ (TER) และสภาพคล่องสูง
- ความเสี่ยงที่จำกัดและความเป็นไปได้ในการกระจายพอร์ตโฟลิโอ
- เนื่องจากการกระจายการลงทุน ความผันผวนอาจต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นรายตัว
- ความเป็นไปได้ในการลงทุนในสินทรัพย์จำนวนมาก เช่น ดัชนี พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์
- นักลงทุนอาจมั่นใจได้ว่ากองทุนดัชนีมีผลการดำเนินงานเหมือนกับดัชนีหุ้น ตัวอย่างเช่น S&P 500 หรือ Nasdaq 100
ข้อเสีย
- อาจไม่เหมาะสมสำหรับเทรดเดอร์และนักลงทุนระยะสั้นที่ชอบรูปแบบการลงทุนแบบเชิงรุก
- ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าจะสมดุลกับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่า
- กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่นักลงทุนเลือกอาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับบริษัทหรือดัชนีชั้นนำในช่วงตลาดกระทิง
- การกระจายการลงทุนไม่ได้รับประกันผลตอบแทนและอาจนำไปสู่การขาดทุนได้
- ในพอร์ตโฟลิโอ กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบางกองทุนอาจทำให้ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำได้ดีเสียหาย
- พอร์ต ETF อาจประกอบด้วยหุ้นของบริษัทที่อ่อนแอ
- การกระจุกตัวของเงินทุนมากเกินไปในการลงทุนแบบพาสซีฟอาจจำกัดตัวเลือกการจัดสรรไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า (ความเป็นไปได้ของผลตอบแทนที่โดดเด่น)
ข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต
กราฟนี้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ iShares Core S&P 500 ETF (CSPX.UK) กับ US500 (S&P 500, เส้นสีทอง) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างที่เราเห็น ETF ติดตามดัชนีหุ้นชั้นนำของสหรัฐฯ เมื่อเวลาผ่านไป ที่มา: xStation5
ปัจจัยเฉพาะของการลงทุน ETF
ETF หุ้น (ตราสารทุน) เป็นเครื่องมือการลงทุนที่จำลองผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดหุ้นเฉพาะหรือผลการดำเนินงานของหุ้นรายตัว พวกเขาดำเนินการโดยรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนจำนวนมากเพื่อซื้อพอร์ตโฟลิโอของหุ้นที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของดัชนีหรือหุ้นอ้างอิงอย่างใกล้ชิด ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ETF มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง แต่ต้องการมีส่วนร่วมในตลาดหุ้นในระยะยาว ETF ยังเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของพอร์ตโฟลิโอแบบพาสซีฟใดๆ
นักลงทุนที่ไม่ต้องการวิเคราะห์แต่ละบริษัทแยกกัน อาจต้องการมีส่วนร่วมในภาคส่วนหรือดัชนีเฉพาะ โดยไม่ต้องมีความรู้ระดับมืออาชีพเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของบริษัทและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ไม่เป็นความจริงที่ว่าการลงทุน ETF ไม่จำเป็นต้องมีความรู้
เช่นเดียวกับการลงทุนใดๆ นักลงทุน ETF ควรตระหนักถึงความเสี่ยงและโอกาส นอกจากนี้ การค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ ETF ใดๆ ควรเป็นกระบวนการลงทุนตามปกติ
โดยทั่วไป บริษัทที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในตลาดหุ้นสามารถทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่า ETF ใดๆ มาก แต่ปัญหาคือการหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมนั้นยากจริงๆ และยิ่งยากกว่านั้นคือการ "ซื้อ" ในราคาที่น่าสนใจ
นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนที่ต้องการมีส่วนร่วมในตลาดหุ้นในระยะยาวอาจเลือก ETF เป็นการรับประกันว่าวัฏจักรตลาดกระทิงใดๆ อาจทำให้พวกเขาได้รับผลกำไรที่น่าพอใจ โดยยอมรับว่าจะไม่สูงเท่า ผลตอบแทนจากหุ้นที่ดีที่สุด
อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่ในอดีต ตลาดหุ้นทำให้นักลงทุนได้รับผลกำไรมหาศาล ผู้เข้าร่วมตลาดคาดการณ์จากอดีตและคาดหวังว่าแนวโน้มการขยายตัวในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการขยายตัวของธนาคารกลาง จะสนับสนุนหุ้น ในขณะเดียวกัน แนวโน้มระยะยาวนี้ไม่สามารถรับประกันได้ และแม้ในช่วงตลาดกระทิง เราก็มีการล่มสลายและการปรับฐานบางอย่าง เมื่อระดับความตื่นตระหนกแนะนำจุดเปลี่ยนสำหรับหุ้น ซึ่งในที่สุดก็ไม่เคยเกิดขึ้น
ประเภทพื้นฐานของ ETF:
- ETF หุ้น
- ETF ภาคส่วน
- ETF อุตสาหกรรม
- ETF พันธบัตร
- ETF สินค้าโภคภัณฑ์
- ETF เลเวอเรจ
- ETF ผกผัน
ETF พันธบัตร
ETF พันธบัตรเป็นเครื่องมือการลงทุนที่ให้รายได้ที่สม่ำเสมอแก่นักลงทุนและติดตามความคืบหน้าของพันธบัตรอ้างอิง เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรองค์กร พวกเขารวมพันธบัตรที่หลากหลาย รวมถึงพันธบัตรรัฐบาลของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และยุโรป พันธบัตรองค์กรระยะสั้นและระยะยาว พันธบัตรที่มีอัตราผลตอบแทนสูง (หรือพันธบัตรขยะ) โดยทั่วไป ETF พันธบัตรจะเพิ่มขึ้นเมื่อต้นทุนสินเชื่อลดลง (อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่ลดลง)
ETF สินค้าโภคภัณฑ์
ETF สินค้าโภคภัณฑ์เป็นเครื่องมือการลงทุนที่จัดสรรเงินทุนให้กับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันดิบหรือทองคำ ผู้ออก ETF สินค้าโภคภัณฑ์ที่เรียกว่า ETF สินค้าโภคภัณฑ์ทางกายภาพบางราย เช่น BlackRock iShares Gold Trust ซื้อทองคำในนามของนักลงทุนและถือครองไว้โดยสนับสนุน ETF ด้วยการจัดสรรทองคำแท่งทางกายภาพโดยตรง
ETF ภาคส่วนและอุตสาหกรรม
ETF ภาคส่วนและอุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ โดยให้การเปิดเผยต่อผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมนั้นโดยการสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทที่ดำเนินงานภายในภาคส่วนนั้น พวกเขาสามารถใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบันในภาคส่วนเฉพาะ ซึ่งเป็นทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนด้วย โดยทั่วไปภาคส่วนเหล่านี้จะรวมถึงเทคโนโลยี (เซมิคอนดักเตอร์ ศูนย์ข้อมูล AI หุ่นยนต์ ฯลฯ) หรือภาคส่วนแบบ "ดั้งเดิม" มากกว่า เช่น ธนาคาร ค้าปลีก หรืออีคอมเมิร์ซ
ETF ผกผันและเลเวอเรจ
ETF ผกผันได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผลกำไรจากการลดลงของหุ้นผ่านการขายชอร์ตหุ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดขาลง ETF ผกผันเหล่านี้ไม่ได้ใช้เลเวอเรจทางการเงินที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการเปิดสถานะ ETF เลเวอเรจเป็นเครื่องมือที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเรียกว่าตราสารอนุพันธ์ ซึ่งสะท้อนราคาของ ETF เฉพาะ โดยไม่ให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงในฐานะผู้ถือหุ้น การซื้อขาย ETF CFD เปรียบเสมือนการเดิมพันในสัญญาที่มีราคาสูงขึ้นหรือลดลงได้ ความเสี่ยงหลักที่เกี่ยวข้องกับ ETF ทั้งแบบผกผันและแบบเลเวอเรจคือโอกาสที่จะเกิดการขาดทุนที่ขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจเกินเงินทุนเริ่มต้นที่ลงทุนไป
ETF กับ กองทุนรวม
เป็นความจริงที่ว่า ETF และกองทุนรวมมีความคล้ายคลึงกัน ความแตกต่างที่สำคัญคือความยืดหยุ่นในการซื้อขาย อัตราส่วนค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพทางภาษี ลองดูสิ
ความยืดหยุ่น ETF ให้ตัวเลือกในการซื้อและขาย ETF ภายในวันในราคาต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สามารถกำหนดราคาแบบเรียลไทม์และเพิ่มความยืดหยุ่นในการซื้อขาย เนื่องจาก ETF ซื้อขายตลอดทั้งวัน ในทางกลับกัน การซื้อขายกองทุนรวมจะดำเนินการวันละครั้งเท่านั้นในราคาปิด ซึ่งอาจจำกัดตัวเลือกการซื้อขายและมีอิทธิพลต่อจุดเข้าและออกราคา
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม โดยทั่วไป ETF จะมีค่าธรรมเนียมการจัดการเฉลี่ยต่ำกว่ากองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน นี่เป็นเพราะวิธีการจัดการแบบพาสซีฟของ ETF ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจำลองดัชนีแทนการเลือกการถือครองอย่างแข็งขัน ลดต้นทุนการจัดการและการดำเนินงานที่ส่งผลต่ออัตราส่วนค่าใช้จ่าย
ประสิทธิภาพทางภาษี ETF ได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างที่โดยทั่วไปจะส่งผลให้ภาษีกำไรจากการลงทุนสำหรับนักลงทุนต่ำลง ธุรกรรม ETF เกิดขึ้นผ่านการแลกเปลี่ยน ทำให้นักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ่อยครั้งที่มีอยู่ในกองทุนรวม
วิธีการลงทุนใน ETF
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กระบวนการลงทุนเริ่มต้นในใจของนักลงทุน ในทางปฏิบัติ เกี่ยวข้องกับการเลือกบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสม การค้นหา ETF ที่เหมาะสมเพื่อดำเนินกลยุทธ์หรือเป้าหมายเฉพาะ และสุดท้าย - ดำเนินการตามคำสั่งซื้อและยึดมั่นในแผน
ก่อนที่นักลงทุนจะตัดสินใจเปิดบัญชีลงทุน เขาควรระบุเป้าหมายของเขาอย่างรอบคอบและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินเฉพาะโดยพิจารณาจากอายุ เครดิต เงินกู้ และค่าใช้จ่าย
การลงทุนมากเกินไปในตลาดการเงินที่มีความผันผวนอาจทำให้เกิดความเครียดและการขาดทุนเพิ่มเติม
การรับความรู้และประสบการณ์โดยไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุนจำนวนมากเป็นวิธีที่ถูกต้องในการทดสอบความเป็นไปได้ของตลาดการเงิน รวมถึง ETF
ใครก็ตามที่ลงทุนควรทราบแน่ชัดว่าเหตุใดเขาหรือเธอจึงทำเช่นนั้น และด้วยเหตุผลใดเขาหรือเธอจึงซื้อกองทุน ETF นั้นๆ
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ขั้นตอนแรกคือการเลือกแพลตฟอร์มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ให้บริการ ETF ที่หลากหลาย ค่าธรรมเนียมต่ำ และแพลตฟอร์มการลงทุนที่ใช้งานง่าย เชื่อถือได้ กระบวนการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องกับการเลือกนายหน้าที่ให้บริการ ETF การกรอกและผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน การฝากเงินเข้าบัญชี และการเริ่มต้นการลงทุน ETF
การเลือก ETF
- เมื่อตั้งค่าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการค้นคว้าและเลือก ETF ที่เหมาะสม ปัจจัยที่ต้องพิจารณารวมถึง:
- การจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ
- ทำความเข้าใจกลยุทธ์และโครงสร้าง
- มูลค่าสินทรัพย์รวม
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย (TER)
- การกระจายการลงทุน
- สภาพคล่อง
- ต้นทุนการซื้อขาย
- ผลการดำเนินงานในอดีต
พัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกรอบเวลา Dollar-cost averaging ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจายต้นทุนการลงทุนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่แนะนำสำหรับนักลงทุนมือใหม่
ยิ่งถูกยิ่งดี?
พิจารณาอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ETF ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนการจัดการและการดำเนินงาน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงสามารถลดอัตราผลตอบแทนโดยรวมจากการลงทุนได้
ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนและความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ประเมินความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนและความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของ ETF เพื่อให้แน่ใจว่าพอร์ตโฟลิโอมีความสมดุล การกระจายการลงทุนช่วยลดความเสี่ยงโดยการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ภาคส่วน หรืออุตสาหกรรมต่างๆ
สภาพคล่องและต้นทุนการซื้อขาย
ประเมินสภาพคล่องและต้นทุนการซื้อขายของ ETF ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวม ETF ที่มีโครงสร้างที่ดีพร้อมสินทรัพย์อ้างอิงที่มีสภาพคล่องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต
ตรวจสอบผลการดำเนินงานในอดีตของ ETF เพื่อประเมินศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในอนาคต ข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตอาจไม่ได้บ่งบอกถึงอนาคตของ ETF เสมอไป แต่สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบว่า ETF สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของภาคส่วนหรือดัชนีเฉพาะหรือไม่ หาก ETF ใดมีประสิทธิภาพต่ำกว่า ETF อื่นๆ จากภาคส่วนเดียวกัน อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าพอร์ตหุ้นหรือผู้จัดการของ ETF นั้นอ่อนแอ (หรือทั้งสองอย่าง)
ETF มอบประโยชน์จากการกระจายการลงทุนโดยทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการถือครองอ้างอิงได้หลากหลาย จึงช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการถือครองหุ้นรายตัว การกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ นี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของ ETF เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นรายตัว
ต้นทุนต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน
ETF มีต้นทุนต่ำกว่ากองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน เช่น กองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขัน ส่วนใหญ่เป็นเพราะวิธีการจัดการแบบพาสซีฟ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจำลองผลการดำเนินงานของดัชนีเฉพาะ ลดความจำเป็นในการวิจัยและวิเคราะห์ที่มีราคาแพง
ETF มีตัวเลือกให้ซื้อและขายภายในวันในราคาต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้สามารถกำหนดราคาแบบเรียลไทม์และเพิ่มความยืดหยุ่นในการซื้อขาย สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทันท่วงที เพิ่มความน่าสนใจของ ETF ในฐานะตัวเลือกการลงทุน
ความเสี่ยงด้านตลาดและความผันผวน
แม้ว่า ETF จะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีความเสี่ยงและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านตลาด ความผันผวน และความเสี่ยงจากการกระจุกตัว ความเสี่ยงด้านตลาดและความผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของ ETF โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่ผันผวน ETF ที่มีโครงสร้างที่ดีพร้อมสินทรัพย์อ้างอิงที่มีสภาพคล่องสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุน
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวเกิดขึ้นเมื่อ ETF ลงทุนในภาคส่วน อุตสาหกรรม หรือสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมากเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าหรือความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ETF บางตัวที่สร้างจากหุ้นหลายร้อยตัว แต่มีเพียงไม่กี่บริษัทที่มีน้ำหนักมากกว่า 50% ของการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอ อาจมีความเสี่ยงต่อการประเมินมูลค่าของบริษัทเหล่านั้น
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง
ETF ที่น่าซื้อที่สุด เลือกกองทุน ETF ที่จะลงทุนอย่างไร
ตลาดกระทิงกับตลาดหมี: ทุกสิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้
การลงทุนใน ETF - คู่มือฉบับมือใหม่