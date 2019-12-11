- ความผันผวนหมายถึงระดับของความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตราสารทางการเงินใดๆ ความผันผวนเป็นตัวเลขทางสถิติที่แสดงการกระจายของผลตอบแทนสำหรับตราสารนั้นๆ
- ความผันผวนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท: ความผันผวนในอดีต และความผันผวนในอนาคต
- นักลงทุนมักจะติดตามดัชนีความผันผวน (VIX) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความกังวลและมุมมองเชิงลบในตลาด
ในช่วงที่มีความผันผวนสูง ราคามักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อตลาดไม่ผันผวนหรือ 'นิ่ง' การเคลื่อนไหวของตลาดและแนวโน้มจะมีระเบียบมากขึ้น ความผันผวนอาจเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาคหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ทางการเมือง
นักลงทุนบางรายเลือกลงทุนในช่วงที่มีความผันผวนสูง โดยการเปิดและปิดการลงทุนในช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากคาดว่าการเพิ่มขึ้นของความผันผวนอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจมีการกลับตัวหลังจากนั้นในระยะเวลาไม่กี่วันหรือสัปดาห์
ความผันผวนแบบเห็นภาพ
แผนภูมิด้านบนแสดงตัวอย่างความผันผวนต่ำและสูง เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนการประกาศรายงานทางเศรษฐกิจมหภาค ในช่วงที่นักลงทุนกำลังรอผลการประเมิน หลังจากการประกาศผลรายงาน ความเคลื่อนไหวที่สำคัญเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังที่เห็นในแผนภูมิ EURUSD ข้างต้น ตัวอย่างนี้เกิดขึ้นหลังการประกาศผลรายงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่างจากการคาดการณ์ของตลาดอย่างมาก เป็นที่น่าสนใจว่า เมื่อปฏิกิริยาต่อผลรายงานเริ่มลดลง ตลาดก็สูญเสียความผันผวนและกลับสู่การลงทุนตามปกติ
ตัวอย่างที่แสดงบนหน้าจอด้านบนเป็นผลจากการลงประชามติ Brexit ซึ่งทำให้ UK100 ร่วงลงกว่า 600 pip ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรในระยะเวลาอันสั้น
ดัชนีความผันผวน
ดัชนีความผันผวน หรือ VIX เป็นดัชนีที่วัดระดับความผันผวนในตลาดการเงิน โดยเฉพาะกับตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับหุ้น S&P500 ของสหรัฐฯ เพื่อให้เห็นภาพ มันเป็นตัวชี้วัดความกังวลและมุมมองเชิงลบในตลาดหุ้นของ 500 บริษัทหลักในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งหุ้นเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการวัดความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมและความเสี่ยงที่องค์กรต่างๆ ยินดีจะยอมรับเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ตามประวัติ ดัชนี VIX มักจะมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ยิ่ง VIX ต่ำ ความเชื่อมั่นของตลาดยิ่งมั่นคงและราคาหุ้นจะขยับขึ้น ยิ่ง VIX สูง ความผันผวนในตลาดยิ่งมาก ราคาหุ้นก็จะตกตาม
แผนภูมิด้านล่างจาก xStation แสดงความสัมพันธ์ระหว่างดัชนี VIX และ US30 (หุ้นในดัชนีดาวน์โจนส์) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างหุ้นทั้งสองชนิด
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ