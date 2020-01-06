ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้:
- ค่า Correlation คืออะไร และสามารถส่งผลต่อการเทรดได้อย่างไร
- ตลาดใดบ้างที่สามารถเชื่อมโยงกันได้
- ปัจจัยอะไรที่ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์บางประเภทจึงส่งผลกระทบต่อสกุลเงิน
ตลาดการเงินเป็นระบบของตัวกลางที่ถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ถ้ามูลค่าของพันธะบัตรลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อราคาของเงินตราและหุ้นได้ มันไม่ใช่กฎพื้นฐานแต่มีตราสารสินค้าบางชนิดที่ในอดีตมีการเครื่องไหวไปในทิศทางเดียวกัน ทำไมนะเหรอ? เพราะว่ามีหลายเหตุผล ดอลล่าร์แคนาดาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สมบูรณ์แบบ เงินตรามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับน้ำมัน และน้ำมันมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจของของแคนาดา ลองมาดูความสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมบางอย่างกัน เพื่อที่จะดูว่าพวกมันสามารถถูกนำไปใช้กับกลยุทธ์ในการเทรดได้อย่างไร
หาค่า Correlation อย่างไร?
ค่า Correlation เป็นหนึ่งในสถิติที่เป็นพื้นฐานและเป็นประโยชน์มากที่สุด ความสัมพันธ์เป็นตัวเลขเดี่ยวๆ ที่อธิบายระดับของความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าสองชนิด มันสามารถถูกใช้กับหุ้นหรือสินค้าชนิดเดียวได้ด้วย หรือมันสามารถวัดได้ด้วยว่าตลาดจะเคลื่อนไปกว้างแค่ไหนในเชิงที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน มันถูกวัดเป็นระดับจาก -1 ไปถึง +1 ความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบระหว่างสินค้าสองชนิดมีตัวเลขอยู่ที่ +1 ความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบระหว่างสินค้าสองชนิดมีตัวเลขอยู่ที่ -1 อย่างไรก็ตามพิมพ์ดังกล่าวหาได้ยาก ลองมาดูตัวอย่างที่ชัดเจนกันบ้าง
อย่างที่คุณเห็นมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีระหว่างดอลล่าร์แคนาดาและน้ำมัน สิ่งนี้ถูกนิยามว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก เพราะว่าทั้งสองตลาดกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน - หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ตลาดหนึ่งเพิ่มมูลค่าเมื่ออีกตลาดเพิ่มมูลค่า และตลาดลดมูลค่าในขณะที่อีกตลาดหนึ่งลดมูลค่าเช่นเดียวกัน แน่นอน มันเป็นกฎพื้นฐานและมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้นบ้างเป็นบ้างครั้ง
AUD กับแร่เหล็ก
ดอลล่าร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วความแข็งแกร่งของมันขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์บางชนิด ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก ดังนั้นไม่น่าประหลาดใจเลยที่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและมูลค่าของเงินตราจะขึ้นอยู่กับสภาพของแร่เหล็ก ดังนั้นแนวโน้มสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์นี้อาจถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนสำหรับแนวโน้มของดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตัวอย่างเช่น ถ้าราคาของแร่เหล็กขยับขึ้น ปกตินักลงทุนต้องซื้อดอลล่าร์เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะซื้อแร่เหล็กเป็นจำนวนเดียวกันจากออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอุปสงค์โดยรวมสำหรับสกุลเงินที่ทำให้ AUD แข็งแกร่งขึ้น
NZD กับ ราคาผลิตภัณท์นม
เหมือนกับแคนาดา นิวซีแลนด์ขึ้นอยู่กับราคาของราคาของนมเป็นอย่างมาก ไม่เหมือนกันน้ำมันหรือทองคำ นมไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ที่เทรดเดอร์ใช้เวลาในการคิดถึงมากนัก อะไรอีกเหรอ คุณน่าจะไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์นมผ่านทางทีวีหรือวิทยุ อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้หมายความว่า นมนั้นไม่ได้มีความสำคัญในการเทรด NZD
เราอาจจะกล่าวได้ว่านิวซีแลนด์เป็นซาอุดิอาระเบียของนม มันเป็นผู้ส่งออกนมที่มากที่สุดของโลก ซึ่งคิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของการค้าขายผลิตภัณฑ์นมในระดับนานาชาติ ผลิตภัณฑ์นมคิดเป็น 7 เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกไปจากนั้นแล้ว บริษัทส่งออกนมรายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Fonterra ก็ยังเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์อีกด้วย ดังนั้นคุณก็ได้เห็นแล้วว่าการเสื่อมราคาของนมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมด ดังนั้นมันนำไปสู่การอ่อนตัวของเงินตรา
เมื่อราคาของนมสูงขึ้น ทำให้ประเทศที่นำเข้าต้องซื้อเงินดอลล่าร์นิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเพื่อซื้อนมจากพวกเขา เมื่อราคาของนมตก ความต้องการดอลล่าร์นิวซีแลนด์จะลดลง เช่นเดียวกันมูลค่าของมันก็ตกได้ด้วย
USD และทองคำ
ไม่เหมือนกับในกรณีของ AUD และ NZD เศรษฐกิจของสหรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้าโภคภัณฑ์บางชนิด ในกรณีทองคำ อย่างไรก็ตามมูลค่าของดอลล่าร์และทองคำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัด ความสัมพันธ์ผักผันหรือรู้จักกันอีกอย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์เชิงลบเป็นความสัมพันธ์ต่างขั้วระหว่างตลาดของสินค้าสองชนิด ดังนั้นเมื่อตลาดหนึ่งมีการเพิ่มมูลค่า อีกตลาดหนึ่งจะมีการลดมูลค่า กรณีเกิดมาจากเหตุผลที่สำคัญอยู่สองประการ:
- การลดมูลค่าของดอลล่าร์สามารถเพิ่มมูลค่าของสกุลเงินอื่นๆ กรณีนี้มักจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์ของสินค้าโภคภัณฑ์ ได้แก่ ทองคำ
- เมื่อดอลล่าร์เริ่มที่จะเสียมูลค่าของมันไป เทรดเดอร์จะเริ่มมองหาทรัพยาการทางเลือกในการเก็บรักษามูลค่า กรณีนี้เป็นเพราะการลดมูลค่าของ USD โดยปกติแล้วมีความเชื่อมโยงกับการลดอัตราดอกเบี้ย จากการที่อัตราดอกเบี้ยถูกลดลง เทรดเดอร์จะมองหาอัตราผลตอบแทนอื่นๆ และทองคำสามารถที่จะเป็นทางเลือกได้
อย่างที่คุณก็ได้เห็นจากแผนภูมิด้านล่าง ทองคำมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับการแลกเปลี่ยนคู่สกุลเงิน USDCHF นั้นหมายความว่าเมื่อราคาของทองคำเพิ่มขึ้น มูลค่าของดอลล่าร์จะลดลง
อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรจะจดจำเอาไว้ มีความเป็นไปได้สำหรับดอลล่าร์และทองคำที่จะเพิ่มมูลค่าในเวลาเดียวกัน กรณีนี้อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีวิกฤตหรือการเสื่อมในองค์ประกอบของตลาดแสดงออกมาให้เราเห็น สถานการณ์ดังกล่าวสามารถที่จะกระตุ้นให้เทรดเดอร์หาสินค้าที่ปลอดภัยตามธรรมเนียมดังเดิมในการเก็บรักษามูลค่า ได้แก่ ดอลล่าร์และทองคำ
การเทรดด้วยสัญญาณการกลับตัว(divergence):
มีตราสารสินค้าหลายชนิดที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน ดังนั้นมันเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยที่จะนำเสนอพวกมันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น โดยส่วนใหญ่แล้วทั้งดอลล่าร์และทองคำจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาของพันธะบัตร ในขณะที่โดยปกติแล้วดัชนี Nikkei จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับ USDJPY น้ำมันมีน้ำหนักต่อราคาของเงินสกุล Russian Ruble และ Norwegian Krone ในขณะที่ South African Rand (ZAR) มีความสัมพันธ์กับทองคำ เราจะไม่ให้ความสนใจกับสินค้าอันใดอันหนึ่ง แต่เราสามารถที่จะเห็นได้ว่าวิธีในการนำความสัมพันธ์ไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเทรดของคุณทำได้อย่างไร ลองกลับไปดูที่ตัวอย่างสุดท้าย อย่างที่เราเห็นกันว่า มีอยู่ช่วงหนึ่งที่แสดงว่าอัตราแลกเปลี่ยน USDCHF สูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาของทองคำ (ถูกเน้นด้วยเส้นแนวตั้งสีแดง)
สิ่งนี้เป็นที่รู้จักกันว่าความแตกต่างระหว่างสินค้าสองชนิด (สัญญาการกลับตัว) และสามารถถูกใช้เพื่อเปิดการเทรด ถ้าคุณรู้แล้วว่าตราสารสินค้าสองชนิดเคยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันมาก่อน ดังนั้นคุณจะคาดการณ์ได้ว่าราคาของพวกมันจะมาบรรจบกันอีกในอนาคต ดังนั้นถ้า USDCHF สูงกว่าทองคำตามที่แนะนำ เทรดเดอร์สามารถที่จะขายคู่สกุลเงินนั้นและซื้อทองได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ควรจะสังเกตก็คือ: ช่วงเวลาของการกลับตัวอาจจะนานขึ้น ดังนั้นทำให้การเทรดเต็มไปด้วยความเจ็บปวด
โอกาสในการซื้อขายและความสัมพันธ์ระหว่างตลาด
ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐาน จากที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดสามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสกุลเงินที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้าม มีอะไรอีกนะ ช่วงเวลาของความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของตราสารสองชนิดสามารถสร้างโอกาสในการเทรดที่น่าสนใจได้ นั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรที่จะดูตลาดอื่นๆ ด้วย ในขณะที่กำลังเทรดคู่สกุลเงิน ไม่ใช่แค่เพื่อประเมินมูลค่าของสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการดูว่า ถ้าจะเปิดการเทรดที่น่าสนใจได้หรือเปล่าด้วย
ตราสารทางการเงินที่เรานำเสนอ โดยเฉพาะ CFD อาจมีความเสี่ยงสูง โปรดพิจารณาว่าคุณเข้าใจลักษณะของตราสาร และสามารถยอมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน การลงทุนตราสารทางการเงินอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน โปรดทำความเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื้อหาของบทความนี้มีไว้เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปและวัตถุประสงค์ในการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำด้านการลงทุนภายใต้กฎหมายของเบลีซ
ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอ และลูกค้าที่ตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้ถือเป็นความเสี่ยงของตนเองทั้งหมด XTB จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไรใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าว การตัดสินใจซื้อขายทั้งหมดควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณที่เป็นอิสระของคุณเสมอ