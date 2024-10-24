ลงทุนหุ้นปันผล : วิธีการลงทุนและรับเงินปันผล

การลงทุนในเงินปันผลยังคงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนจำนวนมากทั่วโลก นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าเป็นปริศนาเมื่อเผชิญกับสภาวะตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงและบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งมักไม่จ่ายเงินปันผลเลย การลงทุนในเงินปันผลในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไรกันแน่ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคืออะไร และคุณจะระบุหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่ดีที่สุดได้อย่างไร คุณจะจัดการพอร์ตโฟลิโอหุ้นที่จ่ายเงินปันผลของคุณได้อย่างไร เราจะพยายามตอบคำถามเหล่านี้ในบทความสั้นๆ นี้
การลงทุนหุ้นปันผลคืออะไร?
เมื่อบริษัทสร้างผลกำไรและ/หรือสะสมกำไรสะสม รายได้เหล่านั้นสามารถนำไปลงทุนในธุรกิจหรือจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินปันผลได้ การลงทุนในบริษัทที่ทำกำไรและดำเนินธุรกิจได้ดี นักลงทุนที่ฉวยโอกาสจะได้รับรายได้สม่ำเสมอจากหุ้นปันผล
เงินปันผลคืออะไร?
เงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งของกำไรและกำไรสะสมที่บริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะมีเงินปันผลหลายประเภท (เช่น เงินปันผลหุ้นหรือเงินปันผลพิเศษ) ที่พบบ่อยที่สุดคือ เงินปันผลที่พบบ่อยที่สุดยังคงเป็นเงินสด ซึ่งหมายความว่า บริษัทจ่ายเงินสดเข้าบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นโดยตรง ในระยะยาว ผลตอบแทนเหล่านี้อาจมีนัยสำคัญมากเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หลายๆ คนกล่าวว่านี่คือธรรมชาติของการลงทุนทางการเงินในระยะยาว
ความแตกต่างระหว่าง “หุ้นเติบโต” และ “หุ้นมูลค่า”
ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เป็นที่ชัดเจนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทจะจ่ายเงินปันผล บริษัทบางแห่งนิยมนำรายได้ไปลงทุนใหม่ในธุรกิจเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการขยายธุรกิจ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างหุ้นสองประเภท ได้แก่ หุ้นเติบโตและหุ้นมูลค่า
โดยทั่วไป หุ้นการเจริญเติบโตหมายถึงบริษัทที่คาดว่าจะสร้างการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งในอนาคต บริษัทดังกล่าวมักจะแสดงการเติบโตของกำไรที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจเพิ่มเติม พวกเขาจึงไม่จ่ายเงินปันผลหรือจ่ายเฉพาะเงินปันผลเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ในทางกลับกันราคาหุ้นของบริษัทเหล่านี้ก็อาจมีศักยภาพสูงในตลาดหุ้น
ในทางกลับกัน หุ้นมูลค่ามักจะเป็นตัวแทนของบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นซึ่งมีการซื้อขายต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงของตน อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ยังคงมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี เนื่องจากโมเดลธุรกิจของพวกเขามักจะมีเสถียรภาพและสามารถคาดเดาได้ แม้ว่ารายได้และการเติบโตของรายได้จะถือว่าค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว (เมื่อเทียบกับหุ้นที่มีการเติบโต) แต่พวกเขาก็มักจะจ่ายเงินปันผล ดังนั้นนักลงทุนหุ้นที่มุ่งเป้าไปที่เงินปันผลควรให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีคุณค่ามากขึ้นเพราะเป้าหมายของกลุ่มนี้คือการได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ
เงินปันผลต่อหุ้นและผลตอบแทนจากเงินปันผล
มีแนวคิดบางประการที่นักลงทุนหุ้นควรรู้ ประการแรก เงินปันผลต่อหุ้น (DPS) อาจมีประโยชน์มาก เนื่องจากจะแสดงจำนวนเงินปันผลต่อหุ้นที่สอดคล้องกันในช่วงเวลาหนึ่ง ช่วยให้นักลงทุนตรวจสอบว่าบริษัทสามารถเพิ่มเงินปันผลเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่ DPS คำนวณโดยการหารจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนดด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว
ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งเมื่อลงทุนในหุ้นคืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล อัตราผลตอบแทนนี้จะวัดเงินปันผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาหุ้นปัจจุบัน ดังนั้นจึงแสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล = เงินปันผลต่อปีต่อหุ้น / ราคาหุ้นปัจจุบัน
ตัวอย่างที่ 1: หุ้นของบริษัทซื้อขายในตลาดหุ้นในราคา 100 ดอลลาร์ต่อหุ้น และจ่ายเงินปันผล 4 ดอลลาร์ปีละครั้ง จากนั้นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะเท่ากับ 4% (เงินปันผล $4 สำหรับทุก ๆ $100)
ตัวอย่างที่ 2: หุ้นของบริษัทอื่นซื้อขายในตลาดหุ้นที่ 100 ดอลลาร์เช่นกัน แต่บริษัทนี้จ่ายเงินปันผล 1 ดอลลาร์ในแต่ละไตรมาส ดังนั้นเงินปันผลประจำปีจะอยู่ที่ 4 ดอลลาร์เช่นกัน ในกรณีนี้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลจะเท่ากับ 4% เช่นกัน
อย่างที่คุณเห็น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสามารถใช้เพื่อเปรียบเทียบการลงทุนทางการเงินต่างๆ ได้ เช่น การซื้อพันธบัตร การออมเงินในธนาคาร การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อหารายได้แบบพาสซีฟ และการลงทุนประเภทอื่นๆ อีกมากมาย
วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing date) และวันที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Ex-dividend date)
หลังจากประกาศกำหนดจ่ายเงินปันผลแล้ว บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือวันลงทะเบียนครั้งสุดท้ายที่นักลงทุนหุ้นจะต้องอยู่ในบัญชีของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจึงจะมีสิทธิรับเงินปันผล
จากที่นี่ มีแนวคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันจ่ายเงินปันผล - ผู้ลงทุนจะต้องเป็นเจ้าของหุ้นก่อนวันที่นี้จึงจะได้รับเงินปันผล หากบุคคลหนึ่งซื้อหุ้นในวันจ่ายเงินปันผลหรือหลังจากนั้น เขาจะไม่ได้รับเงินปันผล
โดยปกติวันจ่ายเงินปันผลจะกำหนดล่วงหน้า 2 วันก่อนวันเข้าจดทะเบียน โดยเริ่มจากรอบการจ่ายหุ้น T+2 แบบแผนที่คล้ายกันนี้ใช้ในตลาดการเงินที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ (เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร หรือเยอรมนี) เป็นที่น่าสังเกตว่านักลงทุนที่ขายหุ้นหลังวันจ่ายเงินปันผลจะยังคงได้รับเงินปันผล เนื่องจากการตัดสินใจของบริษัทว่าใครจะได้รับเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับวันบันทึกครั้งสุดท้าย
ตัวอย่างของรอบการชำระราคา T+2: วันปิดบัญชีคือวันศุกร์ ในขณะที่วันจ่ายเงินปันผลคือวันพฤหัสบดี ในกรณีนี้ผู้ลงทุนจะต้องซื้อหุ้นในวันพุธ (หรือเร็วกว่านั้น) จึงจะได้รับเงินปันผล
เลือกหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีที่สุดได้อย่างไร?
หลังจากแนะนำสั้นๆ แล้ว เรามาเรียนรู้วิธีค้นหาหุ้นปันผลที่ดีที่สุดกันดีกว่า โดยทั่วไป เป้าหมายหลักของผู้ลงทุนในเงินปันผลคือการหารายได้แบบพาสซีฟเป็นประจำ ดังนั้นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงจึงเป็นสิ่งสำคัญในการระบุการลงทุนทางการเงินที่มีอนาคต
โปรดทราบว่าบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย XTB (CFD หุ้น) อาจไม่เหมาะสมกับกลยุทธ์การลงทุนที่กล่าวถึง
ที่จริงแล้ว หลายบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าพอใจ ซึ่งมักจะสูงกว่า 4% อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นผลมาจากการหารเงินปันผลประจำปีของบริษัทด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน เมื่อราคาหุ้นในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น อัตราจะลดลง ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นตก อัตราผลตอบแทนอาจพุ่งสูงขึ้น นั่นเป็นสาเหตุที่อัตราส่วนที่ผิดปกติสามารถบ่งชี้ได้ว่าบริษัทกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและนักลงทุนกำลังขายหุ้นออก
โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต
หุ้นปันผลในอุดมคติจะต้องสัมพันธ์กับความสม่ำเสมอ บริษัทที่ต้องการเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในหมู่นักลงทุนด้านเงินปันผลมักจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่เชื่อถือได้ ซึ่งกำหนดจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นตลอดจนความถี่ในการจ่ายเงินปันผล บริษัทที่มีชื่อเสียงบางแห่งมุ่งมั่นที่จะเพิ่มเงินปันผลทุกปี แม้ว่าธุรกิจจะผันผวน แต่หลายบริษัทก็สามารถบรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าวได้ บริษัทดังกล่าวสามารถพบได้ง่ายในตลาดการเงินที่พัฒนาแล้ว และผู้ลงทุนในหุ้นอาจสนใจเป็นพิเศษในรายชื่อหุ้นสองรายการ:
- Dividend Kings - บริษัทที่เป็นสมาชิกของดัชนีหุ้น S&P 500 และได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นมานานกว่า 50 ปีติดต่อกัน
- Dividend Aristocrats – บริษัทที่เป็นสมาชิกดัชนีหุ้น S&P 500 และได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้นมานานกว่า 25 ปีติดต่อกัน
ในการเลือกเงินปันผลที่เหมาะสมเมื่อลงทุนในหุ้น เราต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างมาก บริษัทจะต้องมีงบดุลที่แข็งแกร่งและไม่มีหนี้ค้างชำระ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทไม่ควรสูงเป็นพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม นอกจากอาจขัดขวางไม่ให้บริษัทเติบโตเต็มศักยภาพแล้ว การก่อหนี้ทางการเงินที่มากเกินไปยังคุกคามการจ่ายเงินปันผลในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติอีกด้วย
รายได้ที่มั่นคงและการเติบโตของรายได้มีความสำคัญเนื่องจากสามารถช่วยคาดการณ์เงินปันผลในอนาคตได้ง่ายขึ้น รายได้และกระแสเงินสดก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเช่นกัน โดยพื้นฐานแล้ว นักลงทุนหุ้นมองหาคุณลักษณะเดียวกัน นั่นคือบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องหรืออย่างน้อยก็สม่ำเสมอ
ธุรกิจที่กำลังเติบโตไม่เพียงแต่สามารถให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย เมื่อพูดถึงบริษัทที่อยู่ในหมวดหมู่ของขุนนางผู้จ่ายเงินปันผลหรือราชาแห่งเงินปันผล นักลงทุนเชื่อว่าพวกเขาจะเติบโตต่อไป ดังนั้นบริษัทเหล่านี้จึงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
โปรดทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นอ้างอิงถึงข้อมูลผลการดำเนินที่ผ่านมา และด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือสำหรับผลการดำเนินในอนาคต
สรุป
ลงทุนในหุ้นปันผลถือเป็นการลงทุนที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักลงทุนระยะยาว เนื่องจากสามารถให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นหากถือในระยะยาว (มากกว่าหลายปี) ในปัจจุบันนี้ เมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ ทางเลือกในการลงทุนก็มีจำกัด เมื่อลงทุนในพันธบัตรและเงินฝากธนาคารไม่สามารถแข่งขันกับหุ้นปันผลจำนวนมากได้ ดังนั้นตลาดหุ้นจึงมีความน่าดึงดูดใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน และหลายคนได้ตัดสินใจจัดสรรเงินทุนให้กับหุ้นที่มีการค้ำประกันหรือเงินปันผลที่มีแนวโน้มดี
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและใช้สำหรับการศึกษาเท่านั้น ความคิดเห็น การวิเคราะห์ ราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเอกสารนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำในการลงทุน หรือเพื่อให้ความเข้าใจด้านกฎหมายของประเทศ Belize
ผลประกอบการในอดีตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลประกอบการในอนาคต การกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ตามข้อมูลในเอกสารนี้ เป็นความเสี่ยงของผู้ดำเนินการเอง XTB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือผลกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลในเอกสารนี้
ทุกการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง